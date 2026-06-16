Was wir beim KI-Machtkampf gerade übersehen

Wenn Technologie geopolitisch zum Spielball wird

Der sichtbare Konflikt, Abschaltungen und blockierte Deals, lenkt vom eigentlichen Vorgang ab. Niemand hat Anthropic abgeschaltet, Anthropic hat sich selbst abgeschaltet. Die geopolitische Anordnung erzwingt nebenbei eine Identitätspflicht für KI. Souveräne Modelle stehen auf fremder Hardware. Und das beste Modell ist neuerdings das verwundbarste. Vier Mechanismen, die kaum jemand benannte obwohl wir es alle haben sehen kommen, und das wird die Spielregeln dauerhafter verändern als jede einzelne Schlagzeile.

Anthropic wurde nicht abgeschaltet. Es hat sich selbst abgeschaltet.

Die Formulierung in den meisten Berichten lautet, die Regierung habe die Modelle vom Netz genommen. Das stimmt nicht. Die Anordnung untersagte den Zugriff durch ausländische Staatsangehörige, innerhalb