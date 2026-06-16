Offizielles Dokument enthüllt: Neuartiges hämorrhagisches Fieber bei der WM 2026 bereits 2025 durchgespielt

Ein Jahr vor der WM geprobt: US-Behörden simulierten Ausbruch eines neuartigen Virus während der FIFA 2026

Während Millionen Fußballfans derzeit die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verfolgen, gerät ein kaum beachtetes Dokument des US-Gesundheitsministeriums in den Fokus. Es zeigt: Bereits ein Jahr zuvor übten amerikanische Behörden gemeinsam mit internationalen Partnern genau das Szenario, das heute viele aufhorchen lässt – den Ausbruch einer neuartigen, hochgefährlichen Viruskrankheit während des Turniers.

Die Übung trug den Namen „Tranquil Passport“ und fand vom 24. bis 27. Juni 2025 statt. Federführend war die Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), eine Behörde des US-Gesundheitsministeriums. Offiziell ging es darum, die Fähigkeit der Vereinigten Staaten zu testen, Patienten mit sogenannten „High-Consequence Infectious Diseases“ (HCID) – hochgefährlichen Infektionskrankheiten – über große Distanzen zu transportieren.

Doch das eigentlich Brisante findet sich in der Beschreibung des Szenarios.

„Ein Ausbruch eines neuartigen viralen hämorrhagischen Fiebers (nicht näher benannt) tritt während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 auf.“

Mit anderen Worten: Ein Jahr bevor die Weltmeisterschaft tatsächlich begann, probten US-Behörden einen Virusausbruch während genau dieses globalen Großereignisses.

Der Ernstfall auf dem Reißbrett

Die Übung beschränkte sich nicht auf theoretische Planspiele. Mehr als 50 Behörden und Organisationen waren beteiligt – darunter Bundesbehörden, lokale und regionale Einsatzkräfte, internationale Partner sowie nichtstaatliche Organisationen. Geübt wurde die Verlegung einer Gruppe infizierter Patienten von Kanada in die Vereinigten Staaten, wo diese in spezielle Behandlungszentren gebracht werden sollten.

Zum Einsatz kam dabei erstmals die neue Portable Biocontainment Unit (PBCU) – eine mobile Hochsicherheits-Isolationseinheit, die bis zu zehn Patienten gleichzeitig transportieren kann. Sie kann per Lastwagen oder mit Militärflugzeugen vom Typ C-130 verlegt werden und verfügt über HEPA-Filter, Drucküberwachung, Videoüberwachung und abgeschlossene Schleusensysteme.

Vorsorge oder Vorbereitung auf das Erwartete?

Natürlich führen Staaten regelmäßig Katastrophenschutzübungen durch. Die Behörden selbst betonen, dass es sich um die Erprobung bestehender Prozesse und Fähigkeiten gehandelt habe.

Dennoch wirft die Wahl des Szenarios Fragen auf.

Warum wurde nicht eine allgemeine Pandemie simuliert? Warum kein Ausbruch während einer beliebigen Großveranstaltung? Warum ausgerechnet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Und weshalb ein „neuartiges virales hämorrhagisches Fieber“ – also eine Krankheit aus jener Kategorie, die mit Ebola oder Marburg assoziiert wird?

Das Dokument liefert darauf keine Antworten.

Zwischen berechtigter Vorsorge und wachsendem Misstrauen

Seit der Covid-19-Pandemie begegnen viele Bürger offiziellen Krisenszenarien mit Skepsis. Übungen wie „Event 201“ wurden rückblickend zum Gegenstand heftiger Debatten, obwohl auch sie offiziell lediglich der Vorbereitung dienten. Vor diesem Hintergrund dürfte die Tatsache, dass ein derart konkretes WM-Szenario bereits ein Jahr vor dem Turnier geprobt wurde, neue Diskussionen auslösen.

Das bedeutet nicht, dass ein solcher Ausbruch bevorsteht oder gar geplant wäre. Dafür gibt es keinerlei Belege.

Es bedeutet jedoch, dass die Öffentlichkeit erst jetzt erfährt, wie detailliert Behörden bereits im Vorfeld eines der größten Sportereignisse der Welt entsprechende Notfallabläufe vorbereitet haben.

Fazit

Die Fakten sind eindeutig: Im Juni 2025 übten US-Behörden gemeinsam mit internationalen Partnern den Ausbruch eines neuartigen hämorrhagischen Virus während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Sie probten die Isolation und den Transport infizierter Patienten über Landesgrenzen hinweg und testeten dafür erstmals ihre neue mobile Biocontainment-Einheit.

Ob dies Ausdruck verantwortungsvoller Vorsorge oder ein weiterer Baustein einer zunehmend auf permanente Krisenbereitschaft ausgerichteten Sicherheitsarchitektur ist, darüber werden die Meinungen auseinandergehen.

Die Existenz dieser Übung jedoch ist keine Spekulation. Sie steht schwarz auf weiß in einem offiziellen Factsheet des US-Gesundheitsministeriums.