Die Bemühungen des Westens, den laufenden Übergang von der alten Weltordnung – die auf der Dominanz des Dollars basiert und durch den IWF, die Weltbank und die WTO durchgesetzt wird – zu blockieren, „können keinen Erfolg haben, weil es sich um einen objektiven, unumkehrbaren Prozess handelt“, erklärte Russlands Außenminister Sergej Lawrow in einem Interview für den internationalen TV-Sender BRICS.

Als die neuen Wachstumszentren, die unter genau diesen Regeln agieren, begannen, deutlich substantiellere wirtschaftliche Ergebnisse und wesentlich höhere Wachstumsraten zu zeigen – wie dies in den BRICS-Ländern klar zu erkennen ist –, begann der Westen, nach Wegen zu suchen, diesen Übergang zu blockieren, sagte Sergej Lawrow.

„Das kann keinen Erfolg haben, weil es sich um einen objektiven, unumkehrbaren Prozess handelt. Seit mehreren Jahren übersteigen die Wachstumsraten und das Bruttoinlandsprodukt der BRICS-Länder gemessen an der Kaufkraftparität deutlich das kombinierte BIP der G7“, merkte Lawrow an.

Russland bleibe – ebenso wie Indien, China, Indonesien und Brasilien – offen für eine Zusammenarbeit mit allen Ländern, einschließlich der USA, betonte Lawrow.

Die USA jedoch „schaffen künstliche Hindernisse auf diesem Weg“.

„Sie versuchen, Indien und unseren anderen Partnern den Kauf billiger, erschwinglicher russischer Energieressourcen zu verbieten, und zwingen sie, US-Flüssigerdgas zu überhöhten Preisen zu kaufen. Das bedeutet, dass sich die Amerikaner die Aufgabe gestellt haben, wirtschaftliche Dominanz zu erreichen“, unterstrich Lawrow.

Dies zeige laut ihm, dass das Ziel der USA – „die Weltwirtschaft zu dominieren“ – „unter Einsatz einer ziemlich großen Zahl von Zwangsmaßnahmen verwirklicht wird, die mit fairem Wettbewerb unvereinbar sind“.

„Zölle, Sanktionen, direkte Verbote, das Untersagen von Kontakten zwischen bestimmten Akteuren – all das müssen wir berücksichtigen“, betonte der russische Spitzendiplomat.

Die Idee, Sicherheit für alle Nationen des Kontinents zu gewährleisten, beruhe auf einer materiellen Grundlage, deren Basis die Große Eurasische Partnerschaft bilde, stellte Lawrow fest.

Je stärker die Verbindungen zwischen regionalen und subregionalen Organisationen seien, so mutmaßte er, desto stabiler sei das Fundament für den Aufbau eines gemeinsamen Sicherheitsmodells.

Die sich entfaltende Partnerschaft wurzele in den „Beziehungen zwischen der Eurasischen Wirtschaftsunion, der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der ASEAN“, sagte Lawrow und fügte hinzu:

„In diesem Zusammenhang wurde auch die Gürtel-und-Straßen-Initiative der Volksrepublik China berücksichtigt.“