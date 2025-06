Trump droht, den Iran in Schutt und Asche zu bomben, weil er sich ‚an die Regeln hält‘

Von Mike Whitney

„Wenn sie keine Einigung erzielen, wird es Bombenangriffe geben. Es werden Bombenangriffe sein, wie sie noch nie zuvor gesehen wurden.“ Präsident Donald Trump, NBC News Interview, 30. März 2025

Präsident Donald Trump droht mit Luftangriffen auf den Iran wegen Aktivitäten, die gemäß den Bestimmungen des iranischen Vertrags zulässig sind. Dies ist keine Frage, über die diskutiert werden sollte. Der Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NPT) gewährt allen Vertragsparteien, einschließlich des Iran, ausdrücklich das „unveräußerliche Recht“, Kernenergie für friedliche Zwecke zu entwickeln, zu erforschen, zu produzieren und zu nutzen. Dieses „unveräußerliche Recht“ umfasst auch die Anreicherung von Uran.

Trump versteht entweder nicht, was ein „Vertrag“ ist, oder er ist der Meinung, dass dessen Bestimmungen für den Iran nicht gelten sollten. Zur Klarstellung: Ein Vertrag ist eine formelle, rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen souveränen Staaten, die dem Völkerrecht unterliegt. Er legt gegenseitige Verpflichtungen, Rechte oder Regeln in Bereichen wie Handel, Sicherheit, Nichtverbreitung von Kernwaffen oder Umweltschutz fest. Ein Vertrag ist nicht optional und kann nicht durch eine Entscheidung der Exekutive aufgehoben werden. Staaten, die Verträge ratifizieren, sind rechtlich verpflichtet, deren Bestimmungen in gutem Glauben einzuhalten. Von politischen Führern als Vertretern des Staates wird erwartet, dass sie diese Verpflichtungen einhalten.

Das ist alles sehr einfach, weshalb es uns so schwer fällt zu verstehen, warum Trump ein Land bedroht, das eindeutig seinen Verpflichtungen aus dem Atomwaffensperrvertrag nachkommt. Hier ist, was Trump am Freitag in der Air Force One gesagt hat:

„Sie werden keine Anreicherung vornehmen. Wenn sie anreichern, dann werden wir es auf die andere Weise machen müssen … (Luftangriffe). Und ich will es eigentlich nicht auf die andere Weise machen, aber wir werden keine Wahl haben. Es wird keine Anreicherung geben.“

Trump hat keine rechtliche Befugnis, darüber zu entscheiden, ob der Iran Uran anreichern darf oder nicht. Diese Entscheidung steht ihm einfach nicht zu. Selbst Grok – mit seiner offensichtlichen Pro-Israel-Haltung – versteht das. Sehen Sie selbst:

Donald Trump hat – weder als Privatperson noch als Präsident der Vereinigten Staaten – nach dem Völkerrecht keine rechtliche Befugnis, von Iran zu verlangen, die Urananreicherung einzustellen. Der Iran ist ein souveräner Staat und Unterzeichner des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen (NVV). Gemäß Artikel IV dieses Vertrags hat der Iran das Recht, Kernenergie zu friedlichen Zwecken zu entwickeln – einschließlich der Urananreicherung –, solange er seinen Verpflichtungen gemäß Artikel III und dem Umfassenden Sicherungsabkommen (CSA) mit der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) nachkommt. Kein einzelner Staat, auch nicht die Vereinigten Staaten, besitzt nach internationalem Recht die einseitige rechtliche Befugnis, dem Iran die Ausübung dieses Rechts zu verbieten. Jegliche Forderung Trumps wäre daher ein politischer oder diplomatischer Akt, keine rechtlich bindende Anweisung – es sei denn, sie würde durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrats gestützt, wofür jedoch die Zustimmung anderer ständiger Mitglieder (z. B. Russland, China) erforderlich wäre. Grok

Trita Parsi erklärt, wie Trump die Iran-Politik von John Bolton übernommen hat.

Außerdem gibt es weder im Völkerrecht noch in der UN-Charta eine Bestimmung, die es einem Land erlaubt, ein anderes Land aufgrund seiner eigenen subjektiven Wahrnehmung dessen, was „eine Bedrohung darstellen könnte oder auch nicht“, anzugreifen. Das ist Wahnsinn und steht im Widerspruch zu den Bemühungen der UNO, durch kollektives Handeln und Multilateralismus Frieden und Sicherheit zu gewährleisten. Außerdem gibt es keine glaubwürdigen rechtlichen Argumente gegen den Iran, da der Iran keine Regeln verletzt. Was die Mainstream-Medien der Öffentlichkeit hartnäckig verschweigen, ist, dass der Iran keine Atomwaffen und kein Atomwaffenprogramm hat. Und laut IAEO hält sich der Iran seit 2003 an die Vereinbarungen und hat niemals Kernmaterial für ein Waffenprogramm abgezweigt. Mit anderen Worten: Es gibt keinerlei rechtliche Handhabe gegen den Iran. Null.

Was ist also der Sinn von Trumps Tiraden? Warum droht er einem friedlichen Land, das sich eindeutig „an die Regeln hält“?

Haben wir schon erwähnt, dass die Trump-Kampagne über 100 Millionen Dollar von reichen zionistischen Spendern erhalten hat, deren ehrgeiziges Ziel es ist, die Regierung in Teheran zu stürzen und das iranische Territorium in Groß-Israel einzugliedern?

Könnte das eine Rolle spielen? Könnte das erklären, warum Trump fünf separate Treffen mit iranischen Unterhändlern einberufen hat, ohne auch nur einmal das Thema „Atomreaktorbau“ anzusprechen, aber dann – Überraschung, Überraschung – eine Kehrtwende um 180 Grad vollzog und „Null-Anreicherung“ zur grundlegenden Forderung erklärte, für die er sich unerschütterlich einsetzt?

Wie lässt sich diese plötzliche Kehrtwende erklären? Verfolgt Trump eine israelische Agenda oder setzt er „America First“ durch?

Und warum sollte Trump eine so fadenscheinige, unhaltbare Position vertreten, wenn er weiß, dass die Anreicherung die einzige Bestimmung im Atomabkommen ist, bei der der Iran niemals nachgeben wird?

Die offensichtliche Antwort ist, dass Trump kein Abkommen will; er will das Problem nicht friedlich lösen. Deshalb hat er sich auf das einzige Thema konzentriert, bei dem es keinen Spielraum gibt, da er (zu Recht) davon ausgeht, dass die Anreicherung als Vorwand für einen Krieg dienen kann. Und genau das ist das Ziel: Krieg mit dem Iran.

(Leser, die die Entwicklungen im Iran aufmerksam verfolgt haben, erinnern sich vielleicht daran, dass Trumps ursprüngliche Forderung lautete: „Der Iran darf keine Atomwaffen haben“. (Der Iran hat dieser Forderung zugestimmt.) Nun hat er jedoch heimlich den Wortlaut in „keine Anreicherung“ geändert, als ob beides dasselbe wäre. Natürlich haben die pro-israelischen Medien nicht auf den Taschenspielertrick des Präsidenten aufmerksam gemacht, weil sie befürchten, dass dadurch sein betrügerisches Spiel auffliegen könnte. Aber Tatsache bleibt, dass Trump die Verhandlungen genutzt hat, um den Anschein zu erwecken, er wolle wirklich Frieden, und dann im Verlauf der „Gespräche“ schnell die Zielpfosten verschoben hat. Fazit: Eine friedliche Lösung war nie Trumps Ziel.

Dies ist ein Auszug aus einem Artikel in The Times of Israel (8. Juni 2025:

Der Iran hat 2003 „eine Reihe“ von Implosionstests durchgeführt und vertuscht, die für die Entwicklung einer Atomwaffe von entscheidender Bedeutung sind. Dies geht aus einer Analyse des Berichts der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) vom 31. Mai über das Atomprogramm der Islamischen Republik hervor. Laut dem in Washington, DC, ansässigen Think Tank Institute for Science and International Security, der die wichtigsten Punkte des IAEO-Berichts analysiert und veröffentlicht hat, dienten die Aktivitäten des Iran der Vorbereitung eines „Kaltversuchs” zur Entwicklung einer Atombombe, bei dem „ein vollständig montiertes nukleares Gerät mit einem Ersatzkern aus natürlichem oder abgereichertem Uran anstelle von waffenfähigem Uran” hergestellt wird. Times of Israel

So verzweifelt ist das Trump-Team (und seine israelischen Verbündeten), um Verdacht auf die völlig legalen Aktivitäten des Iran zu lenken. Sie haben sogar Details aus einer Studie aus dem Jahr 2003 ausgegraben (einem Zeitraum, in dem der Iran „Aspekte eines Atomwaffenprogramms” zugegeben hat). Beachten Sie, dass der IAEO-Bericht nicht darauf hindeutet, dass heute irgendetwas Illegales vor sich geht oder dass es Anzeichen dafür gibt, dass der Iran ein aktives Atomwaffenprogramm betreibt oder sogar, dass er nukleares Material an einen anderen Ort abtransportiert. Nein. Was sie anführen, ist mehr als zwei Jahrzehnte her. Das ist ein Witz.

Und dasselbe gilt für das auf 60 % angereicherte Uran, das die Iraner in der Vergangenheit mehrfach zugegeben haben. Sie verheimlichen nichts, sie wollen nur, dass die Sanktionen aufgehoben werden, das ist alles. Wie sich herausstellt, mögen sie keine wirtschaftliche Strangulierung. Überrascht Sie das?

Der Iran begann mit der Anreicherung von Uran auf einem höheren Niveau, als Trump einen früheren Vertrag (Joint Comprehensive Plan of Action oder JCPOA) brach, der von Obama ausgehandelt worden war und der das umfassendste und strengste Atomabkommen der Geschichte war. Als Trump 2018 ausstieg, begann der Iran mit der Anreicherung auf 60 %, in der Hoffnung, dies als Verhandlungsmasse in künftigen Verhandlungen mit der Regierung einsetzen zu können. Leider hat dies nicht funktioniert, vor allem weil Israel eine Fortsetzung der Politik des „maximalen Drucks” fordert, bis es bereit ist, Luftangriffe auf Ziele im Iran zu starten. Daher bleiben die Sanktionen bestehen.

Übrigens ist es gemäß den Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrags Iran gestattet, Uran auf 60 % anzureichern, da der Vertrag keine maximale Anreicherungsgrenze für Nicht-Atomwaffenstaaten festlegt. Das ist eine Tatsache, die jedoch in 100 % der Berichterstattung der Mainstream-Medien zu diesem Thema verschwiegen wird. Warum sollte das so sein?

Der Iran braucht Kernenergie

Viele Menschen glauben, dass ein Land mit riesigen Ölvorkommen wie der Iran keinen Bedarf an Kernenergie hat, aber das ist einfach nicht wahr. Ein Großteil der Stromerzeugung des Iran erfolgt im Kernkraftwerk Bushehr, dem wichtigsten Kernkraftwerk des Iran, das schwach angereichertes Uran zur Erzeugung von Strom und zur Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen nutzt.

Der Iran nutzt die Kerntechnologie auch zur Herstellung von Radioisotopen für die medizinische Diagnostik und Behandlung, die in der Krebsdiagnostik und -bildgebung weit verbreitet sind. Der Iran behauptet, sein Atomprogramm unterstütze das Gesundheitswesen, indem es jährlich Isotope für über 1 Million Patienten bereitstellt.

Der Iran nutzt Kernenergie auch in der Industrie, in der Landwirtschaft, in der Wasserwirtschaft, in der wissenschaftlichen Forschung, in der Krebsbehandlung, in der Technologie und in der Radioisotopenproduktion. Tatsache ist, dass kein Land dem Atomwaffensperrvertrag beitreten würde, wenn ihm die „friedliche Nutzung” der Kernenergie verwehrt würde. Warum sollte es das tun?

Abschließend

Die Amerikaner sollten erkennen, dass nichts, was man in den westlichen Medien über den Iran liest, vertrauenswürdig ist; alles ist vergiftet von derselben abscheulichen anti-iranischen Hass und Voreingenommenheit. Seit der Revolution von 1979 bis heute ist die Politik der USA gegenüber dem Iran eine ununterbrochene Kette von unerbittlicher Schikane, Feindseligkeit und Dämonisierung. Washington hat den Iran nie mit dem Respekt behandelt, den er verdient, und wird dies auch in Zukunft nicht tun. Das liegt daran, dass – auf einer grundlegenden Ebene – die gesamte politische Klasse der USA den Iran dafür verachtet, dass er die souveräne Kontrolle über seine eigenen riesigen Ressourcen behauptet und sich nicht vor den hochrangigen Oberherren in Washington verbeugt. Das ist das eigentliche Problem: Der Iran hat sich geweigert, sich den Diktaten von Uncle Sam zu beugen, weshalb er mit wirtschaftlicher Strangulierung, „maximalem Druck“ und unvermeidlich mit Krieg bestraft werden muss. So behandelt Amerika die Bauern in den Provinzen, mit eiserner Faust.

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi fasste die Haltung des Iran kürzlich bei einer Gedenkfeier für den verstorbenen Ayatollah Khomeini zusammen. Er sagte:

„Die Außenpolitik des Iran basiert in erster Linie auf dem Grundsatz, sich jeder ausländischen Vorherrschaft zu verweigern. Trumps Verbot der Urananreicherung ist an sich schon eine Form der Vorherrschaft und für das iranische Volk inakzeptabel.“

Es ist Iran hoch anzurechnen, dass es sich den endlosen Schikanen und Säbelrasseln Washingtons nie gebeugt hat. Das Land ist seinen Prinzipien treu geblieben und hat sein Recht als freies Land verteidigt, sein eigenes Entwicklungsmodell, sein eigenes politisches System und seine eigene kollektive Zukunft ohne Einschüchterung oder Zwang zu wählen.

Der Iran verdient Anerkennung dafür, dass er Washingtons Drohungen und Einschüchterungsversuche ignoriert und sich unerschütterlich zum Prinzip der souveränen Unabhängigkeit bekennt. Er hat seine Würde in 45 Jahren ununterbrochener Feindseligkeiten und Anfeindungen bewahrt.

Bravo, Iran!