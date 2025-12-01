Trump öffnet den Geldhahn: Neue Executive Order ermöglicht Mega-Rettungspakete für überhitzte KI-Konzerne

USA schaffen „Genesis Mission“ – der Staat baut ein nationales KI-Rückgrat. Die Privatwirtschaft darf andocken, aber nur unter Kontrolle Washingtons.

Als Donald Trump im Dezember 2024 den Risikokapital-Veteranen David O. Sacks zum „White House AI & Crypto Czar“ ernannte, ahnten viele: Es wird nicht leise werden. Sacks sollte künftig definieren, wie Amerika über künstliche Intelligenz und Kryptowährung denkt, investiert – und reguliert.

Und dann passierte etwas Interessantes. Zwei Tweets – beide vom selben Mann – doch inhaltlich wie Feuer und Wasser:

Tweet 1 – Kapitalismus pur: Friss oder stirb

David Sacks @DavidSacks – 6. Nov. 2025

„Es wird keinen staatlichen KI-Bailout geben.

Die USA haben genug große Modell-Unternehmen.

Wenn eines kollabiert – ersetzt ein anderes es.“

So klingt Marktradikalität – Silicon-Valley-reif. Doch nur 18 Tage später:

Tweet 2 – Ups: Plötzlich Rettungsschirm-Rhetorik

David Sacks @DavidSacks – 24. Nov. 2025

„KI-Investitionen machen inzwischen die Hälfte des Wirtschaftswachstums aus.

Wenn das kippt – droht Rezession.

Wir dürfen nicht zurückfallen.“

Zwei Welten krachen aufeinander:

„Kein Bailout!“ vs. „Wenn KI fällt, fällt die Wirtschaft.“

Das Wall Street Journal bestätigt: Zitternde Märkte. Überhitzte KI-Blase. Risiko für Crash.

Aktienbewertungen auf Rekordhöhe

Angst vor Platzen der KI-Blase

Einbrüche würden Konsum & Arbeitsplätze treffen

KI-Kredite wachsen schneller, als Einkommen sie absichern können

Wenn die Tech-Träume nicht liefern – fällt die Wirtschaft.

Und plötzlich klingt staatliches Eingreifen nicht mehr so unliberal.

Und China? Baut ein KI-Ökosystem – offen, divers, schnell.

Kein Staat bestimmt Gewinner oder Verlierer.

Hunderte Unternehmen konkurrieren gleichzeitig.

Viele Open-Source-Modelle, nutzbar selbst auf kleineren Rechnern.

Während die USA auf wenige, geschlossene Super-Konzerne setzen, wächst in China ein KI-Dschungel: wild, schnell, dezentrales Wettrennen.

Und Amerikas Antwort lautet jetzt:

EXECUTIVE ORDER – „LAUNCHING THE GENESIS MISSION“

Der Staat greift zu – im Stil eines neuen Manhattan-Projekts.

Trump ordnet an:

Aufbau einer nationalen KI-Infrastruktur im Energieministerium (DOE)

Alle großen US-Tech-Akteure dürfen andocken – aber nur unter Regeln

Staatliche Rechen- und Datenkapazitäten werden gebündelt

Frist: 90 Tage bis zum Rollout – halsbrecherisch schnell

Die Regierung will Zugriff auf Cluster, Cloud-HPC, nationale Supercomputer

plus private Kapazitäten – die der Steuerzahler mitfinanziert

Genesis – kein Forschungsprojekt. Sondern eine Machtarchitektur.

„Eine nationale KI-Wirbelsäule.

Unternehmen dürfen anschließen – aber nur, wenn sie sich unterwerfen.“

So umschrieben Analysten das Vorhaben.

Genesis bedeutet:

Vorteil Risiko Beschleunigte Forschung Staatliche KI-Zentralisierung Zugriff auf Rechenleistung Zugang nur gegen Gehorsam Schutz vor KI-Crash & Rezession Startschuss für „Tech-Staats-Hybrid“

Es ist ein digitales Backbone des 21. Jahrhunderts.

Es entscheidet künftig, wer die stärksten Modelle trainieren darf – und wer draußen bleibt.

Und warum jetzt?

Ganz einfach:

Wenn die KI-Blase platzt, platzt auch der Aktienmarkt.

Und wenn der Aktienmarkt platzt – platzt Trumps Mehrheit im Kongress.

Genesis ist also:

Technologie-Masterplan + Wirtschaftsstabilisierung + politischer Überlebensinstinkt.

Bailout ohne das Wort „Bailout“ auszusprechen

Fazit in einem Satz:

Die USA bauen eine staatliche KI-Superstruktur – nicht aus Vision, sondern aus Angst vor einem Tech-Crash.

Und wer beim neuen Genesis-System nicht mitspielt, verliert Zugang zur Zukunft