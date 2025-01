Trump hat eine Ausführungsverordnung zum Rückzug aus der WHO unterzeichnet, und das steht drin

RÜCKZUG DER VEREINIGTEN STAATEN AUS DER WHO

Kraft der mir als Präsident durch die Verfassung und die Gesetze der Vereinigten Staaten von Amerika verliehenen Autorität verordne ich hiermit

Abschnitt 1. Zweck. Die Vereinigten Staaten haben ihren Austritt aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2020 angekündigt, weil die Organisation die in Wuhan, China, ausgebrochene COVID-19-Pandemie und andere globale Gesundheitskrisen unzulänglich bewältigt hat, weil sie es versäumt hat, dringend erforderliche Reformen zu verabschieden, und weil sie nicht in der Lage ist, ihre Unabhängigkeit von unzulässiger politischer Einflussnahme durch WHO-Mitgliedstaaten unter Beweis zu stellen. Ferner verlangt die WHO von den USA weiterhin ungerechtfertigt hohe Zahlungen, die in keinem Verhältnis zu den Zahlungen anderer Länder stehen. China hat mit 1,4 Milliarden Einwohnern 300 Prozent der Bevölkerung der USA, zahlt aber fast 90 Prozent weniger an die WHO;

Abschnitt 2. Maßnahmen. (a) Die Vereinigten Staaten beabsichtigen, aus der WHO auszutreten; das am 20. Januar 2021 unterzeichnete Schreiben des Präsidenten an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, mit dem die Austrittserklärung der Vereinigten Staaten vom 6. Juli 2020 zurückgezogen wird, wird widerrufen.

(b) Die Executive Order 13987 vom 25. Januar 2021 (Organizing and Mobilizing the United States Government to Provide a Unified and Effective Response to Combat COVID-19 and to Provide United States Leadership on Global Health and Security) wird aufgehoben.

(c) Der Assistent des Präsidenten für nationale Sicherheitsangelegenheiten richtet innerhalb des Nationalen Sicherheitsrats die Führungsstrukturen und Koordinierungsmechanismen ein, die er für notwendig und angemessen hält, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und die Biosicherheit zu stärken.

(d) Der Außenminister und der Direktor des Office of Management and Budget treffen so bald wie möglich geeignete Maßnahmen, um

(i) den künftigen Transfer von Geldern, Unterstützung oder Ressourcen von der Regierung der Vereinigten Staaten an die WHO auszusetzen;

(ii) Mitarbeiter der Regierung der Vereinigten Staaten oder Auftragnehmer, die in einer Funktion für die WHO tätig sind, zurückzurufen und neu einzusetzen und

(iii) glaubwürdige und transparente Partner in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene zu finden, um die notwendigen Aktivitäten zu übernehmen, die zuvor von der WHO durchgeführt wurden.

(e) Der Direktor des White House Office of Pandemic Preparedness and Response Policy wird die U.S. Global Health Security Strategy 2024 so bald wie möglich überprüfen, aufheben und ersetzen;

Abs. 3 Benachrichtigung. Der Außenminister wird den Generalsekretär der Vereinten Nationen, jeden anderen anwendbaren Verwalter und die Leitung der WHO unverzüglich über die Rücknahme informieren.

Abs. 4. Verhandlungen über das globale System. Während des Rückzugs setzt der Staatssekretär die Verhandlungen über das WHO-Pandemieübereinkommen und Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften aus, und Maßnahmen, die zur Umsetzung eines solchen Übereinkommens oder einer solchen Änderung getroffen werden, sind für die Vereinigten Staaten nicht bindend.

Abs. 5 Allgemeine Bestimmungen. (a) Nichts in dieser Anordnung ist so auszulegen, als berühre oder beeinflusse es in einer Weise Folgendes

(i) die Befugnisse, die einem Exekutivorgan oder einer Exekutivbehörde oder deren Leiter gesetzlich übertragen sind; oder

(ii) die Aufgaben des Direktors des Office of Management and Budget in Bezug auf Haushalts-, Verwaltungs- oder Gesetzgebungsvorschläge.

(b) Diese Anordnung wird in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht und vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Mitteln durchgeführt.

(c) Diese Anordnung ist nicht dazu bestimmt, materiell- oder verfahrensrechtliche Ansprüche oder Vorteile für eine Vertragspartei gegen die Vereinigten Staaten, ihre Ministerien, Behörden oder Agenturen, ihre Beamten, Bediensteten oder Beauftragten oder eine andere Person zu begründen, und begründet auch keine solchen Ansprüche oder Vorteile.

DAS WEISSE HAUS,