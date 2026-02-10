Die Chomsky-Epstein-Akten: Entwirrung eines Netzwerks von Verbindungen zwischen einem prominenten linken Akademiker und einem berüchtigten Pädophilen

Von Alan Macleod

6 Wichtigste Ergebnisse dieser Untersuchung:

Bis zu seiner Verhaftung wegen Kinderhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung beriet Chomsky Epstein in Sachen Krisenmanagement und sympathisierte mit ihm wegen der „schrecklichen Art und Weise, wie Sie von der Presse und der Öffentlichkeit behandelt werden”.

Bei mehreren Gelegenheiten äußerte Chomsky den Wunsch, Little St. James Island zu besuchen, den Ort, an dem Epstein seine berüchtigten Sexualverbrechen begangen hatte.

Chomsky flog mit Epsteins Jet „Lolita Express“, wohnte in dessen Villen in Manhattan und Paris und traf sich regelmäßig mit ihm zum Abendessen und zu anderen gesellschaftlichen Anlässen.

Chomsky traf sich heimlich mit einer Reihe anderer höchst fragwürdiger Persönlichkeiten, darunter Steve Bannon, Woody Allen und Ehud Barak.

Chomsky betrachtete Epstein als seinen „besten Freund“ und engsten Berater und tauschte regelmäßig Geschenke mit dem in Ungnade gefallenen Pädophilen aus.

Chomskys Beziehung zu seinen Kindern zerbrach, unter anderem aufgrund ihrer Proteste gegen seine Versuche, Epsteins Buchhalter und rechte Hand in den Vorstand des Familientreuhandfonds zu berufen.

Neu veröffentlichte Dokumente geben Aufschluss über die ungewöhnliche Beziehung zwischen dem renommierten linken Professor Noam Chomsky und dem in Ungnade gefallenen Pädophilen Jeffrey Epstein. MintPress News hat über 3800 E-Mails und Textnachrichten des Wissenschaftlers analysiert und dabei eine tiefe, jahrelange Freundschaft zwischen den beiden aufgedeckt, in der sie zu „besten Freunden” und engsten Vertrauten wurden. Chomsky flog mit Epsteins berüchtigtem Jet „Lolita Express”, wohnte in dessen Apartments in Manhattan und Paris und äußerte mehrfach den Wunsch, Little St. James Island zu besuchen, den Ort, an dem viele von Epsteins schlimmsten Sexualverbrechen stattfanden.

Jahrelanger Austausch von Geschenken und gemeinsame Abendessen – oft in Begleitung anderer höchst umstrittener Persönlichkeiten wie dem in Ungnade gefallenen Filmemacher Woody Allen, dem rechtsextremen Politikstrategen Steve Bannon und dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak – machten die beiden zu engsten Freunden. Chomsky wurde zu einer Schlüsselfigur in Epsteins Krisenmanagement und teilte seine Gedanken über Strategien zur Bekämpfung und Abwehr dessen, was er als „die Welle giftiger Angriffe” gegen ihn bezeichnete. Gleichzeitig wurde Epstein zum vertrauten Rechts- und Finanzberater des berühmten politischen Philosophen, was fast zum Zusammenbruch der Beziehung zwischen Noam und seinen Kindern führte.

Dies ist die Geschichte der bisher unbekannten Beziehung zwischen dem Mann, den die New York Times als „den wichtigsten lebenden Intellektuellen” bezeichnete, und dem berüchtigtsten Sexualstraftäter der Welt.

Noam Chomsky: Jeffrey Epsteins Krisenmanager

Nachdem sich 36 Überlebende – einige davon erst 14 Jahre alt – gemeldet hatten, wurde der milliardenschwere Finanzier Jeffrey Epstein 2008 wegen Sexualstraftaten an Kindern verurteilt.

Er erhielt jedoch nur eine 18-monatige Haftstrafe und verbüßte nur 13 Monate in einem Gefängnis mit minimalen Sicherheitsvorkehrungen, das er an sechs Tagen pro Woche verlassen durfte. Der US-Staatsanwalt, der diesen milden Deal aushandelte, erklärte Berichten zufolge, dass er dies unter Zwang getan habe und aufgefordert worden sei, „sich zurückzuziehen“, da Epstein „zum Geheimdienst gehörte“.

Entscheidend dafür, dass Epsteins Verbrechen bekannt wurden, war die Aussage seines Opfers Virginia Giuffre. Giuffre behauptete, dass Epstein und seine Partnerin Ghislaine Maxwell einen weltweiten Sexhandel betrieben hätten, bei dem Frauen und Mädchen entführt und gezwungen wurden, Sex mit den Reichen und Mächtigen dieser Welt zu haben. Dazu gehörten angeblich auch Mitglieder des Königshauses wie Prinz Andrew, Politiker wie Donald Trump und Bill Clinton sowie Akademiker wie Alan Dershowitz. Epstein soll sein Vermögen damit gemacht haben, dass er umfangreiche Beweise für ihre Sexualverbrechen aufbewahrte und seine Kunden erpresste. Frühere Veröffentlichungen der Epstein Files deuten stark darauf hin, dass Epstein, wie Maxwells Vater und Familie, für den israelischen Geheimdienst arbeitete.

Die Aussagen von Giuffre und anderen lösten weltweit einen Aufschrei aus und zwangen schließlich die US-Regierung zum Handeln. Im Jahr 2019 verhaftete das FBI Epstein und hielt ihn in einem Hochsicherheitsgefängnis in Manhattan fest. Nur wenige Wochen später wurde er unter höchst verdächtigen Umständen tot in seiner Zelle aufgefunden.

Epstein war sich bewusst, dass sich die Schlinge um ihn zusammenzog. Monate vor seiner Verhaftung schickte er Chomsky eine Reihe von panischen E-Mails, in denen er verzweifelt um Rat fragte, wie er die weit verbreiteten Forderungen nach seiner Verhaftung unterbinden könne.

Am 23. Februar 2019 schrieb er:

„Noam. Ich würde mich über deinen Rat freuen, wie ich mit meiner üblen Presse umgehen soll. Die Sache gerät außer Kontrolle. Soll ich jemanden einen Kommentar schreiben lassen? Mich verteidigen? Oder versuchen, es zu ignorieren? Mir ist klar, dass Mobs gefährlich sind!“

„Ich könnte einen Rat gebrauchen. Die Presse stellt mich als Monster dar. Der Kongress und der Senat werden von den Klägern beeinflusst. Die Anwälte wollen nur Geld. Ich habe keine Ahnung vom Umgang mit der Öffentlichkeit oder den Medien… Vorschläge?“, fragte er ein anderes Mal.

Chomskys Vorschlag lautete im Wesentlichen, zu schweigen und zu hoffen, dass sich die Lage beruhigen würde. „Ich habe mit angesehen, wie schrecklich Sie von der Presse und der Öffentlichkeit behandelt werden. Es tut mir weh, das zu sagen, aber ich glaube, das Beste ist, es zu ignorieren. Ich habe viel Erfahrung damit, wenn auch natürlich nicht in diesem Ausmaß“, antwortete er und fügte hinzu, dass einige seiner engen Freunde dasselbe durchgemacht hätten.

„Was die Geier unbedingt wollen“, fuhr er fort, „ist eine öffentliche Reaktion, die dann eine öffentliche Plattform für eine Flut giftiger Angriffe bietet, viele davon von Publicity-Suchenden oder Spinnern aller Art.“

„Schwer zu sagen, aber das ist der beste Rat, den ich geben kann“, schloss er und zeigte Verständnis für all die „Qualen und Leiden“, die diese Affäre verursacht hat. Damit ist nicht die große Zahl von Mädchen und Frauen gemeint, die Epstein gehandelt, missbraucht und vergewaltigt hat, sondern die seelischen Qualen, die Epstein selbst durchgemacht hat, als sein kriminelles Netzwerk langsam und sehr öffentlich aufgedeckt wurde.

In seinen E-Mails an Epstein prangerte Chomsky das an, was er als „Kultur der Klatschbasen“ bezeichnete, die seinen hervorragenden Charakter zerstörten. „Diese Dinge haben eine Halbwertszeit. Die beste Reaktion ist meiner Meinung nach, sich einfach aus der Aufregung herauszuhalten, abzuwarten und mit dem weiterzumachen, was wichtig ist.“

Am 29. Dezember 2018 bat Epstein seinen inoffiziellen Krisenmanager um Feedback zu einem Kommentar, den er in der dritten Person über sich selbst geschrieben hatte und den er, wie er sagte, an die Washington Post schicken und veröffentlichen lassen wollte.

Der schmeichlerische, zuckersüße Artikel stellte Epstein als einen fast heiligen Menschen dar, der unter unerhörten Verleumdungen litt. Darin hieß es:

„Die Kritiker irren sich in Bezug auf die Fakten und das Gesetz. Außerdem ignorieren sie eine Tatsache, die den Kern der grundlegenden Fairness trifft: In den zehn Jahren, seit er seine Schuld gegenüber der Gesellschaft beglichen hat, führte Jeffrey Epstein ein Leben, das von verantwortungsbewusstem Bürgersinn, zahlreichen großzügigen Gesten und guten Taten geprägt war. Hier sind die wahren Fakten: Jeffrey Epstein [ist] ein erfolgreicher Selfmade-Unternehmer ohne jegliche Vorstrafen.“

Es hieß auch, dass er für seine Verurteilung im Jahr 2008 „genau wie alle anderen in staatlichen Haftanstalten inhaftierten Personen behandelt wurde (einschließlich seiner Haftzeit)“, eine bizarre Behauptung angesichts seiner milden Strafe und Haftbedingungen.

Obwohl es sich eindeutig um einen Sockpuppen-Artikel handelte (eine Praxis, bei der eine Person vorgibt, eine andere Person zu sein, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen), war Chomsky tief beeindruckt. „Das ist eine kraftvolle und überzeugende Aussage“, antwortete er, riet jedoch erneut davon ab, noch mehr Medienaufmerksamkeit auf die Angelegenheit zu lenken:

„Nur wenige sind bereit, die Argumente und Fakten gründlich zu durchdenken oder zu versuchen, widersprüchliche Behauptungen zu beurteilen. Ich habe dies schon oft bei anderen Angelegenheiten beobachtet … So unangenehm und bitter es auch ist, ich vermute, dass es derzeit am besten ist, die Angelegenheit nicht öffentlich zu machen und damit Anklagen und Anschuldigungen Tür und Tor zu öffnen, die zweifellos vor einem Gericht der Logik und Fairness beantwortet werden könnten – aber das ist nicht die Öffentlichkeit, wo Unterstellungen, Verdächtigungen und Anschuldigungen vorherrschen.“

Chomsky schlug vor, dass Epstein leider einfach „ein dickes Fell entwickeln“ müsse, um „alle hässlichen Angriffe abzuwehren, die hin und wieder auftauchen“. „Die großartige Arbeit, die Sie geleistet haben, spricht für sich selbst“, schloss er, ohne genau zu erklären, worauf er sich bezog.

Obwohl die E-Mails deutlich zeigen, wie sehr Epstein Chomsky, dessen Intellekt und dessen Urteilsvermögen vertraute, befolgte er dessen Rat nicht vollständig und ergriff eine Reihe von aktiven Maßnahmen, um die Lage zu verschleiern und sein öffentliches Image zu verbessern. Eine davon war der Versuch, einen Dokumentarfilm über sich selbst zu produzieren, der ihn in einem guten Licht erscheinen ließ. Epstein griff auf sein Netzwerk einflussreicher Personen zurück und bat sie um Gefälligkeiten, um zu sehen, wer vor der Kamera für ihn werben würde.

Wenn man seinen Texten Glauben schenken darf, war Chomsky einer seiner enthusiastischsten Unterstützer. „Habe mit Chomsky gesprochen, er ist voll dabei“, schrieb er im Dezember 2018 an einen nicht genannten Mitarbeiter.

Epstein hatte sich bereits zuvor auf Chomskys Unterstützung verlassen. Im Jahr 2017 bat er den Professor, für einen Artikel im Forbes-Magazin ein paar Absätze darüber zu schreiben, warum er seine Freundschaft weiterhin schätze. Der Kern des Artikels sollte laut Epstein lauten: „Warum die Menschen nach all seinen persönlichen Schwierigkeiten immer noch seinen Rat suchen.“ Der Artikel wurde offenbar nie veröffentlicht.

Chomsky wird oft als „intellektueller Rockstar“ oder „amerikanischer Sokrates“ bezeichnet. Der Vater der modernen Linguistik ist eher für sein politisches Engagement und seinen Aktivismus bekannt, die ihn zu einer Ikone der Linken gemacht haben. Er wurde erstmals durch seine Ablehnung des Vietnamkriegs bekannt und hat über 150 Bücher zu Politik, Sozialwissenschaften und Medien geschrieben.

Seine erste Frau Carol, mit der er drei Kinder hatte, starb 2008. 2014 heiratete er Valeria Wasserman, eine brasilianische Übersetzerin, die 35 Jahre jünger ist als er. Im Jahr 2023 erlitt er einen schweren Schlaganfall, der ihn unfähig machte, zu sprechen oder sich sinnvoll zu unterhalten. Bis zu seinen letzten öffentlichen Auftritten verteidigte er jedoch weiterhin Epstein, selbst nachdem dieser tot in seiner Zelle aufgefunden worden war.

Als Chomsky 2020 zu Epsteins Verurteilungen wegen Sexualdelikten befragt wurde, blieb er unnachgiebig: „Es gibt einen Grundsatz im westlichen Recht, dass eine Person, sobald sie ihre Strafe verbüßt hat, wie alle anderen auch behandelt wird. Das scheint vergessen zu sein. Warum diese Besessenheit, aber nicht bei bedeutenderen Persönlichkeiten?“, sagte er und versuchte gleichzeitig abzulenken, indem er darauf hinwies, dass weitaus schlimmere Menschen als Epstein regelmäßig an seine Universität, das M.I.T., spenden.

Eines seiner letzten Interviews gab er dem Wall Street Journal, das ihn direkt zu seinen Verbindungen zu dem in Ungnade gefallenen Milliardär befragte. Chomsky war ungewöhnlich unverblümt. „Das geht Sie nichts an. Und auch sonst niemanden“, erklärte er und fügte hinzu: „Ich kannte ihn und wir haben uns gelegentlich getroffen.“

Wie diese Untersuchung jedoch zeigen wird, ist dies eine eigennützige und irreführende Beschreibung einer über viele Jahre hinweg aufgebauten, äußerst engen Beziehung.

Mit dem Lolita Express fliegen, von Epsteins Vergewaltigungsinsel träumen

Jahrelang ermöglichte Jeffrey Epstein Chomsky ein Leben in extremem Luxus, überschüttete ihn und seine Frau mit Geschenken und gewährte ihnen Zugang zu seinem Anwesen, seinen Fahrzeugen und seinem Personal.

E-Mails zeigen, dass Noam im Mai 2016, während er für einen Vortrag in New York City war, Epstein traf und in dessen Residenz wohnte. Bei dem Ort handelt es sich höchstwahrscheinlich um Epsteins palastartige, siebenstöckige, 4.700 m² große Villa. Das ehemalige Krankenhaus, das zu einer einzigen Wohnung umgebaut wurde, ist mit Gemälden von nackten Frauen und anderen stark sexualisierten Kunstwerken gefüllt und war der Ort, an dem Epstein seine Sklavinnen verschleppte und vergewaltigte sowie wilde Sexpartys für seine mächtigen Gäste veranstaltete. Chomsky beschrieb sie als „die schöne Wohnung, in der Sie uns einmal untergebracht haben“, was darauf hindeutet, dass er dort mehr als einmal übernachtet hat.

Als Bundesbeamte im Juli 2019 die Immobilie durchsuchten, fanden sie auf einem Nachttisch ein gerahmtes Foto von Epstein mit den Chomskys.

Es war nicht das erste Mal, dass Chomsky dank Epstein einige der luxuriösesten Residenzen New Yorks kennenlernte. Im Jahr 2015 buchte der Milliardär für ihn die 1400 Dollar pro Nacht teure Manhattan Suite im Mark Hotel an der Upper East Side.

Und um stilvoll zu reisen, flog er mit Epsteins Privatjet, der den Spitznamen „Lolita Express“ trug – eine Anspielung auf die Kindesmissbrauchsvorwürfe, die angeblich regelmäßig an Bord stattfanden.

Vor vielen Jahren durchforsteten Internetdetektive das Facebook-Profil von Valdson Vieira Cotrin – Epsteins Pariser Butler – und waren schockiert, als sie ein Bild fanden, das ihn Arm in Arm mit Chomsky zu zeigen schien. Die neuesten E-Mails beweisen, dass dieses Foto echt ist.

„Lieber Jeffrey, wir hatten einen wunderbaren Tag. Valdson hat sich gut um uns gekümmert. Er fuhr uns zum Louvre, holte uns ab und brachte uns zu Ihrer wunderschönen Wohnung, wo wir ein köstliches Essen genossen. Wir haben Ihre Gesellschaft nur knapp verpasst“, schrieb Valeria und fügte ein Selfie bei, damit er sich daran erfreuen konnte.

Bei der fraglichen Immobilie handelte es sich um Epsteins 7.400 Quadratmeter große Wohnung in der Avenue Foch 22 im exklusiven 16. Arrondissement von Paris, nur einen Steinwurf vom Arc de Triomphe entfernt.

Andere E-Mails zeigen, dass Epstein den Chomskys auch seine anderen Immobilien anbot. „Sie können auch gerne mein Haus in Palm Beach nutzen, nur für Sie und [REDACTED]. Sie werden gut versorgt sein. Es ist sehr gemütlich. Jederzeit in diesem oder nächsten Monat“, schrieb er im Februar 2016. Noam war versucht. „Ein reizendes Angebot. Glauben Sie nicht, dass wir nicht darüber nachdenken. Intensiv“, antwortete er.

Chomsky hatte jedoch ein ganz anderes Anwesen von Epstein im Blick: das auf Little St. James Island. Bei mehreren Gelegenheiten signalisierte er seine Bereitschaft, das Haus zu besuchen, das später als eines der berüchtigtsten Häuser der Welt bekannt werden sollte.

Epsteins 70 Hektar große Privatinsel wurde weltbekannt, nachdem die Generalstaatsanwältin der US-Jungferninseln, Denise George, behauptete, dass Dutzende von Mädchen, einige davon erst 12 Jahre alt, auf dem Anwesen gefangen gehalten und vergewaltigt worden seien. Die mit okkulten Symbolen übersäte Anlage wurde 2022 zum Verkauf angeboten, um eine Reihe von Gerichtsverfahren zu finanzieren.

Im Februar 2016 bot er an, den Lolita Express nach Boston zu schicken, um die Chomskys abzuholen und sie nach Little St. James Island zu bringen. „Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie verlockend diese Einladung ist. Ich muss irgendwie den Zeitplan hinbekommen“, antwortete Noam.

Einige Monate später träumte Noam immer noch von einem Besuch. „Valeria ist immer begeistert von New York. Ich träume wirklich von der Karibikinsel“, sagte er Epstein im Juli 2016.

Trotz alledem gibt es in den Akten keinen Hinweis darauf, dass einer der Chomskys sexuelle Straftaten oder illegale Aktivitäten mit Epstein gesehen oder daran teilgenommen hat.

Essen mit „lieben Freunden“ und Kriegsverbrechern

Jeffrey Epstein war, das muss man nicht extra erwähnen, ein Mann mit hervorragenden politischen Verbindungen. Von Prinzen bis hin zu Präsidenten – der milliardenschwere Menschenhändler war eine zentrale Figur in der globalen Elite. Einer seiner engsten Vertrauten war Donald Trump. Aus zuvor veröffentlichten Unterlagen geht hervor, dass Epstein sich selbst als „Trumps engsten Freund“ bezeichnete und behauptete, er habe dem Präsidenten seine Frau Melania vorgestellt.

Trumps unerwarteter Wahlsieg im Jahr 2016 schlug weltweit hohe Wellen. Aber durch Epstein sah Valeria Chomsky eine Möglichkeit, direkt Einfluss auf die Politik der US-Regierung zu nehmen, und bat ihren Freund, dem neuen Präsidenten vorzuschlagen, ihren Mann zu seinem politischen Berater zu machen. „Du hast mich einmal gefragt, wen ich gerne mit Noam sprechen sehen würde. Hier ist jemand!“, sagte sie nur wenige Tage nach Trumps Sieg im November 2016. „Können Sie das arrangieren? Er könnte Noams Ratschläge gut gebrauchen“, fügte sie hinzu und erklärte, dass auch sie zur politischen Analystin im Weißen Haus ernannt werden sollte.

Auch wenn sie mit ihrer eigenen Ernennung vielleicht nur scherzte, war die Vorstellung, dass Epstein so etwas für ihren Mann arrangieren könnte, nicht weit hergeholt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Epstein bereits Treffen zwischen Noam und einflussreichen Weltpolitikern arrangiert. Im Sommer 2015 organisierte er ein Abendessen mit dem ehemaligen israelischen Premierminister Ehud Barak, einem Mann, den Chomsky in seinen Schriften scharf kritisiert hatte. „Ich hoffe, [REDACTED] und Sie haben den gestrigen Abend genauso genossen wie Barak und ich“, schrieb Epstein im September an Noam.

Zur gleichen Zeit wie das Treffen mit Barak plante Chomsky eine Reise nach Israel, ein Schritt, der wahrscheinlich viele in der Boycott Divestment and Sanctions-Bewegung verärgert hätte. Im Oktober desselben Jahres sagte er die Reise jedoch ab. Nicht wegen Israels Verbrechen gegen Palästina, sondern weil Valeria sich einen Muskelriss zugezogen hatte und sich auf ihre Genesung konzentrieren musste.

2018 lud Epstein die Chomskys zu einer kleinen privaten Dinnerparty mit Barak und Trumps Strategen Steve Bannon ein. Für viele Linke würde die Vorstellung, sich einen Raum mit einem israelischen Premierminister, dem berüchtigtsten Pädophilen der Welt und einem oft als „faschistisch“ bezeichneten weißen supremacistischen Denker zu teilen, wie ein Albtraum klingen.

Chomsky jedoch beschrieb sein Bedauern darüber, diese Gelegenheit aufgrund beruflicher Verpflichtungen verpasst zu haben, und schickte Bannon eine E-Mail. „Meine Frau Valeria und ich waren sehr enttäuscht, Sie neulich Abend verpasst zu haben, und hoffen, dass wir bald etwas anderes arrangieren können. Es gibt viel zu besprechen”, schrieb er.

Monate später luden sie Bannon persönlich in sein Haus in Arizona ein. „Jeffrey ist ein sehr lieber Freund, und wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. Wäre es Ihnen möglich, morgen um 16 Uhr zu kommen?“, schrieb Valeria.

Bilder des berühmten linken Intellektuellen, wie er Arm in Arm mit der treibenden Kraft hinter der Alt-Right-Bewegung und vielen der rassistischsten und repressivsten politischen Maßnahmen Trumps lacht, sorgten für Aufruhr, als sie im Rahmen einer früheren Veröffentlichung der Epstein-Akten veröffentlicht wurden.

Mit dem Lolita Express zu einer „Pädophilen-Konferenz“

Chomsky hatte jedoch dank seiner Freundschaft zu Epstein schon lange Kontakt zu umstrittenen Persönlichkeiten.

Aus den E-Mails geht hervor, dass er im Oktober 2015 mit Epstein in dessen Privatjet von Boston nach New York City flog, um an einer Soirée in Epsteins berüchtigtem Stadthaus in Manhattan teilzunehmen, zusammen mit dem in Ungnade gefallenen Filmregisseur Woody Allen und dessen Frau Soon-Yi Previn.

Allens Neigungen waren, wenn überhaupt, noch bekannter als die von Epstein. Seine langjährige, öffentlichkeitswirksame Beziehung zu der Schauspielerin endete 1992 spektakulär, nachdem ihre adoptierte siebenjährige Tochter Dylan behauptete, er habe sie seit einiger Zeit sexuell missbraucht.

Zur gleichen Zeit hatte Allen eine Affäre mit einem anderen Adoptivkind von Farrow, der 22-jährigen Soon-Yi Previn. Nur fünf Jahre später heiratete Allen Previn.

Allen war ein häufiger Gast bei diesen Abendessen in Manhattan und bemerkte, dass Epstein wie „Dracula mit jungen weiblichen Vampiren, die ihm zu Diensten standen“ sei. Epstein ließ noch weniger Raum für Spekulationen, als er über seine Zeit mit Allen sprach und ihre Treffen als „Pädophilen-Kongress“ bezeichnete.

Chomsky zeigte keine Reue für seine Handlungen. Auf direkte Nachfrage des Wall Street Journal sagte er: „Wenn es einen Flug gegeben hätte, was ich bezweifle, wäre es einer von Boston nach New York gewesen, 30 Minuten.“ Es gibt nun bildliche Beweise dafür, dass Chomsky tatsächlich mit dem milliardenschweren Kinderschänder in dessen Flugzeug geflogen ist. Auf seine Verbindung zu Allen antwortete er: „Ich kenne kein Prinzip, das mich verpflichtet, Ihnen über einen Abend mit einem großen Künstler Bericht zu erstatten.“

„Tiefe, aufrichtige und ewige Freundschaft“

Das überwältigende Bild, das sich aus fast 4000 neu veröffentlichten Dokumenten über die beiden ergibt, ist eine tiefe, jahrelange Freundschaft zwischen Noam Chomsky und Jeffrey Epstein. Die beiden tauschten Witze aus und sprachen über Geld, Politik, medizinische Probleme und rechtliche Schwierigkeiten. Epstein wurde Chomskys engster Freund.

„Lieber Jeffrey, wir betrachten dich als unseren besten Freund. Ich meine ‚den‘ besten Freund. Es ist immer toll, dich zu sehen“, schrieb Valeria Chomsky 2017.

Der weltbekannte Linguist drückte sich ähnlich aus und beendete eine Notiz an Epstein mit den Worten: „Wie eine echte Freundschaft, tief und aufrichtig und ewig von uns beiden, Noam und Valeria.“

Der Milliardär überschüttete die Chomskys mit Geschenken, darunter ein Geschenkkorb von Carnegie Deli, einem legendären jüdischen Restaurant in New York City, und ein Kaschmirpullover zu Noams 87. Geburtstag. Einmal organisierte Epstein einen privaten Wagen, um das Paar zum Flughafen zu bringen.

Die Chomskys revanchierten sich in gleicher Weise. Im Jahr 2016 leistete Noam einen Beitrag zu Epsteins Geburtstagsbuch. Eine frühere Ausgabe von Epsteins Geburtstagsbuch enthielt anzügliche Illustrationen, auf denen er von jungen Mädchen massiert wurde, sowie eine handgezeichnete Abbildung einer nackten Frau von Donald Trump, gespickt mit Formulierungen, die viele als Anspielungen auf Sex mit minderjährigen Mädchen interpretierten.

Es gibt keine Hinweise darauf, was Chomsky beigetragen hat oder ob er das Buch jemals gesehen hat, aber Epstein war laut einer E-Mail „begeistert und gerührt davon”.

Epstein und die Chomskys trafen sich häufig und genossen ihre gemeinsame Zeit offenbar sehr, wie ihre Interaktionen zeigen. Valeria schrieb: „Ich bin sehr begeistert von diesen Treffen.” Ein anderes Mal ließ sie Epstein versprechen, „sie in die nächsten Fotos einzubeziehen“, wie aus einer E-Mail von Epsteins Assistentin Lesley Groff hervorgeht. Die Staatsanwaltschaft erwägt derzeit, Groff wegen ihrer mutmaßlichen Rolle bei Epsteins Sexualstraftaten anzuklagen, zu denen auch die Vereinbarung von Massageterminen mit Frauen und Mädchen gehörte. Groff bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Ein Zeichen dafür, wie eng die Beziehung geworden war, ist, dass Epstein Valerias Kochkünste besonders schätzte. In einer E-Mail von Noam wird erwähnt, dass sie vor seinem Besuch im Februar 2016 in ihrem Haus in Massachusetts sein „Lieblingsdessert“ zubereitet hatte (möglicherweise eine Passionsfruchtmousse, wie aus anderen E-Mails hervorgeht, in denen ihre kulinarischen Künste besprochen werden).

Epstein und Noam tauschten sich über ihre tiefsten Gefühle und Emotionen aus, aber auch über leichterere Themen. Epstein schickte Nachrichten mit Betreffzeilen wie „Ich dachte, das könnte dich amüsieren”.

In einem Austausch machten die beiden sogar sexuelle Witze miteinander. Epstein schrieb, dass er sich Noam und Valeria wie „Pluto und seinen Mond” vorstellte. Chomsky antwortete: „Wer ist in dieser Situation Pluto?”, woraufhin Epstein ein Bild der gleichnamigen Disney-Figur mit ihren nach oben stehenden Ohren teilte. Nachdem Chomsky zugestimmt hatte, dass er tatsächlich wie der Hund aussah, witzelte Epstein: „In deinem Alter solltest du stolz sein, wenn irgendetwas nach oben steht.“ „Autsch“, antwortete Chomsky, woraufhin Epstein sagte: „Gut, dann hat es auch noch Gefühle“, und damit auf Chomskys Penis anspielte.

Bis 2017 wurden die persönlichen Treffen zwischen Epstein und den Chomskys seltener. Nicht wegen der zunehmenden Beweise für die Verfehlungen des New Yorker Oligarchen, sondern weil das Paar nach Westen gezogen war, um eine Lehrstelle an der University of Arizona anzutreten. „Wir werden hier [in Tucson] sein und du bist wie immer herzlich willkommen. Noam vermisst es, mit dir zu reden“, sagte Valeria zu Epstein im November 2018, nur wenige Monate vor seiner Verhaftung.

Öffentlich ein linker Intellektueller, privat ein Verteidiger antifeministischer Sexualstraftäter

Chomsky sprach oft mit Epstein über Politik, und obwohl er nach außen hin konsequent linksradikale politische Positionen vertrat, klangen einige seiner privaten Gespräche eher wie die Worte konservativer Persönlichkeiten wie Jordan Peterson oder Ben Shapiro.

Er kritisierte #MeToo und die moderne feministische Bewegung lautstark und bezeichnete sie als „Hysterie, die sich um den Missbrauch von Frauen entwickelt hat und so weit gegangen ist, dass schon das Infragestellen einer Anschuldigung ein Verbrechen ist, das schlimmer ist als Mord“.

Er verteidigte vehement seinen Freund Lawrence Krauss, einen prominenten Wissenschaftler, gegen den seit über einem Jahrzehnt eine Reihe von Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe und anderen sexuellen Fehlverhaltens erhoben werden.

Und obwohl er sich darüber beschwerte, von „Spinnern“ als „Neonazi“ bezeichnet zu werden, verglich er Feministinnen, die Fragen zu Krauss stellten, mit Hitlers Braunhemden und religiösen Eiferern. Er schrieb:

„Kulturen können leider von Wahnsinn erfasst werden. Der Nationalsozialismus zum Beispiel. Oder das Große Erwachen. Wir befinden uns gerade in einer solchen Phase. Wenn es eine Anschuldigung gibt, dann ist sie wahr, sogar sehr wahr. Jede Reaktion darauf ist „Mansplaining“, ein weiteres Machtspiel, das die Anschuldigung noch verstärkt. Sie haben sicher gesehen, was mit Lawrence passiert ist. Eine vollständige und umfassende Antwort ist gleich null. Sie wird nicht einmal in Betracht gezogen. Es ist, als würde man versuchen, mit religiösen Fanatikern rational zu diskutieren.“

Er griff auch Venezuela unter den sozialistischen Präsidenten Hugo Chávez und Nicolás Maduro scharf an. Chomsky hatte Chávez in Venezuela getroffen und ihn öffentlich gelobt: „Ich kann sehen, wie eine bessere Welt geschaffen wird, und mit der Person sprechen, die sie inspiriert hat.“

Im Gespräch mit Epstein bezeichnete Chomsky Venezuela jedoch als „große Katastrophe“, verursacht durch „Korruption und Inkompetenz“. Er charakterisierte das Land als „vollständig“ hierarchisch gegliederte Bürokratie, die nicht einmal „im Entferntesten mit Sozialismus zu vergleichen“ sei.

Epstein mehr vertrauen als den eigenen Kindern

Im Laufe der Jahre wurde Epstein nicht nur Chomskys bester Freund, sondern auch sein engster und vertrauenswürdigster Rechts- und Finanzberater. Diese Beziehung schadete sogar der Bindung zu seinen Kindern, die ihre Besorgnis über den ihrer Meinung nach „dramatischen und unerklärlichen“ Anstieg seiner Ausgaben seit seiner Heirat im Jahr 2014 zum Ausdruck brachten. „Dieser unerwartete Geldabfluss gefährdet deine finanzielle Zukunft“, warnten sie.

Sie lehnten auch entschieden die Forderung ihres Vaters ab, Epsteins persönlichen Buchhalter und engen Mitarbeiter Richard Kahn in den Vorstand des Familienstiftungsfonds zu berufen, der eingerichtet worden war, um das Vermögen zu verwalten, das er im Laufe seines Lebens als Wissenschaftler und Buchverleger angehäuft hatte – ein Vermögen, zu dem viele in der Familie Zugang hatten.

Im Juli 2017 schrieben seine drei Kinder einen gemeinsamen Brief, in dem sie erklärten: „Wir bitten Sie erneut, sich mit uns und den Personen, die den Trust, den Kredit usw. eingerichtet haben, zu treffen, um diese Fragen zu klären“, und gingen sogar so weit, einen professionellen Mediator um Hilfe zu bitten.

Richard Kahn arbeitete eng mit Epstein zusammen und verwaltete dessen Finanzen, Investitionen, Zahlungen und andere Aspekte seines Lebens, einschließlich der Angelegenheiten auf Little St. James Island. In einer Klage aus dem Jahr 2021 wird er als „Kapitän“ von Epsteins internationalem Sex-Verbrecherring beschrieben, mit der Behauptung, dass er „Zahlungen in Millionenhöhe, die den Sexhandel des Epstein-Unternehmens anheizten, angeordnet, genehmigt, ermöglicht und gerechtfertigt hat, darunter Zahlungen an Frauen, die gezwungen wurden, Sex mit Epstein zu haben, und/oder andere rekrutiert hat, um sie zu Opfern zu machen“. Kahn bestreitet die Vorwürfe vehement.

In seinen späteren Jahren entfremdete sich Chomsky etwas von seinen Kindern und stellte sich in bestimmten Angelegenheiten auf die Seite seiner Frau und Epsteins, was ihnen großes Leid bereitete. „Auf persönlicher Ebene sind wir untröstlich, dass wir in deinem neuen Leben so weit von dir entfernt sind“, schrieb eine seiner Töchter. „Wir haben uns sehr gefreut, als wir erfahren haben, dass du eine neue Partnerin gefunden hast, aber wir waren traurig, als wir begriffen, dass wir dich dadurch nur noch selten sehen können.“

Chomsky verurteilte das Verhalten seiner Kinder scharf und bezeichnete sie als „drei Multimillionäre“, denen das Geld wichtiger sei als seine eigene Lebensqualität. Valeria verglich sie unterdessen mit Nazis. Die Saga forderte ihren Tribut von Noam, der sie als „schmerzhafte Wolke“ beschrieb, „von der ich nie gedacht hätte, dass sie meine letzten Jahre verdunkeln würde“.

Der Grund, warum diese bittere und erbitterte Trennung öffentlich bekannt und relevant ist, liegt darin, dass Noam und Valeria Chomsky alle Nachrichten, in denen sie die Angelegenheit detailliert schilderten, an Epstein weiterleiteten, der sie bei jedem Schritt beriet. Epstein nutzte seine finanziellen und rechtlichen Kontakte und schickte Chomsky einmal 270.000 Dollar – eine Summe, die wahrscheinlich nur dazu diente, den akademischen Umzug seiner eigenen Gelder zu erleichtern.

Während der gesamten Affäre waren die beiden Epstein für sein Fachwissen zutiefst dankbar. „Noch einmal, ich kann Ihnen gar nicht genug für all Ihre Hilfe und Ihre Fürsorge danken“, schrieb Noam. Valeria war in ihrem Lob noch überschwänglicher. „Sie sind ein Held, Jeffrey!!!“, sagte sie.

Epstein ermutigte Noam, den Kontakt zu seinen Kindern vollständig abzubrechen. Eine seiner letzten Nachrichten deutet darauf hin, dass er seinen Rat befolgt hat. „Ich wollte, dass in der Veröffentlichung anerkannt wird, dass sie wissen, dass Sie beschlossen haben, Ihr gesamtes Vermögen Valeria zu vermachen“, schrieb er.

Herstellung des Alters der Einwilligungsfähigkeit

Die unmittelbare Reaktion vieler von Chomskys Millionen Anhängern auf die neu veröffentlichte Tranche der Epstein-Akten war Abscheu und Ungläubigkeit. „Ich bin zutiefst erschüttert“, schrieb der indische Intellektuelle Vijay Prashad, der zusammen mit Chomsky zwei Bücher verfasst hat. „Meiner Meinung nach gibt es dafür keine Rechtfertigung, keinen Kontext, der diese Empörung erklären könnte… Ich bin entsetzt und schockiert.“

„Chomsky hatte einen großen Einfluss auf mich und Millionen andere. Er ist eine wegweisende Figur der globalen Linken. Aber seine Verbindung zu Epstein ist unverzeihlich.

Ein beschämender Schlusspunkt für ein Leben, das der Aufdeckung von Macht und Lügen gewidmet war“, fügte der britische Journalist Matt Kennard hinzu. Schon vor Epsteins Tod im Jahr 2019 begann seine Beziehung zu Chomsky Verdacht zu erregen. Warum war einer der berühmtesten linken Akademiker der Welt so darauf bedacht, seinen beruflichen Ruf zu riskieren und seine Beziehung zu seinen Kindern zu schädigen, und das alles für Epstein? Chomsky gilt als einer der scharfsinnigsten Köpfe der Welt. Dennoch weigerte er sich dogmatisch, die offensichtliche moralische Gefahr zu erkennen, die eine so enge Verbindung zu einem berüchtigten Pädophilen mit sich bringt. Auch hier gibt es in den Akten keinen Hinweis darauf, dass Chomsky in illegale Handlungen mit Epstein verwickelt war, geschweige denn in Sexualstraftaten. Dennoch ist seine Entscheidung, Epstein so eng in sein Leben einzubeziehen, noch verwerflicher, wenn man sie mit den Handlungen von Norman Finkelstein vergleicht, einem Akademiker, Schüler und Mitarbeiter von Chomsky. Als der Harvard-Professor Robert Trivers 2015 Finkelstein und Epstein per E-Mail miteinander in Kontakt brachte, bezeichnete Finkelstein Epstein als Pädophilen und erklärte, er solle wegen seiner abscheulichen Sexualstraftaten zum Tode verurteilt werden. Er schrieb:

„Ich vermute, wenn Epstein Ihre Tochter im Alter von 15 Jahren in eine solche Lage gebracht hätte, würden Sie ihn nicht öffentlich als „Freund” und als eine Person von „Integrität” bezeichnen. Tatsächlich würde ich hoffen, dass Sie sowohl Epstein als auch [seinen Anwalt Alan] Dershowitz umgehend erwürgen würden.”

Die Beziehung zwischen Chomsky und Epstein ist von tiefgreifenden Widersprüchen geprägt. Der Wissenschaftler präsentiert sich öffentlich als staatsfeindlicher Anarchist, arbeitet jedoch privat mit dem Inbegriff des sogenannten „Deep State“ zusammen. Und während Chomsky einer der lautstärksten Kritiker Israels war, war sein enger Freund ein israelischer Agent.

Diese Enthüllungen haben Chomskys Ansehen in der Öffentlichkeit erheblich geschwächt, und seine letzten Lebensjahre werden zweifellos von einer erneuten Infragestellung sowohl seines moralischen Charakters als auch seines Gesamtwerks überschattet sein.

Letztendlich hat Epstein mit seinem finanziellen Einfluss und seinem Wissen Chomsky vielleicht etwas Geld gespart und ihm ein paar Tage Luxus beschert. Aber Chomsky hat dafür etwas weitaus Wertvolleres verloren: seinen Ruf.

Sehen Sie sich unsere Analyse der Chomsky-Epstein-Akten mit Mnar Adley und Alan MacLeod an