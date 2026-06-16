Trump erläutert Iran-Abkommen beim G7-Gipfel: Keine Atomwaffen, bedingte Aufhebung der Sanktionen und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Der Iran wird im Rahmen des neuen Abkommens keine Atomwaffe besitzen .

. Das Abkommen sieht strenge Kontroll- und Durchsetzungsbefugnisse vor.

Trump: Obamas JCPOA war ein schreckliches Abkommen, das auf eine Bombe hinauslief.

Frühere Zahlungen der USA an den Iran waren ein gescheiterter Bestechungsversuch.

Eine Aufhebung der Sanktionen wird es nur geben, wenn der Iran die Bedingungen einhält.

Der Iran erhält kein Geld und keine Erleichterungen allein für die Unterzeichnung des Abkommens.

Laut US-Beamten, die von CNBC zitiert wurden, wurde ein Abkommen von Irans Ghalibaf elektronisch unterzeichnet

Die Öffnung der Meerenge wird aufgrund von Minen Zeit in Anspruch nehmen, und es ist in 1–2 Wochen mit einem Anstieg des Verkehrsaufkommens zu rechnen

Details werden in 24–48 Stunden veröffentlicht

Trump: Schiffe beginnen, die Meerenge von Hormus zu passieren

Vizepräsident JD Vance startet Optics-Roadshow , um das Vertrauen der Investoren in das Abkommen zu stärken

, um das Vertrauen der Investoren in das Abkommen zu stärken Iran bietet 60 Tage lang gebührenfreien Transit durch den Hormuz-Kanal an, während Hunderte von Schiffen auf die Wiederöffnung warten

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Vereinbarung unter Dach und Fach

CNBC berichtet, dass eine Vereinbarung zwischen den USA und dem Iran vom iranischen Parlamentspräsidenten Mohammad Bagher Ghalibaf elektronisch unterzeichnet wurde. Laut einem namentlich nicht genannten US-Beamten sieht das US-iranische Memorandum of Understanding die „sofortige“ Wiederöffnung der Straße von Hormus vor – doch während Präsident Trump zuvor erklärt hatte, dass Schiffe bereits wieder in Bewegung seien, sagte der US-Beamte anschließend, dass die Wiederöffnung der Meerenge aufgrund von Minen „Zeit brauchen“ werde und dass wir in den nächsten 1–2 Wochen mit einem Anstieg des Schiffsverkehrs in der Meerenge rechnen könnten.

Trump sprach am Montag auf dem G7-Gipfel in Frankreich vor Reportern und Verbündeten, nur wenige Stunden nach einer wichtigen vorläufigen Vereinbarung mit dem Iran, die einen 60-tägigen Waffenstillstand, die Wiederöffnung der Straße von Hormus und strenge Beschränkungen für das Atomprogramm Teherans beinhaltet. An der Seite des französischen Präsidenten Emmanuel Macron betonte er wiederholt, dass die Verhinderung des Erwerbs von Atomwaffen durch den Iran die zentrale Errungenschaft des Abkommens sei.

„Das Wichtigste ist, dass der Iran keine Atomwaffe besitzen wird“, sagte Trump. „Dem haben sie unter strengen Kontrollmaßnahmen voll und ganz zugestimmt.“

🚨 PRESIDENT TRUMP JUST NOW: "The main thing is that Iran will not have a nuclear weapon!"



"They fully agreed to that with strong POLICING powers and they won't have a nuclear weapon, which is what it was all about because they probably would have used it if they had it."



"So… pic.twitter.com/izXsxj7vkE — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 15, 2026

Übersetzung von „X“: PRÄSIDENT TRUMP GERADE GERADE: „Das Wichtigste ist, dass der Iran keine Nuklearwaffe haben wird!“

„Sie haben das vollständig mit starken POLIZEILICHEN Befugnissen akzeptiert, und sie werden keine Nuklearwaffe haben, worum es die ganze Zeit ging, weil sie sie wahrscheinlich benutzt hätten, wenn sie sie gehabt hätten.“

„Also hatten wir zwei große Momente, als wir das JCPOA beendet haben, das war das Obama-Abkommen, das Barack-Hussein-Obama-Abkommen.“

„Und als ich es beendet habe, war das sehr wichtig, weil es ein Weg zu einer Nuklearwaffe war. Es war ein horribles Abkommen für die Vereinigten Staaten. Es war ein Abkommen, bei dem Milliarden von Dollar an den Iran gegeben wurden.“

Anschließend verglich er es mit dem JCPOA aus der Obama-Ära und bezeichnete das frühere Abkommen als „ein schreckliches Abkommen für die Vereinigten Staaten“, das den Iran auf „den Weg zur Atomwaffe“ gebracht habe, während Milliarden von Dollar nach Teheran geflossen seien. Trump äußerte sich zudem scharf kritisch über frühere US-Bargeldzahlungen an den Iran und bezeichnete die Entnahme von 1,7 Milliarden Dollar aus Banken sowie zusätzliche Ausgaben in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar als gescheiterten Versuch, „sie zu bestechen, um ein Abkommen zu schließen, das nicht funktionierte“.

🚨 BOOM! President Trump is now publicly OBLITERATING Barack Hussein Obama trying to "BRIBE" Iran with CASH to no success



"$1.7 billion was taken out of the banks and given to Iran and on top of that tens of billions of dollars was spent. So they tried to bribe them to make a… pic.twitter.com/uzp1r070kg — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 15, 2026

In Bezug auf die derzeitige Vereinbarung betonte Trump, dass jede Lockerung der Sanktionen streng an das Verhalten und die Einhaltung der Auflagen geknüpft sei und nicht einfach nur aufgrund der Unterzeichnung gewährt werde. Er verwies auf die verbesserten Beziehungen zur derzeitigen iranischen Führung und berichtete, dass die Straße von Hormus bereits teilweise geöffnet sei, Minen geräumt würden und der Handelsschiffsverkehr bis Freitag wieder vollständig aufgenommen werden solle. Die Märkte reagierten umgehend: Die Aktienkurse stiegen sprunghaft an, während die Ölpreise den stärksten Rückgang seit längerer Zeit verzeichneten.

🚨 JUST IN: Overseas, President Trump says he's GETTING ALONG WITH IRAN, the market is SURGING and oil prices are DROPPING



47 just made massive history!



"The Strait is already partially open, as you know they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already… pic.twitter.com/UAHoCs1JBn — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 15, 2026

Trump forderte zudem ein Ende der Kämpfe zwischen Israel und der Hisbollah und erklärte, der langjährige Konflikt „sollte NICHT schwer“ zu lösen sein und dass „wir uns ein wenig mit ihnen unterhalten müssen“. Weniger als 24 Stunden nach den Entwicklungen im Iran gab er bekannt, dass er bereits mit Präsident Selenskyj und Präsident Putin gesprochen habe. Er bezeichnete die Gespräche als „sehr gut“ und zeigte sich optimistisch, dass Fortschritte erzielt werden könnten, um das Blutvergießen in der Ukraine zu beenden, wo, wie er anmerkte, jeden Monat etwa 25.000 Menschen sterben.

🚨 HOLY CRAP! President Trump not even 24 HOURS after ending the Iran war just spoke with Putin and Zelensky to try and end the UKRAINE war



This man is going all-out for peace!



"Very good conversation yesterday with President Zelensky and President Putin. And I see maybe we can… pic.twitter.com/XDrhgQgyuT — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 15, 2026

Übersetzung von „X“: HEILIGE SCHEISSE! Präsident Trump nicht einmal 24 STUNDEN nachdem er den Iran-Krieg beendet hat, hat gerade mit Putin und Selenskyj gesprochen, um zu versuchen, den UKRAINE-Krieg zu beenden

Dieser Mann geht mit vollem Einsatz für den Frieden!

„Sehr gutes Gespräch gestern mit Präsident Selenskyj und Präsident Putin. Und ich sehe, vielleicht können wir etwas tun, das ich wirklich machen möchte. Ich denke, sie sind beide dafür offen.“

„Also jetzt, da das erledigt ist, werden wir uns darauf konzentrieren! Mal sehen, ob wir das hinbekommen. 25.000 Menschen sterben jeden Monat, meist Soldaten. Und das sollte nicht passieren.“

Einzelheiten zur Absichtserklärung werden in den nächsten 24 bis 48 Stunden bekannt gegeben, wobei ein US-Beamter erklärte, die Absichtserklärung sehe „möglicherweise“ 300 Milliarden Dollar an Wiederaufbaumitteln vor.

Ghalibaf trat im April zum ersten Mal seit Wochen wieder öffentlich in Erscheinung, um die iranische Delegation bei Gesprächen in Islamabad mit dem US-Vizepräsidenten DJ Vance zu leiten – dies war der hochrangigste Kontakt zwischen den beiden verfeindeten Ländern seit der Islamischen Revolution von 1979.

Trump

Präsident Trump behauptete am Montag auf Truth Social, dass Handelsschiffe mit Öl an Bord die Straße von Hormus passieren, nachdem ein Abkommen zur Beendigung der Feindseligkeiten mit dem Iran angekündigt worden war.

„Schiffe beginnen sich zu bewegen, viele beladen mit Öl, aus der Straße von Hormus heraus“, schrieb er. „Sie fahren auf der südlichen ‚Autobahn‘, die absolut sicher und unversehrt ist. Es gibt auch andere Routen!!!“

Behalte es hier im Auge.

Am Sonntagabend gab Trump bekannt, dass die USA und der Iran eine vorläufige Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt hätten, der am 28. Februar von der Trump-Regierung und Israel ausgelöst worden war.

Der Oberste Nationale Sicherheitsrat des Iran erklärte laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA, man habe dem Absichtserklärung (MOU) zugestimmt.

Vizepräsident Vance

Nicht einmal 24 Stunden, nachdem Präsident Trump ein Friedensabkommen mit dem Iran zur Wiederöffnung der Straße von Hormus verkündet hatte, und nur 30 Minuten vor Eröffnung der New Yorker Terminmärkte am Sonntagabend, hatte die Regierung bereits Vizepräsident JD Vance auf eine Medien-Roadshow geschickt, um die Nerven der Anleger zu beruhigen und das Vertrauen zu stärken.

Vance begann die Roadshow am Montag bei CNBC und lieferte weitere Details zum Abkommen zwischen den USA und dem Iran, da Unsicherheit die größte Angst des Marktes ist.

Vance sagte, das Abkommen zwischen den USA und dem Iran schreite voran, trotz der von ihm als „Falschberichterstattung“ bezeichneten Berichterstattung der Mainstream-Medien.

„Das Abkommen basiert im Wesentlichen auf einem zweistufigen Verifizierungsprozess“, erklärte Vance gegenüber dem Sender und fügte hinzu, dass Israel mit am Verhandlungstisch sitzen werde. Vance erklärte außerdem, dass alle Fraktionen der iranischen Regierung in den Gesprächen vertreten seien und dass mehrere iranische Vertreter bei der Unterzeichnungszeremonie am Freitag erwartet würden.

In Bezug auf die Seestraße von Hormuz sagte Vance, dass der Verkehr in der Meerenge bereits zunehme und dass sie voraussichtlich langfristig und nicht nur vorübergehend gebührenfrei offen bleiben werde. Er fügte hinzu, dass der Iran Ressourcen für den Wiederaufbau benötige, diese Ressourcen jedoch ohne ein Atomabkommen nicht verfügbar wären.

Zusammenfassung der Diskussion via CNBC:

Vizepräsident JD Vance erklärte am Montag, nachdem die USA und der Iran eine vorläufige Einigung erzielt hatten, dass noch „viele“ Details geklärt werden müssten, zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die USA in den folgenden Gesprächen „alle Trümpfe in der Hand“ hätten. Die am Sonntag erzielte Einigung würde den Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran um 60 Tage verlängern und einen Rahmen für künftige Verhandlungen über das Atomprogramm Teherans und andere zentrale Themen schaffen. Der Wortlaut des vorläufigen Abkommens wurde noch nicht veröffentlicht. Vance sagte am Montagmorgen in der CNBC-Sendung „Squawk Box“, die beiden Hauptpunkte des Abkommens seien die Wiederöffnung der Straße von Hormus und die Festlegung einer langfristigen Verpflichtung, dass der Iran niemals eine Atomwaffe entwickeln werde. Er deutete an, dass der Iran, sofern er sich an die Verpflichtungen des Abkommens hält, mit einer Lockerung der Wirtschaftssanktionen oder anderer Beschränkungen belohnt werde, wodurch Teheran „wieder in die Weltwirtschaft integriert“ werde.

Vance wird voraussichtlich auch bei „CBS Mornings“ zu Gast sein, um über das Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran zu sprechen. Es ist wahrscheinlich, dass Fox Business und andere Sender nachziehen werden, da die Regierung den politischen Schaden beheben muss, der durch den viermonatigen Konflikt mit dem Iran entstanden ist, der an der Wall Street für Unsicherheit sorgte und den nationalen Durchschnittspreis für Benzin 2,5 Monate lang auf über 4 Dollar pro Gallone steigen ließ.

VIEWER ALERT: @VP Vance joins @CBSMornings 🌞 just after 8am ET to discuss the emerging U.S.-Iran deal. — Ed O'Keefe (@edokeefe) June 15, 2026

Übersetzung von „X“: HINWEIS FÜR ZUSCHAUER: @VP Vance ist kurz nach 8 Uhr ET bei @CBSMornings zu Gast, um über das sich abzeichnende Abkommen zwischen den USA und dem Iran zu sprechen.

Die Roadshow kann beginnen…

Iran bietet 60 Tage mautfreien Transit durch die Straße von Hormus an, während Hunderte von Schiffen auf die Wiederöffnung warten

Die USA und der Iran haben am Sonntagabend, nur 30 Minuten vor Eröffnung der New Yorker Terminbörse, eine vorläufige Vereinbarung zur Wiederöffnung der Straße von Hormus getroffen; Vertreter beider Länder werden sich am Freitag in der Schweiz treffen, um das Friedensabkommen offiziell zu unterzeichnen.

Laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars soll das Abkommen zwischen den USA und dem Iran eine 60-tägige gebührenfreie Phase für Schiffe beinhalten. Nach Ablauf dieser Frist könnte Teheran, sofern eine dauerhaftere Vereinbarung getroffen wird, versuchen, den Engpass Hormuz zu monetarisieren, indem es Handelsschiffen „Dienstleistungen“ in Verbindung mit Sicherheit, Navigation, Umweltschutz und Versicherung in Rechnung stellt.

Der Verkehr in der Meerenge ist am Montagmorgen weiterhin gering, wobei Hunderte von Tankern darauf warten, dass die Wasserstraße von Hormuz bis Ende der Woche offiziell wieder geöffnet wird. Der LNG-Tanker „Disha“ wartete jedoch nicht auf die offizielle Öffnung und machte sich am frühen Montagmorgen auf den Weg, um die Meerenge zu verlassen.

Im Persischen Golf liegen fast 300 beladene Schiffe im Leerlauf, während eine ähnliche Anzahl leerer Schiffe im Golf von Oman darauf wartet, zu den Exportterminals zurückzukehren. Weitere 250 Ballastschiffe im Golf stehen bereit, um Ladungen aufzunehmen, sobald der Exportverkehr wieder aufgenommen wird.

Die Wiedereröffnung könnte Millionen Barrel eingeschlossenes Öl freisetzen und den LNG-Fluss wieder in Gang bringen, doch die Normalisierung der Energieflüsse auf das Vorkriegsniveau könnte viele Monate, wenn nicht sogar Quartale dauern – und im Falle Katars sogar Jahre.

“ „Von der Brücke und dem Maschinenraum aus, wo wir gerade sitzen, sieht es ganz anders aus, als es die Schlagzeilen vermuten lassen“, sagte Angad Banga, CEO des maritimen Mischkonzerns The Caravel Group, zu dem Fleet Management Limited gehört, eines der weltweit größten Schiffsmanagementunternehmen.

Banga erklärte gegenüber Bloomberg, dass mehrere Besatzungen im Persischen Golf festsitzen, und fügte hinzu: „Wir haben schon früher positive Signale gesehen, und ich denke, letztendlich kommt es darauf an, was Bestand hat.“ „

Anoop Singh, globaler Leiter der Schifffahrtsforschung bei Oil Brokerage Ltd, sagte gegenüber dem Sender: „Reeder bewegen sich auf einem Risikospektrum – die Japaner, Koreaner und Chinesen sind weniger risikofreudig, während die Griechen eine andere Risikobereitschaft haben –, daher könnten einige von ihnen sich rüsten.“

Singh merkte an: „Aber im Großen und Ganzen wartet der Rest des Marktes noch auf weitere Details und Zusicherungen, bevor er weitermacht.“

Über die Schifffahrtsbranche hinaus erklärte der UBS-Ökonom Arend Kapteyn heute Morgen an der Wall Street gegenüber Kunden: „Die Bewährungsprobe wird sein, wie schnell und in welchem Umfang die Straße von Hormus wieder geöffnet wird. Erste Anzeichen deuten darauf hin, dass dies davon abhängen könnte, ob der Iran innerhalb einer ersten 30-Tage-Frist Seeminen räumt. Aber auf den ersten Blick dürfte die Nachricht risikoreiche Anlagen stützen, Renditen, Öl und den US-Dollar nach unten drücken, während Aktien steigen.“

Aktuelle Trends zur Straße von Hormuz laut Axel Styrman, Schifffahrtsanalyst bei Kepler Cheuvreux:

Tägliche Ankünfte in der Straße von Hormuz im Jahr 2026

Weltweiter Handel und Kapazitäten – blockiert bzw. in Wartestellung (Stand: 22. Mai)

Tägliche Ankünfte, Straße von Hormus, Anzahl der Schiffe pro Segment

Rohölexporte und Bestimmungsorte über die Straße von Hormus

LNG-Exporte und deren Bestimmungsort über die Straße von Hormus

LPG-Exporte und deren Bestimmungsort über die Straße von Hormus

Aktien aus dem Schifffahrtssektor, die man im Auge behalten sollte

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