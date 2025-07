Trump gegen die BRICS: Eine neue Eskalation im globalen Machtkampf

In einer Welt, die zunehmend von geopolitischen Spannungen geprägt ist, steht die BRICS-Gruppe – bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika sowie neuen Mitgliedern wie Iran und Indonesien – im Fokus einer aggressiven Politik des Westens, insbesondere der Vereinigten Staaten unter der Führung von Donald Trump. In einer kürzlich ausgestrahlten Diskussion mit dem Journalisten Pepe Escobar, moderiert von Nema, wurden die aktuellen Dynamiken zwischen den USA und den BRICS-Staaten analysiert. Escobar, ein erfahrener Beobachter globaler Politik, beleuchtet die Drohungen der neuen US-Regierung und die Reaktionen der BRICS-Länder auf diese Herausforderungen. Der folgende Artikel fasst die zentralen Punkte dieser Diskussion zusammen und bietet eine ausführliche Analyse der Situation.

Die Drohungen aus Washington: Trumps Angriff auf die BRICS

Die jüngsten Äußerungen von US-Senator Lindsey Graham auf Fox News markieren eine neue Eskalationsstufe im Verhältnis zwischen den USA und den BRICS-Staaten. Graham drohte Brasilien, Indien und China mit hohen Strafzöllen, sollten sie weiterhin „billiges russisches Öl“ kaufen, um den Krieg in der Ukraine zu finanzieren. „Wenn ihr weiterhin billiges russisches Öl kauft, um diesen Krieg fortzusetzen, werden wir euch mit Zöllen überziehen und eure Wirtschaft zerstören, denn was ihr tut, ist Blutgeld“, erklärte Graham unverblümt. Diese Drohung ist Teil einer von Trump initiierten Strategie, die BRICS-Länder unter Druck zu setzen. Trump selbst hat Russland ein Ultimatum von 50 Tagen gesetzt, um Verhandlungen aufzunehmen, andernfalls drohen massive Zölle – „100 %, 500 %, eine Million Prozent“, wie Escobar spöttisch anmerkt.

Escobar kritisiert diese Drohungen als Ausdruck von „Arroganz und Dummheit“. „Niemand nimmt diese Drohungen mehr ernst“, sagt er, „aber sie sind Teil einer Sprache des Bluffs und der Überheblichkeit, die typisch für die amerikanische Politik ist.“ Die russische Führung, insbesondere Präsident Wladimir Putin, lasse sich von solchen Drohungen nicht beeindrucken. „Russland trifft niemals Entscheidungen unter Druck“, betont Escobar. Die russische Strategie sei darauf ausgerichtet, Fakten auf dem Boden und geopolitische Realitäten zu analysieren, anstatt auf leere Drohungen zu reagieren.

Der Angriff auf die BRICS: Ein geopolitischer Schachzug

Die Drohungen gegen die BRICS-Staaten sind kein isoliertes Ereignis, sondern Teil einer größeren Strategie, die Escobar als „Krieg gegen die BRICS“ bezeichnet. Dieser Krieg sei in den letzten Jahren eskaliert und habe nun eine neue Dimension erreicht. „Wir wussten, dass es früher oder später auf die nächste Stufe gehen würde“, sagt Escobar. Die USA sehen in der BRICS-Gruppe eine Bedrohung für ihre globale Hegemonie, insbesondere durch die Bemühungen der Mitgliedsstaaten, sich vom US-Dollar als Weltreservewährung zu lösen. Trump selbst scheint die BRICS nicht zu verstehen. In einer vielsagenden Aussage, die Escobar zitiert, bezeichnet Trump die Gruppe als „irgendeine Gruppe aus sechs Ländern, die noch nicht einmal richtig geformt ist“. „Sie haben Angst vor mir“, fügt Trump hinzu, was Escobar als Beweis für dessen Unwissenheit und mangelnde strategische Tiefe wertet.

Die BRICS-Länder reagieren unterschiedlich auf diesen Druck. Russland, als militärische Supermacht, bleibt standhaft und reagiert mit strategischer Geduld. China, als wirtschaftliche Supermacht, zeigt sich selbstbewusst und fordert die USA heraus, ihre Drohungen in die Tat umzusetzen. „Die Chinesen sagen: ‚Kommt schon, versucht es. Wir sind bereit‘“, berichtet Escobar aus Gesprächen mit chinesischen Akademikern in Shanghai. Brasilien hingegen befindet sich in einer komplizierteren Lage. Die brasilianische Führung, insbesondere die Regierung unter Präsident Lula da Silva, steht unter einem „totalen Handels- und geoökonomischen Krieg“, wie Escobar es nennt. Die brasilianischen Eliten, die oft pro-westlich und atlantisch orientiert sind, stehen vor einer existenziellen Bedrohung, da sie mit den USA und Europa eng verknüpft sind, aber gleichzeitig die Möglichkeiten globaler Süd-Süd-Märkte ignorieren.

Brasilien: Ein Land im Kreuzfeuer

Die Situation in Brasilien ist besonders prekär. Die Drohungen mit 50-prozentigen Zöllen auf brasilianische Exporte könnten das Land in eine wirtschaftliche Krise stürzen. Escobar betont, „Brasilien steht vor einer existenziellen Bedrohung“, da die Regierung Lula nicht die volle Kontrolle über die Entscheidungen hat, die Trump von ihr fordert. Viele Mitglieder der brasilianischen Eliten, insbesondere in der Agrarwirtschaft und im Finanzsektor, seien „atlantisch“ eingestellt und sähen ihre Zukunft in einer engen Bindung an die USA und Europa. „Sie sprechen schreckliches Englisch, träumen von einem Haus in Florida oder einer Wohnung in New York, aber sie verstehen den globalen Süden nicht“, kritisiert Escobar.

Dennoch sieht er Anzeichen für ein Erwachen der brasilianischen Bevölkerung. Die Drohungen aus Washington haben eine breite öffentliche Reaktion ausgelöst, die Lula dazu drängen könnte, souveränere Entscheidungen zu treffen. „Die 50-Prozent-Zolldrohung hat viele Brasilianer aufgeweckt“, sagt Escobar. „Es ist ein Angriff auf die nationalen Interessen Brasiliens, ähnlich wie die Angriffe auf Iran.“ Lula plant, am ASEAN-Gipfel in Kuala Lumpur teilzunehmen, was ein Schritt in Richtung einer stärkeren Einbindung in globale Süd-Süd-Märkte sein könnte. Dennoch bleibt die Frage offen, ob Lula und seine Regierung die internen Widerstände überwinden können, insbesondere die „Bonarista-Gang“, die weiterhin starken Einfluss in Brasilien hat.

Russland und China: Unbeugsame Giganten

Russland und China stehen im Zentrum der BRICS-Strategie und reagieren mit unterschiedlichen, aber komplementären Ansätzen auf die westlichen Drohungen. Russland setzt auf eine militärische und geopolitische Strategie der Geduld und der schrittweisen Eskalation. Escobar beschreibt die russische Mentalität als realistisch und faktenorientiert. „Die Russen schauen auf die Fakten vor Ort, auf geopolitische und geoökonomische Realitäten“, erklärt er. Die jüngsten Drohnenangriffe auf Moskau und die Unterbrechungen am Flughafen zeigen jedoch, dass die Bedrohung für die russische Bevölkerung wächst. Escobar spricht von einem möglichen „Orishnik-Moment“, einer kritischen Schwelle, bei der Russland härter reagieren könnte, sollte die Eskalation weitergehen.

China hingegen nutzt seine wirtschaftliche Stärke, um die USA herauszufordern. Ein Beispiel ist die Entscheidung der Trump-Regierung, Nvidia zu erlauben, H20-Chips nach China zu verkaufen. „Das zeigt, dass die USA wirtschaftlich von China abhängig sind“, sagt Escobar. „China braucht diese Chips nicht wirklich, weil Huawei bereits auf dem nächsten Level ist.“ Gleichzeitig hat China begonnen, den Export seltener Erden in die USA zu beschränken, was die amerikanische Auto- und Luftfahrtindustrie trifft. „Das ist die geoökonomische Antwort Chinas“, betont Escobar.

Iran: Ein Land unter Druck, aber widerstandsfähig

Iran steht ebenfalls im Fokus westlicher Aggression, insbesondere durch die jüngsten Angriffe Israels und der USA. Escobar hebt hervor, dass Iran strategisch und langfristig denkt. „Die Perser denken historisch und langfristig“, sagt er. Nach den Angriffen hat Iran seine militärische Zusammenarbeit mit Russland und China verstärkt, etwa durch die Lieferung von J10C-Kampfjets aus China und SU-35-Jets aus Russland. Dennoch sieht Escobar interne Herausforderungen in der iranischen Politik. Die Regierung unter Präsident Pezeshkian sei von Beratern umgeben, die weiterhin an eine Annäherung an den Westen glauben. „Das ist ein Problem“, sagt Escobar. „Diese Berater sind blind für die Realität.“ Dagegen zeigt die direkte Kommunikation zwischen Ali Larijani und Putin, dass der Oberste Führer Irans, Ayatollah Khamenei, die strategische Ausrichtung auf Russland und China vorantreibt.

Indien: Ein unsicherer Akteur

Indien bleibt ein ambivalenter Akteur innerhalb der BRICS. „Indien weiß noch nicht, wohin es geht“, sagt Escobar. Die indischen Eliten seien von internen Widersprüchen und einem „Inferioritätskomplex“ gegenüber dem Westen geprägt, was ihre Position in den BRICS schwächt. Während Indien enge Beziehungen zu Russland pflegt und eine strategische Partnerschaft mit Brasilien anstrebt, gibt es Misstrauen in der Beziehung zu China. „Das Vertrauen zwischen China und Indien ist verloren“, zitiert Escobar chinesische Akademiker. Die russische Diplomatie könnte eine Schlüsselrolle dabei spielen, diese Beziehungen zu festigen, doch ob Indien bereit ist, als souveräne Macht des globalen Südens zu agieren, bleibt eine offene Frage.

Der globale Kontext: Ein verzweifelter Westen

Escobar sieht den Westen, insbesondere die USA und die NATO, in einer Phase der Verzweiflung. „Sie stehen vor der Niederlage und der Demütigung“, sagt er mit Blick auf die gescheiterten Versuche, Russland wirtschaftlich zu zerschlagen. Die NATO bereitet sich auf einen möglichen Krieg gegen Russland bis 2030 vor, etwa durch die Militarisierung des Hafens von Rotterdam und einen geplanten Militärhaushalt von einer Billion Euro pro Jahr. „Die Amerikaner bewaffnen Europa, während sie selbst aus der Ferne führen“, kritisiert Escobar. Diese Eskalation sei ein Zeichen der wachsenden Verzweiflung eines „schwindenden Imperiums“.

Fazit: Die BRICS vor einer entscheidenden Phase

Die BRICS-Länder stehen vor einer entscheidenden Phase. Während Russland und China durch ihre militärische und wirtschaftliche Stärke widerstandsfähig bleiben, stehen Brasilien und Indien vor internen und externen Herausforderungen. Iran zeigt, wie man trotz massiven Drucks Widerstand leisten kann, doch die internen Spannungen in der Politik erschweren eine einheitliche Strategie. Escobar betont die Bedeutung der BRICS als Gegengewicht zur westlichen Hegemonie und die Notwendigkeit, dass Länder wie Brasilien und Indien ihre Rolle als souveräne Akteure des globalen Südens annehmen. „Die BRICS sind unter Attacke“, warnt er, „und bald werden alle Mitglieder angegriffen werden.“ Die kommenden Monate, insbesondere der nächste BRICS-Gipfel in Indien, werden zeigen, ob die Gruppe ihre Einheit und Stärke bewahren kann.