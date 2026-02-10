Drei große Geschichten – ein Attentatsversuch, ein landesweiter Stromausfall und ein politischer Skandal – zeigen, wie selektiver Skeptizismus und parteiische Verzerrung unbequeme Wahrheiten verschleiern.

Felix Abt

Drei Krisen im Februar in den Medien

Der jüngste parteiische Zirkus in den westlichen Medien offenbart ein konsistentes Muster aus Voreingenommenheit, Widersprüchen, Leugnungen, Spekulationen und selektiver Berichterstattung, das die Realität verzerrt, um bestimmte Narrative zu schützen und unbequeme Fakten zu verharmlosen.

Dies zeigt sich deutlich an drei großen Geschichten, die sich Anfang Februar 2026 abspielten: der versuchte Mordanschlag auf den russischen Generalleutnant Vladimir Alekseyev (stellvertretender Leiter des GRU), Russlands massive Drohnen- und Raketenangriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur sowie der eskalierende Epstein-Mandelson-Skandal, der die britische Regierung erschüttert.

1. Voreingenommene und widersprüchliche Berichterstattung zum Attentatsversuch auf Alekseyev

Am 6. Februar 2026 wurde Generalleutnant Vladimir Alekseyev, erster stellvertretender Leiter der Hauptdirektion des Generalstabs (GRU), in Moskau mehrfach angeschossen – ein Attentatsversuch, den die russischen Behörden klar einordneten. Russische Medien und offizielle Stellungnahmen berichteten, dass sich sein Zustand nach der Erstbehandlung stabilisiert habe und er wieder bei Bewusstsein sei. Ermittler identifizierten den Angreifer als einen vermeintlichen Lieferboten, der im Treppenhaus auf Alekseyev schoss, bevor er floh.

Zwei Verdächtige wurden festgenommen, einer (Lyubomir Korba) aus Dubai (VAE) ausgeliefert, eine weibliche Komplizin soll nach Ukraine geflüchtet sein. Der russische Außenminister Sergei Lawrow machte direkt die Ukraine verantwortlich und warf ihr vor, laufende Friedensgespräche in Abu Dhabi zwischen Russland, den USA und der Ukraine sabotieren zu wollen.

Russische Berichte hoben zudem Alekseyevs Schlüsselrolle in diesen Verhandlungen hervor, einschließlich direkter Kontakte zum Leiter der ukrainischen Militärnachrichtendienste Kyrylo Budanov, was die Behauptung untermauerte, dass das Attentat auf eine zentrale Figur im Dialog abzielte.

Westliche Medien hingegen widersprachen sofort oder spielten diese Aspekte herunter. Die Berichterstattung stellte den Vorfall als mögliche Folge interner russischer Konflikte oder mysteriöser Dritter dar und stellte die ukrainische Beteiligung infrage, noch bevor eine Untersuchung abgeschlossen war.

Dies entspricht historischen Mustern: Seit 2014 wurden Attentate oder Anschläge in der Ostukraine, auf der Krim und in Russland von der Ukraine routinemäßig geleugnet, während westliche Journalisten Geschichten über russische interne Konflikte oder andere Motive verbreiteten. Zum Verdruss britischer und anderer westlicher Reporter, die diese Narrative verstärkten, gaben Artikel der New York Times 2022–2023 zu, dass ukrainische Geheimdienste – oft unter Beteiligung Budanovs – viele solcher Operationen durchgeführt hatten.

Die ukrainischen Behörden haben diese Leugnung seither weitgehend eingestellt; Präsident Selenskyj bestreitet Befehle für Operationen auf russischem Boden nicht mehr ernsthaft.

Ein prominentes Beispiel ist die Berichterstattung der Washington Post, die die Leugnungen der Ukraine wiederholte und argumentierte, die Ermordung eines hochrangigen russischen Verhandlers (oder seines Stellvertreters) während der Gespräche wäre „außergewöhnlich“ und könnte die Trump-Administration verärgern. Die Zeitung deutete an, dies könnte die Beziehungen der Ukraine zu den USA untergraben, insbesondere unter dem Druck, den Krieg bis Juni 2026 zu beenden und die Wahlen bis März 2026 abzuhalten (im Zusammenhang mit den US-Zwischenwahlen im November).

Der Artikel der Washington Post, die stark pro-ukrainisch ist und über gute Kontakte zur CIA verfügt, wirkt schützend, indem er Hinweise auf eine ukrainische Tat sowie russische Angaben oder Beweise wie die Auslieferung des Täters aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in Frage stellt. Reuters berichtete über den Wunsch der USA nach einer schnellen Lösung, doch westliche Medien gaben der Geschichte insgesamt weit weniger Gewicht, als sie verdiente, und spielten ihr Potenzial, Verhandlungen zu gefährden, herunter.

Ukrainische Medien verbreiteten Gerüchte über interne russische Kämpfe oder eine „mysteriöse dritte Partei“ (teilweise mit Anspielungen auf britische Beteiligung), die gegen die Gespräche sei – bekannte Leugnungsstrategien aus Kiew. Dies ist Propaganda, wie wiederkehrende und unglaubwürdige Muster zeigen; Indizien deuten stark auf ukrainische Herkunft hin, wahrscheinlich den SBU, da Selenskyj mit dem Abu Dhabi-Prozess unzufrieden war.

2. Verharmlosung der massiven russischen Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur

Am 7. Februar 2026 startete Russland einen der größten kombinierten Angriffe mit über 400 Drohnen (einschließlich Shaheds) und etwa 40 Raketen (Kalibr, Kh-101, Zircon u. a.) auf das ukrainische Stromnetz, Kraftwerke und Umspannwerke. Betroffen waren westliche Regionen (Lwiw, Iwano-Frankiwsk, Riwne, Wolyn), wobei thermische Kraftwerke wie Burschtyn und Dobrotwir, Hochspannungsleitungen und Umspannwerke in der Nähe von Kiew und Lwiw beschädigt wurden.

Dies trennte Kernkraftwerke (die über 50 % der Energie liefern) vom Netz und löste Notabschaltungen in den meisten Regionen aus. Selenskyj machte die ukrainische Luftabwehr für Ineffizienzen verantwortlich und forderte mehr Unterstützung ohne Details, während er zuvor Europäer in Davos des Verrats bezichtigte.

Westliche und britische Medien setzen jedoch das Muster fort, „resiliente ukrainische Zivilisten“ darzustellen, die mitten in der Katastrophe mit Kerzen das Licht aufrechterhalten, und behaupten, der Kriegswille sei ungebrochen.

Dieses Narrativ ignoriert die katastrophale Realität: chronische Defizite, wiederholte und lange Ausfälle und ein System, das durch russische Angriffe überfordert ist.

Ukrainische Medien wie der Kyiv Independent behaupteten fälschlicherweise, SpaceX-/Starlink-Einschränkungen hätten russische Drohnenangriffe gestoppt – widerlegt durch erneute Fortschritte in Zaporizhzhia (Richtung Orichiw), Pokrowsk, Kostjantyniwka (Abwehrkräfte zusammenbrechend) und Lyman (Einkesselung).

Die Medien verharmlosen die Folgen für die ukrainische Gesellschaft und die Kriegsführung, während sie Resilienz darstellen und die Schwere der Energiekrise verschweigen.

3. Absurde Verknüpfungen und Ablenkungen im Epstein-Mandelson-Skandal

Der Skandal, der die britische Regierung unter Premierminister Keir Starmer erschüttert, betrifft Peter Mandelsons Verbindungen zu Jeffrey Epstein, einschließlich des Vorwurfs, Regierungsinformationen geteilt zu haben (z. B. Post-2008-Krisenpolitik) und Zahlungen erhalten zu haben. Die Polizei durchsuchte Mandelson-verbundene Immobilien in Wiltshire und London im Rahmen von Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs; ihm drohen mögliche Hochverratsanklagen und lange Haftstrafen wegen Informationslecks. Mandelson trat als US-Botschafter und aus dem House of Lords zurück, nachdem vom DOJ veröffentlichte Unterlagen eine fortgesetzte enge Freundschaft nach Epsteins Verurteilung 2008 zeigten.

Die britische Presse verknüpft den Skandal absurd mit Russland: The Times spekuliert, Epstein könnte ein möglicher russischer Agent gewesen sein, die Daily Telegraph diskutiert die Idee ebenfalls, wenn auch ohne feste Schlussfolgerung, während gleichzeitig gescheiterte Versuche, Treffen mit Putin zu arrangieren, und das offensichtliche Desinteresse Russlands an Informationen über Trump erwähnt werden.

Medien anderswo in Europa, etwa Die Welt in Deutschland, haben ähnliche Narrative übernommen, die offenbar von der massiven israelischen Beteiligung an dieser umfassenden Kompromat-Operation ablenken sollen. Russische Medien verspotteten die Vorstellung, ein so ausgeklügeltes Nachrichtendienstschema würde offen aus einem prominenten Manhattan-Anwesen unter der Aufsicht US-amerikanischer Gegenspionage operieren. Die öffentliche Reaktion in Großbritannien war scharf und spöttisch gegenüber diesen spekulativen Behauptungen.

Distanzierung ist weit verbreitet: Ex-Premier Gordon Brown spricht jetzt in The Guardian von Verrat, obwohl er Mandelson nach den Skandalen zum stellvertretenden Premier ernannte. Tony Blair, Mandelsons engster Verbündeter, schweigt auffallend – keine Medienkommentare, was Bände spricht.

Die breitere Berichterstattung vertieft die Krise um Starmer, mit Spekulationen über seinen Fall und Angela Rayner als Nachfolgerin.

Gleichzeitig beleben britische Regierung und Medien Berichte über geheime Tankerseizungen (Royal Marines-Briefings), offenbar ein verzweifelter Versuch, vom inländischen Skandal abzulenken und wieder die „russische Fehlhandlung/-Bedrohung“ zu spinnen.

Der parteiische westliche Medienzirkus im Überblick

Westliche und ukrainische Medien zeigen äusserst fragwürdige Muster: falsche/standardisierte Leugnungen (Alekseyev-Fall), pro-ukrainische Voreingenommenheit (Washington Post), Verharmlosung russischer militärischer Fortschritte und die existenzielle Energiekrise der Ukraine, absurde Russland-Verbindungen (Epstein) und Resilienzmythen, die die Realität ignorieren.

Während russische Medien die Ereignisse eher nüchtern berichten, spielt die westliche Berichterstattung deren Tragweite herunter – so erhielt etwa der Angriff auf Alekseyev deutlich weniger Aufmerksamkeit, als er verdient hätte. Diese Voreingenommenheiten dienen dazu, bevorzugte Narrative zu schützen, widersprechen oft den Fakten und stützen sich stark auf Spekulationen, wodurch ein parteiischer Zirkus entsteht, der von ausgewogener Berichterstattung völlig losgelöst ist. Weitere Enthüllungen, etwa aus Verhören, werden vermutlich noch zusätzliche Inkonsistenzen aufdecken.

▪ ▪ ▪

Felix Abt ist ein in Asien ansässiger Unternehmer, Autor (felixabt.substack.com) und Reiseblogger (youtube.com/@lixplore).