„Trump ist Netanyahus Agent“ – Sachs rechnet mit US-Außenpolitik und Zionismus ab

In diesem Gespräch entlarvt der renommierte Ökonom und Kritiker der US-Außenpolitik Jeffrey Sachs die tiefen Verflechtungen der US-Politik mit israelischen Interessen, insbesondere im Hinblick auf den Iran.

Er thematisiert die Rolle der zionistischen Lobby, die CIA, die Zerstörung des JCPOA-Abkommens unter Trump sowie die Enthüllungen rund um Jeffrey Epstein als Hinweis auf ein verborgenes Netzwerk der Einflussnahme.

Sachs warnt eindringlich vor einer drohenden Katastrophe durch einen Krieg mit Iran und kritisiert die Verantwortungslosigkeit der US-Führung.

Jeffrey Sachs

Die Zerstörung anderer Länder ist eine lange amerikanische Tradition. Es ist nur so, dass Trump nichts daran geändert hat und in den letzten Monaten, würde ich sagen, ziemlich durchgedreht ist.

„America First“ hat also nichts erfunden und nichts verändert. Die USA führen seit Jahrzehnten Kriege nach Wahl, insbesondere Israels Kriege nach Wahl, und Regimewechsel-Operationen durch.

Die CIA war der wichtigste, mächtigste Akteur der US-Regierung. Aus meiner Sicht ist sie immer wieder eine Katastrophe gewesen. Einer der Gründe, warum sie mit diesen Katastrophen davonkommt, ist, dass sie im Grunde keiner Rechenschaftspflicht unterliegt.

Sie zieht sich einfach von einer Katastrophe nach der anderen zurück, ohne dass irgendjemand die CIA wirklich untersucht. Seit dem Church-Komitee vor mehr als 50 Jahren – also seit 1975 – gab es keine ordentliche öffentliche oder kongressionale Überprüfung der CIA mehr.

Was jetzt passiert, ist einfach die Fortsetzung unserer Politik. Es ist alarmierend. Es war ein massives Versagen. Es bleibt ein massives Versagen.

Im Nahen Osten wird das Ganze sehr stark von der zionistischen Lobby gesteuert. Und wir stehen am Rande eines Krieges mit dem Iran – wegen all dem. Das könnte wieder ein verheerender Fehler werden.

Interviewer

Was denken Sie, ist Trumps Strategie? Oder ist „Strategie“ das falsche Wort?

Jeffrey Sachs

Genau, „Trumps Strategie“ ist der falsche Ausdruck, richtig? Es gibt keine Strategie, weil es reine Improvisation ist.

Aber ist es einfach, was immer Netanyahu will? Ist es die Zerstörung und Zerschlagung des Iran? Natürlich.

Das Ziel Netanyahus ist seit 30 Jahren kein Geheimnis. Es ist exakt 30 Jahre her – 1996 –, als Netanyahu zusammen mit seinen amerikanischen und israelischen politischen Beratern das Dokument „A Clean Break“ veröffentlicht hat, das besser bekannt und verstanden werden sollte.

Es fordert im Wesentlichen die israelische Hegemonie im Nahen Osten, den Sturz jeder Regierung, die Israels Kontrolle über die Palästinenser ablehnt.

Das eigentliche Hauptziel von Anfang an – der Jackpot sozusagen – war der Sturz der iranischen Regierung.

Und die USA waren natürlich an einer verdeckten Operation nach der anderen beteiligt: Attentate, Wirtschaftskrieg und im letzten Sommer im Juni die direkte Bombardierung des Iran.

Erinnern Sie sich, wie Trump danach getönt hat:

„Das hat das iranische Atomprogramm beendet.“

Und jetzt hören wir:

„Wir müssen Krieg führen, weil es ein Atomprogramm gibt.“

Das ist typischer Trump-Unsinn in alle Richtungen. Es gibt überhaupt keine Konsistenz.

Der einzige konsistente Punkt ist, dass Netanyahu die Vereinigten Staaten seit Mitte der 1990er Jahre dazu drängt, gegen ein mächtiges Land mit vielen mächtigen Freunden in der explosivsten Region der Welt Krieg zu führen.

Und jedes Jahr in diesem Zeitraum hat Netanyahu gesagt:

„Der Iran steht kurz davor, die Atombombe zu bekommen.“

Das ist das ununterbrochene Muster.

Die Wahrheit ist: In den letzten zwölf Jahren hat der Iran intensiv versucht, mit den Vereinigten Staaten zu verhandeln. Er hat tatsächlich verhandelt und ein Abkommen mit den fünf ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrats plus Deutschland erreicht – ein Programm, das die iranische Kernenergie absolut kontrolliert hätte, sodass sie nicht in Atomwaffen umgeleitet werden konnte.

Das wurde vereinbart. Es wurde einstimmig durch die UN-Sicherheitsratsresolution 2231 im Jahr 2015 angenommen.

Und Trump hat es in seiner ersten Amtszeit zerrissen – weil Netanyahu es ihm gesagt hat.

Und jetzt sagt Trump:

„Ihr müsst verhandeln.“

Letztes Jahr haben sie verhandelt – und er hat sie bombardiert.

Das ist ein wirklich dunkles, gefährliches, dummes – typisch dummes – Spiel der Israelis, und Trump ist ihr Agent.

Es gibt keinen Raum zwischen dem, was Netanyahu will, und dem, was Trump liefert.

[Räuspern]

Interviewer

Hat Netanyahu Angst vor einem iranischen Angriff auf Israel als Reaktion auf einen amerikanischen Angriff auf den Iran? Und falls ja, ist diese Angst realistisch?

Jeffrey Sachs

Natürlich sollte er Angst haben, aber er setzt darauf, dass die Vereinigten Staaten voll einsteigen. Er rechnet mit einem umfassenden Krieg, der den Iran ausschalten würde.

Das ist aus meiner Sicht wahnhaft, aber Netanyahu ist wahnhaft – und er hat einen wahnhaften Partner: Trump.

Netanyahu war es, der uns erzählt hat, wie wunderbar jeder dieser Kriege sein würde. Er kam im Herbst 2002 vor den Kongress und sagte:

„Geht in den Krieg gegen den Irak. Das wird das Beste sein, was ihr je getan habt. Es wird Frieden und Sicherheit in der ganzen Region bringen. Es wird das Regime im Iran stürzen“, sagte er, „weil es zeigt, wie wunderbar das alles ist.“

Das haben wir seit Jahren und Jahren.

Und es ist offensichtlich, dass dieser Einfluss auf die US-Politik atemberaubend ist.

Und ich denke, wir beginnen jetzt, die Puzzleteile zusammenzusetzen – mit den Epstein-Akten.

Denn was die Epstein-Akten enthüllen, geht nicht einmal so sehr um Sex und Partys auf der Insel, sondern um Epsteins Netzwerk der Einflussnahme in der israelischen Regierung, der US-Regierung, der britischen Regierung – bei allen möglichen Themen, einschließlich dieser Sicherheitsfragen.

Da passiert etwas, das ans Licht kommt.

Wir haben uns alle gefragt:

Wie kann die zionistische Lobby so viel Macht über die US-Politik haben?

Natürlich spielen Geld und Wahlkampffinanzierung eine Rolle, aber es gibt mehr als das – und ich glaube, das fängt an, aufgedeckt zu werden.

Interviewer

Wollen die Neocons einen Krieg, um die Aufmerksamkeit der amerikanischen Öffentlichkeit von den katastrophalen innenpolitischen Maßnahmen abzulenken – sei es ICE-Agenten, die Unschuldige in Minneapolis erschießen, oder die Enthüllungen um Epstein und den Präsidenten?

Jeffrey Sachs

Ich glaube nicht, dass es um Ablenkung geht. Ich denke, wir sehen zwei Seiten derselben Medaille.

Es handelt sich um eine Gruppe an der Macht, die an Macht als Antwort auf alles glaubt: Kriege im Ausland und militärische Unterdrückung im Inland.

Stephen Miller verkörpert diese Sichtweise wirklich. Es ist kein Trick. Es ist keine Ablenkung. Es ist dieselbe Idee.

Miller will die Militarisierung der amerikanischen Gesellschaft und die Gewalt als Hauptwerkzeug der US-Außenpolitik.

Offenbar ist er derjenige, auf den Trump am meisten hört – und er gehört zu dieser ganzen Geschichte.

Interviewer

Wie schadet die Politik der iranischen Regierung dem durchschnittlichen Amerikaner?

Jeffrey Sachs

Überhaupt nicht. Überhaupt nicht.

[Lachen]

Überhaupt nicht.

Interviewer

Wie würde Trump den Amerikanern schaden?

Jeffrey Sachs

Überhaupt nicht.

Und besonders das, was die Iraner sagen – und Sie und ich waren im Raum, als wir den Präsidenten des Iran quasi flehen hörten:

„Wir wollen Frieden, wir wollen verhandeln.“

Das wird in Washington als Zeichen von Schwäche gesehen – nicht als Maß an Verantwortung und Chance, einen Krieg zu vermeiden.

Wenn die andere Seite verhandeln will, sagen sie:

„Oh, gut. Dann bringen wir sie um.“

So denken sie tatsächlich: Wenn sie verhandeln wollen, müssen sie schwach sein.

Verstehen sie nicht, dass die einzige Realität die Macht ist?

Interviewer

Und die Kehrseite der Frage: Wie würde sich ein Angriff Trumps auf den Iran auf den durchschnittlichen Amerikaner auswirken, wenn die Straße von Hormus geschlossen wird und Gas- und Energiepreise durch die Decke gehen?

Jeffrey Sachs

Schauen Sie, die amerikanischen Bürger haben Billionen und Aberbillionen Dollar für die Kriege von Bibi Netanyahu bezahlt – und dafür, dass die amerikanische politische Klasse diese Kriege im Auftrag dieser Extremisten führt.

Das Ergebnis sind massive Haushaltsdefizite.

Wir leben jetzt von Tag zu Tag mit einer völlig dysfunktionalen Regierung, die überhaupt nicht funktioniert.

Ich war gestern und heute auf einem amerikanischen Flughafen – ich habe nicht einmal gemerkt, sorry sagen zu müssen, dass die Regierung teilweise stillgelegt war. Es war das übliche Chaos.

Wir haben derzeit keine funktionierende Regierung. Wir haben eine Haushaltskrise, die außer Kontrolle ist.

Trump will noch einmal eine halbe Billion Dollar für das Militär ausgeben – als Teil davon.

Die Kosten all dieser Kriege sind völlig außer Sicht.

Am Ende haben wir eine völlig dysfunktionale Regierung, die pleitegeht.

Und nichts funktioniert in Amerika mehr richtig – außer Razzien von Paramilitärs auf amerikanischen Straßen, Infrastruktur, die nicht funktioniert, und eine Regierung, die die Hälfte der Zeit stillgelegt ist.

Interviewer

Es gibt heute Morgen Gerüchte in westlichen – eigentlich in europäischen alternativen Medien, die ich von unseren Freunden in Europa bekommen habe –, dass die Russen ihren extremen Unmut in sehr deutlichen Worten amerikanischen Verhandlern in Abu Dhabi mitgeteilt haben – wegen der anhaltenden Drohungen des Präsidenten gegen den Iran.

Ob diese Gerüchte stimmen oder nicht – wie denken Sie, würden Russland und China auf einen amerikanischen Angriff reagieren, sei es ein umfassender Angriff oder eines dieser „rein-raus“-Dinge, die Trump zu favorisieren scheint?

Jeffrey Sachs

Lassen Sie mich kurz einen Schritt zurücktreten.

Die US-Politik basiert seit Jahren auf der Annahme, dass die arabische Welt einen totalen Angriff auf den Iran unterstützen würde und dass man die vermeintliche Spaltung zwischen Iran und den arabischen Ländern zu Israels Gunsten ausnutzen könnte, weil die arabischen Länder den Sturz der iranischen Regierung unterstützen würden.

Das ist offensichtlich falsch.

Was jetzt passiert – und das passt zu dieser Geschichte, ob sie stimmt oder nicht –, ist, dass die Länder der Region, die Nachbarländer des Iran, dem Nahen Osten zweifellos Trump sagen:

„Was machst du da? Tu das nicht.“

Glaubst du, Dubai – ein großes Handels- und Finanzzentrum der Welt – will einen Krieg direkt vor der Haustür?

Glaubst du, Doha will wieder bombardiert werden?

Glaubst du, Saudi-Arabiens höchstes Ziel ist ein totaler Krieg im Nahen Osten?

Oder dass die Türkei das unterstützen würde?

Also ist es absolut der Fall, dass Trump von wichtigen Ländern der Region hört:

„Tu das nicht.“

Natürlich hört er gleichzeitig von seinen Wahlkampf-Finanziers:

„Mach es.“

Aber er hört von den Saudis, von der Türkei, von Präsident Erdoğan, aus der gesamten Golfregion:

„Tu das nicht.“

Das sorgt sicher für etwas Zögern.

Die Vorstellung, dass er das auch von Präsident Putin hört, ergibt absolut Sinn. Ich hoffe, er hört es von Präsident Putin.

Das wäre keine russische Drohung an die USA. Es wäre der beste Rat, den Russland Präsident Trump geben könnte:

Tritt nicht auf diese Mine. Verursache jetzt keine neue Explosion in der Welt.

Deshalb hängen wir in der Schwebe.

Es gibt eindeutig einen letzten verzweifelten diplomatischen Versuch, einen Krieg abzuwenden.

Die Leute wissen: Wenn der Krieg kommt, wird es kein 12-Tage-Ding. Es wird lange dauern, es wird extrem gefährlich sein und sich auf furchtbare Weise eskalieren.

Und genau das versuchen die Leute Trump zu sagen.

Ob er das versteht oder nicht, weiß ich nicht.

Interessant ist: Whit ist heute in Israel, trifft den Mossad und Netanyahu.

Gott weiß, ob er Anweisungen bekommt oder ihnen vielleicht sagt, dass das keine gute Idee ist. Wer weiß, was wirklich gerade läuft? Wir sind nicht eingeweiht.

Interviewer

Hier ist der erbärmliche Anblick eines US-Senators, der den Präsidenten der Vereinigten Staaten anfleht, den Iran anzugreifen. Ich hoffe, es ist nicht Lindsey.

Jeffrey Sachs

Doch, sorry, dass ich dir den Nachmittag verderbe.

Interviewer

Nein, du unterhältst uns alle, weil Lindsey Graham der größte Idiot in Washington ist. Also, lass uns hören, was er sagt.

Wiedergabe von Lindsey Graham, übersetzt

Lindsey Graham

Wenn dieses Regime fällt, fallen Hamas, Hisbollah, die Huthis – das wäre die größte Veränderung seit dem Fall der Berliner Mauer.

Aber eines weiß ich: Donald Trump ist in meinen Augen Ronald Reagan plus. Venezuela bald, Kuba.

Das Eine, was man als Präsident nicht tun darf: wie Reagan reden und wie Obama handeln.

Hier gibt es keinen Deal zu machen. Diese Leute sind nicht vertrauenswürdig.

Die Demonstranten auf der Straße protestieren nicht für ein besseres Atomabkommen. Sie protestieren für ein besseres Leben.

Und wenn sie den Tag gewinnen, haben wir die Chance, Freunde des iranischen Volkes zu werden.

Der Ayatollah wird nie unser Freund sein. Er ist ein religiöser Nazi.

Präsident Trump, Sie haben gesagt: Hilfe ist unterwegs. Das muss real sein. Das muss bald real sein. Tun Sie es, Herr Präsident.

Das iranische Volk fleht Sie an, auf ihrer Seite zu stehen.

Sie haben das so gut gemacht. Sie sind Reagan plus.

Das ist der entscheidende Moment Ihrer Präsidentschaft. Stehen Sie zum Volk.

Wenn das Regime fällt, verändert sich die Region – größer als der Fall der Berliner Mauer.

Keine internationalen Terroristen mehr.

Dieses Regime hat seit 1979 amerikanisches Blut an den Händen. Sie haben die Huthis. Hisbollah tötet Amerikaner.

Bringen Sie dieses Regime zu Fall, weil das Volk es will.

Sie müssen das Land nicht invadieren, aber „Hilfe ist unterwegs“ bedeutet militärische Schläge gegen die Infrastruktur, die das iranische Volk tötet.

Interviewer

Woher nimmt er diesen Kram?

Jeffrey Sachs

Ich weiß, woher er ihn nimmt, weil er ein kaputter Plattenspieler ist – die größte Katastrophe in der US-Politik.

Er ist ein Idiot und hat bei allem falsch gelegen.

Aber lassen Sie mich einen Punkt erwähnen, den wir besprochen haben.

Er spricht von der Niederschlagung von Protesten. Der Mann ist so ignorant, dieser Senator, dass er nicht einmal zuhört oder wissen will, dass es die Vereinigten Staaten waren, die die Leute auf die Straße gebracht haben, indem sie die iranische Wirtschaft zerstört haben.

Und das sagt nicht Mr. Sachs – das sagt Finanzminister Bessent.

Und das ist sehr wichtig für die Leute zu verstehen.

Die USA und Israel spielen ein Spiel. Das Spiel heißt: Zerstört die iranische Wirtschaft. Bringt die Leute auf die Straße und sagt dann: Seht ihr, wie schrecklich die iranische Regierung ist.

Die Leute protestieren auf der Straße. Es ist ein einfältiges, absolut bösartiges Spiel.

Und ich lese noch einmal, was Bessent gesagt hat, denn die Leute sollten die tatsächlichen Worte dieser Gangster in unserer Regierung hören.

Bessent sagte am 20. Januar 2026 bei Fox News – derselben Sendung, die wir gerade mit Mr. Graham gesehen haben –:

„Präsident Trump hat das Finanzministerium und unser Office of Foreign Assets Control angewiesen, maximalen Druck auf den Iran auszuüben. Und es hat funktioniert, denn im Dezember ist ihre Wirtschaft zusammengebrochen.

Wir haben gesehen, dass eine große Bank pleiteging. Die Zentralbank hat angefangen, Geld zu drucken. Es gibt Dollar-Mangel. Sie können keine Importe mehr bekommen.

Und deshalb sind die Leute auf die Straße gegangen.“

Das ist wirtschaftliche Staatskunst. Kein Schuss abgefeuert, und die Dinge bewegen sich hier in sehr positive Richtung.

Das sagt Bessent – überraschend offen, aber er erklärt, dass Amerika die Leute durch die Zerstörung der iranischen Wirtschaft auf die Straße gebracht hat.

Interviewer

Ich weiß nicht, ob Lindsey Graham irgendwas davon versteht. Er hat bei allem falsch gelegen. Er ist ein absoluter katastrophaler Kriegstreiber, der die USA in ein Desaster nach dem anderen gestürzt hat.

Aber der Punkt ist: Die Vereinigten Staaten führen einen Krieg gegen den Iran.

Es ist ein Wirtschaftskrieg. Es ist ein Schießkrieg. Es ist ein Bombenkrieg.

Es liegt überhaupt nicht im Interesse Amerikas.

Es ist ein Spiel, das für Bibi Netanyahu gespielt wird, und es steht absolut im Widerspruch zu allem, was „America First“ und die Interessen Amerikas bedeutet.

Hier ist noch ein weiterer guter Freund von Premierminister Netanyahu, der ehemalige Außenminister und CIA-Direktor Mike Pompeo – nicht in der Regierung, aber einiges davon ist ominös.

Professor Sachs, was halten Sie davon? Es klingt fast, als ob er denkt, dass mehr CIA-MI6-Mossad-Verhalten auf den Straßen kommt. Hören Sie sich das an.

Wiedergabe von Mike Pompeo, übersetzt

Mike Pompeo

Präsident Trump hat gesagt: Hilfe ist unterwegs.

Die Iraner sind auf die Straße gegangen, aber Hilfe kam nicht.

Denken Sie, dass die Trump-Administration bis jetzt eine Gelegenheit für einen Regimewechsel während dieses Aufstands verpasst hat?

Nein, ich denke nicht.

Übrigens kam Hilfe. Eine Menge Hilfe kam. Sie sehen vielleicht nicht alles.

Wir wissen vielleicht nicht alles, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die Vereinigten Staaten aktiv alles tun, was sie können, um das iranische Volk zu unterstützen.

Interviewer

Das war Channel 13 in Tel Aviv, offensichtlich ein israelisches Programm.

Warum sagt er das? Aber es lässt mich glauben, dass diese Geheimdienste, die vor drei Wochen kläglich versagt haben, immer noch da sind.

Jeffrey Sachs

Warum spielen wir Israels Spiel? Das ist die zentrale Frage.

Schauen wir uns noch einmal die Epstein-Akten an – all seine politischen Manipulationen, seine Beziehungen zu den Spitzenleuten in der US-Regierung, im Finanzministerium, in Israel, im Vereinigten Königreich –, denn wir sind gerade in ein solches Desaster verriegelt.

Und da spricht Pompeo im israelischen Fernsehen:

„Keine Sorge, wir sind alle zusammen drin. Wir machen das zusammen. Nein, wir haben keine Chance auf Regimewechsel verpasst.“

Und er hat wahrscheinlich recht, dass dieser ganze Krieg weitergeht.

Es ist radikal gegen die Interessen von Ihnen und mir und dem amerikanischen Volk.

Und es steht komplett im Widerspruch zu „America First“ oder MAGA – komplett das Gegenteil.

Es ist das Schlimmste vom Sumpf. Es ist, dass die USA für Zwecke geführt werden, die nichts mit den Interessen Amerikas zu tun haben.

Sehr trauriger Zustand.

Interviewer

Professor, es ist sehr besorgniserregend.

Jeffrey Sachs

Ich weiß. Und Sie sind weise und mutig, das so sorgfältig und präzise zu formulieren.

Ich fürchte nur, dass Trump von Leuten wie Stephen Miller umgeben ist und von Leuten wie Lindsey Graham ermutigt wird – und dass etwas Katastrophales passieren wird und Unschuldige sterben werden.

Interviewer

Wir müssen absolut hoffen, dass die Erwachsenen um Präsident Trump herum – insbesondere Präsident Putin, Präsident Erdoğan, die Führer Saudi-Arabiens [Lachen] und andere – ihm erklären:

Das ist vollkommen rücksichtslos. Es ist kein Gefallen für Ihre eigene Politik, Herr Präsident. Es ist das Gegenteil.

Aber es könnte eine Katastrophe für die ganze Welt werden.

Und das sind im Moment die wichtigsten Stimmen, die Präsident Trump die Wahrheit sagen müssen.

Wer weiß, was er versteht oder hört – aber er muss die Wahrheit hören.