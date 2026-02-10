Digitale Abschreckung: KI wird Washingtons neueste Hegemoniewaffe

Die USA militarisieren künstliche Intelligenz, um imperiale Kontrolle fest in die digitale Infrastruktur ihrer Verbündeten wie auch ihrer Rivalen einzubetten.

Jamal Meselmani

Seit über einem Jahrhundert bilden Ölpipelines und Schifffahrtsrouten das Rückgrat der militärischen und wirtschaftlichen Rivalitäten der Welt. Heute wird diese Machtkarte neu gezeichnet. In Washington, im Silicon Valley und im Pentagon entsteht eine neue Landkarte der Dominanz – verankert nicht mehr in Öl oder Seewegen, sondern in Silizium, Rechenkapazität und der Kontrolle über digitale Infrastruktur.

Künstliche Intelligenz (KI) ordnet die Geopolitik im Kern neu. Die Kriege in der Ukraine, die sich zuspitzenden Engpässe im Roten Meer und in der Straße von Hormus sowie die plötzliche Annäherung der USA an Venezuela zeigen, dass Geografie weiterhin eine Rolle spielt.

Doch in den letzten zehn Jahren ist parallel dazu eine neue Infrastruktur entstanden – digital, grundlegend und zunehmend souverän. Im Zentrum steht die Rechenleistung („Compute“), bestehend aus Hardware, Energie und Verarbeitungskapazität, die fortschrittliche KI-Modelle antreibt. Washington beabsichtigt, diese Macht zu monopolisieren.

Rechenüberlegenheit als strategische Doktrin

Was einst als Innovation vermarktet wurde, hat sich zu souveräner Infrastruktur verhärtet. KI-Systeme bilden heute das Fundament militärischer Planung, Logistik und wirtschaftlicher Koordination. Staaten mit fortgeschrittenen Rechenkapazitäten verfügen über einen strategischen Vorteil, der sich über wirtschaftliche wie militärische Bereiche erstreckt.

Die USA erkannten diesen Wandel früh. Sie betrachten KI nicht als spekulative Industrie, sondern als Pfeiler strategischer Dominanz. Aus dieser Perspektive heraus hat Washington privates Kapital, akademische Forschung, militärische Doktrin und Industriepolitik zu einer kohärenten Architektur gebündelt, die auf globale Vorherrschaft zielt.

Die Zahlen spiegeln diesen Anspruch wider. Der Stanford AI Index 2025 beziffert die privaten KI-Investitionen in den USA auf 109,1 Milliarden US-Dollar in nur einem Jahr – das Zwölffache von China, das 24-Fache des Vereinigten Königreichs. Die institutionellen Investitionen überstiegen 252 Milliarden US-Dollar. Dies verweist auf eine bewusste Strategie zum Aufbau hyperskalierter Rechenzentren, zur Konzentration von Talenten und zur Bereitstellung von Modellen in einem Umfang, der den meisten Staaten unzugänglich bleibt.

Dieser digitale Aufrüstungskurs steht in Spannung zu der wachsenden multipolaren Gegenwehr. In Westasien und im Globalen Süden betrachten Staaten und Bewegungen, die sich der Achse des Widerstands zuordnen, die US-geführte KI-Infrastruktur zunehmend als eine Form neoimperialer Kontrolle – vergleichbar mit früheren Kämpfen um Öl, Währungen und Waffen. Was einst auf Kriegsschiffen und Sanktionen beruhte, verlagert sich nun in Rechenzentren und algorithmische Zugangskontrollen.

Dies beginnt bereits, die strategische Haltung von Widerstandsbewegungen und ihren Verbündeten zu prägen. Der Iran etwa hat die Kontrolle über Datenflüsse und Infrastruktur öffentlich mit nationaler Souveränität verknüpft. Widerstandsakteure und Verfechter digitaler Rechte haben westliche Tech-Plattformen wiederholt für systematische Zensur und Überwachung palästinensischer Inhalte und abweichender Meinungen kritisiert und die Kontrolle digitaler Infrastruktur als Teil eines umfassenderen Kampfes um Narrative und Macht eingeordnet.

Die KI-Chip-Zange und Pax Silica

Das schlagende Herz der KI ist Silizium. Chips, Beschleuniger und Server bilden das Fundament jedes Modells – und sie werden zunehmend monopolisiert. In den USA erreichte Nvidias Rechenzentrumsumsatz in einem einzigen Quartal nahezu 39 Milliarden US-Dollar.

Moderne Streitkräfte stützen sich heute auf KI, um Drohnen zu steuern, Satellitendaten auszuwerten, Netzwerke zu verteidigen und Raketensysteme zu kalibrieren. Recheninfrastruktur ist zu einem eigenständigen Gefechtsraum geworden. Dies erkennend, wandelte Washington Exportkontrollen in strategische Blockaden um, um Chinas Zugang zu Hochleistungschips zu unterbinden.

Peking reagierte darauf mit dem Ausbau der heimischen Chipproduktion, dem Bau weitläufiger Rechenzentren und der Einbettung von KI in zivile wie militärische Planung.

Die Pax-Silica-Initiative des US-Außenministeriums skizziert ein technoindustrielles Bündnis, das Japan, Südkorea, die Niederlande und Israel umfasst. Als „Vertrauensnetzwerk“ für KI-Lieferketten beschrieben, integriert dieses Rahmenwerk Rechenleistung, Energie und Fertigung zu einem gemeinsamen Block.

Israels Rolle und digitale Abschreckung

Israels Integration von Cyberkriegsführung, Überwachungstechnologien und KI-gestützten militärischen Anwendungen positioniert das Land als zentralen Sicherheitsknoten innerhalb von Washingtons strategischem Rahmen. Tel Aviv bringt praxiserprobte Werkzeuge und operative Doktrinen ein, die über Jahrzehnte von Besatzung und regionalen Konflikten geprägt wurden.

Innerhalb dieses Netzwerks fungiert Recheninfrastruktur zugleich als politisches Druckmittel. Verbündete innerhalb des Systems erhalten privilegierten Zugang zu Technologie und Investitionen. Außenstehende sehen sich mit Ausschluss, Knappheit und explodierenden Kosten konfrontiert. KI-Infrastruktur wird zugleich zur Karotte und zum Stock.

Was einst als neutral galt, ist zur strategischen Disziplinierungsinstanz geworden. Washingtons Bündnisbildung hängt zunehmend von der Kontrolle über Bandbreite, Chips und Serverkapazitäten ab. Der Zugang zu Rechenleistung wird nach politischer Ausrichtung justiert.

Die Präsenz israelischer Unternehmen in Foren zu Cybersicherheit und Militärtechnologie in ganz Asien und Afrika verfestigt diese Ausrichtung weiter. Joint Ventures und Exportabkommen verwischen die Grenze zwischen wirtschaftlicher Partnerschaft und militärischer Abhängigkeit.

KI, Energie und erzwungene Abhängigkeit

Der Kampf um Hardware mündet inzwischen in ein größeres Projekt: die Kontrolle über den globalen Einsatz. Der eigentliche Vorteil liegt in der Dominanz über Cloud-Infrastruktur. Von Amazon Web Services bis Microsoft Azure versuchen die USA, sich als Substrat der globalen digitalen Wirtschaft zu verankern – indem sie Regeln, Genehmigungen und Teilnahmebedingungen festlegen.

Regierungen und Unternehmen weltweit, die auf US-Cloud-Infrastruktur angewiesen sind, operieren innerhalb eingebetteter rechtlicher und operativer Beschränkungen, die in Washington definiert werden. Ein Ausstieg aus diesen Plattformen ist mit erheblichen politischen und wirtschaftlichen Kosten verbunden.

Diese Dynamiken sind bereits im Konflikt im Roten Meer sichtbar geworden, wo die mit Ansarallah verbündeten Jemenitischen Streitkräfte (YAF) adaptive Zielsysteme und Cyberfähigkeiten demonstriert haben. So asymmetrisch diese Mittel auch sein mögen, sie spiegeln die wachsende Reichweite von KI in den Arsenalen von Widerstandsbewegungen wider – und die entsprechende Dringlichkeit Washingtons, rivalisierenden Blöcken den Zugang zu verwehren. Washington erreicht Kontrolle nicht durch Gewalt, sondern durch Architektur.

Hinzu kommt eine materielle Dimension. Der Betrieb großskaliger Modelle verschlingt enorme Mengen an Strom. Rechenleistung erfordert Kraftwerke, Kühlnetze und unterbrechungsfreie Energieflüsse. In diesem Sinne ist KI zutiefst physisch: Sie beruht auf Rohstoffen, extraktiver Infrastruktur und territorialer Kontrolle.

Diese Konvergenz von Rechen- und Energiepolitik offenbart Washingtons übergeordnetes Design. Der KI-Aufbau ist nichts anderes als eine Neuauflage der US-Hegemonie unter dem Banner der Innovation.

Den Kreis schließen: KI als imperiale Infrastruktur

KI steht inzwischen im Zentrum der US-Großstrategie und verankert Washingtons Bemühungen, die Architektur unipolarer Kontrolle zu verhärten. Was als Wettlauf um technischen Vorsprung begann, hat sich zu einer Infrastruktur der Dominanz verfestigt – die sich über Energienetze, Chip-Lieferketten und Cloud-Plattformen erstreckt, die heute den Zugang zum wirtschaftlichen Leben bestimmen.

Dies ist das neue Terrain der Konfrontation. Tel Aviv mag die Cyberwerkzeuge liefern, Seoul die Fertigung und das Silicon Valley die Server – doch die Hebel liegen weiterhin in Washingtons Händen. Digitales Territorium wird aufgeteilt, rationiert und überwacht.

Für den Globalen Süden haben sich die Frontlinien bereits verschoben. Infrastruktur ist kein neutraler Raum mehr. Ob über sanktionierte Chipsätze oder lizenzierte Cloud-Zugänge: Washingtons Kontrolle über Rechenleistung definiert die politischen Grenzen dieser Epoche.