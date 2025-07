Die Weigerung der Trump-Administration, die Akten und Videos aus den Ermittlungen gegen Jeffrey Epstein freizugeben, schützt nicht nur Donald Trump, sondern die gesamte herrschende Klasse, der er angehört. Diese Gruppe, zu der Politiker beider Parteien, Milliardäre und Prominente zählen, betrachtet die Gesellschaft – einschließlich minderjähriger Mädchen und Jungen – als Ware, die sie für Profit oder Vergnügen ausbeuten können. Diese Vorstellung, dass Trump den „Tiefen Staat“ zerschlagen werde, wie es seine Anhänger und naive Liberale glauben, wird durch diese Weigerung widerlegt. Trump ist und war stets Teil dieser moralisch verwerflichen Elite.

Die Liste der Personen in Epsteins Umfeld liest sich wie ein „Who’s Who“ der Reichen und Berühmten: neben Trump auch Bill Clinton, der angeblich mit Epstein nach Thailand reiste, Prinz Andrew, Bill Gates, Hedgefonds-Milliardär Glenn Dubin, der ehemalige Gouverneur von New Mexico Bill Richardson, der ehemalige Finanzminister und Harvard-Präsident Larry Summers, der Kognitionspsychologe Stephen Pinker, Anwalt Alan Dershowitz, Victoria’s-Secret-CEO Leslie Wexner, die ehemalige Barclays-Bankerin Jes Staley, der ehemalige israelische Premierminister Ehud Barak, Zauberer David Copperfield, Schauspieler Kevin Spacey, der ehemalige CIA-Direktor Bill Burns, Immobilienmogul Mort Zuckerman, der frühere Senator George Mitchell und der in Ungnade gefallene Produzent Harvey Weinstein. Dazu kommen Anwaltskanzleien, hochbezahlte Anwälte, Bundes- und Staatsanwälte, Privatdetektive, Assistenten, Publizisten, Bedienstete und Fahrer sowie Zuhälter wie Epsteins Partnerin Ghislaine Maxwell, die Tochter von Robert Maxwell. Auch Medien und Politiker, die Opfer diskreditierten und zum Schweigen brachten, spielten eine Rolle, ebenso wie die wenigen mutigen Reporter, die Epsteins Verbrechen aufzudecken versuchten und dafür unter Druck gesetzt wurden.

Vieles bleibt verborgen, doch einige Fakten sind bekannt. Epstein installierte versteckte Kameras in seinen luxuriösen Residenzen und auf seiner privaten Insel Little St. James, um seine prominenten Freunde bei sexuellen Ausschweifungen und dem Missbrauch von Teenagern und Minderjährigen aufzuzeichnen. Diese Aufnahmen waren erpresserisches Gold. Waren sie Teil einer Operation des israelischen Mossad? Dienten sie dazu, Epstein eine stetige Geldquelle von Investoren zu sichern, um sein Schweigen zu garantieren? Oder erfüllten sie beide Zwecke? Epstein transportierte minderjährige Mädchen in seinem Privatjet, dem sogenannten „Lolita Express“, der angeblich mit einem Bett für Gruppensex ausgestattet war, zwischen New York und Palm Beach. Prominente wie Clinton und Trump sind in den veröffentlichten Flugprotokollen als Passagiere dokumentiert, während viele weitere Protokolle verschwunden sind.

Die Epstein-Videos und umfangreiche Beweise lagern in den Tresoren des FBI und würden die sexuellen Neigungen und die Skrupellosigkeit der Mächtigen enthüllen. Es gibt vermutlich keine einzelne „Kundenliste“, wie Generalstaatsanwältin Pam Bondi behauptet, sondern zahlreiche Akten, die mehrere Kisten füllen. Ob Epstein sich am 10. August 2019 in seiner Zelle im Metropolitan Correctional Center in New York erhängte, wie der offizielle Autopsiebericht angibt, oder ermordet wurde, bleibt unklar, da die Überwachungskameras in seiner Zelle in jener Nacht nicht funktionierten. Der Forensiker Michael Baden, beauftragt von Epsteins Bruder, hält die Autopsie für einen Hinweis auf Mord.

Der Epstein-Fall ist bedeutend, weil er die Illusion tiefer politischer Gräben zwischen Demokraten und Republikanern zerstört. Beide hatten kein Interesse daran, die Akten freizugeben. Sie gehören demselben Club an. Der Fall zeigt, wie Gerichte und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um mächtige Täter zu schützen, und entlarvt die Verdorbenheit einer exhibitionistischen Elite, die niemandem Rechenschaft schuldig ist und die Schwachen und Verletzlichen ausbeutet. Diese parasitäre Klasse wird bereits im ersten Jahrhundert im satirischen Roman „Satyricon“ von Gaius Petronius Arbiter parodiert, geschrieben unter Caligula, Claudius und Nero. Wie im „Satyricon“ bestand Epsteins Kreis aus Pseudointellektuellen, prätentiösen Narren, Betrügern, Kleinkriminellen, unersättlichen Reichen und sexuell Perversen. Die investigative Reporterin Julie Brown vom Miami Herald, deren Arbeit maßgeblich zur Wiederaufnahme der Ermittlungen gegen Epstein und Maxwell beitrug, dokumentiert dies in ihrem Buch „Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story“.

Brown beschreibt, wie 2016 eine anonyme Frau, die unter dem Pseudonym „Kate Johnson“ klagte, in einer Zivilklage in Kalifornien angab, 1994 im Alter von 13 Jahren über vier Monate hinweg von Trump und Epstein vergewaltigt worden zu sein. Sie erklärte, sie habe Trump angefleht aufzuhören, worauf er sie ins Gesicht schlug und schrie, er könne tun, was er wolle. Johnson zufolge lud Epstein sie zu „Untergrund-Sexpartys“ in seiner New Yorker Villa ein, wo sie Trump traf. Verlockt durch Geld und Modelangebote, wurde sie gezwungen, mehrfach Sex mit Trump zu haben, einmal auch mit einem 12-jährigen Mädchen, „Marie Doe“. Trump soll nach Oralsex verlangt und die Mädchen anschließend für ihre „schlechte“ Leistung beschimpft haben. Als Epstein erfuhr, dass Trump Johnsons Jungfräulichkeit genommen hatte, soll er sie aus Wut geschlagen haben, weil er dies selbst tun wollte. Beide Männer drohten ihr und ihrer Familie mit Konsequenzen, sollte sie die Vorfälle offenlegen. Trump soll nicht an Epsteins Orgien teilgenommen, aber gerne zugeschaut haben, während die 13-jährige Johnson ihm sexuelle Handlungen anbot. Offenbar kaufte Trump ihr Schweigen, und sie verschwand danach.

2008 handelte der damalige Staatsanwalt Alex Acosta einen Deal für Epstein aus, der ihm, vier namentlich genannten Mitverschwörern und allen ungenannten „potenziellen Mitverschwörern“ Immunität von Bundesstrafverfahren gewährte. Dies beendete die FBI-Ermittlungen zu weiteren Opfern und einflussreichen Beteiligten, und die Anklageschrift wurde versiegelt. Trump ernannte Acosta später zum Arbeitsminister, was viele als Dank interpretierten. Trump soll auch eine Begnadigung von Ghislaine Maxwell nach ihrer Verhaftung im Juli 2020 erwogen haben, aus Sorge, sie könne Details über seine langjährige Freundschaft mit Epstein preisgeben. Maxwell wurde 2022 zu 20 Jahren Haft verurteilt. Laut Trump-Biograf Michael Wolff waren Epstein und Trump über 15 Jahre eng verbunden, teilten Frauen, jagten gemeinsam und nutzten die Flugzeuge des jeweils anderen. Epstein soll Trump auch bei Steuertricks beraten haben.

Die juristischen Unregelmäßigkeiten, einschließlich des Verschwindens großer Beweismengen, ermöglichten es Epstein 2007, einer Anklage wegen Sexhandels zu entgehen. Stattdessen bekannte er sich einer geringeren Anklage wegen Anwerbung Minderjähriger zur Prostitution schuldig. Prominente wie Epsteins Anwalt Dershowitz drohten jeden, der ihre Vergehen aufdecken wollte. Dershowitz behauptet, ein unveröffentlichter Bericht des ehemaligen FBI-Direktors Louis Freeh beweise seine Unschuld gegenüber den Vorwürfen von Epsteins Opfer Virginia Giuffre, die mit 17 an Prinz Andrew und andere weitergereicht wurde. Giuffre, eines der wenigen Opfer, die sich öffentlich äußerten, beschrieb, wie sie wie ein „Obstteller“ unter Epsteins Freunden herumgereicht wurde, bis sie mit 19 entkam. Sie nahm sich im April 2025 das Leben. Dershowitz schickte wiederholt Drohungen an Brown und ihre Redakteure beim Miami Herald.

Brown kritisiert, dass die Medien Dershowitz selten kritisch hinterfragen, obwohl er in Epsteins Flugprotokollen als Passagier während der fraglichen Zeit auftaucht, oft ohne seine Frau, entgegen seinen Aussagen. Auf einem Flug war er mit einem Model namens Tatiana unterwegs. Epstein spendete an Harvard, erhielt dort ein Büro und Zugang, obwohl er keine akademischen Qualifikationen hatte, und bezeichnete sich in Pressemitteilungen als „Wissenschaftsphilanthrop“ oder „Maverick-Hedge-Funder“. Er veranstaltete opulente Abendessen für Milliardäre wie Elon Musk, Salar Kamangar und Jeff Bezos und ersann bizarre Pläne, wie die Zucht von Babys mit seiner DNA auf seiner Ranch in New Mexico. Er war fasziniert von Kryonik und wollte seinen Kopf und Penis einfrieren lassen, um seine Gene weiterzugeben.

Die Epstein-Geschichte spiegelt den moralischen Bankrott, den Hedonismus und die Gier der herrschenden Klasse wider, die über politische Grenzen hinweg vereint ist. Diese Klasse, zu der Clinton, Gates, Trump und andere gehören, besteht aus Raubtieren und Betrügern, die nicht nur Frauen und Mädchen, sondern die gesamte Gesellschaft ausbeuten.

Aktuell steht der Fall Epstein in den USA erneut im Fokus, da die Weigerung der Trump-Regierung, belastende Akten vollständig freizugeben, zu heftiger Kritik führt. Tech-Milliardär Elon Musk behauptete im Juni 2025, Donald Trump werde in den nicht veröffentlichten Epstein-Akten erwähnt, was der Grund für die zurückgehaltene Freigabe sei. Trump selbst zeigte sich im Juli 2025 jedoch grundsätzlich offen für die Veröffentlichung „glaubwürdiger“ Informationen aus den Ermittlungen, überließ die Entscheidung aber der Justizministerin Pam Bondi, die bisher keine neuen Akten freigegeben hat.

Innerhalb der republikanischen Partei wächst der Druck auf Trump, Transparenz herzustellen. Mike Johnson, Sprecher des Repräsentantenhauses und ein führender Republikaner, forderte die vollständige Veröffentlichung der Epstein-Akten und drängt auf Aufklärung von Unstimmigkeiten in den Erklärungen der Justizministerin Bondi Trotz dieses Drucks blockieren viele Republikaner weiterhin die Aufdeckung möglicher belastender Informationen, was auch Unruhe innerhalb der sonst loyalen MAGA-Bewegung ausgelöst hat.

Der Fall Epstein zeigt damit weiter die Spaltung innerhalb der US-Politik und das Spannungsfeld zwischen öffentlicher Aufklärung und politischem Eigeninteresse. Die Weigerung, die Ermittlungsakten umfassend freizugeben, wird von vielen als Schutz mächtiger Persönlichkeiten interpretiert, zu denen auch Donald Trump zählt.