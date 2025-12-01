Trump öffnet den Geldhahn: Neue Executive Order ermöglicht Mega-Rettungspakete für überhitzte KI-Konzerne

USA schaffen „Genesis Mission“ – der Staat baut ein nationales KI-Rückgrat. Die Privatwirtschaft darf andocken, aber nur unter Kontrolle Washingtons.
Als Donald Trump im Dezember 2024 den Risikokapital-Veteranen David O. Sacks zum „White House AI & Crypto Czar“ ernannte, ahnten viele: Es wird nicht leise werden. Sacks sollte künftig definieren, wie Amerika über künstliche Intelligenz und Kryptowährung denkt, investiert – und reguliert.
Und dann passierte etwas Interessantes. Zwei Tweets – beide vom selben Mann – doch inhaltlich wie Feuer und Wasser:
Tweet 1 – Kapitalismus pur: Friss oder stirb
David Sacks @DavidSacks – 6. Nov. 2025
„Es wird keinen staatlichen KI-Bailout geben.
Die USA haben genug große Modell-Unternehmen.
Wenn eines kollabiert – ersetzt ein anderes es.“
So klingt Marktradikalität – Silicon-Valley-reif. Doch nur 18 Tage später:
Tweet 2 – Ups: Plötzlich Rettungsschirm-Rhetorik
David Sacks @DavidSacks – 24. Nov. 2025
„KI-Investitionen machen inzwischen die Hälfte des Wirtschaftswachstums aus.
Wenn das kippt – droht Rezession.
Wir dürfen nicht zurückfallen.“
Zwei Welten krachen aufeinander:
„Kein Bailout!“ vs. „Wenn KI fällt, fällt die Wirtschaft.“
Das Wall Street Journal bestätigt: Zitternde Märkte. Überhitzte KI-Blase. Risiko für Crash.
- Aktienbewertungen auf Rekordhöhe
- Angst vor Platzen der KI-Blase
- Einbrüche würden Konsum & Arbeitsplätze treffen
- KI-Kredite wachsen schneller, als Einkommen sie absichern können
Wenn die Tech-Träume nicht liefern – fällt die Wirtschaft.
Und plötzlich klingt staatliches Eingreifen nicht mehr so unliberal.
Und China? Baut ein KI-Ökosystem – offen, divers, schnell.
Kein Staat bestimmt Gewinner oder Verlierer.
Hunderte Unternehmen konkurrieren gleichzeitig.
Viele Open-Source-Modelle, nutzbar selbst auf kleineren Rechnern.
Während die USA auf wenige, geschlossene Super-Konzerne setzen, wächst in China ein KI-Dschungel: wild, schnell, dezentrales Wettrennen.
Und Amerikas Antwort lautet jetzt:
EXECUTIVE ORDER – „LAUNCHING THE GENESIS MISSION“
Der Staat greift zu – im Stil eines neuen Manhattan-Projekts.
Trump ordnet an:
- Aufbau einer nationalen KI-Infrastruktur im Energieministerium (DOE)
- Alle großen US-Tech-Akteure dürfen andocken – aber nur unter Regeln
- Staatliche Rechen- und Datenkapazitäten werden gebündelt
- Frist: 90 Tage bis zum Rollout – halsbrecherisch schnell
Die Regierung will Zugriff auf Cluster, Cloud-HPC, nationale Supercomputer
plus private Kapazitäten – die der Steuerzahler mitfinanziert
Genesis – kein Forschungsprojekt. Sondern eine Machtarchitektur.
„Eine nationale KI-Wirbelsäule.
Unternehmen dürfen anschließen – aber nur, wenn sie sich unterwerfen.“
So umschrieben Analysten das Vorhaben.
Genesis bedeutet:
|Vorteil
|Risiko
|Beschleunigte Forschung
|Staatliche KI-Zentralisierung
|Zugriff auf Rechenleistung
|Zugang nur gegen Gehorsam
|Schutz vor KI-Crash & Rezession
|Startschuss für „Tech-Staats-Hybrid“
Es ist ein digitales Backbone des 21. Jahrhunderts.
Es entscheidet künftig, wer die stärksten Modelle trainieren darf – und wer draußen bleibt.
Und warum jetzt?
Ganz einfach:
Wenn die KI-Blase platzt, platzt auch der Aktienmarkt.
Und wenn der Aktienmarkt platzt – platzt Trumps Mehrheit im Kongress.
Genesis ist also:
Technologie-Masterplan + Wirtschaftsstabilisierung + politischer Überlebensinstinkt.
Bailout ohne das Wort „Bailout“ auszusprechen
Fazit in einem Satz:
Die USA bauen eine staatliche KI-Superstruktur – nicht aus Vision, sondern aus Angst vor einem Tech-Crash.
Und wer beim neuen Genesis-System nicht mitspielt, verliert Zugang zur Zukunft