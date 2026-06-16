Goldnachfrage der Zentralbanken und Preisentwicklungen

Craig Hemke

Die Nachfrage der Zentralbanken ist seit 2023 ein wesentlicher Treiber für den Goldpreis. Während einige Länder Anfang 2026 Gold verkauft haben, haben mehrere andere ihr Tempo erhöht, und ihre anhaltende Nachfrage stützt den Preis langfristig.

Ich erinnere mich, dass ich bei Interviews Ende 2025 gefragt wurde, was den Bullenmarkt bei Edelmetallen zum Scheitern bringen könnte. Meine Antwort lautete: eine Unterbrechung der rekordhohen Goldnachfrage der Zentralbanken, die von 2023 bis 2025 anhielt. Damals gab es keine Anzeichen dafür, dass die Goldnachfrage der Zentralbanken nachlassen würde, doch wir mussten nicht lange warten, bis sich die Lage änderte.

Auswirkungen der Goldverkäufe der Zentralbanken auf Edelmetalle

Der Ausbruch des Iran-Kriegs hat die fundamentalen Einflussfaktoren vieler Märkte durcheinandergebracht, wobei Rohöl das offensichtlichste Beispiel ist. Aber auch der Markt für US-Staatsanleihen wurde durch Verkäufe aufgrund von