Wie werden wichtige Länder auf den Versuch der USA reagieren, die Unipolarität wiederherzustellen?

Andrew Korybko

Der Versuch der USA, die Unipolarität wiederherzustellen, birgt das Risiko, einen weiteren Weltkrieg auszulösen, wenn nicht besonnene Kräfte die Oberhand behalten.

Die neuen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsstrategien der USA, die gemeinsam die „Trump-Doktrin“ formulieren, machen deutlich, dass das übergeordnete strategische Ziel der USA darin besteht, ihre vorherrschende Stellung (Unipolarität) in der Welt wiederherzustellen. Anders als während der kurzlebigen unipolaren Phase nach dem Ende des alten Kalten Krieges sind die USA diesmal ausdrücklich zurückhaltend, sich in Auslandskonflikte verwickeln zu lassen, die sie überdehnen könnten, und sie werden sich nun stärker auf regionale Partner stützen, um die Last der Durchsetzung gemeinsamer Interessen zu teilen.

China, Russland, Iran und Nordkorea werden als Gegner der USA benannt, wobei der erste in der Nationalen Verteidigungsstrategie als „der mächtigste Staat relativ zu uns seit dem 19. Jahrhundert“ beschrieben wird. Jeder von ihnen muss nun entscheiden, ob er die USA herausfordert, ausbalanciert oder sich ihnen anschließt. In geringerem Maße gilt dies auch für aufstrebende Mächte wie Indien, die komplizierte Beziehungen zu den USA haben. In umgekehrter Reihenfolge wird Indien die USA niemals herausfordern, aber es wird sie wahrscheinlich ausbalancieren und sich ihnen teilweise anschließen.

Der ausbalancierende Aspekt stützt sich in erster Linie auf Russland, um einer potenziell unverhältnismäßigen wirtschaftlichen und militärisch-technischen Abhängigkeit von den USA vorzubeugen, die zu Zwangszwecken instrumentalisiert werden könnte. Der Aspekt des Anschlusses betrifft Indiens ernsthaftes Interesse daran, sein neues Handelsabkommen mit den USA einzuhalten und weitere Verteidigungsabkommen mit ihnen abzuschließen – allerdings unter der Bedingung, dass das erste nicht von den USA dazu missbraucht wird, den indischen Markt zu überschwemmen, und das zweite nicht die Stationierung von US-Truppen auf indischem Boden erfordert.

Im Gegensatz dazu ist es unwahrscheinlich, dass Nordkorea sich jemals den USA anschließt. Stattdessen wird es sie ausbalancieren, indem es zwischen China und Russland trianguliert (um eine unverhältnismäßige Abhängigkeit von einem der beiden zu vermeiden), während es sie zeitweise durch militärische Tests als Reaktion auf regionale Schritte der USA herausfordert. Irans Ansatz wird voraussichtlich weiterhin alle drei Strategien umfassen: die Herausforderung der USA in Westasien; das Ausbalancieren durch Triangulation zwischen China und Russland; sowie die Aushandlung eines neuen Atomabkommens, um sich eines Tages den USA anzuschließen.

Russland verfolgt unter Trump 2.0 denselben Ansatz: Die Entwicklung strategischer Waffen fordert den Versuch der USA heraus, die Unipolarität wiederherzustellen; die Triangulation zwischen China und Indien (um eine unverhältnismäßige Abhängigkeit von einem der beiden zu vermeiden) balanciert die USA aus; und laufende Gespräche zielen darauf ab, eine Verständigung mit ihnen zu erreichen. China unterscheidet sich davon nicht: Sein eigener militärischer Aufbau stellt ebenfalls eine Herausforderung für die Wiederherstellung der Unipolarität dar; seine Partner im Rahmen der Neuen Seidenstraße helfen ihm, die USA auszubalancieren; und laufende Handelsgespräche sollen ebenfalls zu einer Verständigung führen.

Aus der großstrategischen Perspektive der USA – aufgrund ihrer Sicht auf China als „den mächtigsten Staat relativ zu uns seit dem 19. Jahrhundert“ – ist zu erwarten, dass sie Indien und Russland vergleichsweise bessere Partnerschaftsbedingungen anbieten, um sie dazu zu bewegen, sich relativ von China zu distanzieren. Iran wird auf die eine oder andere Weise untergeordnet werden, damit die USA seine Ressourcenflüsse nach China kontrollieren können, Nordkorea wird eingedämmt bleiben, und China soll durch Zwang zu einem einseitigen Handelsabkommen gebracht werden, um seine Supermacht-Ambitionen zu durchkreuzen.

Wie das Sprichwort sagt: „Die besten Pläne von Mäusen und Menschen gehen oft schief“, sodass der vorgenannte Ansatz möglicherweise nicht vollständig umgesetzt wird. Tatsächlich könnte er sogar nach hinten losgehen, wenn China das Gefühl bekommt, in ein imperial-japanisches Nullsummen-Dilemma von 1941 gedrängt zu werden – sich den USA zu unterwerfen oder aus Verzweiflung einen Krieg zu beginnen, um dieses schlimmste Szenario abzuwenden –, was genau das ist, was die USA vermeiden wollen. Der Versuch der USA, die Unipolarität wiederherzustellen, birgt daher das Risiko, den nächsten Weltkrieg auszulösen, wenn nicht besonnene Köpfe die Oberhand behalten.