Trump ordnet massiven Angriff auf energiebezogene Ziele im Iran an, der an diesem Wochenende beginnen soll und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump ordnet groß angelegte Angriffe auf den Iran an , die voraussichtlich an diesem Wochenende beginnen werden.

, die voraussichtlich an diesem Wochenende beginnen werden. Die USA verhängen weitere Sanktionen, Bessent sagt, Teheran könne seine Truppen nicht bezahlen , während der Druck auf den Iran wächst.

, während der Druck auf den Iran wächst. Die meisten Amerikaner halten einen Krieg gegen den Iran für nicht lohnenswert : AP-Umfrage.

: AP-Umfrage. Der Iran beansprucht einen Drohnenangriff auf einen US-Stützpunkt in Kuwait für sich – nachdem es über Nacht zu keinen neuen US-Angriffen gekommen war.

– nachdem es über Nacht zu keinen neuen US-Angriffen gekommen war. Der Ölpreis steigt angesichts wachsender Befürchtungen vor einem Ausweiten des Konflikts und ausbleibender Gespräche.

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Trump ordnet umfangreiche Angriffe am Wochenende an

Das „Wall Street Journal“ und CBS berichten, dass umfangreiche US-Angriffe – möglicherweise heftiger als alle bisherigen in den letzten zwei Wochen – in Kürze beginnen sollen. Die Angriffe könnten an jedem beliebigen Zeitpunkt dieses Wochenendes eingeleitet werden, nachdem Trump den „Befehl“ erteilt hat – so wird berichtet:

Präsident Trump hat einen neuen Angriff auf den Iran angeordnet, der darauf abzielt, Teheran zur Kapitulation zu zwingen, und der bereits an diesem Wochenende beginnen könnte und einige Tage andauern würde, wie US-Beamte mitteilten. Am Freitagvormittag erklärte er gegenüber Reportern, er plane die Wiederaufnahme massiver Militärschläge, um das Regime an den Verhandlungstisch zu zwingen. Er prognostizierte, dass das hardline-Regime schließlich „auslaufen“ würde, wenn die USA den Iran hart genug treffen würden.

Trump hatte bereits zuvor in Camp David deutlich gemacht, dass man den Iranern nicht trauen könne, sie seien „unehrenhaft“ – und deshalb strebe er keine Gespräche an.

Der CBS-Bericht vom späten Freitagnachmittag ist noch alarmierender, da darin heißt: „Die Vereinigten Staaten und Israel planen eine der bislang härtesten Bombardierungskampagnen gegen Ziele der Energieinfrastruktur im Iran, wie mehrere Quellen gegenüber CBS News angaben; Angriffe seien das gesamte Wochenende über möglich.“

Weiter heißt es: „Es gab einige Diskussionen darüber, die Aktion bis zur Eröffnung der Finanzmärkte am Montag abzuschließen, da Bedenken bestanden, wie sich die Bombardements auf die US- und die Weltwirtschaft auswirken würden, doch ein Endpunkt wurde nicht festgelegt.“

Anfang dieser Woche gab es Berichte, wonach Trump gegenüber seinen eigenen Beratern ausgerastet sei, während die Debatten darüber andauerten, wie mit der Krise umgegangen werden und eine Ausstiegsstrategie gefunden werden solle.

„Nun, sie wollen immer reden, aber sie brechen ihre Versprechen so oft“, sagte Trump am Freitag in Camp David und machte damit seiner Frustration Luft; später fügte er hinzu: „Sie bringen mich nur auf die Palme.“

Eine Schlüsselstelle aus dem WSJ deutet darauf hin, wohin die Dinge wahrscheinlich führen werden: „Einige US-Beamte glauben, dass der Iran die Verhandlungen weiter in die Länge ziehen wird, in der Hoffnung, dass Trump angesichts wachsender innenpolitischer Opposition langfristig seine Kriegsbemühungen aufgeben wird.“

Weiter zuschlagen: Trump

Trump hält am Freitag in Camp David eine Kabinettssitzung ab. Er behauptete, der Kampf gegen den Iran „laufe gut“, und erklärte, die amerikanischen Streitkräfte würden „sie sehr hart treffen“ – und fügte hinzu, dass der Iran „irgendwann“ keine andere Wahl haben werde, als „nach Hause zu kommen“ – was eine vollständige Kapitulation bedeutet.

„Es läuft gut. Wir können nur weiter gewinnen“, sagte Trump außerdem gegenüber Fox News. „Aber wir schlagen hart zu, bringen sie ins Wanken, und wir gewinnen einfach weiter.“ Er deutete an, dass es in den kommenden Wochen weiterhin Angriffe geben werde, und dass er das Vertrauen in die Idee von Gesprächen mit dem „unehrlichen“ Iran verliere, „weil sie lügen“.

Zudem behauptet Trumps Finanzminister Scott Bessent, der Iran sei nicht in der Lage, seine Truppen zu bezahlen – ohne jedoch konkrete Beweise dafür vorzulegen –, und dass die USA weiterhin „auf der ganzen Welt“ nach iranischen Vermögenswerten suchen, um diese zu beschlagnahmen. Dies geschah, nachdem Washington am Donnerstag weitere Sanktionen verhängt hatte.

Trump: "We'll be hitting them. We'll be hitting them very hard. At some point they're gonna say, 'We just can't take it anymore.'" pic.twitter.com/DT1Fcf57EN — Aaron Rupar (@atrupar) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: Trump: „Wir werden sie hart treffen. Wir werden sie sehr hart treffen. Irgendwann werden sie sagen: ‚Wir halten das einfach nicht mehr aus.‘“

Unterdessen wächst die Ablehnung der amerikanischen Öffentlichkeit gegenüber dem Iran-Krieg, der sich – wie zu erwarten war – zu einem weiteren Sumpf im Nahen Osten entwickelt hat. Laut einer neuen Umfrage der Associated Press:

Die meisten Amerikaner sind der Meinung, dass sich der Krieg im Iran nicht gelohnt hat, und die Zustimmungsrate für Präsident Donald Trump in Bezug auf den Iran ist laut einer neuen AP-NORC-Umfrage seit dem letzten Monat leicht gesunken. Die Ergebnisse sind eine deutliche Ablehnung der Herangehensweise des republikanischen Präsidenten an den Konflikt, der sich weitaus länger hinzieht, als er ursprünglich vorausgesagt hatte. Etwa zwei Drittel der erwachsenen US-Bürger sind der Meinung, dass der am 28. Februar begonnene Krieg gegen den Iran sich nicht gelohnt hat, wie aus der neuen Umfrage des Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research hervorgeht. Dazu gehören die überwiegende Mehrheit der Demokraten und Unabhängigen sowie etwa 37 % der Republikaner.

Iran rühmt sich, einen Stützpunkt in Kuwait getroffen zu haben

„Wir nehmen mit Besorgnis zur Kenntnis, dass die Sicherheitslage weiterhin prekär ist“, sagte der Sprecher des pakistanischen Außenministeriums, Tahir Andrabi, zu den Vermittlungsbemühungen seines Landes, um Frieden zwischen den USA und dem Iran zu stiften. Die Gespräche „dauern an, um die Lage zu normalisieren, insbesondere die Situation in der Straße von Hormus“, erklärte er gegenüber Reportern, als eine Woche voller erneuter Kämpfe zu Ende ging. Derzeit finden jedoch im Grunde keine Gespräche statt, und US-Beamte haben angedeutet, dass sie diese gar nicht erst anstreben.

Am frühen Donnerstag kam es zu den letzten größeren gegenseitigen Angriffen, gefolgt von einer Phase relativer Ruhe bis zum Freitag – doch das iranische Militär gab bekannt, dass es im Rahmen eines Drohnenangriffs erneut strategische US-Militäreinrichtungen auf dem kuwaitischen Luftwaffenstützpunkt Ahmad Al-Jaber ins Visier genommen habe. Dies wurde als „Vergeltungsmaßnahme“ für die US-Angriffe vom Vortag dargestellt, die sich auf die Insel Qeshm konzentriert hatten. Bei dem vorangegangenen Angriff waren mehrere iranische Soldaten getötet worden, und unabhängig davon kam eine Familie ums Leben, als ihr Haus Berichten zufolge getroffen wurde.

AFP/Getty Images

Die halboffizielle Nachrichtenagentur Tasnim berichtete unter Berufung auf die Erklärung des Militärs, die Streitkräfte hätten mit Drohnen Hangars, Satellitenkommunikationssysteme und Ausrüstungslager angegriffen.

Keine neuen US-Luftangriffe in der Nacht

„Iranische Staatsmedien berichteten am frühen Freitag über den Angriff auf den Luftwaffenstützpunkt Ahmed Al Jaber, doch kuwaitische Behördenvertreter und das Pentagon haben sich bislang noch nicht dazu geäußert“, fasst Newsnation zusammen und fügt mit Blick auf die derzeitige Kampfpause hinzu: „B Bemerkenswert ist, dass iranische Medien über keine amerikanischen Angriffe auf Ziele im Iran in der Nacht berichtetenB , was eine Veränderung gegenüber Mittwoch darstellt, als die USA eine – wie es von offiziellen Stellen bezeichnet wurde – heftige Angriffswelle gegen iranische Stellungen durchführten.“

Am Tag zuvor hatten die Iraner einen amerikanischen Außenposten in Jordanien massiv angegriffen. Der Iran geht davon aus, dass die USA dort Ausrüstung anhäufen, um weitere Angriffsrunden vorzubereiten. Was den Angriff auf Kuwait am Freitag betrifft: „Der Iran führte einen US-Luftangriff an, bei dem eine Mutter, ein Vater und ihr zweijähriges Kind in einem Haus auf der Insel Qeshm getötet wurden, als Teil seiner Rechtfertigung für den gemeldeten Angriff auf Kuwait.“

„Horizontale Eskalation“

Auf die Frage, wie es mit der Krise nun weitergehen wird, gab Ali Akbar Dareini, ein in Teheran ansässiger Forscher am Zentrum für Strategische Studien, gegenüber Al Jazeera einige interessante Einblicke in die wahrscheinliche Denkweise Teherans:

Er sagte, der Iran versuche mit seinen aktuellen Angriffen in der Region wahrscheinlich, künftigen Angriffen der USA zuvorzukommen. Der Iran wolle „den USA nicht gestatten, zu entscheiden, wann der Krieg beginnt, wann er vorübergehend unterbrochen wird und wann er wieder aufgenommen wird“, fügte er hinzu. „Der Iran zielt nun auf die Ausgangsbasen künftiger Operationen ab.“ Dareini erklärte, während Washington eine „vertikale Eskalation“ durch die Verstärkung militärischer Angriffe gegen den Iran verfolge, strebe Teheran eine „horizontale Eskalation“ durch die Ausweitung des „geografischen Umfangs“ des Konflikts an. „Der Iran will ein vollständiges, dauerhaftes Ende des Krieges, sonst wird es zu einem groß angelegten regionalen Krieg kommen“, sagte er.

Was die neuesten Informationen zu möglichen Plänen der USA und Israels betrifft, die Konfrontation mit der Islamischen Republik zu verschärfen…

The U.S. and Israel are reportedly considering a land blockade of Iran to increase economic pressure after months of military action failed to force Tehran back to negotiations.



The proposal would involve persuading neighboring countries—such as Iraq, Pakistan, Türkiye,… pic.twitter.com/uBHO7qx9po — Clash Report (@clashreport) July 31, 2026

Übersetzung von „X“: Berichten zufolge erwägen die USA und Israel eine Landblockade gegen den Iran, um den wirtschaftlichen Druck zu erhöhen, nachdem monatelange Militäraktionen Teheran nicht dazu zwingen konnten, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Der Vorschlag würde darin bestehen, Nachbarländer – wie den Irak, Pakistan, die Türkei, Turkmenistan, Afghanistan, Armenien und Aserbaidschan – davon zu überzeugen, Grenzübergänge einzuschränken oder zu schließen, um so die Importe und Exporte des Irans zu begrenzen.

Die Idee wurde Berichten zufolge neben anderen Optionen diskutiert, darunter die Fortsetzung der Seeblockade, die Wiederaufnahme von Luftangriffen oder das Streben nach einer diplomatischen Einigung.

Befürworter argumentieren, dass eine wirtschaftliche Isolierung des Iran das Regime schwächen könnte, obwohl Analysten anmerken, dass die Durchsetzung einer Landblockade aufgrund der ausgedehnten Grenzen und regionalen Verbindungen des Iran äußerst schwierig wäre.

In der Straße von Hormus hat die iranische Revolutionsgarde (IRGC) behauptet, ihre Streitkräfte hätten zwei Tanker angegriffen, die versucht hätten, die enge Wasserstraße unter der „Lufteskorte“ des US-Militärs zu passieren.

Die IRGC behauptete, dass die „nicht kooperierenden Öltanker … angegriffen und zum Stillstand gebracht wurden, während vier weitere Öltanker rasch ihren Kurs änderten und zu ihren vorherigen Positionen zurückkehrten“. Unterdessen zwei Schlagzeilen, die nicht zusammenpassen:

US-Präsident Trump sagt, der Krieg gegen den Iran verlaufe gut; die USA schlagen hart gegen den Iran zu und „wir gewinnen einfach weiter“ (Fox)

(Fox) Die Behörde für die Verwaltung der Wasserstraßen im Persischen Golf gibt bekannt, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus nicht möglich ist, da die USA weiterhin aggressive Maßnahmen ergreifen

Ölpreis steigt – kein Ausweg in Sicht

Doch obwohl es am Freitag bislang noch nicht zu intensiven Vergeltungsmaßnahmen gekommen ist, erholt sich der Ölpreis deutlich, da es keine Anzeichen für einen Ausweg gibt und die beiden Seiten nicht miteinander sprechen – sondern sich stattdessen auf weitere Runden in diesem Konflikt vorbereiten…

Doch die derzeitige, etwas „ruhige“ Lage an diesem Freitag könnte sich wahrscheinlich jeden Moment dramatisch ändern, wie es in diesem Sommer bereits mehrfach der Fall war. Der bereits erwähnte, in Teheran ansässige Analyst Dareini beschreibt einen tiefgreifenden Wandel und eine grundlegende Neuausrichtung im strategischen Denken der iranischen Führung, das sich von einer defensiven zu einer proaktiven Haltung gewandelt hat, verbunden mit der Erkenntnis, dass es notwendig ist, der US-Seite präventiv Schaden zuzufügen.

„Die Iraner sind es leid, unter den begrenzten Angriffen der USA zu leiden“, sagte Dareini und warf den USA vor, ihre angekündigten Pausen als „Täuschungstaktik“ zu nutzen, um sich lediglich auf künftige Angriffe und Operationen vorzubereiten.

„Es hat einen tiefgreifenden Wandel im strategischen Denken des Iran gegeben“, fügte er hinzu. „Die Ära der Zurückhaltung ist vorbei. Der Iran hat beschlossen, dass er, falls nötig, präventive militärische Maßnahmen gegen die USA ergreifen muss.“

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