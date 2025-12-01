Lancet schlägt Alarm: Neuer Corona-Booster hinkt den Varianten hinterher

Neuer LP.8.1-mRNA-Booster bereits überholt? Lancet-Korrespondenz wirft Fragen auf

Eine in The Lancet Infectious Diseases veröffentlichte Korrespondenz wirft Zweifel auf, ob der LP.8.1-angepasste Impfstoff den Variantenstand des Jahres 2025 noch ausreichend abdeckt.

Zwar zeigen die Daten: Nach der Impfung kommt es zu einem Anstieg neutralisierender Antikörper. Doch der Schutz fällt uneinheitlich aus. Einige Varianten reagieren gut, andere nur schwach – und genau jene Subvarianten, die aktuell an Dynamik gewinnen, bereiten dabei die größten Probleme. Neutralisationsergebnisse gegen neuer auftretende Linien wie BA.3.2.2 liegen deutlich niedriger als erwartet. Das deutet darauf hin, dass der Booster zwar wirkt, aber nicht stabil oder robust genug, um das mutierende Virus langfristig auszubremsen.

Hinzu kommt die methodische Einschränkung der Studie. Die untersuchte Kohorte war klein, gerade einmal rund vier Dutzend Probanden, viele davon medizinisches Personal, mehrfach geimpft oder zuvor infiziert. Solche Datensätze lassen sich nicht ohne Weiteres auf die Gesamtbevölkerung übertragen – dennoch sind sie aktuell Grundlage für politische Entscheidungen und Impfempfehlungen.

Das bringt ein grundlegendes Dilemma auf den Punkt: Impfstoffentwicklung braucht Monate, Virusentwicklung oft nur Wochen. Der neue Booster mag eine Antwort auf die letzte Variante sein, aber nicht zwingend auf die nächste. Damit entsteht ein reaktives System, das dem Virus hinterherläuft, statt ihm zuvorzukommen.

Die politische Kommunikation bleibt dennoch optimistisch und spricht weiterhin von breiter Schutzwirkung. Die wissenschaftlichen Daten zeichnen jedoch ein vorsichtigeres Bild: Schutz ja – aber situativ, zeitlich begrenzt und abhängig vom jeweiligen Virusstamm. Das könnte bedeuten, dass Booster-Strategien allein nicht mehr ausreichen, um zukünftige Wellen ernsthaft einzudämmen.

Vor diesem Hintergrund drängt sich die Frage auf, ob Impfprogramme stärker auf breit wirksame, pan-coronavirus-fähige Ansätze umstellen müssten. Solange mRNA-Booster im Rückspiegel der Evolution agieren, bleibt ein Teil des Risikos bestehen.

Denn die relevantere Frage ist längst nicht mehr, wie schnell man Impfstoffe anpasst, sondern wann eine Strategie entsteht, die nicht mehr aufholt, sondern vorausdenkt.