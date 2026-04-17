Drohnenangriff auf die russische Ölraffinerie in Tuapse löst einen Brand aus, der so groß ist, dass er vom Weltraum aus zu sehen ist. So ein aktueller Bericht von zerohedge.

Was sich 2026 abzeichnet, ist kein Zufall mehr. Es ist ein Muster. Und es wird immer sichtbarer – von lokalen Explosionen bis hin zu Bränden, die laut aktuellen Berichten sogar aus dem All erkennbar sind.

Am 16. April 2026 wird die russische Raffinerie in Tuapse nach einem Drohnenangriff schwer getroffen. Eine gewaltige Feuerfront breitet sich aus, die Rauchwolke ist so massiv, dass sie laut Berichten per Satellit sichtbar ist. Die Anlage gehört zu den zentralen Exportknoten Russlands – ein direkter Schlag gegen die Energieversorgung.

Neuere Aufnahmen, die von russischen Zivilisten gemacht wurden, zeigen das Ausmaß der Brände in der Rosneft-Raffinerie in Tuapse.

Newer footage recorded by Russian civilians shows the size of the fires at the Rosneft Tuapse oil refinery. pic.twitter.com/dmhyvbVQZ4 — Combat Footage (@Comba8Footage) April 16, 2026

Fast zeitgleich eskaliert die Lage in Pakistan. In Haripur reißt eine Gasleitung auf, ein riesiger Feuerball verschlingt Wohnhäuser. Mindestens acht Menschen sterben, darunter Kinder. Es ist kein Kriegsschauplatz – sondern zivile Infrastruktur, die zur tödlichen Falle wird.

Vor gerade einmal wenigen Stunden (16. April 2026). In Haripur, Pakistan, explodiert eine Gas-Pipeline: Es gab acht Tote (darunter Kinder), ein riesiger Feuerball verschlang Häuser. Am selben Tag bricht in Australien die Raffinerie in Geelong – eine von nur zwei, die uns noch bleiben – in Flammen aus, wodurch die Treibstoffproduktion inmitten des Chaos des Iran-Kriegs sinkt. Die Energieinfrastruktur brennt weltweit. Zufall oder koordinierte Angriffe, die uns alle treffen? Diese beiden Ereignisse stehen stellvertretend für eine Entwicklung, die sich 2026 weltweit beschleunigt.

Während „Zufallstheoretiker“ lachen, wird das globale Energiegeflecht demontiert. Seit März sind über 20 Raffinerien, von Valero (US) über Geelong (AU) bis Sibur (RU), „zufällig“ explodiert, gerade als die Straße von Hormus verstopft wurde. Dies ist eine kontrollierte Sprengung der Energie-Souveränität, um die 2030-WEF-Agenda durchzusetzen. Wir haben reichlich Öl, aber sie inszenieren einen „Treibstoffhunger“, um digitale Rationierung und zentrale Kontrolle einzuführen. Der australische Premierminister warnte die Nation vor „sehr schwierigen Monaten voraus“, doch dieser „Schmerz“ ist so gestaltet, dass er dauerhaft wird. PROBLEM – REAKTION – LÖSUNG.

While "coincidence theorists" laugh, the global energy grid is being dismantled. Since March, 20+ refineries, from Valero (US) to Geelong (AU) and Sibur (RU), have "accidentally" exploded just as the Strait of Hormuz was choked. This is a controlled demolition of energy… pic.twitter.com/DBVXUIY0Fx — ❌〶he🎯racle™🍿 (@X_the_Oracle) April 17, 2026

Die relevanten Fälle 2026 (ohne Golfkrieg) bis heute

Russland – Tuapse Raffinerie (April) Drohnenangriff → Explosion und Großbrand, sichtbar bis ins All

Russland – Nizhnekamsk Petrochemie (März) Explosion + Großbrand → Tote und zahlreiche Verletzte

USA – Port Arthur, Texas (März) Explosion in Raffinerie → Produktionsausfall, Auswirkungen auf Dieselmarkt

Australien – Geelong Raffinerie (April) Gasleck → mehrere Explosionen → Großbrand über Stunden

Mexiko – Dos Bocas Raffinerie (März) Brand mit mehreren Toten im Umfeld der Anlage

Mexiko – Dos Bocas Raffinerie (April) Zweiter Brand innerhalb weniger Wochen

USA – Minnesota Pipeline (Januar)

Ruptur → zwei massive Feuerstellen → Evakuierungen

Pakistan – Haripur Pipeline (April) Explosion → Feuerball → mindestens 8 Tote

Pakistan – mehrere Pipeline-Sabotagen (März) Sprengungen → Ausfälle in der Gasversorgung

Türkei – Izmit Raffinerie (Januar, mit Vorbehalt)

Die Liste ist nicht abschliessend.

Vergleich zu 2025

2025 zeigt ein deutlich ruhigeres Bild.

Weltweit wurden etwa 4 bis 6 vergleichbare Vorfälle registriert. Die meisten davon konzentrierten sich auf klassische Risikoregionen wie Nigeria, wo Pipeline-Sabotage und illegale Ölentnahme regelmäßig zu Explosionen führen. Einzelne Vorfälle gab es auch in den USA und Asien, jedoch ohne erkennbare Häufung oder systemische Verbindung.

Der entscheidende Unterschied zu 2026 liegt nicht nur in der Anzahl.

2026 zeigt eine nahezu verdoppelte Zahl relevanter Ereignisse. Gleichzeitig verschiebt sich das Muster: Nicht mehr nur instabile Regionen sind betroffen, sondern auch westliche Industriestaaten und strategische Kernanlagen der globalen Energieversorgung.

Hinzu kommt eine neue Qualität der Vorfälle. Während 2025 vor allem Pipeline-Lecks und lokale Explosionen dominieren, sind es 2026 zunehmend Raffinerien selbst, die betroffen sind – also die zentralen Knotenpunkte der Verarbeitung.

Ein weiterer auffälliger Punkt ist die Wiederholung. In Mexiko brennt dieselbe Raffinerie innerhalb weniger Wochen zweimal. In Pakistan häufen sich Pipeline-Vorfälle. Solche Cluster waren 2025 kaum sichtbar.

Ein System unter Stress

Die Ursachen unterscheiden sich – doch das Ergebnis ist identisch.

Was entsteht, ist ein globales Muster: Infrastruktur, die gleichzeitig an mehreren Punkten versagt oder getroffen wird.

Die eigentliche Gefahr liegt nicht im einzelnen Ereignis, sondern in der Kettenreaktion.

Fällt eine Raffinerie aus, steigt die Belastung anderer Anlagen. Pipelines werden stärker ausgelastet. Transportwege verschieben sich. Das System beginnt, sich selbst unter Druck zu setzen.

Fazit

Eine Raffinerie brennt so stark, dass sie aus dem All sichtbar ist. Eine Pipeline explodiert und tötet Familien. Und weltweit häufen sich ähnliche Vorfälle.

2026 zeigt klar: Die globale Energie-Infrastruktur ist verwundbarer geworden.

Was früher einzelne Zwischenfälle waren, entwickelt sich zu einem Trend.

Quellen:

Drone Attack On Russia’s Tuapse Oil Refinery Unleashes Fire So Large It Can Be Seen From Space

8 killed, 11 injured as gas supply line catches fire in KP’s Haripur

Ukrainian drone attack on Russia’s Tuapse port kills two, including teenage girl, hits oil tanker

Drone attack sparks fire at Tuapse oil refinery in Russia

Ukrainian drone attack on Russia’s Tuapse port kills two, including teenage girl, hits oil tanker

Geelong fire: blaze at one of Australia’s two oil refineries extinguished after 13 hours as fuel supply fears remain

Exclusive: Valero partially restarts Port Arthur, Texas refinery after blast, sources say

uvm.