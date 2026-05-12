Von The Vigilant Fox

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wozu all diese Rechenzentren eigentlich dienen? Ein wichtiger Aspekt, über den kaum jemand spricht, sind digitale Zwillinge. Was Maria Zeee aufgedeckt hat, ist zutiefst beunruhigend.

Jedes Mal, wenn ein weiteres riesiges KI-Rechenzentrum angekündigt wird, stellt sich dieselbe Frage: Wofür genau bauen sie das eigentlich?

Die meisten Menschen nutzen KI lediglich, um schneller im Internet zu suchen, E-Mails zusammenzufassen oder Memes zu generieren. Dennoch wetteifern Regierungen und Unternehmen darum, Infrastrukturen zu errichten, die unglaubliche Mengen an Land, Energie, Wasser und Rechenleistung verbrauchen, als hinge die Zukunft davon ab.

Die offizielle Erklärung scheint in keinem Verhältnis zum Ausmaß dessen zu stehen, was da gebaut wird. Und sobald man sieht, wie Maria Zeee die Zusammenhänge bei Digital Twins aufzeigt, ergibt das Ganze plötzlich Sinn…

The same question gets asked every time another massive AI data center is announced: what exactly are they building this for?



Most people are just using AI to search the internet faster, summarize emails, or generate memes. Yet governments and corporations are racing to build… pic.twitter.com/iiYx5DN26V — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 8, 2026

Die Menschen wissen bereits, dass sie überwacht werden.

Ihre Suchanfragen, Ihr Standort, Ihre Einkäufe, Ihre Surfgewohnheiten, sogar die Zeit, die Sie bei einem Video verweilen – all das wird ständig erfasst. Doch Maria Zees neuer Bericht beleuchtet etwas, das weit über gewöhnliche Überwachung hinausgeht: die Schaffung einer digitalen Version der Gesellschaft selbst.

Der Bericht verweist auf die neue „Genesis Mission“ des Energieministeriums, die darauf abzielt, die Revolution im Bereich des KI-Computings zu beschleunigen. Maria erkannte sofort die Symbolik. Genesis ist die Schöpfungsgeschichte, und Kritiker glauben, dass diese Systeme darauf hinarbeiten, menschliches Verhalten innerhalb zentralisierter KI-Netzwerke nachzubilden.

Digitale Zwillinge werden öffentlich als Werkzeuge für Ingenieurwesen, Infrastruktur und Katastrophenschutz vermarktet. Die Besorgnis beginnt, wenn die Technologie von der Modellierung von Brücken und Städten zur Modellierung von Menschen selbst übergeht, einschließlich ihrer Gewohnheiten, Routinen, Bewegungen, Vorlieben und Entscheidungen.

Maria beschrieb, wie Futuristen offen über eine Welt diskutieren, in der physische Interaktion weniger notwendig wird, in der man Familienmitglieder über Hologramme „umarmt“, während eingebettete Technologie die Berührung selbst simuliert.

Sobald Verhalten, Bewegung, Emotionen und Interaktion in Echtzeit erfasst werden, wirkt die Technologie nicht mehr wie ein einfaches Hilfsmittel.

Maria verband Digital Twins direkt mit der umfassenderen Infrastruktur, die bereits rund um Smart Cities, CBDCs, KI-Überwachung, Klimasysteme und digitale Identitäten aufgebaut wird.

Sobald man das versteht, ergibt das Ausmaß der weltweiten Explosion von Rechenzentren plötzlich viel mehr Sinn.

People already know they’re being tracked.



Your searches, your location, your purchases, your viewing habits, even the amount of time you stop on a video, all of it is constantly being collected. But @zeeemedia's new report highlights something much bigger than ordinary… pic.twitter.com/ta0wLRsJrf — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 8, 2026

Maria zeigte ein Video von Fujitsu, in dem es um „Social Digital Twins“ ging – Systeme, die dazu dienen, menschliches Verhalten zu modellieren und zu analysieren.

Sie betont, dass Technologie an sich nicht automatisch schlecht ist, doch die Geschichte zeigt, dass Systeme, die aus Gründen der Bequemlichkeit entwickelt wurden, sich selten auf diese Bequemlichkeit beschränken.

Regierungen auf der ganzen Welt bauen bereits Digital-Twin-Systeme auf, darunter Singapur, China, Tokio, mehrere EU-Städte sowie amerikanische Städte wie Chattanooga, Orlando und Boston.

China spricht offen davon, diese Systeme für das Smart-City-Management und die soziale Kontrolle zu nutzen. Westliche Regierungen verpacken ähnliche Projekte unter den Begriffen „Klimaziele“ und „resiliente Städte“. Es stellt sich heraus, dass die Klimaagenda nie verschwunden ist, sondern einfach in eine neue digitale Infrastruktur übergegangen ist, die still im Hintergrund arbeitet.

Der Bericht hebt auch die EU-Initiative „Destination Earth“ hervor, die darauf abzielt, ein digitales Echtzeitmodell des Planeten selbst zu erstellen.

Maria zeigte einen verblüffenden Clip von Qualcomm-CEO Cristiano Amon, in dem er die 6G-Technologie beschrieb, die „einen digitalen Zwilling der gesamten Welt“ ermöglicht.

„Jedes Auto, jeder Bus, jedes Fahrrad, jeder Fußgänger.“

An diesem Punkt lässt sich das Ausmaß kaum noch ignorieren. Es geht nicht mehr nur um Verkehrssysteme oder Stadtplanung. Es geht darum, Systeme aufzubauen, die in der Lage sind, menschliche Aktivitäten in enormem Umfang zu überwachen.

Maria stellte einen direkten Zusammenhang her zu der Menge an Informationen, die Menschen bereits täglich durch Suchanfragen, Klicks, Käufe, Surfgewohnheiten, Standortverfolgung und Online-Verhalten preisgeben.

Wenn KI-Systeme Milliarden von Menschen in Echtzeit modellieren können, geht es nicht mehr nur darum, menschliches Verhalten zu beobachten. Die Sorge ist, dass diese Systeme in der Lage sein werden, Verhalten vorherzusagen, Entscheidungen zu beeinflussen und Gesellschaften zu formen – und zwar auf eine Weise, die die meisten Menschen nicht vollständig verstehen.

@zeeemedia played disturbing footage from Fujitsu discussing “Social Digital Twins”—systems designed to model and analyze human behavior.



She stresses that technology itself is not automatically evil, but history shows that systems built for convenience rarely stay limited to… pic.twitter.com/noxdvOisJW — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 9, 2026

Wissenschaftler, die genau auf diesen Gebieten tätig sind, schlagen Alarm.

Maria verwies auf einen TED-Vortrag von Dirk Helbing, Professor für Computergestützte Sozialwissenschaften an der ETH Zürich, der vor Technologien warnte, die biologische Systeme direkt mit KI-Netzwerken verbinden.

Helbing erörterte Konzepte wie das „Wireless Body Area Network” und das „Internet of Bio Nano Things” – Systeme, die darauf ausgelegt sind, Daten aus dem menschlichen Körper selbst zu integrieren.

Am auffälligsten ist, wie offen diese Ideen bereits diskutiert werden.

Nicht als Science-Fiction.

Nicht als eine ferne Möglichkeit.

Sondern als Technologie, die gerade aktiv entwickelt wird.

Helbing warnte: „Wir steuern auf MIND CONTROL zu.“

Er beschrieb „eine Billion Sensoren“, die Daten in zentralisierte Systeme einspeisen, die in der Lage sind, menschliches Verhalten in beispiellosem Ausmaß zu überwachen.

„Regierungen, Militärs, Megakonzerne, Diktatoren und sogar Hacker werden in der Lage sein, den Herzschlag der Erde zu hören … und auch deinen Herzschlag.“

Diese Warnung wirkt weit weniger abstrakt, sobald man erkennt, wie sehr das tägliche Leben bereits von Algorithmen geprägt ist, die entscheiden, was Menschen sehen, was sich verbreitet, was verschwindet und was Aufmerksamkeit erregt.

Die tiefere Angst gilt nicht nur der Überwachung. Es ist die Möglichkeit, dass Technologie über die Beobachtung menschlichen Verhaltens hinausgeht und beginnt, direkt mit dem menschlichen Geist und Körper zu interagieren.

Scientists working within these very fields are sounding the alarm.@zeeemedia highlighted a TED Talk from Dirk Helbing, Professor of Computational Social Science at ETH Zurich, who warned about technologies connecting biological systems directly into AI networks.



Helbing… pic.twitter.com/Q83OSBNebz — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 9, 2026

Maria beschloss, Grok eine direkte Frage zu stellen: Wie viele große Rechenzentren wären theoretisch erforderlich, um globale Digital-Twin-Überwachungssysteme zu unterstützen?

Die Antwort war erschreckend.

Laut Grok könnten theoretisch nur „Dutzende bis wenige Hunderte“ von Einrichtungen, die dem Projekt Matador ähneln, „vorausschauende Modellierung im planetarischen Maßstab“, „Verhaltensbeeinflussung“ und „Echtzeit-Tracking“ der Weltbevölkerung unterstützen.

Viele Menschen hatten bereits vermutet, dass sich hinter dem weltweiten Rechenzentrumsboom etwas Unheimliches verbirgt. Doch wenn man hört, wie die KI selbst die Infrastrukturanforderungen für weltweite Verhaltensmodellierung beschreibt, wird das Ausmaß der Sache viel greifbarer.

Start-up-Unternehmen platzieren sogar „Mini-Rechenzentren“ direkt in Wohnvierteln und Privathaushalten in ganz Amerika.

Medienberichte stellen die Systeme als eine Möglichkeit dar, „die Notwendigkeit des Baus so vieler“ riesiger Anlagen zu umgehen. Doch Maria stellt eine einfache, aber wichtige Frage: „Wozu müssen wir sie überhaupt bauen?“

Wenn Gesellschaften kontinuierliche Nachverfolgung, Verhaltensvorhersagen, biometrische Überwachung und zentralisierte KI-Analysen zur Normalität machen, werden diese Systeme nicht plötzlich verschwinden, wenn die falschen Leute die Kontrolle darüber erlangen.

Und sobald man versteht, was Digital Twins eigentlich sind, klingt die Vorstellung, dass diese riesigen Rechenzentren hauptsächlich für Chatbots und KI-Assistenten existieren, schon viel weniger glaubwürdig.

@zeeemedia decided to ask Grok a direct question: how many large-scale data centers would theoretically be required to support global Digital Twin surveillance systems?



The answer was chilling.



According to Grok, only “dozens to low hundreds” of facilities similar to Project… pic.twitter.com/if1aoX52om — The Vigilant Fox 🦊 (@VigilantFox) May 9, 2026

Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie sich die Sendung ansehen und Ihrer Pflicht nachkommen, sich zu informieren, während so viele andere dies nicht tun.

Sehen Sie sich unten die gesamte Folge an: