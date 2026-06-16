Warum die USA Hormus freigaben – und das Iran-Abkommen weiter geheim halten

Die Straße von Hormus ist für iranische Geschäfte geöffnet … Öl bewegt sich und der Iran wird bezahlt

Larry C. Johnson

Lassen wir Donald Trump eines zugutehalten … Er hielt sein Wort und hob die US-Blockade gegen iranische Schiffe auf, und der Iran legt los: Seine Öltanker fahren durch die Straße von Hormus in den Persischen Golf ein und aus. Das Bild oben zeigt Schiffe – rot und grün markiert –, die sich um 22:55 Uhr Eastern Time am 15. Juni 2026 bewegen.

Das bedeutet nicht, dass das mit dem Iran vereinbarte MoU, das am Freitag in Genf unterzeichnet werden soll, Bestand haben wird, aber es ist ein Schritt in Richtung Deeskalation. Die Frage, die wir uns also stellen sollten, ist: Warum hat Donald Trump geblinzelt und den Vorschlag angenommen, den der Iran bereits im April vorgelegt hatte?

Ich denke, es gibt mehrere Gründe, aber der wichtigste ist, dass den USA das Öl ausgeht, was bedeutet, dass Trump den Benzinpreis nicht künstlich niedrig halten kann. Die US-Strategischen Ölreserven sind auf den niedrigsten Stand seit 1983 gefallen, berichtet CNN. Der Rückgang erfolgt bei anhaltenden Abgaben, um die Auswirkungen des Konflikts mit dem Iran abzumildern. Die Reserven sind auf 340,3 Millionen Barrel gefallen, zuletzt gesehen während der Reagan-Administration, als die strategische Reserve noch aufgebaut wurde. Der tägliche US-Verbrauch liegt 2026 bei 20 bis 21 Millionen Barrel, was bedeutet, dass die Reserve 17 Tage Benzin liefern kann, was auf den 1. Juli fällt.

Donald Trump mag geistig im Verfall begriffen sein, aber er hat noch genug Verstand, um zu verstehen, dass eine Ölknappheit und explodierende Benzinpreise im Juli politisch untragbar sind.

Ein weiterer Faktor ist, dass US-Anlagen und Flugzeuge am Persischen Golf letzte Woche ordentlich Prügel bezogen haben. Die US-Angriffe auf iranische Anlagen in der Straße von Hormus am 9. und 10. Juni provozierten eine heftige iranische Antwort, die Ziele im Irak (CIA-Stützpunkte zur Unterstützung der Kurden), in Kuwait (der Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem, Camp Buehring im Nordosten Kuwaits sowie ein provisorisches Operationszentrum in der Nähe des zivilen Hafens von Shuaiba), dem Luftwaffenstützpunkt Prince Saud in der Nähe von Riad, Saudi-Arabien, und dem Luftwaffenstützpunkt Mowaffaq Al Salti in Jordanien traf. Die Angriffe waren verheerend und sollen einige neue chinesische Raketen eingesetzt haben, die an den Iran geliefert wurden.

Dann gibt es den Druck der arabischen Golfstaaten, die Angriffe auf den Iran zu beenden. Der Iran, unterstützt von China, Russland und Pakistan, betrieb intensive Diplomatie mit Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE).

Die VAE, die ein Dorn im Auge des Iran und Saudi-Arabiens waren und als Verbündeter Israels identifiziert wurden, entsandten am 9. Juni eine Delegation in den Iran. Reuters berichtete, dass die VAE zugestimmt hatten, Milliarden Dollar für den Iran freizugeben – zwei regionale Quellen bezifferten die Summe auf 10 Milliarden Dollar (einschließlich mehr als 3 Milliarden bereits gelieferter Dollar), während zwei andere Quellen von 20 Milliarden Dollar sprachen, wobei die Gelder im Austausch für die Einstellung iranischer Angriffe auf die VAE vereinbart wurden. Das Außenministerium der VAE dementierte diese Berichte jedoch kategorisch und erklärte, die Behauptungen seien „völlig falsch und unbegründet“ und es seien keine eingefrorenen iranischen Gelder über die VAE freigegeben, transferiert oder vermittelt worden. Unbestritten ist jedoch, dass die VAE eine hochrangige Delegation zu Gesprächen mit der iranischen Regierung entsandten.

Eine hochrangige katarische Delegation traf am Mittwoch, dem 10. Juni, in Teheran ein, um Gespräche über bilaterale Beziehungen, regionale Entwicklungen und diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Konflikts zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten zu führen. Die Delegation traf am Mittag ein, und der Besuch erfolgte, nachdem Trump dem Iran vorgeworfen hatte, zu verzögern, und sagte, Teheran müsse nun „den Preis zahlen“. AFP berichtete unter Berufung auf einen informierten Diplomaten, dass das katarische Verhandlungsteam nach Konsultationen mit amerikanischen Beamten nach Teheran gereist sei, um die verbleibenden Differenzen zwischen den beiden Seiten zu überbrücken.

Eine hochrangige pakistanische Quelle mit Zugang zu Informationen über die Rolle Pakistans bei der Vermittlung der Gespräche zwischen den USA und dem Iran berichtete, dass Pakistan, ermutigt von China und Russland, Fortschritte in seinen Gesprächen mit den Saudis und Kataris mache, um die Unterbringung von US-Militärstützpunkten in ihren jeweiligen Ländern zu beenden. Diese Gespräche fielen zeitlich mit der Weigerung Saudi-Arabiens zusammen, den USA während der Operation „Project Freedom“ die Nutzung seines Luftraums für Angriffe auf iranische Ziele zu gestatten.

Wird das Abkommen am Freitag unterzeichnet? Ich bin weiterhin skeptisch, einfach wegen der enormen zionistischen Gegenreaktion, die Donald Trump von wütenden israelischen Beamten und US-Politikern, die AIPAC verpflichtet sind, zuteilwird. Doch während ich dies am Montagabend schreibe, scheint das Abkommen intakt zu sein.

Warum hat Donald Trump den Text des MoU nicht veröffentlicht? Zwei mögliche Erklärungen (und ich bin gespannt, was Sie für die plausibelste halten): 1) Es gibt noch Bereiche, in denen Iran und die USA uneinig sind, und sie versuchen immer noch, einen Kompromiss auszuarbeiten; 2) Trump will die Einzelheiten nicht im Voraus preisgeben, aus Angst, dass die zionistische Gegenreaktion die Unterzeichnungszeremonie am Freitag in Genf gefährden könnte. Die diplomatische Achterbahnfahrt läuft auf Hochtouren … Es wird eine wilde Fahrt bis Freitag.