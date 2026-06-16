Prof. Homburg: „Das Wichtigste ist, dass dieser Pandemie-Mythos nicht in die Schulbücher einsickert“

„Im Rahmen der Interviewreihe ´geimpft, geschädigt, geleugnet` zieht der Finanzwissenschaftler und prominente Corona-Kritiker Prof. Stefan Homburg im Gespräch mit Johannes Clasen Bilanz über die Pandemiepolitik. Er spricht über den Verlust rechtsstaatlicher Verfahren, die manipulative Nutzung von PCR-Daten, die Rolle der RKI-Protokolle und der friedlichen Protestbewegungen, die Folgen für Kinder und Jugendliche sowie die aus seiner Sicht unzureichende Aufarbeitung der Impfschäden. Sein zentrales Anliegen: Die Ereignisse der Pandemiezeit müssen kritisch aufgearbeitet werden. Nur so könne verhindert werden, dass künftigen Generationen in den Schulbüchern ein verzerrtes Bild dieser Jahre vermittelt wird.“ (MWGFD) Wir übernehmen nachfolgend den Artikel über die wesentlichen Punkte des Interviews. (hl)

Autorin: Elisabeth Maria

Vom „Verschwörungstheoretiker“ zum Zeitzeugen der Krise

Dr. Stefan Homburg ist Universitätsprofessor für Öffentliche Finanzen. Er war Berater von Politikern wie Theo Waigel, Gerhard Schröder und Christian Wulff und gehört seit Jahren zu den bekanntesten Stimmen der Corona-Kritik. Während der Pandemie wurde er häufig als