Wie der Iran seinen multipolaren Durchbruch ermöglichte

Pepe Escobar

Beginnen wir mit einer historischen Erklärung des Obersten Nationalen Sicherheitsrates (SNSC) des Irans.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

„Die Islamische Republik Iran hat sich gemäß der Führung ihres gemarterten Führers ihre Überlegenheit über den amerikanisch-zionistischen Feind vervollständigt.“

„Der Text des Memorandums über die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges, der ‚Islamabad-Verhandlungen‘, wurde am Abend des 14. Juni zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten abgeschlossen.“

„Der Krieg und die militärischen Operationen an allen Fronten, einschließlich des Libanon, werden ab heute Nacht sofort und dauerhaft beendet.“

„Darüber hinaus wird die Seeblockade gegen den Iran sofort und vollständig aufgehoben.“

„Die Unterzeichnung dieses Memorandums wird offiziell am Freitag stattfinden“ [das wäre der 19. Juni in Genf].

„Die Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen werden verschoben, bis die Verpflichtungen der anderen Seite gemäß dem Memorandum umgesetzt sind.“

EXCLUSIVE



How Iran’s victory against US will go down in history as a defining story of the Eurasia Century.



My analysis for Geopolitics Prime.



The MoU’s formal signing ceremony in Geneva on Friday, if it’s not interrupted, will constitute the start of “a whole new… pic.twitter.com/6YC0XB65R9 — Pepe Escobar (@RealPepeEscobar) June 15, 2026

Angesichts der vielen zu verarbeitenden Informationen einige entscheidende Fakten: Das MoU wird nur vom SNSC auf direkten Befehl von Führer Mojtaba Khamenei, dem endgültigen Entscheider, vereinbart werden; es gibt keine Garantie dafür, dass der Todeskult in Westasien davon absehen wird, den Libanon anzugreifen; und erst nach dem 19. Juni beginnt der lange und steinige Weg – oder der Deal-Tanz – wirklich.

Die Nachricht von einem „Islamabad-Abkommen“ wurde letzten Freitag von Transition Protocol veröffentlicht, einem neuen Projekt, das Larry Johnson und ich teilen, nachdem wir es in der Woche zuvor in unserem vorherigen Kanal, Power Shift, detailliert beschrieben hatten, der auf direkte Anordnung der US-Regierung an Google gelöscht wurde.

Wir kündigten den genauen Bauplan dieser strukturellen Veränderung an. Wir gaben auch die Einschätzung unserer Quellen wieder, dass der Iran, wenn er an den Rand gedrängt wird, bereit wäre, einem nordkoreanischen Abschreckungsmodell zu folgen – einschließlich der Möglichkeit, eine nukleare Fähigkeit auf eigenem Boden zu demonstrieren, um Jahrzehnte der Nötigung durch die USA/Israel zu beenden.

Es ist daher kein Wunder, dass der Iran über den SNSC auch seine volle „Wertschätzung“ für die unermüdliche Arbeit der pakistanischen Vermittler sowie Katars zum Ausdruck brachte.

Die Iran-Pakistan-Verbindung

Nun zur Geheimdienstanalyse, wie dieser multipolare Triumph ermöglicht wurde, gemäß unseren iranisch-pakistanischen Quellen.

Der Architekt des MoU-Durchbruchs war im Wesentlichen der iranische Außenminister Abbas Araghchi. Am Sonntag kehrte er nach einer hochgeheimen Mission nach Islamabad über das Wochenende nach Teheran zurück, wo er erfolgreich die endgültigen Einzelheiten des Rahmens formulierte, den Trump selbst – der sonst sehr damit beschäftigt war, eine Reihe von Käfigkämpfen auf dem Rasen des Weißen Hauses zu bestreiten – angekündigt hatte. Doch dies ist kein Abkommen: Es ist ein MoU.

Wie nicht anders zu erwarten, versuchte der Todeskult in Westasien verzweifelt, das MoU durch einen Angriff auf den Libanon zu vereiteln. Der Iran übermittelte daraufhin über die pakistanischen Vermittler ein klares Ultimatum an Trump: Wenn das andauere, sei der Iran bereit, Israel sehr hart zu treffen. Trump entschied schließlich, dass er sein Abkommen nicht gefährdet sehen wolle.

Unsere Quellen hatten zuvor bestätigt, dass Teheran eine rote Linie gezogen und Washington bis Ende Juni Zeit gegeben hatte, zwei Kernbedingungen zu erfüllen: die Entfrierung und Rückgabe von etwa 12 Milliarden Dollar iranischer Gelder; und die vollständige Aufhebung der US-Sanktionen.

Im Gegenzug würde der Iran formell zustimmen, auf die Entwicklung einer Atomwaffe zu verzichten und spezifische, strukturierte Zugeständnisse anbieten.

Der entscheidende Punkt ist, dass Teheran dafür sorgte, dass die Frist real war, und Washington verstehen sollte, dass sie real war.

Nun zurück zu den zentralen Fragen rund um das MoU.

Zu den Nuklearwerten: Teheran bestätigte endgültig, dass der Bestand an hochangereichertem Uran (HEU) vollständig gesichert und dauerhaft außerhalb der Reichweite der USA und Israels ist.

Multipolare Integration: Pakistan erweist sich als Anker einer neuen regionalen Architektur in West- und Südasien. Islamabad erleichtert leise auch eine sehr komplexe Annäherung zwischen dem Iran und den VAE. Der Chef des VAE-Sicherheitsapparats besuchte den Iran am Freitag – dies wurde von Pakistan vermittelt – damit Abu Dhabi eingefrorene Gelder in Höhe von über 2 Milliarden Dollar an den Iran übergeben konnte.

Die Sicherheitsmatrix: Pakistan ist der Hauptvermittler zwischen dem Iran und Katar, Bahrain, Saudi-Arabien und Ägypten. Mit voller Unterstützung Chinas wird Pakistan mehreren dieser Akteure möglicherweise J-10C-Kampfflugzeuge zur Verfügung stellen.

Schließlich gibt es den atemberaubenden symbolischen Rahmen des Irans, der den USA/Israel eine ernsthafte strategische Niederlage zufügt. Um diesen monumentalen Wandel zu besiegeln, wird die Beerdigung des ermordeten Obersten Führers Ajatollah Khamenei am und um den 10. Muharram (Aschura) herum in der ersten Juliwoche stattfinden. Dies wird im ganzen Iran als massiver „Tag des Sieges“ dargestellt werden. Der gesamte Globale Süden wird zuschauen.

Wird die USA abkommensfähig sein?

Die Sisyphos-Aufgaben für das MoU, wie von iranischen Medien enthüllt, beginnen sofort nach der Unterzeichnung innerhalb der 30-Tage-Frist.

Washington wird „seine Verpflichtung zur Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten des Iran und zur Achtung der Souveränität der Islamischen Republik Iran“ bestätigen müssen. Das ist ein außerordentlich schwieriges Unterfangen.

Bei der Unterzeichnung wird die USA bestätigen müssen, dass „sie die Anzahl der Truppen oder militärischen Mittel in der Region nicht erhöhen noch während der Verhandlungen neue Sanktionen verhängen wird.“

Der Iran wird „seine Verpflichtung gegenüber dem Atomwaffensperrvertrag (NVV) bekräftigen und bestätigen, dass er niemals eine Atomwaffe produzieren, entwickeln oder erwerben wird.“ Das war schon immer die offizielle Politik des Iran.

Bei der Unterzeichnung des MoU muss die USA erklären, dass „sie dem Iran die Hälfte seiner eingefrorenen Gelder in Höhe von 12 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen wird, die innerhalb von 30 Tagen unwiderruflich bereitgestellt werden, mit der Verpflichtung, die verbleibende Hälfte in den folgenden 60 Tagen bereitzustellen.“

Die USA muss außerdem „Sanktionsausnahmen für iranische Öl-, Gas- und petrochemische Exporte erlassen, die sofort wirksam werden, mit der Verpflichtung, diese Ausnahmen nach Erreichen einer endgültigen Einigung dauerhaft zu verlängern.“

Die USA „wird sofort Konsultationen mit Israel aufnehmen, um einen kurzfristigen Zeitrahmen für einen vollständigen israelischen Rückzug aus dem Libanon vorzulegen, einschließlich der Punkte, die nach dem Abkommen zwischen Israel und der Hisbollah von 2024 besetzt wurden.“ Realistischerweise wird das unmöglich sein.

Der Iran wird bestätigen, „dass er die Straße von Hormus für den kommerziellen Schiffsverkehr gemäß bestimmten vom Iran festgelegten Regelungen innerhalb von 30 Tagen wieder öffnen wird.“ Es ist ausgeschlossen, dass es keine Mautstelle geben wird.

Angenommen, all das oben Genannte verläuft ohne Höllenfeuer von oben – oder unten –, dann erreichen wir Phase III der Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen: eine 60-Tage-Frist plus eine fast unvermeidliche Verlängerung. Die 60-tägige Verhandlungsphase beginnt, sobald alle Bedingungen des MoU in den vorangegangenen 30 Tagen erfüllt wurden.

Während dieser 60 Tage muss die USA die verbleibenden 12 Milliarden Dollar der eingefrorenen Vermögenswerte des Iran zahlen sowie „Pläne für einen Wiederaufbaufonds für den Iran in Höhe von mindestens 300 Milliarden Dollar vorlegen, der teilweise von Golfstaaten finanziert wird.“ Dies ist so unrealistisch wie nur möglich.

Und dann schließlich werden die USA und der Iran „detaillierte Gespräche über eine dauerhafte Lösung nuklearer Angelegenheiten beginnen, einschließlich Anreicherung, des vorhandenen Uranbestands und des Schicksals der Nuklearanlagen.“

Als ob all das oben Genannte nicht schon hart genug wäre, gibt es dann noch die Verhandlungen über die „Aufhebung aller Wirtschaftssanktionen gegen den Iran, einschließlich primärer, sekundärer, US- und UN-Sanktionen, sowie den Rückzug aller Resolutionen des UN-Sicherheitsrates und des IAEO-Gouverneursrats gegen den Iran.“

Das endgültige „Abkommen“, falls es jemals zustande kommt, wird natürlich durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates genehmigt werden. Das war auch beim JCPOA der Fall. Und Trump zerstörte es trotzdem.

Warum Trump seine Rhetorik änderte

Trumps plötzlicher Wandel von den lauten Drohungen, die iranische Zivilisation zu „zerstören“, hin zur Beschwörung eines „Abkommens auf dem Tisch“ könnte nur Nebel des Krieges sein: eine Täuschung, um die Märkte zu fesseln, während das Ministerium für Ewige Kriege eine neue Angriffswelle startet.

Doch die schwere Strafe, die dem US-Stützpunkt Al-Azraq in Jordanien zugefügt wurde – was das Schlachtfeld erweiterte – veränderte Washingtons Kalkül.

Hinzu kommt, dass die zuvor grundsätzlich vereinbarten iranischen Bedingungen es Trump nie erlaubten, das Ergebnis als Sieg darzustellen. Als wir uns der Möglichkeit eines „Islamabad-Abkommens“ näherten, zog Trump sich zurück – und übermittelte über die pakistanischen Vermittler neue Forderungen/Änderungsanträge nach Teheran.

Teheran blieb cool und ließ ihn mehrere Tage lang frustriert warten. Gleichzeitig sandten alle Ebenen der iranischen Regierung immer wieder eine klare Botschaft: Du kannst die Realität deiner strategischen Niederlage nicht durch deine manövrierenden Possen ändern.

Trump versuchte erwartungsgemäß, die militärische Lautstärke zu erhöhen, während sich die pakistanischen Vermittler noch in Teheran aufhielten. Der Iran reagierte während zwei Nächten der Eskalation, indem er doppelt so viele Ziele traf wie die USA. Das könnte der Moment gewesen sein, in dem Trump endlich die Schrift an der Wand sah.

Wenn dieses MoU tatsächlich nächsten Freitag unterzeichnet wird – und das ist ein großes „wenn“ – dann ist dies der Beginn eines völlig neuen geopolitischen Ballspiels, so erstaunlich es ist und vor nur wenigen Monaten absolut unvorstellbar.

Das neue Spiel beinhaltet den Untergang der militärischen Infrastruktur der USA am Golf, die in Echtzeit umgangen wird, und den Iran unter vollständiger Kontrolle der Straße von Hormus und mit unaufhaltsamer Feuerkraft, die von Anatolien bis Mogadischu reicht.

Dies ist bereits eine der prägenden geopolitischen Geschichten des Eurasischen Jahrhunderts: ein grundlegender Paradigmenwechsel, ermöglicht durch Krieg und souveräne Widerstandsfähigkeit vor Ort. Und von nun an wird Washington auf die harte, realistische Weise lernen müssen, dass jeder Rückzug von Verpflichtungen, die vor den Augen des gesamten Planeten eingegangen wurden, bilateral sein wird.