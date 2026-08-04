Trump sagt, dem Iran drohe eine „Enthauptung“, sollte er kein „gutes“ Abkommen unterzeichnen und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump sagt, dem Iran drohe eine „Entmachtung“ , sollte er einem Abkommen nicht zustimmen.

, sollte er einem Abkommen nicht zustimmen. Trump sagt, die Verbündeten am Golf hätten geplante US-Angriffe gestoppt , um der Diplomatie den Vorzug zu geben.

, um der Diplomatie den Vorzug zu geben. Der Iran erklärt, die Gespräche mit Oman über die Straße von Hormus kämen voran , doch die Maßnahmen der USA stellten weiterhin ein Hindernis dar.

, doch die Maßnahmen der USA stellten weiterhin ein Hindernis dar. Die Ölpreise fallen weiter aufgrund des Optimismus hinsichtlich der Verhandlungen über die Straße von Hormus und eines Anstiegs des Schiffsverkehrs.

und eines Anstiegs des Schiffsverkehrs. Teheran setzt darauf, Trump aussitzen zu können, indem es die Kosten einer Konfrontation in die Höhe treibt.

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Trump spricht mit Reportern und geht auf die (Nicht-)Gespräche mit dem Iran ein

Präsident Trump erklärte Reportern im Oval Office, der Iran-Konflikt verlaufe „sehr gut“ und dies sei Teherans „letzte Chance, ein gutes Abkommen zu unterzeichnen“.

„Ich ⁠glaube, wir werden vielleicht etwas erreichen, aber ich möchte ihnen jede noch so kleine Chance geben, bevor ich sie enthaupte“, sagte er und bekräftigte damit seine Drohung, einen groß angelegten Angriff auf den Iran zu starten.

Zum Schlat-Hormuz-Kanal sagte er:

„Er muss [frei] sein, ich werde nicht zulassen, dass sie Gebühren erheben. Wenn jemand Gebühren erheben will, dann werden wir das tun, wir sind diejenigen …, die die vollständige Kontrolle haben“, sagte er. „Wir haben so etwas wie eine Blockade … Nein, nein, es wird keine Gebühren geben. Wir sprechen überhaupt nicht über Gebühren. Es wird keine Gebühren geben.“

*TRUMP: WANT TO GIVE IRAN LAST CHANCE BEFORE 'DECAPITATION'



… at 4:01pm on Friday — zerohedge (@zerohedge) August 3, 2026

Übersetzung von „X“: *TRUMP: WILL DEM IRAN EINE LETZTE CHANCE GEBEN, BEVOR ES ZUR „ENTHAUPTUNG“ KOMMT … am Freitag um 16:01 Uhr

Zur Einbeziehung des Iran in Gespräche, obwohl die Iraner selbst darauf bestehen, dass sie an keinen neuen Gesprächen teilnehmen werden:

Wenn wir reden, sagen wir: „Wir reden.“ Wenn wir nicht reden und Sie mich fragen: „Nein, wir reden nicht“, dann sage ich das auch. Aber wir reden gerade, wir reden, und wir reden auf Wunsch des Irans, unterstützt von Saudi-Arabien, unterstützt von den Vereinigten Arabischen Emiraten und insbesondere von Katar, aber auch von anderen; viele Länder haben angerufen, viele – die Staats- und Regierungschefs vieler Länder, mit vielen von ihnen bin ich befreundet – Das ist eine letzte Chance, das ist nichts – wenn es nicht klappt, ist das eine letzte Chance für sie, ein … gutes Abkommen zu unterzeichnen.

BREAKING: Trump on Iran:



This is their last chance to sign a good document. pic.twitter.com/sLD3HkQEV3 — Clash Report (@clashreport) August 3, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: Trump zum Iran: Das ist ihre letzte Chance, ein gutes Abkommen zu unterzeichnen.

Seltsamerweise beharrt Trump erneut darauf, dass der Iran lügt, wenn er behauptet, die Gespräche seien abgebrochen…

Reporter: Talks with Iran are now off.



Trump: They are going on right now. It's an amazing thing.



They are not denying it this time.



But for some reason, when they are talking, they don't like to say that they are talking. pic.twitter.com/m1slQoACy0 — Clash Report (@clashreport) August 3, 2026

Übersetzung von „X“: Reporter: Die Gespräche mit dem Iran sind nun abgebrochen.

Trump: Sie finden gerade statt. Das ist wirklich erstaunlich.

Diesmal leugnen sie es nicht.

Aber aus irgendeinem Grund geben sie, wenn sie verhandeln, nicht gerne zu, dass sie verhandeln.

Trump: Auf der Suche nach einer Lösung für das vom Iran „verursachte“ Problem

Präsident Trump veröffentlichte am Montag einen neuen Beitrag auf Truth Social, möglicherweise um seinen jüngsten „TACO“-Schachzug vom Wochenende zu erklären. Darin warf er der iranischen Führung „unglaubliche Doppelzüngigkeit“ vor und behauptete, Teheran habe hinter den Kulissen Gespräche angestrebt und terminiert, während es öffentlich darauf bestehe, ausschließlich mit Oman zu verhandeln. Er behauptete, die Straße von Hormus werde bereits „vollständig von der US-Marine kontrolliert“ – durch das, was er als „Stahlmauer der Vereinigten Staaten“ bezeichnete –, und fügte hinzu, dass „nichts in den Iran gelangt“, es sei denn, Washington erlaube es. Trump beharrte zudem darauf, dass trotz iranischer Dementis Gespräche zur Herbeiführung einer Lösung im Gange seien, und bekräftigte dabei seine Kernaussage: „DER IRAN WIRD NIEMALS EINE ATOMWAFFE BESITZEN!“

US-Beamte erklären, dass trotz Trumps Äußerungen keine neuen Verhandlungen mit dem Iran geplant seien, und betonen, dass sich die laufenden Gespräche auf indirekte Gespräche über Vermittler beschränkten, an denen die Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner beteiligt seien. – CBS

Trump lässt seine Frustration und „Verzweiflung“ zunehmend öffentlich erkennen. Dies scheint nur zu bestätigen, dass derzeit tatsächlich keine Gespräche stattfinden. Der US-Präsident beharrt weiterhin darauf, dass die gesamte Krise „seit Jahrzehnten“ von den Iranern „verursacht“ wurde, dass aber nun die USA nach einer „Lösung“ suchen – der Iran jedoch nicht mitspielt, nachdem er offenbar um Gespräche „gebettelt“ hatte…

Es sind erst 5 Monate vergangen… man fragt sich, wie die Berichterstattung aussehen wird, wenn die USA im November immer noch in der Straße von Hormus festsitzen:

To get a sense of how long the MAGA base will keep falling for Trump’s bullshit-through-military-defeat, during Dubya’s presidency it took until mid-2006, or 3 years after it was obvious what a disaster his Iraq war was, for his GOP base to begin to peel.

We’re only 5 months in. https://t.co/Mozz60zX1y — Mark Ames (@MarkAmesExiled) August 3, 2026

Übersetzungen von „X“: Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie lange die MAGA-Anhängerschaft noch auf Trumps „Bullshit trotz militärischer Niederlage“ hereinfallen wird: Während der Amtszeit von Dubya dauerte es bis Mitte 2006 – also drei Jahre, nachdem klar war, was für eine Katastrophe sein Irakkrieg war –, bis sich seine republikanische Basis allmählich abwandte. Wir stehen erst im fünften Monat.

Trump: Es hätte einen massiven Angriff gegeben. Es wäre ein Angriff gewesen, der meiner Meinung nach bei weitem der größte seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen wäre. Aber sie haben uns gebeten, davon abzusehen. Sie sagten: „Bitte tut das nicht.“ Und auch ihre Nachbarn sagten das. Und so werden wir einfach abwarten, ob wir eine Einigung zur Denuklearisierung erzielen können oder nicht.

Trump behauptete, Gespräche seien für Montagnachmittag angesetzt, Teheran zögert

Präsident Trump sagt nun, dass neue Gespräche mit dem Iran am Montagnachmittag beginnen werden, nachdem er einen geplanten „massiven Angriff“ abgesagt hat – infolge einer Intervention auf höchster saudischer Ebene sowie wahrscheinlich auch, weil sich Berater des Weißen Hauses und die Führung des Pentagons nicht auf eine strategische Vision einigen konnten.

„Die Saudis äußerten Bedenken und baten um Klarheit bezüglich des Aktionsplans“, erklärte ein US-Beamter am Wochenende gegenüber Axios, während ein anderer berichtete, Kronprinz Mohammed bin Salman habe Trump dazu gedrängt, die Lage zu deeskalieren und von den Angriffen abzusehen. Trump bestätigte all dies gegenüber Reportern an Bord der Air Force One auf dem Rückflug von Bedminster, New Jersey, zur Joint Base Andrews. Er behauptete, der abgesagte Angriff wäre „der größte Angriff seit dem Zweiten Weltkrieg“ gewesen und hätte für den Iran „katastrophale Folgen“ haben können.

„Ich wurde von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar und dem Iran gebeten, die Angriffe auszusetzen“, sagte Trump. „Es wäre ein massiver Angriff gewesen.“ Er fügte hinzu: „Wenn die Verbündeten darum bitten, es abzublasen, muss man sagen: ‚Na gut, mal sehen.‘“

.@POTUS “We had an attack that would have been the biggest attack since WORLD WAR II.



It would have been DISASTROUS FOR THEM.” pic.twitter.com/HnVYxw0EsV — DOW Rapid Response (@DOWResponse) August 2, 2026

Übersetzung von „X“: .@POTUS „Wir hatten einen Angriff, der der größte seit dem ZWEITEN WELTKRIEG gewesen wäre. Das wäre FÜR SIE KATASTROPHAL gewesen.“

„Ich habe den Kronprinzen von Saudi-Arabien gefragt: ‚Was würdet ihr lieber von uns erwarten?‘“, sagte Trump. „Er antwortete: ‚Wir würden eine Einigung einem Angriff vorziehen.‘“ Und weiter: „Die Verbündeten gehen davon aus, dass es eine Einigung gibt“, erklärte Trump. „Es gibt eine Einigung bezüglich Hormuz, und es wird auch eine Einigung in der Atomfrage geben.“

Iran sagt, es fänden keine Verhandlungen statt

Iranische Regierungsvertreter erklärten, es gebe derzeit keine Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten und Teheran habe nicht vor, „in diesen Tagen“ Delegationen zu entsenden oder zu empfangen.

Der Iran hat jedoch bestätigt, dass er sich in intensiven Verhandlungen mit Oman über die Verwaltung der Straße von Hormus befindet und dass er bestrebt ist, mehr Schiffe durch diese wichtige Transitroute zu leiten. Laut Bloomberg vom Montag:

Der Iran deutete an, dass die Verhandlungen über eine Verbesserung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus Fortschritte machen, nachdem Präsident Donald Trump einen, wie er es nannte, groß angelegten Angriff auf die Islamische Republik abgesagt hatte. Der Ölpreis gab am Montag nach; Brent-Rohöl fiel um etwa 4,5 % auf knapp über 83 US-Dollar pro Barrel, nachdem der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärt hatte, die Gespräche zwischen Teheran und Oman über die Verwaltung der Meerenge befänden sich in der Endphase.

Zwar räumten Vertreter aus Teheran ein, dass die Verhandlungen mit Oman andauern und Fortschritte bei der Sicherung einer vorübergehenden Durchfahrt durch die Straße von Hormus erzielt wurden, sie betonten jedoch, dass eine Einigung mit Oman allein nicht ausreichen würde, um die Wasserstraße wieder zu öffnen, und warnten, dass sich an der Lage nichts ändern werde, solange die „Aggression“ der USA anhalte.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Baghaei, teilte zudem mit, dass China besorgt über „die Eskalation des Konflikts und die Unsicherheit in der Region“ sei und daran arbeite, eine Verschlimmerung der Lage zu verhindern. Er erklärte, dass kein neuer Vermittler an den Kontakten mit Washington beteiligt sei; Pakistan und Katar würden diese Rolle weiterhin wahrnehmen.

Im Hinblick auf den umfassenderen Konflikt argumentierte Baghaei, dass der Krieg der USA und Israels gegen den Iran nicht lediglich ein Krieg gegen ein einzelnes Land sei, sondern„ein Krieg gegen die gesamte Region“. Er erklärte, der Iran lehne erneut Versuche ab, die Entwicklungen im Jemen mit dem Konflikt mit dem Iran in Verbindung zu bringen, und bezeichnete solche Behauptungen als „eine Form der Verantwortungsabwälzung“.

„Wir führen derzeit keine Verhandlungen mit Amerika“, und der Iran habe in den kommenden Tagen keine Pläne, ausländische Delegationen zu empfangen oder Unterhändler ins Ausland zu entsenden, erklärte der Sprecher des Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, gegenüber Reportern.

🔴 Iranian Foreign Ministry spokesman Esmaeil Baghaei says there are no talks with the US currently, adding that there are talks with Oman over Strait of Hormuz



🔴 Baghaei says working with Oman on a temporary safe route through Strait of Hormuz



🔴 Baghaei says reaching an… pic.twitter.com/9nd1T4lgNT — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 3, 2026

Übersetzung von „X“: 🔴 Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, erklärt, dass derzeit keine Gespräche mit den USA stattfinden, fügt jedoch hinzu, dass Gespräche mit Oman über die Straße von Hormus geführt werden

🔴 Baghaei sagt, man arbeite gemeinsam mit Oman an einer vorübergehenden sicheren Route durch die Straße von Hormus

🔴 Baghaei erklärt, dass eine Einigung mit Oman über die Route nicht ausreiche, um die Meerenge wieder zu öffnen, und betont, dass die Situation so lange unverändert bleibe, wie die „Aggression“ der USA andauere

Iraner „lassen sich nicht beirren“ – Reuters-Analyst weist darauf hin

Unterdessen dürfte das Muster aus Eskalation und Deeskalation, das wir derzeit beobachten und das sich immer wieder wiederholt, Teheran in Bezug auf seine Verhandlungsposition nur zugutekommen, da sich der Konflikt hinzieht und für das Weiße Haus politisch möglicherweise immer kostspieliger wird.

In Bezug auf die Iraner schreibt Reuters in einer neuen Analyse: „Sie sehen eine Chance in dem, was sie als die Zurückhaltung von Präsident Donald Trump betrachten, sich vor den Zwischenwahlen im November tief in einen weiteren Nahostkonflikt zu verstricken.“

„Die Iraner … glauben, dass er durch eine Ausweitung des Krieges und eine Verstärkung des Drucks letztendlich nachgeben wird“, wird in dem Bericht eine Quelle aus der Golfregion zitiert. „Trump glaubt, er könne die Iraner hart treffen und sie an den Verhandlungstisch bringen, aber sie werden nicht nachgeben.“ So viel dürfte mittlerweile klar sein, wie Trump einmal mehr zeigt.

Laut weiteren Informationen von Reuters: „Der Iran setzt darauf, Washington aushalten zu können, indem er die Handelsrouten, Schifffahrtswege und die Energieinfrastruktur des Nahen Ostens zu Druckpunkten macht, die die Kosten der Konfrontation stetig in die Höhe treiben, so Vertreter der Golfstaaten und Analysten.“

Wer kann länger durchhalten? Der Krieg dauert nun bereits den sechsten Monat an…

Via ABC7

„Anstatt einen entscheidenden militärischen Sieg anzustreben, verfolgt Teheran eine Strategie der dosierten Eskalation, die darauf abzielt, den Konflikt auszuweiten, ohne einen umfassenden Krieg auszulösen“, heißt es in dem Bericht weiter. Doch genau das hätte bereits in der ersten Woche des Krieges offensichtlich sein und vorhergesehen werden müssen, und offensichtlich hat die US-Seite die Lage unterschätzt.

Weitere aktuelle Entwicklungen

via Newsquawk

US-Präsident Trump sagte, die USA seien einsatzbereit und bereit, gegen den Iran vorzugehen, doch man sei „gerade vom Iran und anderen Ländern des Nahen Ostens gebeten worden, von einem Angriff abzusehen, da die Rahmenbedingungen eines Abkommens vereinbart worden seien. Dazu gehörten die sofortige, vollständige und uneingeschränkte ÖFFNUNG DER STRASSE VON HORMUZ sowie ein Ende der nuklearen Bedrohung durch den Iran. Aufgrund dieser Bitte habe ich zugestimmt, zum künftigen Wohle der WELT und ebenso zum Fortbestand eines erfolgreichen und prosperierenden Irans den Angriff abzusagen, sofern es gelingt, rasch eine VEREINBARUNG zu erzielen.“

In weiteren Äußerungen sagte US-Präsident Trump, der Angriff auf den Iran wäre massiv ausgefallen, wenn er nicht ausgesetzt worden wäre, und fügte hinzu, es gebe eine Vereinbarung bezüglich der Straße von Hormuz und es werde eine Vereinbarung zur Denuklearisierung geben. Er fügte hinzu, dass er vom Iran sehr eindringlich gebeten worden sei, den Angriff auszusetzen. Zu den Verhandlungen sagte er, diese würden morgen Nachmittag beginnen.

Berichten von „The Hill“ zufolge, die sich auf Quellen berufen, soll das US-CENTCOM am Freitag eine groß angelegte Operation in Form einer entschlossenen zweiwöchigen Bombardierungskampagne vorbereitet haben, falls Präsident Trump eine Eskalation wählen sollte, um den Stillstand im Nahen Osten zu durchbrechen.

Ein Geheimdienstmitarbeiter des US-Zentralkommandos schrieb in einer E-Mail, man suche nach neuen und unkonventionellen Wegen, um den Druck auf den Iran zu erhöhen und das Land zu bestrafen, wie aus einer internen Nachricht hervorgeht, die unter Militäranalysten verbreitet wurde, so CNN.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums erklärte, die Verhandlungen mit Oman schritten voran; beide Seiten führten seit sieben bis acht Tagen konstruktive Gespräche über einen neuen Rahmen und tauschten Karten zur Prüfung aus, berichtete die IRNA.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Baghaei, sagte, der Iran arbeite mit Oman zusammen, um einen vorübergehenden Sicherheitskorridor in der Straße von Hormus einzurichten, und fügte hinzu, dass Teheran derzeit nicht im Dialog mit den USA stehe und Gespräche mit Oman über die Wasserstraße führe. Baghaei fügte hinzu, dass Fragen mit den USA zu einem späteren Zeitpunkt geklärt werden sollten und dass es keine Pläne gebe, in den kommenden Tagen eine US-Delegation zu empfangen oder eine iranische Delegation zu entsenden.

Der iranische Außenminister Araghchi erklärte laut FT am Sonntag bei einer Kabinettssitzung, dass sich die Verhandlungen mit Oman zur Regelung des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus „in der Endphase“ befänden. Unabhängig davon wurde berichtet, dass Araghchi Telefongespräche mit seinen Amtskollegen aus Saudi-Arabien, Pakistan und dem Irak geführt und sich über die jüngsten Entwicklungen in der Region ausgetauscht habe, während er am Samstag vor jeglichem abenteuerlichen Vorgehen der USA warnte und die Bereitschaft des Iran betonte, auf jede Aggression entschlossen zu reagieren.

Der iranische Abgeordnete Qashqawi sagte, es gebe keine Gespräche mit den USA oder Verhandlungen über die Atomfrage, und fügte hinzu, dass die US-Sanktionen einem Krieg gleichkämen; dauerhafter Frieden könne erst angestrebt werden, wenn der militärische, wirtschaftliche und mediale Konflikt beendet sei, berichtete SNN.

Die iranische Nachrichtenagentur Mehr wies die Behauptung von US-Präsident Trump zurück, er habe die Angriffe auf Ersuchen des Iran und der Länder des Nahen Ostens gestoppt, bezeichnete dies als „eine neue Lüge“ und betonte, dass die iranischen Streitkräfte in höchster Alarmbereitschaft seien.

Die UKMTO teilte am Samstag mit, sie habe einen Bericht über einen Vorfall 21 Seemeilen nordöstlich von Khasab in Oman erhalten, bei dem der Kapitän des Tankers einen großen Spritzer und eine Explosion in unmittelbarer Nähe des Schiffes beobachtet habe, obwohl keine Schäden am Schiff gemeldet wurden.

Israel teilte dem Weißen Haus mit, es habe erhebliche Sicherheitsbedenken hinsichtlich eines vorgeschlagenen Abkommens zur Entwaffnung der Hamas, da Geheimdienstinformationen darauf hindeuten, dass die Hamas beabsichtige, ihre militärischen Fähigkeiten wieder aufzubauen, anstatt sich wirklich zu entwaffnen. Israel fügte hinzu, dass es sich nicht aus dem Großteil des Gazastreifens zurückziehen werde, bis die Hamas den Entwaffnungsprozess vollständig abgeschlossen habe.

Der palästinensische Zivilschutz teilte mit, dass israelische Drohnen- und Luftangriffe mehrere Orte im Gazastreifen getroffen hätten, wobei mindestens 18 Menschen getötet worden seien, darunter zwei Frauen und vier Kinder; zu den gemeldeten Zielen gehörten Wohnhäuser, Zelte, in denen Vertriebene untergebracht waren, sowie zivile Gebiete.

Daten des Schifffahrtsdienstes Kpler zeigten, dass am Sonntag 18 Schiffe die Meerenge von Bab al-Mandeb passierten, verglichen mit 27 Schiffen am Samstag.

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