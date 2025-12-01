„Erstaunlich“: Nur 1 von 7 Deutschen mit positivem PCR-Test hatte eine COVID-Infektion

Die Autoren einer neuen, von Fachkollegen begutachteten Studie, die eine Falsch-Positiv-Rate von 86 % bei COVID-19-PCR-Tests feststellte, sagten, ihre Ergebnisse deuteten auf eine „erhebliche Überzählung“ von COVID-19-Infektionen während der Pandemie hin. Bis Ende 2021 hatten sich bereits 92 % der Deutschen auf natürliche Weise infiziert, was auf eine nahezu universelle Immunität in der Bevölkerung hindeutet.

von Dr. Michael Nevradakis

Nur etwa 1 von 7 positiven PCR-Tests in Deutschland während der COVID-19-Pandemie zeigte eine tatsächliche Coronavirus-Infektion an, die eine Antikörperantwort auslöste, so eine neue peer-reviewte Studie.

Brian Hooker, Ph.D., Chief Scientific Officer bei Children’s Health Defense (CHD), nannte die Studienergebnisse einer 86 %igen Falsch-Positiv-Rate „erstaunlich“.

Die Studie ergab außerdem, dass bis Ende Dezember 2020 — als COVID-19-Impfstoffe eingeführt wurden — bereits etwa 25 % der Deutschen eine natürliche Infektion durchgemacht hatten. Bis Ende 2021 stieg der Wert auf 92 %, was auf eine nahezu universelle Immunität in der Bevölkerung hinweist.

PCR-Tests führten zu einer „signifikanten Überzählung“ von COVID-Infektionen

Die Studie von drei deutschen Forschern, veröffentlicht im vergangenen Monat in Frontiers in Epidemiology, verwendete zwei mathematische Modelle, um zu analysieren, wie gut PCR-Test­ergebnisse mit Ergebnissen von Bluttests auf SARS-CoV-2-Antikörper übereinstimmen.

Die Erkenntnisse basierten auf Daten akkreditierter Labors in Deutschland, die etwa 90 % der PCR-Tests im Land von März 2020 bis Anfang 2023 durchgeführt hatten — und die bis Mai 2021 auch Antikörper-(IgG)-Bluttests vornahmen.

Die Forscher — Michael Günther, Ph.D., Robert Rockenfeller, Ph.D., und Harald Walach, Ph.D. — sagten, ihre Modelle würden Daten von PCR-Tests, die „kleine Stücke viraler genetischer Information in Nase oder Rachen“ nachweisen, mit Antikörpertests abgleichen, die zeigen, ob das Immunsystem einer Person „auf eine tatsächliche Infektion Wochen oder Monate zuvor reagiert“ hat.

Sie sagten gegenüber The Defender:

„Wenn wir die Anzahl der PCR-Positiven mit späteren Antikörperergebnissen verglichen, zeigte nur etwa 1 von 7 PCR-positiven Personen die Art von Immunantwort, die auf eine echte Infektion hinweist. Unter konservativen Annahmen könnte der Wert näher bei 1 von 10 liegen.“

Ihre Analyse ergab auch, dass bis Ende 2021 „fast jeder“ in Deutschland infiziert, geimpft oder beides gewesen sei.

Die 1-von-7-PCR-Test-Zahl „stimme fast perfekt“ mit einer Ende-Jahres Bevölkerungsweite Immunitätsrate von 92 % überein, sagten sie — laut dem mathematischen Modell der Studie.

Die Forscher erklärten, dass Antikörpertests „uns sagen, dass eine Person irgendwann im vergangenen Jahr oder so infiziert war“, während ein positiver PCR-Test anzeigen könne — Infektion — oder „kurze Exposition ohne Infektion, zurückbleibende virale Fragmente oder Nachweis auf sehr niedrigen Ebenen, die nie zu Krankheit führten.“

Sie sagten, ihre Studie zeige, dass nur etwa 14 % der PCR-positiven Tests tatsächlichen Infektionen entsprächen, die IgG-Antikörper ausgelöst hatten — was darauf hindeute, dass PCR-Tests zu einer „signifikanten Überzählung“ von Infektionen führten.

Massive PCR-Testung „erhöht den relativen Anteil falsch-positiver Ergebnisse“

Kritiker offizieller COVID-19-Politik verwiesen häufig auf die Abhängigkeit von PCR-Tests und Inkonsistenzen bei den viralen Schwellenwerten, die zur Erzeugung eines „positiven“ Testergebnisses verwendet wurden.

Karl Jablonowski, Ph.D., leitender Forschungswissenschaftler bei CHD, sagte, PCR-Tests seien ein unzuverlässiges Instrument zur Erkennung und Nachverfolgung von Infektionskrankheitsausbrüchen. Er verwies auf einen Vorfall 2006 am Dartmouth-Hitchcock Medical Center, wo ein angeblicher Keuchhusten-Ausbruch zu 134 positiven Testergebnissen führte.

„Über 1.300 Antibiotika-Rezepte wurden verteilt und 4.500 Menschen prophylaktisch geimpft“ — obwohl es „null laborbestätigte Fälle“ gab. Der Missbrauch von PCR-Tests habe dazu geführt, dass Gesundheitsbehörden fälschlicherweise einen Ausbruch erklärten, sagte er.

Ein PCR-Test sei „kein diagnostischer Test für eine Bevölkerung“, sagte Jablonowski. „Er wird am besten als Bestätigungstest verwendet — beantwortet im Wesentlichen: ‚Welches Virus hat dich infiziert?‘ und nicht: ‚Bist du infiziert?‘“

Die deutschen Forscher sagten, ihre Ergebnisse deuteten nicht darauf hin, dass die PCR-Technologie als Labormethode „fehlerhaft“ sei. Die Studie zeige jedoch, dass die Art und Weise, wie PCR-Tests während der Pandemie für Massen­testungen verwendet wurden, „nicht zuverlässig angab, wie viele Menschen tatsächlich infiziert waren.“

Sie sagten, PCR-Tests würden zuverlässig virale DNA-Fragmente nachweisen — auch in „extrem geringen Mengen“, die „kein Infektionsrisiko darstellen“ — aber nicht, ob das Virus im Körper repliziere.

Positive Ergebnisse sollten nicht als „Proxy für Infektion“ verwendet werden, weil Massen-PCR-Tests den relativen Anteil falsch positiver Ergebnisse erhöhten, schlossen die Forscher.

Massen-PCR-Tests führten zu „unnötigen sozialen, wirtschaftlichen und persönlichen Schäden“

Die Abhängigkeit von PCR-Test­ergebnissen durch Regierungen, um COVID-19-Infektionszahlen zu verfolgen, hatte zu pandemiebedingten Beschränkungen geführt, die zu „unnötigen sozialen, wirtschaftlichen und persönlichen Schäden“ beitrugen, sagten die Forscher.

Regierungen nutzten PCR-Test­ergebnisse, um strikte Maßnahmen zu rechtfertigen — obwohl öffentliche Gesundheitsbehörden Zugang zu qualitativ hochwertigeren Antikörpertest-Daten hatten.

„Bessere Informationen existierten, als öffentlich kommuniziert wurde“, sagten die Forscher. Das werfe „ernsthafte Fragen über Transparenz und darüber auf, ob Politik auf den informativsten verfügbaren Daten basierte.“

Jablonowski sagte, dass zu Beginn der Pandemie PCR-Tests wahrscheinlich ein genaueres Bild der Ausbreitung lieferten, da Test-Kits knapp waren und deshalb bei Personen angewendet wurden, die mit höherer Wahrscheinlichkeit infiziert waren, also typischerweise mit Symptomen.

Aber als Tests leichter verfügbar wurden, „wurden sie bei Personen ohne Symptome verwendet und empfohlen für Krankenhausaufenthalte, Flugreisen, Arbeitgeber und viele andere zugangskontrollierte Aktivitäten“, sagte Jablonowski.

Die Autoren der deutschen Studie sagten, ein wissenschaftlich fundierterer Ansatz hätte mehr genaue Daten zu PCR-Tests enthalten müssen — mit Angaben, wie viele Tests insgesamt durchgeführt wurden, routinemäßiger Überwachung der Antikörperspiegel in der Bevölkerung und „transparenter Kommunikation … mit klarer Aussage darüber, was PCR messen kann und was nicht.“

„Dieses Set von Praktiken … sollte zukünftige Gesundheitspolitik leiten“, sagten die Forscher.

Deutsche Regierungsdokumente, die letztes Jahr durchgesickert sind, deuteten darauf hin, dass die offizielle Reaktion des Landes auf die COVID-19-Pandemie auf politischen Zielen beruhte — und dass Deutschlands empfohlene Gegenmaßnahmen und Einschränkungen oft der wissenschaftlichen Evidenz widersprachen.

In einem Interview 2022 bei Robert F. Kennedy Jr.s „RFK Jr. The Defender Podcast“ sagte der Mathematiker Norman Fenton, Ph.D., Regierungsbeamte weltweit hätten PCR-Test­daten manipuliert, um das Ausmaß der Pandemie zu überzeichnen.

Jablonowski sagte, die „Hysterie der vorgeschriebenen PCR-Tests habe die Denkweise der Bevölkerung auf die kommenden vorgeschriebenen Impfungen vorbereitet. Die Tests hätten nichts mit öffentlicher Gesundheit zu tun gehabt, sondern alles mit Bevölkerungskontrolle.“

PCR-Tests für COVID-19 sind heute weit weniger verbreitet als auf dem Höhepunkt der Pandemie. Die Forscher sagten jedoch, ihre Studie „sei heute relevant, weil der strukturelle Fehler — positive PCR-Ergebnisse als Infektionen zu behandeln — nicht korrigiert wurde.“

„Wenn wir neuen Krankheitserregern gegenüberstehen — wie der Vogelgrippe — und uns ausschließlich auf PCR verlassen, laufen wir Gefahr, denselben Fehler zu wiederholen“, sagten die Forscher.