Von Mike Whitney

Bei der Trump’schen Zolltarif-Extravaganz ging es nie um Handelsdefizite, Reindustrialisierung oder die Rückführung von Arbeitsplätzen nach Amerika. Es ging immer um China. Jetzt, da Trump die Zölle für 90 andere Länder entweder gesenkt oder aufgehoben hat, können wir sehen, worum es wirklich geht. Trump nutzt die „Zölle als Vorwand“, um seine Entkopplungspolitik umzusetzen, eine Strategie, die darauf abzielt, die Volksrepublik China zu isolieren, einzukreisen und schließlich zu zerschlagen. Das ist das Motiv, das hinter dieser Politik steht. Die Zölle waren nur ein Mittel zum Zweck. Dies ist von CNN:

Präsident Donald Trump kündigte eine vollständige dreimonatige Aussetzung aller „gegenseitigen“ Zölle an, die um Mitternacht in Kraft traten, mit Ausnahme von China, eine erstaunliche Kehrtwende von einem Präsidenten, der darauf bestanden hatte, dass die historisch hohen Zölle auf Dauer bleiben würden. Aber enorme Zölle werden für China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, bestehen bleiben. Tatsächlich sagte Trump, dass sie von 104 % auf 125 % erhöht werden, nachdem China am Mittwoch zuvor zusätzliche Vergeltungszölle gegen die Vereinigten Staaten angekündigt hatte. Für alle anderen Länder, die am Mittwoch wechselseitigen Zollsätzen unterworfen waren, würden die Sätze wieder auf den allgemeinen Satz von 10 % gesenkt, sagte er. „Aufgrund des Mangels an Respekt, den China den Weltmärkten entgegenbringt, erhöhe ich hiermit den Zollsatz, den die Vereinigten Staaten von Amerika China in Rechnung stellen, mit sofortiger Wirkung auf 125 %“, sagte Trump in seinem Social-Media-Post. „Irgendwann, hoffentlich in naher Zukunft, wird China erkennen, dass die Zeiten, in denen die USA und andere Länder abgezockt werden, nicht mehr tragbar oder akzeptabel sind“, schrieb er. Trump kündigt 90-tägige Pause bei den „gegenseitigen“ Zöllen an, mit Ausnahme von China, CNN

Chinas „Mangel an Respekt“? Trump richtet also die US-Handelspolitik nach verletzten Gefühlen aus?

Das ist einfach keine glaubwürdige Erklärung. Hier geht es um etwas anderes.

China wird ins Visier genommen, weil Chinas kometenhafter Aufstieg und explosives Wachstum es zu einer Bedrohung für die globale Hegemonie Amerikas gemacht haben. Deshalb ist China ins Fadenkreuz Washingtons geraten. Indem er unerschwingliche Zölle in Höhe von 125 % auf chinesische Exporte verhängt, zeigt Trump, dass die Ära der integrierten Märkte in einem globalisierten System vorbei ist. Die Welt wird von reichen Kapitalisten im Westen, die nicht mit Chinas staatlich gelenktem Modell konkurrieren können, das die kritischen Industrien des Landes kontrolliert und massive Gewinne in lebenswichtige Infrastruktur, Bildung, Forschung und Entwicklung sowie Technologie reinvestiert, in sich bekriegende Blöcke neu aufgeteilt. Das stark finanzialisierte Modell des Westens, das zunehmend darauf angewiesen ist, die Sahne von toxischen Wertpapieren abzuschöpfen und Aktienrückkäufe zu tätigen, kann sich nicht in ein Produktionskraftwerk verwandeln, das bereit ist, mit China unter gleichen Wettbewerbsbedingungen zu konkurrieren. Stattdessen muss es seinen schwindenden Einfluss nutzen, um das System mit einem unerwarteten Feuerwerk (den Zöllen) zu erschüttern, das Schockwellen durch das System und Panik auf den Märkten auslöst. Diese inszenierten Spektakel, die an Wirtschaftsterrorismus grenzen, sind Teil des Repertoires von Uncle Sam, das dazu dient, die Opposition zu unterdrücken und Washingtons schwachen Griff nach der Macht aufrechtzuerhalten.

Aber funktionieren sie?

Trump scheint das zu glauben. Hier ist Trump mit seinen Milliardärsfreunden, die über „die Morde“ sprechen, die sie begangen haben, als er die Zölle lockerte und die Märkte in die Höhe schossen.

NEW:



🇺🇲 Donald Trump was caught on video explaining that his billionaire friends made billions yesterday with tariffs and stock market manipulation. pic.twitter.com/ku1J7Ke1pa — Megatron (@Megatron_ron) April 10, 2025

Übersetzung von „X“: Donald Trump wurde auf Video dabei erwischt, wie er erklärte, dass seine Milliardärsfreunde gestern mit Zöllen und Börsenmanipulationen Milliarden verdient hätten.

Wir hätten diesen Schwindel von Anfang an durchschauen müssen. Wenn es Trump mit der Rückführung von Arbeitsplätzen in die USA ernst wäre, hätte er dann nicht ein hochkarätiges Gremium aus Branchenexperten und Wirtschaftswissenschaftlern einberufen, um eine Industriepolitik zu entwickeln, die einen Fahrplan für das weitere Vorgehen vorgibt? Hätte er nicht die Machbarkeit einer Reindustrialisierung in einem Land untersucht, das bereits den Großteil seiner Fabriken geschlossen hat und nicht mehr über Arbeitskräfte verfügt, die für die neu entstehenden Arbeitsplätze ausgebildet sind? Und hätte er nicht die Unterstützung wohlhabender Kapitalisten gesucht, die sich zu den langfristigen Investitionen überreden ließen, die für ein Industrieprojekt dieser Größenordnung erforderlich sind?

Ja, das hätte er. Aber er hat nichts davon getan, weil er es mit nichts davon ernst meinte. Der ganze Zoll-Aufruhr war nur ein Trick eines Illusionisten, der darauf abzielte, einen Vorwand für einen Angriff auf China zu schaffen. Deshalb war es für Trump so einfach, die Farce mit einer Handbewegung zu beenden, als wäre nichts geschehen. Denn es war nichts geschehen. Es war alles eine glitzernde Lichtshow ohne jede echte Substanz.

Und niemand kann besser als Trumps rechte Hand, Finanzminister Scott Bessent, darlegen, dass es „nur um China ging“. Sehen Sie sich diesen Clip an, in dem Bessent damit prahlt, wie er China ausgetrickst hat.

Finanzminister Bessent hat gerade enthüllt, dass Präsident Trump eine Falle gestellt hat und China hineingetappt ist. „Dies wurde durch die Strategie des Präsidenten vorangetrieben … Man könnte sogar sagen, dass er China in eine schlechte Position getrieben hat. Sie haben reagiert. Sie haben sich der Welt als die schlechten Akteure gezeigt, und wir sind bereit, mit unseren Verbündeten und unseren Handelspartnern zusammenzuarbeiten, die keine Vergeltungsmaßnahmen ergriffen haben.“ „Es war keine schwierige Botschaft. Keine Vergeltung. Alles wird gut.“ China hat es gründlich vermasselt. @BehizyTweets

Treasury Secretary Bessent just revealed that President Trump laid a trap and China fell into it.



"This was driven by the president's strategy… You might even say that he goaded China into a bad position. They responded. They have shown themselves to the world to be the bad… pic.twitter.com/JNjiMzemG9 — George (@BehizyTweets) April 9, 2025

Bessent ist offensichtlich erfreut, dass er und Trump China „hereinlegen“ konnten. Bessent hält das für eine gute Politik. Und natürlich ist das amerikanische Volk – von dem die meisten China ohnehin misstrauisch gegenüberstehen – derselben Meinung. „China betrügt uns“, sagt der Präsident, dessen Nation ein um 36 Billionen Dollar überzogenes Bankkonto hat und dessen Land von der „Großzügigkeit von Fremden“ lebt. „China stiehlt unsere Arbeitsplätze“, sagen die Firmenbosse, die ihre Unternehmen und Fabriken mitsamt Inventar und Ausrüstung nach China verlagert haben, um von den billigen Arbeitskräften und der kostenlosen Sicherheit zu profitieren. Aber jetzt muss China zerschlagen werden, weil es danach strebt, mit ‚ihren Besseren‘ in den USA zu konkurrieren. Jetzt muss China ‚auf Linie gebracht‘ werden.

Ist es nicht das, was wirklich vor sich geht? (Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind) Ist das nicht wirklich ein Fall von Neid?

Das ist es in der Tat. China hat die USA als Produktionshauptstadt der Welt überholt, und zwar durch Intelligenz, harte Arbeit, Einfallsreichtum und ein Organisationsmodell (Wiederverwendung von Gewinnen für produktive Tätigkeiten), das das Ergebnis guter Regierungsführung ist. Deshalb überholt China die USA in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, KI, Quantencomputer, Robotik und fast allem anderen in rasantem Tempo. Weil sie von Menschen regiert werden, die danach streben, eine Zivilisation zu schaffen, in der der Einzelne und die Gemeinschaft ihr volles Potenzial entfalten können. Aus diesem Grund ist das ganze Land mit Hochgeschwindigkeitszügen durchzogen, die glänzende Städte im Weltraumzeitalter miteinander verbinden, und zwar in einer Vision der Modernität des 21. Jahrhunderts, die in der heutigen Welt ihresgleichen sucht. Was auch immer man von China halten mag, man muss zugeben, dass es sich als Zivilisation und Gesellschaft in die richtige Richtung bewegt, während die heruntergekommenen, abgenutzten und tief gespaltenen USA sich in einem steilen Niedergang befinden.

Auf jeden Fall hat Chinas Erfolg bei den westlichen Eliten erheblichen Neid hervorgerufen, die nun entschlossen sind, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Uhr in die Nachkriegszeit zurückzudrehen, als die Weltwirtschaft ihnen zu Füßen lag und die „regelbasierte Ordnung“ das einzige Spiel in der Stadt war. Das Ziel ist es, „Chinas Wachstum einzudämmen“, was ein Spitzname dafür ist, Chinas Entwicklung auf Schritt und Tritt zu untergraben. Die besondere Strategie hat sogar einen Namen. Sie wird als „Entkopplung“ bezeichnet und bezieht sich auf den Prozess, bei dem die Vereinigten Staaten (und andere westliche Länder) ihre wirtschaftliche, technologische und finanzielle Interdependenz mit China verringern. Mit anderen Worten: Die westlichen Eliten wollen den Handel mit China so weit wie möglich beenden, was zu Isolation, Einkreisung und schließlich zu einem Regimewechsel führen wird. Kommt Ihnen das bekannt vor?

Der Trick besteht darin, die „Entkopplung“ (wirtschaftliche Isolation) so aussehen zu lassen, als würde sie den Vereinigten Staaten aufgezwungen, weshalb Trump immer wieder die dumme Phrase wiederholt: „China betrügt uns.“

Nur um diesen Punkt zu verdeutlichen: China bietet den US-Verbrauchern hochwertige Waren, die teure Ressourcen, Fabriken und Investitionen erfordern, im Austausch für grüne Papierbögen mit abnehmendem Wert. Auf welcher Seite dieses Deals würden Sie lieber stehen?

Nehmen Sie sich eine Minute Zeit und schauen Sie sich dieses kurze Video mit dem Wirtschaftswissenschaftler Larry Summers an, der erklärt, dass China NIEMANDEN betrügt, indem es preiswerte Waren herstellt, die es bereit ist, gegen US-Dollar einzutauschen.

I'm normally not a big fan, but this is an absolutely brilliant answer by Larry Summers to the oft-repeated argument that China is somehow "cheating" in trade.



In fact it's probably the best answer I've ever heard on this.



It goes back to the point I was making… pic.twitter.com/bnqRykzTGK — Arnaud Bertrand (@RnaudBertrand) April 10, 2025

Übersetzung von „X“: Normalerweise bin ich kein großer Fan, aber das ist eine absolut brillante Antwort von Larry Summers auf das oft wiederholte Argument, dass China beim Handel irgendwie „betrügt“. Tatsächlich ist es wahrscheinlich die beste Antwort, die ich je zu diesem Thema gehört habe. Sie geht auf den Punkt zurück, den ich (https://x.com/RnaudBertrand/status/1909802994717372516) in meiner Antwort auf Steve Mirans völlig verrücktes Argument angesprochen habe, dass der Dollar als Reservewährung eine solche Belastung für die USA darstellt, dass andere Länder sie dafür entschädigen müssen. Dank des Status des Dollars als Reservewährung, um Summers‘ rhetorische Frage zu zitieren: „Wenn China uns Dinge zu wirklich niedrigen Preisen verkaufen will und die Transaktion darin besteht, dass wir Solarkollektoren oder Batterien für Elektroautos erhalten und wir ihnen Papierstücke schicken, die wir drucken. Glauben Sie, dass das ein gutes Geschäft für uns oder ein schlechtes Geschäft für uns ist?“ Dies als „Betrug“ zu bezeichnen, wie Summers zu Recht sagt, sollte gänzlich abgelehnt werden. Letztendlich stellt sich die Frage, wer mehr „betrogen“ wird: die Partei, die die harte Arbeit leistet, Waren zu sehr niedrigen Preisen mit hauchdünnen Gewinnspannen zu produzieren, oder die Partei, die einfach eine praktisch unendliche Menge an Fiat-Geld druckt, um all diese Dinge zu bezahlen?

Lawrence Summers: „Wenn China uns Dinge zu wirklich niedrigen Preisen verkaufen will und die Transaktion darin besteht, dass wir Solarkollektoren oder Batterien für Elektroautos erhalten und wir ihnen bedrucktes Papier schicken. Glauben Sie, dass das ein gutes Geschäft für uns ist oder ein schlechtes Geschäft für uns?“

Dies als „Betrug“ zu bezeichnen, wie Summers es zu Recht tut, sollte man gänzlich ablehnen. Am Ende des Tages stellt sich die Frage, wer mehr „betrogen“ wird: die Partei, die die harte Arbeit leistet, Waren zu sehr niedrigen Preisen mit hauchdünnen Gewinnspannen zu produzieren, oder die Partei, die einfach eine praktisch unendliche Menge an Fiat-Geld druckt, um all diese Dinge zu bezahlen?

Kurz gesagt war die „Zoll-Affäre“ nur ein Mittel, um die neue Politik (die Entkopplung) einzuleiten, die darauf abzielt, die Feindseligkeit zwischen Washington und Peking zu verstärken. Vor diesem Hintergrund stellte ich Grok die folgende Frage:

Unterstützt Präsident Trump die Entkopplung von China?

Ja, der ehemalige Präsident Donald Trump hat sich sowohl während seiner Präsidentschaft (2017–2021) als auch in seinen darauffolgenden politischen Aktivitäten ab April 2025 stark für eine Abkopplung von China eingesetzt. Trump löste 2018 einen Handelskrieg mit China aus, indem er Zölle auf chinesische Waren im Wert von Milliarden Dollar einführte. Im Jahr 2018 führten die USA Zölle auf chinesische Importe im Wert von 50 Milliarden Dollar ein, gefolgt von weiteren Zöllen auf weitere 200 Milliarden Dollar im Jahr 2019. Trump bezeichnete dies als einen notwendigen Schritt zur „Entkopplung“ von Chinas Wirtschaft. Trump verbot US-Unternehmen die Nutzung von Geräten chinesischer Telekommunikationsriesen wie Huawei und ZTE unter Berufung auf nationale Sicherheitsrisiken. Er drängte auch auf Beschränkungen für TikTok und WeChat mit der Begründung, dass sie eine Bedrohung für den Datenschutz darstellten und für Spionagezwecke genutzt werden könnten. Er ermutigte Verbündete, Huawei aus ihren 5G-Netzen auszuschließen, und stellte dies als Teil einer umfassenderen Bemühung dar, die technologische Abhängigkeit von China zu verringern. Während seiner Präsidentschaftskampagne 2024 forderte Trump wiederholt noch härtere Maßnahmen gegen China, darunter höhere Zölle (er schlug Zölle von bis zu 60 % auf alle chinesischen Waren vor) und eine vollständige Überarbeitung der Handelsbeziehungen. In einer Rede in Ohio im März 2024 sagte er: „Wir werden uns von China abkoppeln wie nie zuvor. Sie haben uns jahrzehntelang abgezockt, und es ist an der Zeit, dem ein Ende zu setzen.“ Trump argumentierte, dass eine Entkopplung amerikanische Arbeitsplätze schützen, die Wirtschaft stärken und nationale Sicherheitsrisiken verringern würde. In einem Beitrag vom Januar 2025 schrieb er: „China hat uns zu lange ausgenutzt. Wir müssen die Verbindung kappen und alles hier zu Hause aufbauen.“ Ab 2025 hat sich sein Ton jedoch verschärft, wobei weniger Wert auf Verhandlungen und mehr auf Konfrontation gelegt wird. Beiträge auf X aus dem Frühjahr 2025 zeigen, dass Trump seine Anti-China-Haltung noch verstärkt, wobei seine Anhänger seine „Härte“ loben. Grok

Trump ist also ein großer Befürworter der Entkopplung, was alles sagt, was man wissen muss.

Außerdem wird Trumps harte Politik gegenüber China unter der patriotisch klingenden Überschrift „Wirtschaftsnationalismus“ zusammengefasst, als ob amerikanische Arbeiter von höheren Preisen und einer steigenden Inflation profitieren würden. Tatsache ist jedoch, dass die einfachen Leute stark unter der Entkopplung leiden und sehen werden, wie ihr Lebensstandard noch weiter sinkt. Das liegt daran, dass die Politik nicht darauf abzielt, Arbeitsplätze zu schaffen, die Löhne zu erhöhen, die Gesundheitsversorgung zu verbessern oder eine kostengünstigere Bildung anzubieten. Sie zielt darauf ab, Washingtons Griff nach der globalen Macht zu bewahren, damit korrupte westliche Eliten mehr Unheil anrichten können, während sie das Land weiter in Schulden und Verzweiflung treiben. Hier ist mehr von Grok:

Viele Ökonomen sagen voraus, dass diese weitreichenden Zölle die Inflation beschleunigen und das Wirtschaftswachstum in den USA dämpfen werden, was zu einer Stagflation führen wird, da das Wirtschaftswachstum ins Stocken gerät, während die Preise schmerzhaft hoch bleiben. Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, dass China seine Zölle senkt, um Trump zu beschwichtigen; stattdessen hat es mit Zöllen in Höhe von 34 % auf US-Waren zurückgeschlagen. Die erhöhten Zölle beider Länder werden den bilateralen Handel reduzieren. Während China ohne den Import der meisten der 125 Milliarden US-Dollar an amerikanischen Waren überleben kann, werden die USA und viele andere Länder weiterhin auf China für verschiedene Teile und Komponenten angewiesen sein. Selbst wenn die USA Waren aus anderen Ländern importieren, werden diese Länder weiterhin auf China für Teile angewiesen sein. Mögliche Widersprüche und wirtschaftliche Folgen Trumps gegenseitige Zölle werden wahrscheinlich eine selbstverschuldete Rezession in den USA verursachen. Außerdem könnte dies zu Verwirrung und unbeabsichtigten Folgen führen … Vor sieben Jahren führte Trumps erste Zollwelle zu einer Verteuerung chinesischer Waren um 20 %, aber die US-Importe aus China nahmen weiter zu …. Auch in Zukunft werden die USA weiterhin auf chinesische Produkte angewiesen sein, selbst wenn die Zölle auf chinesische Produkte auf 54 % steigen sollten. Im Gegensatz dazu sind amerikanische Produkte wie Sojabohnen oder Rohöl in China nur begrenzt wettbewerbsfähig. Chinas Vergeltungszölle auf die USA werden das Land dazu zwingen, alternative Märkte zu finden, was zu Verlusten für die US-amerikanischen Sojabohnen- und Rohölexporteure führen wird. Grok

Welcher Teil des obigen Auszugs klingt nach einem „guten Deal“ für das amerikanische Volk?

Nichts davon. Es ist alles schlecht. Und der einzige Lichtblick in dieser ganzen düsteren Angelegenheit ist die Tatsache, dass das amerikanische Volk gegen diese Politik ist, weil es weiß, dass sie ihm schaden wird. Sehen Sie sich diese Umfrage bei PEW an:

Zölle auf China Zölle sind ein weiterer wichtiger Bestandteil der Außenpolitik von Trump. Insbesondere die Erhöhung der Zölle auf China wird eher negativ als positiv bewertet. … Deutlich mehr Menschen sind der Meinung, dass die erhöhten Zölle auf China schlecht für die USA sein werden, als dass sie gut sein werden, wobei etwa ein Viertel der Befragten der Meinung ist, dass sie keine Auswirkungen haben werden, oder sich nicht sicher ist. Die Ansichten über die persönlichen Auswirkungen der Zölle sind ähnlich negativ: Amerikaner sagen etwa fünfmal häufiger, dass die erhöhten Zölle auf China schlecht für sie sein werden, als dass sie sagen, dass die Zölle vorteilhaft sein werden. Republikaner sind eher als Demokraten der Meinung, dass höhere Zölle auf China gut für die USA und gut für sie persönlich sind. Dennoch sind Republikaner eher der Meinung, dass die Auswirkungen dieser Zölle schlecht (30 %) als gut (17 %) sein werden, auch wenn ein erheblicher Teil der Befragten sich unsicher ist oder davon ausgeht, dass die Zölle nur begrenzte persönliche Auswirkungen haben werden. Zölle auf China, PEW Research Center

Es gibt also zumindest eine knappe Mehrheit der Amerikaner, die gegen die Entkopplung, gegen die unerbittlichen Provokationen und Aufstachelungen und gegen Trumps sinnlosen Krieg gegen China sind. Hoffen wir, dass diese Mehrheit anhält.