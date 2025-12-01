Geheimvideo: US-Beamter gesteht illegale Daten-Operation gegen RFK Jr.

James O’Keefes verstecktes Video entlarvt Regierungsbeamten, der zugibt, dass der „Deep State“ RFK Jr. untergräbt

Ein hochrangiger Regierungsbeamter sprach über eine verdeckte Aktion, um unrechtmäßig auf Impfstoff-Forschungsdaten zuzugreifen, die vom Gesundheitsministerium (HHS) auf Anweisung von Robert F. Kennedy Jr. gelöscht wurden.

James O’Keefe und sein Team verdeckter Journalisten haben einen hochrangigen Regierungsbeamten dabei gefilmt, wie er sich damit brüstet, die Bemühungen der Trump-Regierung zu untergraben.

In dem Video sprach Steven Putansu, ein 16-jähriger Veteran des U.S. Government Accountability Office (GAO) und derzeitiger Assistant Director, über eine verdeckte Initiative des GAO, unrechtmäßig auf Impfstoff-Forschungsdaten zuzugreifen, die vom Gesundheitsministerium (HHS) unter der Leitung von Robert F. Kennedy Jr. (RFK Jr.) gelöscht wurden.

Direkt zum Video mit deutschen Untertiten:

Der Zweck des GAO „besteht darin, staatliche Ausgaben zu überwachen – sehr ähnlich zu dem, was DOGE kürzlich tun sollte“, erklärte O’Keefe zu Beginn seiner Präsentation.

Doch das Video zeigt eindeutig, dass es innerhalb des GAO und anderer Regierungsbehörden Kräfte gibt, die im eigenen Interesse handeln und sich vom Willen des amerikanischen Volkes losgelöst haben.

Putansu nannte RFK Jr. „den impfleugnenden Chef des HHS, der das Gesundheitssystem in diesem Land noch mehr ruinieren wird, als es ohnehin schon ist.“

Er behauptete, dass er und andere innerhalb der Regierung versuchen, die Anweisungen von RFK Jr. zu behindern, und deutete an, dass „überall Widerstand“ gegen die Trump-Regierung existiere.

„Die Trump-Regierung ist durchgegangen und hat statistische Behörden und Datenquellen zerstört und wichtige Daten gelöscht“, sagte Putansu. „Und wir haben diese Dinge gestohlen und gesichert, damit sie eines Tages in die Regierung zurückkehren können.“

In dem Video konsultiert O’Keefe Will Chamberlain, Senior Counsel beim Article III Project und beim Internet Accountability Project, über mögliche Verstöße gegen Bundesgesetze durch Putansu und seine Kollegen beim GAO.

„Das erscheint mir als sehr klarer und sehr ernstzunehmender Verstoß gegen den Computer Fraud and Abuse Act, der es verbietet, absichtlich auf einen Computer ohne Autorisierung zuzugreifen oder autorisierten Zugriff zu überschreiten, um Informationen von einer US-Behörde zu erhalten“, sagte Chamberlain. „Genau das hat er getan.“

„[Putansu] hat kein Recht, diese Informationen vom HHS zu entwenden“, sagte Chamberlain.

„Das könnte außerdem leicht als Diebstahl von Staatseigentum gelten, was einen Verstoß gegen 18 U.S.C. 641 darstellt. Ebenso wie die unbefugte Entfernung öffentlicher Unterlagen nach 18 U.S.C. 2071“, fügte er hinzu.