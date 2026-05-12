Trump erwägt erneute Militäraktion, da der Waffenstillstand „am Tropf hängt“; das Finanzministerium nimmt erneut Irans Ölexporte nach China ins Visier und weiter Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

CBS berichtet, dass Pakistan iranische Militärflugzeuge beherbergt habe ; Senator Graham ist empört und fordert eine „Neubewertung“.

; Senator Graham ist empört und fordert eine „Neubewertung“. US-Präsident kritisiert die iranische Reaktion als „Müll“ , sagt, der Waffenstillstand hänge „am Tropf“ , und erwägt Berichten zufolge erneute Militäraktionen ; das US-Finanzministerium verhängt weitere Sanktionen .

, sagt, der , und ; das US-Finanzministerium verhängt . Trump erwägt die Wiederaufnahme des „Project Freedom“ in der Straße von Hormus und sagt, die gewaltsame Rückholung von „nuklearem Staub“ stehe weiterhin zur Debatte ; der Ölpreis steigt aufgrund dieser Meldung.

in der Straße von Hormus und sagt, die gewaltsame ; der Ölpreis steigt aufgrund dieser Meldung. Iranisches Außenministerium: „Alles, was wir im Text vorgeschlagen haben, war vernünftig und großzügig.“ US-Beamte bestehen jedoch auf ihren „unvernünftigen Forderungen . “

US-Beamte bestehen jedoch auf ihren . Saudi-Arabien verurteilt den Iran für seine jüngsten Drohnenangriffe auf die VAE, Katar und Kuwait am Sonntag .

. Katarischer LNG-Tanker macht abrupt Kehrtwendein der Engstelle von Hormuz, nachdemam Wochenende zuvor ein erster Tanker die Passage geschafft hatte – eine beispiellose Premiere für einen katarischen Tanker seit Kriegsbeginn.

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Pakistan hat iranische Militärflugzeuge aufgenommen, um sie vor US-Angriffen zu schützen

In Washington und unter den Experten hat ein am späten Montagabend veröffentlichter Bericht von CBS News für Empörung gesorgt. Darin wird behauptet, dass der US-Verbündete Pakistan dem Iran gestattet habe, Militärflugzeuge auf seinen Flugplätzen zu stationieren und sie so während der Operation „Epic Fury“ außerhalb der US-amerikanisch-israelischen Angriffszone zu halten:

Während sich Pakistan als diplomatischer Vermittler zwischen Teheran und Washington positionierte, erlaubte es stillschweigend, dass iranische Militärflugzeuge auf seinen Flugplätzen stationiert wurden, wodurch diese möglicherweise vor amerikanischen Luftangriffen geschützt wurden, wie US-Beamte mit Kenntnis der Angelegenheit angaben. Der Iran entsandte zudem zivile Flugzeuge, die im benachbarten Afghanistan stationiert wurden. Es sei unklar, ob sich unter diesen Flügen auch Militärflugzeuge befanden, teilten zwei der Beamten CBS News mit.

Präsident Trump und Regierungsvertreter haben wiederholt die vollständige und totale Zerstörung der iranischen Luftwaffe und Marine angekündigt, doch offenbar sind einige Flugzeuge übersehen worden. Laut weiteren Berichten von CBS:

Insgesamt spiegelten diese Maßnahmen offenbar das Bestreben wider, einen Teil der verbleibenden militärischen und luftfahrttechnischen Ressourcen des Iran vor dem sich ausweitenden Konflikt zu schützen, während sich die Verantwortlichen öffentlich als Vermittler für eine Deeskalation aufspielten. Die US-Beamten, die sich alle nur unter der Bedingung der Anonymität zu Fragen der nationalen Sicherheit äußerten, teilten CBS News mit, dass Teheran wenige Tage, nachdem Präsident Trump Anfang April den Waffenstillstandmit dem Iran verkündet hatte, mehrere Flugzeuge zur pakistanischen Luftwaffenbasis Nur Khan entsandte, einer strategisch wichtigen Militäranlage, die sich unmittelbar außerhalb der pakistanischen Garnisonsstadt Rawalpindi befindet.

Zu den Ersten, die ihre Empörung sehr wütend zum Ausdruck bringen, gehört – wie Sie wissen – derjenige aus South Carolina…

If this reporting is accurate, it would require a complete reevaluation of the role Pakistan is playing as mediator between Iran, the United States and other parties.



Given some of the prior statements by Pakistani defense officials towards Israel, I would not be shocked if… https://t.co/OqJ1cdVLFX — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) May 11, 2026

Übersetzungen von „X“: Wenn diese Berichterstattung zutrifft, würde sie eine vollständige Neubewertung der Rolle, die Pakistan als Vermittler zwischen dem Iran, den Vereinigten Staaten und anderen Parteien spielt, erfordern. Angesichts einiger früherer Aussagen pakistanischer Verteidigungsbeamter gegenüber Israel wäre ich nicht schockiert, wenn dies wahr wäre.

Exklusiv via

@CBSNews: Während Pakistan sich als diplomatischer Kanal zwischen Teheran und Washington positionierte, erlaubte es stillschweigend iranischen Militärmaschinen, in seinem Land zu parken, was sie potenziell vor US-Luftangriffen schützte, wie Quellen @JimLaPorta und mir berichteten. Tage nachdem Trump Anfang April den Waffenstillstand angekündigt hatte, schickte Teheran mehrere Flugzeuge zur pakistanischen Luftwaffenbasis Nur Khan. Unter der militärischen Ausrüstung befand sich eine iranische Luftwaffe RC-130, eine Variante des Lockheed C-130 Hercules taktischen Transportflugzeugs für Aufklärung und nachrichtendienstliche Sammlungen.

USA verhängen weitere Sanktionen, auch gegen China

Laut Reuters vom Montagnachmittag: „Die US-Regierung hat am Montag Sanktionen gegen drei Personen und neun Unternehmen verhängt, darunter vier mit Sitz in Hongkong und vier in den Vereinigten Arabischen Emiraten, wegen der Unterstützung des iranischen Ölexports nach China. Das neunte Unternehmen hat seinen Sitz in Oman.“

„Der Schritt des Finanzministeriums folgt auf Sanktionen, die am Freitag gegen Personen und Unternehmen verhängt wurden, die den Iran beim Kauf von Waffen und Komponenten für die Herstellung von Drohnen und ballistischen Raketen unterstützen“, fügt der Bericht hinzu. Diese neuen Maßnahmen richten sich gegen einige mit dem Iran verbundene Einrichtungen in Hongkong/China.

Da es im Iran selbst nicht mehr viel zu sanktionieren gibt, scheint es, als konzentriere sich das US-Finanzministerium darauf, externe Einrichtungen ins Visier zu nehmen, auch wenn dies die Spannungen zwischen Washington und Peking sicherlich verschärfen wird…

As Iran’s military desperately tries to regroup, Economic Fury will continue to deprive the regime of funding for its weapons programs, terrorist proxies, and nuclear ambitions. Treasury will continue to cut the Iranian regime off from the financial networks it uses to carry out… https://t.co/nenSlWtW8T — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 11, 2026

Übersetzungen von „X“: Während das iranische Militär verzweifelt versucht, sich neu zu formieren, wird Economic Fury weiterhin dem Regime die Finanzierung seiner Waffentprogramme, terroristischen Stellvertreter und nuklearen Ambitionen entziehen. Das Finanzministerium wird weiterhin das iranische Regime von den Finanznetzwerken abschneiden, die es nutzt, um Terrorakte durchzuführen und die Weltwirtschaft zu destabilisieren.

Heute bezeichnet das Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte des Finanzministeriums 12 Einzelpersonen und Einrichtungen für ihre Rollen bei der Ermöglichung des Verkaufs und der Verschiffung von iranischem Öl durch den Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) an die Volksrepublik China. Der IRGC verlässt sich auf Scheinfirmen in permissiven wirtschaftlichen Jurisdiktionen, um seine Rolle bei Öloverkäufen zu verschleiern und die Einnahmen an das iranische Regime weiterzuleiten. Statt diese Einnahmen zur Unterstützung des kämpfenden iranischen Volkes zu nutzen, lenkt das Regime sie in die Waffenenwicklung, die Unterstützung terroristischer Stellvertreter und die Finanzierung von Sicherheitskräften, die die Freiheiten der Bürger unterdrücken.

Trump erwägt Militäraktion, da der Waffenstillstand „am Tropf“ hängt

Präsident Trump trifft sich am Montag mit seinem nationalen Sicherheitsteam, um das weitere Vorgehen im Iran-Konflikt zu besprechen, einschließlich einer möglichen Wiederaufnahme militärischer Maßnahmen, nachdem die Verhandlungen mit dem Land am Sonntag in eine Sackgasse geraten waren, wie drei US-Beamte gegenüber Axios angaben.

US-Beamte sagen, Trump wolle ein Abkommen zur Beendigung des Konflikts, doch die Ablehnung vieler seiner Forderungen durch den Iran und dessen Weigerung, sinnvolle Zugeständnisse bei seinem Atomprogramm zu machen, bringe die militärische Option wieder ins Spiel.

Dies ließ die Ölpreise wieder auf die Tageshöchststände steigen…

Präsident Trump sagte gegenüber Fox außerdem, er sehe eine Chance von 1 %, dass ein Abkommen mit dem Iran zustande komme und erfolgreich sei, da selbst der Waffenstillstand einer der „schwächsten“ sei und „am Tropf hänge“:

Präsident Donald Trump bezeichnete den Friedensvorschlag des Iran am Montag im Oval Office als „Müll“ und erklärte, nur „dumme Leute“ im Iran würden seine Entschlossenheit anzweifeln, dafür zu sorgen, dass der Iran niemals über Atomwaffen verfügen werde. Der jüngste iranische Vorschlag verstieß gegen ein früheres Versprechen, auf angereichertes Uran zu verzichten.

All dies lässt nichts Gutes für eine baldige Öffnung der Straße von Hormus ahnen. Die Ölpreise spiegelten zu Beginn dieser Woche den allgemeinen Pessimismus wider.

Trump könnte das „Project Freedom“ wieder voll in Gang bringen

Fox News berichtet, dass Präsident Trump erwägt, das „Project Freedom“ wieder aufzunehmen, was den Ölpreis in die Höhe treibt. Dem aktuellen Bericht zufolge:

Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit Fox News erklärt, dass er erwägt, das „Project Freedom“ wieder aufzunehmen – eine Militäroperation, die ursprünglich ins Leben gerufen wurde, um die Durchfahrt von Handelsschiffen durch die Straße von Hormus zu sichern. Diese Operation, an der erhebliche Kräfte der US-Marine beteiligt waren, war im Zuge diplomatischer Bemühungen mit dem Iran vorübergehend ausgesetzt worden. Die ursprüngliche Aussetzung war auf diplomatische Fortschritte zurückzuführen, die unter Vermittlung Pakistans erzielt worden waren, doch deuten die jüngsten Entwicklungen auf eine mögliche Eskalation hin.

Tatsächlich besteht die de facto bestehende Seeblockade der USA jedoch weiterhin. Die Iraner haben letzte Woche auf US-Kriegsschiffe geschossen, die ausländische Schiffe durch die Meerenge eskortierten. Seitdem herrscht angesichts der festgefahrenen Verhandlungen eine angespannte Ruhe. Auf keiner Seite gibt es wirklich Bewegung. Trump deutete in seinen jüngsten Äußerungen an, dass all dies Teil einer größeren Operation sein könnte, und nahm dabei seltsamerweise eine etwas widersprüchliche Haltung ein: Er sagte über die „Hardliner“ im Iran, dass „sie einknicken werden“ und dass „ich mich mit ihnen auseinandersetzen werde, bis sie einen Deal machen“. Natürlich würde gerade die Bezeichnung „Hardliner“ das Gegenteil vermuten lassen.

Demselben Fox-Korrespondenten sagte Trump, dass die gewaltsame Rückholung des iranischen „Atomstaubs“ weiterhin im Raum stehe:

.@realDonaldTrump Also told me that Iranian negotiators told him the US will have to retrieve the "nuclear dust" at Iran's destroyed facilities as Iran does not have the technology to do it. pic.twitter.com/2GgLVdQQoL — John Roberts (@johnrobertsFox) May 11, 2026

Übersetzung von „X“: .@realDonaldTrump Er hat mir auch erzählt, dass iranische Verhandler ihm gesagt hätten, die USA würden das „Kernstaub“-Material aus den zerstörten Anlagen im Iran zurückholen müssen, da der Iran nicht über die Technologie dafür verfüge.

„Unzumutbare Forderungen“

Es ist offensichtlich, dass zwischen den Positionen Washingtons und Teherans nach wie vor eine große Kluft besteht, nachdem in den vergangenen Tagen über Pakistan Vorschläge und Gegenvorschläge übermittelt wurden und das Weiße Haus am Wochenende seine endgültige Antwort gab, die Präsident Trump als „inakzeptabel“ bezeichnete.

Laut den jüngsten Äußerungen des Sprechers des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, vom Montag „war alles, was wir in dem Text vorgeschlagen haben, vernünftig und großzügig.“ US-Beamte beharrten jedoch weiterhin auf ihren „unangemessenen Forderungen“, betonte Baghaei. Er erklärte, dass die Forderungen des Iran nach einem Kriegsende, der Aufhebung der US-Blockade und der Freigabe der eingefrorenen iranischen Vermögenswerte weiterhin legitim seien. Darüber hinaus fordert Teheran einen sicheren Durchgang durch die Straße von Hormus sowie die Herstellung von Sicherheit in der Region und im Libanon.

Der hochrangige iranische Militärvertreter Mohsen Rezaee gegenüber Tasnim: Es gibt keine klaren Aussichten auf eine politische Einigung mit den Vereinigten Staaten

„Leider beharren die USA weiterhin auf ihrer einseitigen Sichtweise“, fügte Baghaei in Bezug auf das „vernünftige, großzügige Angebot“ hinzu, das sich an den nationalen Interessen des Iran orientiere. Der Iran hat deutlich zu verstehen gegeben, dass die USA in Wirklichkeit zu sehr von israelischen Interessen geleitet werden und nicht von amerikanischen Prioritäten.

Doch laut WSJ liegt Washingtons Fokus weiterhin auf der Atomfrage, die der Iran als Verhandlungsblockade betrachtet: „Der Präsident erklärte am Sonntag, eine mehrseitige Antwort, die der Iran auf den US-Vorschlag zur Beendigung des Konflikts gesendet habe und die keine Zusagen zum Atomprogramm Teherans enthalte, sei inakzeptabel“, schreibt die Publikation.

Iran's FM Spokesperson Esmail Baghaei:



Iran has proven to be a responsible power in the region, and at the same time, we are not bullies — rather, we are anti-bullies. Just look at our conduct.



Were we the ones who launched a military campaign against America thousands of miles… pic.twitter.com/q6fz3fi75A — Clash Report (@clashreport) May 11, 2026

Übersetzung von „X“: Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Esmail Baghaei: Der Iran hat sich als verantwortungsbewusste Macht in der Region erwiesen, und gleichzeitig sind wir keine Schikaneure – im Gegenteil, wir sind Anti-Schikaneure. Schaut euch einfach unser Verhalten an. Waren wir es, die einen Militärfeldzug gegen Amerika Tausende von Meilen entfernt gestartet haben? Waren wir es, die an einem einzigen Tag 170 unschuldige Menschen getötet haben? Sind wir es, die Kuba, Venezuela und andere Länder in der westlichen Hemisphäre schikanieren? Waren wir es, die während eines diplomatischen Prozesses ein solch großes Verbrechen begangen haben – zweimal? Ist es ein Beispiel für verantwortungsbewusstes Verhalten, ein Land anzugreifen, seine Infrastruktur zu zerstören und den Führer sowie Bürger eines Landes zu ermorden?

Saudi-Arabien verurteilt Drohnenangriffe vom Sonntag

Saudi-Arabien hat den Iran laut einer neuen Erklärung des Außenministeriums für seine jüngsten Drohnenangriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Kuwait am Sonntag scharf verurteilt und kritisiert. Die VAE hatten zwei aus dem Iran kommende Drohnen abgefangen, während Katar mitteilte, ein Drohnenangriff habe ein aus Abu Dhabi kommendes Frachtschiff in seinen Gewässern getroffen. Kuwait erklärte seinerseits ebenfalls, seine Luftabwehr habe feindliche Drohnen bekämpft, die in seinen Luftraum eingedrungen seien. Kuwait, das an den Iran grenzt, ist zu einer Art Frontlinie für iranische Angriffe und Drohnenaktivitäten geworden.

Das saudische Außenministerium bekräftigte seine Unterstützung und Rückendeckung für alle Maßnahmen der Golfstaaten zum Schutz ihrer Sicherheit und Stabilität und erklärte: „Das Königreich fordert die sofortige Einstellung der unverhohlenen Angriffe auf das Hoheitsgebiet und die Hoheitsgewässer der Golfstaaten sowie jeglicher Versuche, die Straße von Hormus zu sperren oder internationale Seewege zu stören.“

„Es betont, wie wichtig es ist, den Schutz internationaler Seewege im Einklang mit den einschlägigen internationalen Gesetzen zu gewährleisten“, fügte das Ministerium hinzu.

Katarischer LNG-Tanker wendet abrupt an der Engstelle von Hormuz nach Durchbruch bei der Durchfahrt am Wochenende

Trumps Reaktion vom Sonntag auf den Gegenvorschlag des Iran trieb die WTI-Rohöl-Futures um fast 3 % auf 98 Dollar pro Barrel in die Höhe, da Händler die Kriegsrisikoprämie im Zusammenhang mit einer anhaltenden Unterbrechung in der Straße von Hormuz erhöhten.

Irans Gegenvorschlag stand am Wochenende im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, doch auch die Schifffahrtsaktivitäten in der Region rückten in den Fokus, nachdem der Bloomberg-Reporter Stephen Stapczynski auf Schiffsverfolgungsdaten verwies, die zeigten, dass ein LNG-Tanker die Straße von Hormus erfolgreich und ohne Zwischenfälle passiert hatte.

Mit dieser Lieferung exportierte Katar zum ersten Mal seit Kriegsbeginn vor zehn Wochen LNG durch die Meerenge. Der Tanker legte später in Pakistan an. Am Montagmorgen berichtete Stapczynski, dass sich ein weiterer voll beladener LNG-Tanker, die „Mihzem“, der Wasserstraße näherte. „Eine weitere LNG-Lieferung aus Katar nähert sich der Straße von Hormus mit Ziel Pakistan“, schrieb Stapczynski auf X. Er fügte hinzu: „Pakistan hat mit einer Gasverknappung zu kämpfen und hat mit dem Iran mehrere LNG-Lieferungen ausgehandelt. Sollte dies gelingen, wäre dies die zweite LNG-Ladung, die innerhalb weniger Tage für Pakistan die Straße von Hormus passiert.“

Stapczynskis X-Beitrag und Bericht über den zweiten LNG-Tanker aus Katar, der versuchte, die maritime Engstelle zu passieren, erschienen am frühen Montag. Um 07:00 Uhr ET zeigten neue Schiffsverfolgungsdaten, dass die „Mihzem“ etwa 20 Meilen vor Erreichen der Insel Hormuz abrupt den Kurs umkehrte.

Tanker mit Leck

In der Straße von Hormuz wurde ein großer Öltanker gesichtet, der nach einem möglicherweise feindlichen Angriff eine Ölspur hinter sich herzieht. Der Vorfall, der durch Satellitenüberwachung erfasst wurde, ereignet sich zudem vor dem Hintergrund von Berichten über eine große Ölpest in der Nähe der Insel Kharg; die Iraner haben jedoch bestritten, dass es sich bei dem Vorfall vor Kharg um ein großflächiges Leck oder eine Ölpest handelt.

Hier ist der Kommentar von Tanker Trackers zu den unten aufgeführten Satellitendaten und -bildern aus offenen Quellen (erstmals am 4. Mai erfasst):

Der VLCC-Supertanker, den Sie im folgenden Video sehen, ist die BARAKAH (9902615). Sie gehört der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem staatlichen Öl- und Gasproduzenten des Landes. Die BARAKAH wurde am 04.05.2026 von iranischen Drohnen getroffen; zu diesem Zeitpunkt fanden wir sie auf Satellitenbildern für unsere Kunden in diesem Zustand vor. Sie ist nach einer geheimen Übergabe, die sie östlich der VAE an einen anderen Tanker vornehmen musste, ohne Ölfracht. Sie wurde getroffen, als sie auf dem Rückweg nach Westen war, um weiteres Öl zu holen. ADNOC verurteilte die Angriffe.

Satellite imagery appears to show a large oil tanker in the Strait of Hormuz leaking a trail of oil following a possible strike. Intense small speedboat activity can also be seen nearby.



Explore and Compare: https://t.co/BFXDgfBrjK#StraitofHormuz #Iran #MiddleEast pic.twitter.com/UDizD4Lejn — Soar (@SoarAtlas) May 11, 2026

Übersetzung von „X“: Satellitenbilder zeigen offenbar einen großen Öltanker in der Straße von Hormus, der nach einem möglichen Angriff eine Ölfährte hinterlässt. In der Nähe ist auch eine intensive Aktivität kleiner Schnellboote zu sehen. Erkunden und Vergleichen: http://tinyurl.com/mt5vzhch

Netanjahu beruft Sicherheitssitzung ein – Eskalation im Libanon

Laut „The Times of Israel“ beruft Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Montag in seinem Büro in Jerusalem eine hochrangige Sicherheitssitzung ein. Die Sitzung findet statt, nachdem Präsident Trump die Antwort des Iran auf seinen Waffenstillstandsvorschlag abgelehnt hat, und im Vorfeld der direkten Gespräche zwischen Israel und dem Libanon, die später in dieser Woche in Washington stattfinden sollen. Die Lage an der Libanon-Front hat sich verschärft, und Kampfflugzeuge der israelischen Streitkräfte haben in den letzten Tagen nicht nur den Südlibanon, sondern auch die Vororte von Beirut schwer bombardiert. Die Drohnenangriffe der Hisbollah sind unterdessen immer tödlicher geworden und haben viele Schwerverletzte gefordert, darunter auch diesen jüngsten Fall:

Ein Reservist der israelischen Streitkräfte (IDF) wurde bei einem Drohnenangriff der Hisbollah im Norden Israels getötet, teilten die israelischen Streitkräfte am Montag mit. Bei dem getöteten Soldaten handelt es sich um den 47-jährigen Unteroffizier (Res.) Alexander Glovanyov aus Petah Tikva, der als Fahrer im 6924. Bataillon des Transportzentrums tätig war. Der Angriff ereignete sich am Sonntag gegen 16 Uhr, als mehrere von der Hisbollah abgefeuerte, mit Sprengstoff beladene Drohnen auf israelischem Gebiet in der Nähe von Manara, unweit der Grenze zum Libanon, einschlugen. Eine der Drohnen tötete Glovanyov, wie eine Untersuchung der IDF ergab.

Iran will weiterhin, dass der Libanon in das umfassende Abkommen einbezogen wird

Responsible Statecraft schreibt: „Keine neuen Entwicklungen an der libanesischen Front geben Anlass zu Optimismus, dass diese Verhandlungsrunde zu einer Einigung führen wird, die in den beiden vorangegangenen Runden nicht erzielt wurde. Die Trump-Regierung hat jedoch ein Interesse daran, auf eine Einigung zu drängen, da Präsident Trump das Bedürfnis hat, sich selbst und die Vereinigten Staaten aus der Sackgasse im Zusammenhang mit der Straße von Hormus zu befreien.“

„Die Kämpfe an der libanesischen Front waren seitdem hinsichtlich der daraus resultierenden Todesopfer und Zerstörung ebenso einseitig wie die israelischen Kampfhandlungen gegen die Palästinenser“, bemerkt die Publikation. „Der israelische Angriff hat 2.700 Menschen im Libanon das Leben gekostet, während auf israelischer Seite 18 Soldaten und zwei Zivilisten ums Leben kamen. Auf dem Höhepunkt der Offensive wurden mehr als eine Million Menschen – etwa ein Fünftel der libanesischen Bevölkerung – vertrieben, und die meisten sind es noch immer. Israelische Streitkräfte haben ganze Dörfer im Südlibanon zerstört .“

⚡️Hezbollah drone strike on Israel soldiers near southern Lebanon pic.twitter.com/OD8dZndMry — War Monitor (@WarMonitors) May 10, 2026

Übersetzung von „X“: Hezbollah-Drohnenangriff auf israelische Soldaten nahe Südlibanon

Der Iran beharrt weiterhin darauf, dass jeder umfassendere Waffenstillstand im Iran-Konflikt auch den Libanon einschließen muss, da der dortige Konflikt eine Folge des Konflikts in der Persischen Golfregion ist. Al Jazeera berichtet unterdessen über die jüngsten Ereignisse vom Montag: „Die israelischen Bombardements auf den Libanon dauern an, während die Hisbollah weitere Angriffe auf israelische Truppen für sich beansprucht. Das libanesische Gesundheitsministerium gibt an, dass die israelischen Angriffe in den letzten 24 Stunden 51 Menschen das Leben gekostet haben, darunter zwei Mitarbeiter des Gesundheitswesens.“

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