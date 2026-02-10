Pentagon plant massive Ausweitung der Waffenproduktion zur Aufrechterhaltung des amerikanischen Imperiums

Paul Dragu

Das Pentagon hat gerade seine Nationale Verteidigungsstrategie 2026 veröffentlicht. Die Regierung bekennt sich darin zu einem gewissen Grad an US-Beteiligung oder -Interesse in jedem Teil der Welt. Interessanterweise stellt die Strategie die interventionistische Außenpolitik des Weißen Hauses als mit Präsident Donald Trumps angeblicher „America First“-Agenda im Einklang stehend dar.

Die Ziele des Pentagons bestehen diesem Dokument zufolge darin, das Heimatland zu verteidigen, die westliche Hemisphäre zu beherrschen, China abzuschrecken und gleichzeitig die asiatischen Märkte für Amerika offen zu halten sowie wahrgenommene Bedrohungen in ihrem Käfig zu halten – und das alles, während Verbündete dabei unterstützt werden, militärisch stärker zu werden. Die Idee dahinter ist, dass eine von den USA geführte Hegemonie besser funktioniert, wenn die Verbündeten stark sind. Das Ziel ist nichts Geringeres als die Aufrechterhaltung der amerikanischen Vorherrschaft in der Welt.

Steigerung der Waffenproduktion

Die Strategie legt außerdem einen starken Schwerpunkt auf die Ausweitung der Waffenproduktion. „Wir müssen wieder das weltweit führende Arsenal werden – eines, das nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Verbündeten und Partner in großem Maßstab, schnell und auf höchstem Qualitätsniveau produzieren kann“, heißt es in dem Dokument. „Um dies zu erreichen, werden wir erneut in die US-Rüstungsproduktion investieren, Kapazitäten ausbauen, Innovatoren stärken, neue technologische Fortschritte wie künstliche Intelligenz (KI) übernehmen und veraltete Politiken, Praktiken, Vorschriften und andere Hindernisse beseitigen, die der Art und dem Umfang der [erforderlichen] Produktion für unsere Prioritäten im Wege stehen.“

Das Dokument beginnt mit einer scharfen Kritik an früheren Regierungen, denen vorgeworfen wird, Amerikas Niedergang beaufsichtigt zu haben. Die Vereinigten Staaten gingen aus dem Zweiten Weltkrieg in einer besseren wirtschaftlichen und militärischen Lage hervor als jedes andere Land der Welt, „doch anstatt diese hart erarbeiteten Vorteile zu bewahren und zu pflegen, haben unsere Führung nach dem Kalten Krieg und das außenpolitische Establishment sie vergeudet“. Darüber hinaus:

Anstatt die Interessen der Amerikaner zu schützen und voranzubringen, öffneten sie unsere Grenzen, vergaßen die Weisheit der Monroe-Doktrin, gaben Einfluss in unserer Hemisphäre ab und lagerten Amerikas Industrie aus, einschließlich der industriellen Basis der Verteidigung … auf die sich unsere Streitkräfte verlassen. Sie schickten Amerikas tapfere Söhne und Töchter von einem orientierungslosen Krieg in den nächsten, um Regime zu stürzen und Nationen auf der halben Welt neu aufzubauen, wodurch sie die Einsatzbereitschaft unseres Militärs untergruben und die Modernisierung verzögerten.

Doch nun werde Amerika nicht länger „versuchen, alle Probleme der Welt zu lösen“. Schluss mit der Verschwendung „unserer militärischen Vorteile und der Leben, des Wohlwollens und der Ressourcen unseres Volkes in großspurigen Nation-Building-Projekten“, die die regelbasierte internationale Ordnung aufrechterhalten. Vorbei seien die Zeiten, in denen Amerikas Führung törichterweise geglaubt habe, „dass eine Bedrohung für eine Person auf der anderen Seite der Welt dasselbe sei wie eine Bedrohung für einen Amerikaner“.

Es ist verlockend, dies als Satire zu lesen. Die Lösung der Probleme der Welt scheint genau die Außenpolitik des Trump-Weißen Hauses zu sein. Wie sonst lässt sich die fortgesetzte Einmischung in das Ukraine-Desaster erklären? Oder das Bombardieren eines Landes im Nahen Osten, das keine Bedrohung für das Heimatland darstellt? Oder das Anstacheln einer Revolution in eben diesem Land?

Die westliche Hemisphäre

Die Regierung plant, die volle Kontrolle über Amerikas Nachbarschaft, die westliche Hemisphäre, zu übernehmen. Dazu gehört die Garantie des „US-militärischen und kommerziellen Zugangs zu Schlüsselregionen, insbesondere dem Panamakanal, [dem Golf von Mexiko] und Grönland“. Der Teil über den Panamakanal ist besonders legitim, da dieser von den Vereinigten Staaten gebaut wurde, nur um später auf äußerst fragwürdige Weise aufgegeben zu werden. Mehr zu diesem Thema können Sie hier lesen.

Der Plan für eine Kontrolle der westlichen Hemisphäre im Sinne der Monroe-Doktrin umfasst die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn in Kanada und Lateinamerika. Es wird interessant sein zu sehen, wie Kanada darüber denkt, angesichts der jüngsten Wortgefechte, die Premierminister Mark Carney mit Trump in Davos ausgetragen hat.

In diesem Abschnitt gibt es eine Passage, die die US-Aktionen in Venezuela erklärt und möglicherweise auf ähnliche künftige Maßnahmen hindeutet: „Wir werden bereit sein, gezielte, entschlossene Maßnahmen zu ergreifen, die die US-Interessen konkret voranbringen. Dies ist das Trump-Korollar zur Monroe-Doktrin, und Amerikas Militär steht bereit, es mit Geschwindigkeit, Stärke und Präzision durchzusetzen, wie die Welt in der Operation ABSOLUTE RESOLVE gesehen hat.“

Die stärker auf das Inland ausgerichtete Strategie umfasst außerdem sichere Grenzen (eines der am besten eingehaltenen Versprechen der Trump-Regierung) sowie die Bekämpfung des hemisphärischen Narkoterrorismus.

Europa

Die Strategie besagt außerdem, dass Amerika nicht länger Europas Leibwächter sein will, was in gewisser Weise zutrifft.

In der Vergangenheit wurden US-Verbündete dazu ermutigt, „sich wie Abhängige statt wie Partner zu verhalten, was unsere Bündnisse schwächte und uns verwundbarer machte“. Diese Zeiten seien vorbei. Künftig werde man „nicht länger die Sicherheitsdefizite von Verbündeten ausgleichen, die aus den eigenen verantwortungslosen Entscheidungen ihrer Führungen resultieren“, heißt es vonseiten der US-Regierung. Stattdessen werde die US-Militärmaschinerie „darauf bestehen, dass Verbündete und Partner ihren Teil beitragen, und ihnen eine helfende Hand reichen, wenn sie tatsächlich Verantwortung übernehmen“. Europa müsse „Verantwortung für seine eigene konventionelle Verteidigung übernehmen“. Das gelte nicht nur für NATO-Mitglieder, sondern für Verbündete weltweit, die ihre Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent ihres BIP erhöhen sollen.

Dieses Thema taucht immer wieder auf: die Vorstellung, dass es an der Zeit sei, dass befreundete Nationen ihre Militärs deutlich aufrüsten.

Russland

Doch wer hofft, dass diese Neuausrichtung die Schließung der NATO einschließt, wird enttäuscht sein. Das Verteidigungsministerium (im Dokument als „Kriegsministerium“ bezeichnet) werde weiterhin „eine entscheidende Rolle innerhalb der NATO selbst spielen, auch wenn wir die US-Truppenpräsenz und Aktivitäten im europäischen Raum neu kalibrieren“. Dies werde insbesondere für die Abschreckung der russischen Bedrohung wichtig sein.

Aus Sicht des Pentagons wird „Russland auf absehbare Zeit eine dauerhafte, aber beherrschbare Bedrohung für die östlichen NATO-Mitglieder bleiben“. Zu den Gründen gehöre, dass Russland „über das weltweit größte Nukleararsenal verfügt, das es weiterhin modernisiert und diversifiziert, sowie über Unterwasser-, Weltraum- und Cyberfähigkeiten, die es gegen das US-Heimatland einsetzen könnte“.

Gleichzeitig stellt das Pentagon Russland jedoch als zu schwach dar, um eine ernsthafte Bedrohung für Europa zu sein. „Moskau ist nicht in der Lage, nach europäischer Hegemonie zu streben“, heißt es. „Das europäische NATO-Bündnis überragt Russland in wirtschaftlicher Größe, Bevölkerung und damit latenter militärischer Macht.“ Die NATO sei „deutlich mächtiger als Russland – es ist nicht einmal knapp“, stellt das Pentagon zutreffend fest. Und „allein die deutsche Wirtschaft überragt die Russlands“, fügt es hinzu.

Diese Analyse widerspricht einer Reihe hyperbolischer Aussagen europäischer Politiker, die nahelegen wollten, Russland plane, nach dem Ukrainekrieg in Europa einzumarschieren.

Der Abschnitt über Russland endet mit der Feststellung, dass Europa in der Lage sei – und dafür verantwortlich sein sollte –, seine eigene Sicherheit zu gewährleisten.

Naher Osten

Was den Iran betrifft, stimmt die schriftliche Strategie mit dem überein, was wir in der Realität beobachten. Sie fasst die verschiedenen Schläge zusammen, die Iran von den USA und Israel erlitten hat, und stellt die theokratische Diktatur als Bedrohung dar. Diese Bedrohung schließt „die Möglichkeit ein, dass sie erneut versuchen könnten, eine Atomwaffe zu erlangen“.

Der Grund, warum Iran mit seiner geringen Wirtschaftsleistung und unterdurchschnittlichen militärischen Fähigkeiten auf dem Radar Amerikas steht, sei, dass es „amerikanisches Blut an den Händen hat“ und „weiterhin entschlossen ist, unseren engen Verbündeten Israel zu zerstören“.

Künftig werden die Vereinigten Staaten Israel weiterhin stärken. Darüber hinaus wird Amerika andere Länder in der Region bewaffnen: „Im [Persischen] Golf sind US-Partner zunehmend willens und in der Lage, mehr zur eigenen Verteidigung gegen Iran und seine Stellvertreter beizutragen, unter anderem durch den Erwerb und den Einsatz verschiedener US-Waffensysteme.“

China

Was China betrifft, besteht das Ziel darin, den Drachen durch Stärke abzuschrecken statt durch Konfrontation: „Wir werden stark sein, aber nicht unnötig konfrontativ.“

Das Kriegsministerium will seine militärischen Kommunikationskanäle mit der Volksbefreiungsarmee ausbauen. Man strebt „Entflechtung“ und „Deeskalation“ mit Peking an und will Stabilität im gesamten Indopazifik fördern. Das Pentagon beabsichtigt, „diese Vision und Absicht den chinesischen Behörden zu vermitteln und zugleich durch unser Verhalten unseren aufrichtigen Wunsch zu demonstrieren, eine solche friedliche und prosperierende Zukunft zu erreichen und zu erhalten“.

Die Abschreckung Chinas wird auch den Aufbau einer starken „Verweigerungsverteidigung entlang der Ersten Inselkette“ umfassen, während gleichzeitig mit regionalen Verbündeten an einer kollektiven Verteidigung gearbeitet wird. Diese Erste Inselkette bezieht sich auf die Inselkette von Japan über Taiwan bis zu den Philippinen und weiter zu Teilen Südostasiens.

Amerika verfügt bereits über eine militärische Präsenz in Japan und auf den Philippinen. Und obwohl es keine vergleichbare Präsenz in Taiwan gibt, verkaufen wir ihnen reichlich Waffen.

Das Pentagon rechtfertigt die Aufrechterhaltung einer Präsenz in Chinas Einflussbereich mit wirtschaftlichen Argumenten. Es ist der Ansicht, dass diese Region „Auswirkungen auf die lebenswichtigen Interessen unserer Nation“ hat, da sie unter anderem die „größte Marktregion der Welt“ beherbergt. In dem Dokument heißt es, der „Indopazifik wird bald mehr als die Hälfte der globalen Wirtschaft ausmachen“, und Instabilität in diesem Teil der Welt könne Amerikas „Fähigkeit beeinträchtigen, aus einer Position der Stärke im Indopazifik zu handeln und zu handeln“.

Aufrechterhaltung des amerikanischen Imperiums

Apropos Stärke: Das Kriegsministerium macht deutlich, dass all diese Bemühungen um Frieden und Zusammenarbeit Unmengen an Waffen erfordern werden. Glücklicherweise ist die Regierung dabei, Amerikas ohnehin gigantische Kriegsmaschinerie zu „hochzufahren“. Die Vereinigten Staaten wollen weiterhin der weltweit führende Waffenlieferant bleiben: „Wir werden gleichzeitig die Produktionskapazitäten von Verbündeten und Partnern nutzen, nicht nur um unseren eigenen Bedarf zu decken, sondern auch um sie zu höheren Verteidigungsausgaben zu bewegen und ihnen zu helfen, zusätzliche Kräfte so schnell wie möglich einsatzbereit zu machen.“ Darüber hinaus werde dieser Vorstoß „nichts Geringeres als eine nationale Mobilisierung erfordern – einen industriellen Aufruf zu den Waffen, vergleichbar mit ähnlichen Wiederbelebungen im letzten Jahrhundert, die unsere Nation letztlich zu Siegen in den Weltkriegen und dem darauffolgenden Kalten Krieg befähigten“.

Es ist klar, dass die Trump-Regierung – wie alle modernen Regierungen zuvor – nicht beabsichtigt, die US-Präsenz weltweit zurückzufahren. Ihre Einmischung in die Angelegenheiten der Welt mag etwas anders aussehen, doch durch die Aufrechterhaltung „günstiger Machtverhältnisse in jeder der wichtigsten Regionen der Welt“ besteht das eigentliche Ziel darin, das amerikanische Imperium zu erhalten.

Währenddessen zerfällt im eigenen Land die Infrastruktur, Unruhen wüten, Steuerzahler werden durch Betrugssysteme ausgeplündert, und die Schulden steigen weiter.

Paul Dragu ist leitender Redakteur bei The New American, preisgekrönter Reporter, Moderator von The New American Daily und Autor von Defector: A True Story of Tyranny, Liberty and Purpose.