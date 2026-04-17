Trump: die Iran-Gespräche würden „wahrscheinlich, vielleicht“ an diesem Wochenende wieder aufgenommen, bei der Verlängerung des Waffenstillstands sei er sich „nicht sicher“ und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump sagt, die Iran-Gespräche würden „wahrscheinlich, vielleicht“ an diesem Wochenende wieder aufgenommen , bei der Verlängerung des Waffenstillstands sei er sich „nicht sicher“. Einem iranischen Bericht (unbestätigt) zufolge könnte die Meerenge von Bab al-Mandab morgen geschlossen werden .

, bei der Verlängerung des Waffenstillstands sei er sich „nicht sicher“. Einem iranischen Bericht (unbestätigt) zufolge . Trump verkündet 10-tägigen Waffenstillstand im Libanon , dem sich die Hisbollah jedoch nicht angeschlossen hat , während die IDF den Süden heftig attackiert. BBG berichtet über einen möglichen Zeitrahmen von 6 Monaten für ein umfassendes Iran-Abkommen , Ölpreis steigt sprunghaft an.

, dem sich die , während die IDF den Süden heftig attackiert. , Ölpreis steigt sprunghaft an. Iran versucht, den Rial durch ein Mautzahlungssystem zu stärken ; Schiffe bezahlen die Durchfahrt durch die Straße von Hormus über iranische Banken.

; Schiffe bezahlen die Durchfahrt durch die Straße von Hormus über iranische Banken. US-Marine: Schiffe, die in die Straße von Hormus einfahren wollen, können nun geboardet, durchsucht und direkt beschlagnahmt werden – auch bei Verdacht auf „Schmuggelware“ .

. Hegseth: US-Streitkräfte sind bereit, die Kampfhandlungen wieder aufzunehmen, falls der Iran einem Abkommen nicht zustimmt, und die Blockade der Meerenge so lange wie nötigfortzusetzen. Bereits 14 Schiffe wurden umgedreht.

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Trump signalisiert weiterhin Unklarheit hinsichtlich der Aussichten auf Frieden und Waffenstillstand

Präsident Trump schien zu bestätigen, dass die Waffenstillstandsverhandlungen mit dem Iran nach wie vor völlig offen sind. Er erklärte, er sehe auch keine Notwendigkeit, den derzeitigen zweiwöchigen Waffenstillstand zu verlängern – „ich bin mir nicht sicher“, sagte er –, und zwar auch angesichts der anhaltenden US-Seeblockade gegen Ölexporte aus dem Iran nach China sowie gegen andere sanktionierte Schiffe. Ohne Verlängerung läuft der Waffenstillstand am 22. April aus.

„Wenn es keine Einigung gibt, werden die Kämpfe wieder aufgenommen“, bekräftigte Trump bei der Beantwortung von Fragen der Reporter. Wichtig ist, dass die Gespräche und der Zeitplan nach wie vor sehr ungewiss sind:

Präsident Trump erklärte gegenüber Reportern, die nächsten persönlichen Gespräche zur Aushandlung eines Abkommens mit dem Iran würden „wahrscheinlich, vielleicht“ an diesem Wochenende stattfinden. Er nannte keinen Ort, und andere US-Beamte haben keine Einzelheiten bestätigt.

Er nutzte die Gelegenheit, um in denselben Äußerungen den Papst scharf zu kritisieren. „Wenn der Papst sich die 42.000 Menschen ansieht, die in den letzten zwei oder drei Monaten getötet wurden – als Demonstranten, ohne Waffen, ohne irgendetwas“, behauptete er und verwendete dabei dieselben Zahlen ohne Quellenangabe, mit denen er in letzter Zeit um sich wirft. „Ich meine, wenn man sich das ansieht, dann darf ich dem Papst widersprechen. Ich habe das Recht, anderer Meinung zu sein. Ich habe das Recht, dem Papst zu widersprechen.“

Unbestätigte alarmierende Berichte über die nächste betroffene Wasserstraße:

Iran's Axios: Bab al Mandab might close soon… https://t.co/2lLUEUQ0Bz — berggeit (@_berggeit_) April 16, 2026

Übersetzung von „X“: Iranische Nachrichtenagentur Axios: Bab al-Mandab könnte bald geschlossen werden…

Der Präsident fügte hinzu: „Der Papst kann sagen, was er will. Und ich möchte, dass er sagt, was er will. Aber ich kann anderer Meinung sein. Ich bin der Ansicht, dass der Iran keine Atomwaffen besitzen darf. Wenn sie das tun, wäre die ganze Welt in Gefahr, der Nahe Osten würde explodieren und die ganze Welt wäre in Gefahr.“

„Das ist die reale Welt, es ist eine üble Welt“, sagte er. „Aber was den Papst und das Sagen angeht, was er will, kann er das tun.“

Außerdem stimmt der Iran zu, sein angereichertes Uran(?) zu übergeben… es gibt nichts vom Iran, das dies besagt:

„Sie haben zugestimmt, uns den ‚Nuklearstaub‘ zurückzugeben“, sagte Trump vor Journalisten im Weißen Haus und verwendete dabei seine Bezeichnung für die Bestände an angereichertem Uran, die nach Ansicht der Vereinigten Staaten zum Bau von Atomwaffen verwendet werden könnten. „Die Chancen stehen sehr gut, dass wir eine Einigung erzielen werden.“

Und zu dem kürzlich verkündeten Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon, der die Hisbollah nicht einschließt, sagte Trump gegenüber Reportern: „Ich bin diesem Aufruf gefolgt und habe einer Auszeit – oder besser gesagt einem vorübergehenden Waffenstillstand – von zehn Tagen zugestimmt, um zu versuchen, das Abkommen voranzubringen, über das wir bei dem Botschaftertreffen in Washington zu diskutieren begonnen haben.“ Er fügte hinzu: „Für diese Friedensgespräche haben wir zwei grundlegende Forderungen: erstens die Entwaffnung der Hisbollah. Zweitens ein nachhaltiges Friedensabkommen, Frieden durch Stärke.“

⚡️An hour before the ceasefire, Hezbollah rockets impact Nahariya pic.twitter.com/s83rPjOUfp — War Monitor (@WarMonitors) April 16, 2026

Übersetzung von „X“: Eine Stunde vor dem Waffenstillstand: Hezbollah-Raketen treffen Nahariya

Beamte aus der Golfregion und Europa rechnen mit sechs Monaten für Iran-Abkommen: BBG, Ölpreis steigt

Eine Schlagzeile von Bloomberg hat die Ölpreise in die Höhe getrieben:

Einige Staats- und Regierungschefs aus den arabischen Golfstaaten und Europa gehen davon aus, dass es etwa sechs Monate dauern wird, bis ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran zustande kommt, und dass die Konfliktparteien ihren Waffenstillstand über diesen Zeitraum hinaus verlängern sollten, so mit der Angelegenheit vertraute Beamte aus den Regionen.

Die Staats- und Regierungschefs wollen, dass die lebenswichtige Straße von Hormus unverzüglich geöffnet wird, um den Energiefluss wiederherzustellen, und warnen hinter verschlossenen Türen, dass sich eine globale Nahrungsmittelkrise entwickeln könnte, wenn dies nicht bis zum nächsten Monat geschieht, so die Beamten, die darum baten, bei der Erörterung vertraulicher Gespräche nicht namentlich genannt zu werden.

Es gibt jedoch weiterhin wichtige Vorbehalte: Wer sind diese „einigen“ Staats- und Regierungschefs aus der Golfregion und aus Europa – wobei sich Letztere während dieser Krise weitgehend im Hintergrund gehalten haben, aber dennoch unter den Folgen von Trumps äußerst riskantem Kriegszug „Operation Epic Fury“ gegen den Iran leiden. Der Ölpreis steigt sprunghaft an…

Trump: Waffenstillstand im Libanon

Präsident Trump hat einen offensichtlichen Durchbruch im Libanon verkündet und auf Truth Social bekannt gegeben, dass sich der Libanon und Israel auf einen 10-tägigen Waffenstillstand geeinigt haben. Dies geschah unmittelbar nachdem Israel am Donnerstag laut nationalen Medien innerhalb von zwei Stunden mindestens 50 Luftangriffe auf den Südlibanon geflogen hatte. Israel teilte am späten Donnerstag mit, dass seine Streitkräfte keine Pläne haben, Bodentruppen aus dem Südlibanon abzuziehen. Die Operationen dort scheinen fortgesetzt zu werden, aber vermutlich bedeutet der Waffenstillstand, dass Beirut in der Zwischenzeit nicht getroffen wird.

Diese Woche leitete Rubio historische Friedensgespräche zwischen libanesischen Vertretern und der israelischen Regierung; die Hisbollah war jedoch nicht dabei. Sowohl Teheran als auch die Hisbollah haben darauf bestanden, dass der Libanon-Konflikt durch den von Pakistan vermittelten Prozess zwischen den USA und dem Iran gelöst werden sollte. Die libanesische Regierung hat kaum tatsächlichen Einfluss auf die Hisbollah, die am besten bewaffnete und einflussreichste paramilitärische Organisation des Landes, die über mehr Raketen und Waffen verfügt als sogar die nationale Armee. Das bedeutet, dass es nach wie vor völlig ungewiss ist, ob dieser zehntägige Waffenstillstand halten wird. Trumps Nachricht auf Truth Social, in der er behauptet, er habe „9 Kriege auf der ganzen Welt“ und einen „dauerhaften Frieden“ gelöst:

Trotzig bekräftigt der Iran das Mautsystem: Zahlung über iranische Banken

Ein iranischer Parlamentsvertreter wurde in Nachrichtenagenturen mit der Aussage zitiert, dass die vom Land geplante Maut für Schiffe, die die Straße von Hormus passieren wollen, über iranische Banken zu entrichten sei. Zuvor war von einer Zahlung per Kryptowährung die Rede, die bis zu 2 Millionen US-Dollar betragen könnte. Der Ölpreis stieg weiter an, da dies ein weiterer Indikator dafür ist, dass dieses „Spiel mit dem Feuer“ in der engen Wasserstraße bald zu neuen Feindseligkeiten führen könnte, obwohl der zweiwöchige Waffenstillstand noch in Kraft ist, aber bald ausläuft.

Was die Verhandlungen angeht, herrscht Optimismus, dass eine weitere Runde von Gesprächen zwischen den USA und dem Iran stattfinden wird, da sich beide Seiten grundsätzlich geeinigt haben; die iranische Regierung teilte Pakistan jedoch mit, dass die USA ihre maximalen Forderungen zurücknehmen müssen.

Reuters: US-amerikanische und iranische Unterhändler haben ihre Ambitionen für ein umfassendes Friedensabkommen zurückgeschraubt und streben stattdessen ein vorläufiges Memorandum an, um eine Rückkehr zum Konflikt zu verhindern, wie zwei iranische Quellen gegenüber Reuters angaben.

Nachfolgend finden Sie eine maschinelle Übersetzung der aktuellen Erklärung des Parlaments aus dem Persischen, die über die staatlich kontrollierte Nachrichtenagentur ISNA veröffentlicht wurde:

Der Plan zur Festigung der iranischen Souveränität in der Straße von Hormus wird als Mittel zur Stärkung des Rial dargestellt.

Der Iran strebt eine regulierende Rolle in der Straße von Hormus – einer der sensibelsten Engpässe der Welt – an und positioniert sich dabei als Kontrollinstanz, nicht als Störfaktor oder Erpresser.

Gemäß diesem Plan würden ausländische Schiffe ihre Abrechnungen über Büros im Iran oder über das iranische Bankensystem abwickeln – ein Schritt, der darauf abzielt, den Rial zu stärken .

. Geschätzte aktuelle Einnahmen aus der Verwaltung und Regulierung des Seeverkehrs in der Straße von Hormus: 10–15 Milliarden US-Dollar.

Entern, Durchsuchung und vollständige Beschlagnahme

Schiffe, die in die Straße von Hormus einlaufen wollen und bereits von den USA mit Sanktionen belegt sind, sind nun deutlich stärker gefährdet: Im Rahmen der von Washington verhängten Blockade iranischer Häfen sind sie laut dem US Naval Forces Central Command nun Freiwild für das Entern, die Durchsuchung und die vollständige Beschlagnahme.

„Zusätzlich zur Durchsetzung der Blockade unterliegen alle iranischen Schiffe, Schiffe, gegen die aktive OFAC-Sanktionen verhängt wurden, sowie Schiffe, die im Verdacht stehen, Schmuggelware zu befördern, dem kriegerischen Recht auf Besichtigung und Durchsuchung“, heißt es in der Mitteilung unter Bezugnahme auf das Office of Foreign Assets Control. „Diese Schiffe unterliegen unabhängig von ihrem Standort der Besichtigung, dem Entern, der Durchsuchung und der Beschlagnahmung.“

Die Definition von „Schmuggelware“ ist weit gefasst und umfassend. Sie umfasst Waffen, Munition, Kampfflugzeuge und militärische Elektronik, wie das WSJ berichtet. „Erdölprodukte und Schmierstoffe gelten als bedingte Schmuggelware aufgrund ihrer wesentlichen Rolle bei militärischen Operationen und ihres Beitrags zur kriegsführenden Wirtschaft des Iran“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Schmuggelware ist definiert als Güter, die für einen Feind bestimmt sind und die für den Einsatz in bewaffneten Konflikten geeignet sein könnten.“

Bislang beschränkte sich die Blockade – die ursprünglich am Montag in Kraft getreten war – auf Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, doch der Kreis der potenziell betroffenen Schiffe wurde nun ausgeweitet. Unterdessen teilte das US-Zentralkommando (CENTCOM) am Mittwoch mit, dass in den ersten 48 Stunden kein einziges Schiff die Blockade durchbrechen konnte.

Hormuz-Blockade: „So lange wie nötig“

Die USA werden die Seeblockade gegen den Iran so lange aufrechterhalten, wie es nötig ist, erklärte Pentagon-Chef Pete Hegseth am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Er und der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, General Dan Caine, sagen, dass die US-Streitkräfte bereit sind, größere Kampfhandlungen jederzeit wieder aufzunehmen, was darauf hindeutet, dass der ursprünglich auf zwei Wochen festgelegte Waffenstillstand verlängert werden könnte, wie am Vortag vielfach berichtet wurde. Dies deutet aber auch darauf hin, dass Washington wahrscheinlich keine Lust hat, in nächster Zeit größere Luftoperationen direkt gegen den Iran wieder aufzunehmen.

General Caine:



At each point, the United States Navy will transmit a warning—a young sailor, normally on the bridge of one of those destroyers. A junior officer picks up that mic and transmits, and I quote:



"Do not attempt to breach the blockade.



Vessels will be boarded for… pic.twitter.com/VT6LvPBUnT — Clash Report (@clashreport) April 16, 2026

Übersetzung von „X“: General Caine: An jedem Punkt wird die United States Navy eine Warnung übermitteln – ein junger Matrose, normalerweise auf der Brücke eines dieser Zerstörer. Ein junger Offizier nimmt das Mikrofon und übermittelt, und ich zitiere: „Versuchen Sie nicht, die Blockade zu durchbrechen. Schiffe werden für Durchsuchungen und Beschlagnahmungen bestiegen. Schiffe, die zu oder von iranischen Häfen unterwegs sind, drehen um oder bereiten sich darauf vor, bestiegen zu werden. Wenn Sie dieser Blockade nicht Folge leisten, werden wir Gewalt anwenden.“

Zur Frage der Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen warnte Hegseth: „An den Iran: Wählt mit Bedacht. Ich bete dafür, dass ihr euch für ein Abkommen entscheidet, das in eurer Reichweite liegt – zum Wohle eures Volkes und zum Wohle der Welt.“ Er fügte hinzu: „In der Zwischenzeit ist das Kriegsministerium bereit zum Einsatz.“ Weitere wichtige Punkte aus dem Update und der Pressekonferenz von Hegseth und Caine:

Der Iran behauptet gerne, er kontrolliere die Straße von Hormus, aber er hat keine Marine

Die Energieindustrie ist „noch“ nicht zerstört, die US-Blockade stoppt die Exporte

So lange es nötig ist, werden wir die Blockade aufrechterhalten

Start der Operation „Economic Fury“

Der Iran gräbt zerbombte Abschussrampen aus

Ich hoffe, ihr entscheidet euch für einen Deal, der in eurer Reichweite liegt

Aber noch einmal: Die wichtigste Erkenntnis ist, dass das Pentagon und die Trump-Regierung deutlich machen, dass die US-Streitkräfte bereit sind, die Kampfhandlungen wieder aufzunehmen, sollte der Iran einem Abkommen nicht zustimmen. In diesem Zusammenhang sagen US-Beamte, dass künftige Gespräche wahrscheinlich wieder in Pakistans Hauptstadt Islamabad stattfinden werden. Frühere Berichte deuten darauf hin, dass sich beide Seiten „grundsätzlich einig“ sind, eine weitere Verhandlungsrunde aufzunehmen.

Der iranische Sender PressTV preist die Fähigkeit an, der Weltwirtschaft Schaden zuzufügen…

International Monetary Fund’s chief economist says that growth is expected to slow this year amid repercussions from the war against Iran and disruptions to global oil and gas trade.



Follow Press TV on Telegram: https://t.co/LWoNSpkc2J pic.twitter.com/ZAty9htTov — Press TV 🔻 (@PressTV) April 15, 2026

Übersetzung von „X“: Der Chefökonom des Internationalen Währungsfonds sagt, dass das Wachstum in diesem Jahr aufgrund der Auswirkungen des Krieges gegen den Iran und Störungen im globalen Öl- und Gashandel verlangsamt werden dürfte.

Pentagon: 13 Schiffe zur Umkehr gezwungen

Seit Beginn der Blockade haben die US-Streitkräfte laut General Caine in derselben Pressekonferenz bereits 13 Schiffe zur Umkehr gezwungen. Er betonte, wie weit diese Maßnahmen reichen, und erklärte, die Operationen würden „innerhalb der iranischen Hoheitsgewässer und in internationalen Gewässern“ stattfinden.

Offiziell behauptet das Pentagon, die Blockade sei begrenzt – sie richte sich gegen die iranischen Häfen und Küstengebiete, während Schiffe, die lediglich die Straße von Hormus durchqueren, verschont blieben. In der Praxis wird das Netz jedoch als weitaus größer dargestellt, da die US-Streitkräfte „jedes Schiff unter iranischer Flagge oder jedes Schiff, das versucht, den Iran materiell zu unterstützen, aktiv verfolgen werden“, einschließlich sogenannter „Schiffe der dunklen Flotte, die iranisches Öl transportieren“, fügte Caine hinzu.

Er bestätigte, dass derzeit mehr als 10.000 Soldaten an der Blockade beteiligt sind, wobei weitere US-Soldaten auf dem Weg in die Region sind.

Libanon wird trotz US-Waffenstillstandsbemühungen weiterhin schwer von Israel bombardiert

Israelische Kampfflugzeuge bombardierten am Donnerstag Nabatiyeh im Südlibanon und entfesselten dort einen der schwersten Beschüsse seit Kriegsbeginn, wobei schwarzer Rauch über die Region aufstieg. Die Angriffe trafen die Nähe des Industriegebiets und einen Supermarkt an der Nabih-Berri-Allee, wobei auch nahegelegene Vororte Schaden nahmen, wie die staatliche libanesische Nachrichtenagentur berichtete.

Der Iran hat die Dringlichkeit einer Deeskalation signalisiert, wobei Parlamentspräsident Mohammad Bagher Qalibaf einen Waffenstillstand im Libanon als „ebenso wichtig wie einen Waffenstillstand im Iran“ bezeichnete. Er erklärte: „Bei den Verhandlungen in Islamabad und danach haben wir ernsthafte Anstrengungen unternommen, um die Konfliktparteien zu einem dauerhaften Waffenstillstand in allen Konfliktgebieten zu bewegen.“ Pakistans Armeechef befindet sich in Teheran, um zwischen Washington und Teheran zu vermitteln.

⚡#BREAKING Lebanese President Joseph Aoun said in a conversation with US Secretary of State Marco: "I am not willing to talk to Netanyahu" — War Monitor (@WarMonitors) April 16, 2026

Übersetzung von „X“: Der libanesische Präsident Joseph Aoun sagte in einem Gespräch mit dem US-Außenminister Marco: „Ich bin nicht bereit, mit Netanyahu zu sprechen“

Die libanesische Führung stellt unterdessen jeden Waffenstillstand als Einstieg in Verhandlungen dar, obwohl die Hisbollah direkte Gespräche mit Israel abgelehnt hat. Der Waffenstillstand, den sie „von Israel fordert“, wäre ein „natürlicher Einstiegspunkt für direkte Verhandlungen“, sagte Präsident Aoun und fügte hinzu: „Der Libanon ist bestrebt, die Eskalation zu stoppen … damit die Angriffe auf Unschuldige aufhören und die Zerstörung von Häusern“ ein Ende findet.

Zerstörung der Al-Qasimia-Brücke im Südlibanon

Er betonte, dass Verhandlungen „allein von den libanesischen Behörden geführt werden müssen“, und erklärte, „der Abzug der israelischen Streitkräfte … sei ein unverzichtbarer Schritt“, ebenso wie die Verlegung der Armee „bis an die internationalen Grenzen“, um „jegliche Form bewaffneter Präsenz zu beenden“.

Und dennoch treffen israelische Angriffe nun die Infrastruktur. Eine wichtige Brücke über den Litani-Fluss in der Nähe von Qasmiyeh – die Tyros und Sidon verbindet – wurde Berichten zufolge zerstört, obwohl Israel angab, nur „in ihrer Nähe“ zugeschlagen zu haben. Die umfassendere Offensive schneidet den Südlibanon ab und zielt vor allem auf Stellungen der Hisbollah ab, wie israelische Beamte behaupteten.

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