Trump lehnt Ausweg ab, Krieg mit dem Iran wird weitergehen (Video)

Larry C. Johnson

Wie ich erwartet hatte, scheiterten die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Obwohl JD Vance das US-Team leitete, hatte er nie die Kontrolle…

Ich habe von jemandem gehört, der direkt in diesen Zirkus in Islamabad involviert war, dass israelische Agenten – Steve Witkoff und Jared Kushner – dafür sorgten, dass JD Vance nicht seinem Instinkt folgte und das Angebot akzeptierte, das der Iran auf den Tisch gelegt hatte. Israels Rolle bei der Sabotage der US-Delegation wurde in Vances Erklärung zum Scheitern der Verhandlungen deutlich, als er den Iran fälschlicherweise beschuldigte, sich zu weigern, sein angebliches Streben nach einer Atomwaffe aufzugeben. Dies ist nur eine aufgewärmte zionistische Propaganda.

Es gab drei iranische Bedingungen, die die USA nicht akzeptieren wollten: die iranische Kontrolle über die Straße von Hormus, ein Ende der israelischen Angriffe auf den Libanon und die Hisbollah, die Aufhebung des Einfrierens iranischer Vermögenswerte und die Beibehaltung der Souveränität über die Versorgung mit angereichertem Uran. Ich habe in der vergangenen Woche in verschiedenen Interviews zu diesem Thema wiederholt gesagt, dass die Position des Iran in diesen Fragen nicht verhandelbar sei.

Hier ist die soeben von der iranischen Regierung veröffentlichte Erklärung:

„Der amerikanische Feind – der abscheulich, bösartig und unehrlich ist – hat versucht, am Verhandlungstisch zu erreichen, was er durch Krieg nicht erreichen konnte.

Zu diesen Forderungen gehören die Übergabe von angereichertem Uran und die Öffnung der Straße von Hormus ohne bestätigte iranische Souveränität darüber.

Der Iran hat beschlossen, diese Bedingungen abzulehnen und die heilige Verteidigung seines Vaterlandes mit allen notwendigen Mitteln, ob militärisch oder diplomatisch, fortzusetzen.“

Wie geht es nun weiter? Zunächst einmal hoffe ich, dass die iranische Delegation in Islamabad einen Rückflug nach Hause in einem Flugzeug unter russischer oder chinesischer Flagge erhält. Ich schließe nicht aus, dass Israel und die USA versuchen könnten, das iranische Passagierflugzeug auf seinem Rückflug nach Teheran zu zerstören.

Der Iran wird keine neuen militärischen Aktionen gegen Israel oder die USA einleiten … Er wird abwarten, den ersten Schlag einzustecken, und dann eine massive Vergeltungsmaßnahme starten. Ich glaube, er hat inzwischen verstanden, dass die USA zu sehr unter der Kontrolle der zionistischen Lobby stehen, um im Interesse des amerikanischen Volkes zu handeln.

Die Forderung des Iran, dass die USA ihre Stützpunkte am Golf räumen, wird mit Gewalt durchgesetzt werden… Der Iran wird die verbleibenden Stützpunkte angreifen und sie für das US-Militär künftig unbewohnbar machen. Die Saudis und die VAE werden diese Woche eine Entscheidung treffen müssen… Entweder sie streben eine Versöhnung mit dem Iran an und überleben, oder sie stellen sich auf die Seite der USA und Israels und sehen sich einer wirtschaftlichen Zerstörung gegenüber.

Die eigentliche Entwicklung, die den größten Druck auf Trump ausüben wird, beginnt am Montagmorgen, wenn der US-Aktienmarkt wieder einmal abstürzt … und der Ölpreis wieder in den dreistelligen Bereich steigt. JD Vance hat dem Iran tatsächlich einen Gefallen getan, indem er als Erster den Kontakt abbrach und sich zurückzog. Dies stellt den Iran in den Augen des globalen Südens in einem sehr günstigen Licht dar, d. h., der Iran war zu Verhandlungen bereit, aber die USA weigerten sich, in gutem Glauben zu verhandeln, und zogen sich zurück.