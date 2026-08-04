RFK Jr. lässt auf CNN die Katze aus dem Sack, Sportmoderator entschuldigt sich für Verunglimpfung von Ungeimpften – Zeichnet sich eine COVID-Abrechnung ab?

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Die Veröffentlichung der Tagebücher von Dr. Anthony Fauci in der vergangenen Woche und Faucis Weigerung, Fragen zu seiner gescheiterten COVID-19-Politik zu beantworten, lösten eine Flut von Berichten in den Mainstream-Medien aus – darunter auch eine öffentliche Entschuldigung eines prominenten Sportmoderators, der erklärte, es sei falsch von ihm gewesen, Sportler zu verteufeln, die den COVID-Impfstoff abgelehnt hatten. Nur wenige Tage nach Faucis Anhörung trat der US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. bei CNN auf, wo er den Medien Zensur vorwarf.

In einem Interview, das am Sonntag auf CNN ausgestrahlt wurde, widersprach US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. der Behauptung, seine Politik habe Masernausbrüche begünstigt.

Stattdessen konterte er mit Fragen zur Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen, zu den Schäden, die durch die Maßnahmen während der Pandemie verursacht wurden, und zur Rolle der Medien bei der Zensur aller, die Kritik an den Impfstoffen oder den Maßnahmen äußerten.

In der CNN-Sendung „State of the Union“ lieferten sich Kennedy und Moderatorin Dana Bash einen Schlagabtausch über Masern, die Sicherheit des MMR-Impfstoffs (Masern, Mumps, Röteln), den möglichen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus sowie die „Gain-of-Function“-Forschung, die möglicherweise zur Entstehung von COVID-19 in einem Labor geführt haben könnte.

Mary Holland, Geschäftsführerin von Children’s Health Defense (CHD), sagte, das Interview habe der Öffentlichkeit „einen Einblick in die realen Kontroversen“ rund um COVID-19, Biowaffen, Infektionskrankheiten und Impfungen gegeben.

„Seit Jahrzehnten gibt es heftige Propaganda und Zensur rund um diese Themen“, sagte Holland.

Die gegensätzlichen Darstellungen von Kennedy und den Mainstream-Medien waren während des Interviews häufig Anlass für Auseinandersetzungen. In einem Fall warf Kennedy den Mainstream-Medien „absolutes journalistisches Fehlverhalten“ während der COVID-19-Pandemie vor.

„Während der COVID-Pandemie haben wir unsere verfassungsmäßigen Rechte vollständig ausgehöhlt. Wir haben begonnen, Menschen unter Verletzung des Ersten Verfassungszusatzes zu zensieren“, sagte Kennedy zu Bash.

💥CNN-Interview eskaliert: Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. wirft Fauci Lügen und den Medien Versagen vor



In einem hitzigen CNN-Interview kam es zu einem offenen Schlagabtausch zwischen US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. und dem Moderator. Kennedy warf den… pic.twitter.com/r6GyB4tjEY — Don (@Donuncutschweiz) August 3, 2026

Bash warf Kennedy vor, Falschinformationen zu verbreiten. „Ich greife Sie nicht an“, sagte Bash. „Ich stelle Fragen dazu, wie man die nächste Pandemie verhindern kann. Und ich sage Ihnen: Genau das versuche ich zu tun. Aber ich möchte dieses Interview auch nicht dazu nutzen, Ihnen zu erlauben, Dinge zu sagen, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen“, sagte sie.

Dr. Brian Hooker, wissenschaftlicher Leiter des CHD, sagte, Bash habe „keinen einzigen Sachverhalt zu irgendetwas vorbringen können, was im Interview besprochen wurde“.

„Immer wenn Ministerin Kennedy über Wissenschaft sprach, wich sie mit Kommentaren wie ‚Ich bin nicht hier, um alle Praktiken zu verteidigen‘ aus“, sagte Hooker. „Kennedy hingegen war mutig und bewies wissenschaftliche Kompetenz. Jeder Satz, den er sprach, war voller fachlich korrekter wissenschaftlicher Informationen.“

Jeffrey Tucker, Präsident und Gründer des Brownstone Institute, bezeichnete das Interview als „einen echten Wendepunkt im öffentlichen Leben der USA“ und stellte einen Zusammenhang her zu Dr. Anthony Faucis Aussage vor dem Kongress im vergangenen Monat, Faucis Weigerung, während der Anhörung mindestens 111 Fragen zu beantworten, sowie zu den Enthüllungen in den kürzlich veröffentlichten Fauci-Tagebüchern.

„Wir sind noch weit entfernt von der wahrheitsgemäßen Aufarbeitung, die die Amerikaner verdienen, aber die Dynamik liegt heute bei den Wahrheitsverkündern und nicht bei den Propagandisten und Zensoren“, sagte Holland. „Endlich. Das ist längst überfällig.“

Im Anschluss an das Interview veröffentlichte CNN einen Artikel, in dem Kennedys Aussagen einer Faktenprüfung unterzogen wurden und der den Eindruck erweckte, er „verbreite medizinische Falschinformationen“.

Experten, die mit The Defender sprachen, äußerten jedoch ihre eigene Einschätzung zur Richtigkeit der Aussagen von Kennedy und Bash.

Was steckt wirklich hinter dem Anstieg der Masernfälle?

Bash verwies auf die jüngsten Spitzenwerte bei den Masernfällen in mehreren US-Bundesstaaten, die ihrer Aussage nach zu einem „35-Jahres-Hoch“ in den USA geführt hätten – dem „zweiten Rekordjahr in Folge“, wie sie sagte.

Sie machte die Ungeimpften dafür verantwortlich, die durch Kennedys „Impfskepsis“ angestachelt worden seien. „Der Ausbruch findet unter Ihrer Verantwortung statt“, sagte Bash und fragte Kennedy, ob er „eine gewisse Verantwortung“ übernehme.

„Auf keinen Fall“, sagte Kennedy. Er bezeichnete es als „internationalen Ausbruch“ und verwies auf Ausbrüche in England, Kanada und Mexiko, wo höhere Pro-Kopf-Zahlen verzeichnet wurden als in den USA.

Hooker sagte, es sei unfair, Kennedy und seine Politik oder seine öffentlichen Positionen zum Thema Impfungen für einen Anstieg der Masernfälle in den USA oder weltweit verantwortlich zu machen. Stattdessen führte er die Ausbrüche auf die nachlassende Wirksamkeit des MMR-Impfstoffs zurück.

„Der Masernimpfstoff verliert an Wirksamkeit, da das Virus mutiert“, sagte Hooker.

Laut Hooker ist auch Bashs Behauptung, dass 93 % der Masernfälle bei Ungeimpften auftraten, wahrscheinlich falsch. Er erklärte, viele Fälle würden Patienten zugeschrieben, deren Impfstatus als „unbekannt“ geführt werde. Diese Zahlen würden dann der Kategorie „Ungeimpfte“ hinzugezählt.

Hooker sagte:

„Informationen über geimpfte Kinder, die sich während des Masernausbruchs in Texas mit Masern angesteckt haben, sind unklar, da das texanische Ministerium für Gesundheit und Soziales die geimpften Kinder einer Kategorie gegenüberstellte, die als ‚ungeimpft oder Impfstatus unbekannt‘ bezeichnet wurde. „Auf diese Weise konnten sie die Zahl der ungeimpften Fälle künstlich in die Höhe treiben, ohne den Impfstatus tatsächlich zu überprüfen.“

Kennedy vermutete, dass die sinkenden MMR-Impfquoten zu einem Anstieg der Masernfälle beigetragen haben – wies jedoch darauf hin, dass der Rückgang bereits während der COVID-19-Lockdowns einsetzte.

Kennedy sagte:

„Anthony Fauci beantwortet in seinen Tagebüchern die Frage, warum es gerade jetzt zu einem Masernausbruch kommt. Der Grund für diesen Masernausbruch sind die COVID-Lockdowns – denn Kinder wurden in dieser Zeit nicht geimpft. Und in seinen Tagebüchern schreibt er, dass dies zu massiven Masernausbrüchen führen wird und dass mehr Kinder – so sagt er – sterben werden.“

Hooker bezeichnete diese Erklärung als plausibel. „Eine etwaige durch den Minister verursachte ‚Impfskepsis‘ wäre im Vergleich zur gesamten Dauer der COVID-Pandemie minimal“, sagte er.

Kennedy erklärte, er habe „die Wirksamkeit des MMR-Impfstoffs nie in Frage gestellt“, und legte die Gründe dafür dar. Er sagte, dass das Institute of Medicine – heute die National Academy of Medicine – im Gegensatz zu einigen anderen routinemäßigen Impfungen im Kindesalter den MMR-Impfstoff auf einen möglichen Zusammenhang mit Autismus untersucht habe.

„Es ist der einzige, der untersucht wurde“, sagte Kennedy.

Hooker erklärte, der MMR-Impfstoff zeige auf den ersten Blick Wirksamkeit mit einem „Schutz von bis zu 93 %“. Er fügte jedoch hinzu, dass die Entscheidung für die Masernimpfung auf einer Risiko-Nutzen-Analyse beruhen sollte, bei der das Risiko, an Masern zu sterben, gegen das Risiko von Nebenwirkungen des MMR-Impfstoffs abgewogen wird, die zum Tod führen können.

„Angeblich starben in den USA in den letzten 20 Jahren fünf Menschen an Masern, während das Vaccine Adverse Event Reporting System [VAERS] für denselben Zeitraum fast 100 Todesfälle aufgrund des MMR-Impfstoffs ausweist“, sagte Hooker.

RFK Jr.: Ein Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus kann nicht festgestellt werden, wenn er nicht untersucht wird

In Bezug auf den möglichen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus meinte Bash, die Wissenschaft sei sich einig, da „mehr als 40 Studien mit 5,6 Millionen Menschen“ zu dem Schluss gekommen seien, dass ein solcher Zusammenhang nicht bestehe.

Kennedy widersprach dem. Er sagte, das Institute of Medicine, das „die höchste Instanz in Sachen Impfstoffsicherheit ist und kein Interesse an dieser Debatte hat …, stelle fest, dass keiner der acht Impfstoffe, die in den ersten sechs Lebensmonaten verabreicht werden, jemals auf einen Zusammenhang mit Autismus untersucht worden sei.“

Im Gegenteil, das Institute of Medicine habe einen Zusammenhang zwischen Autismus und zwei Impfstoffen festgestellt, sagte Kennedy.

„Es fand zwei Studien, eine zum DTP-Impfstoff [Diphtherie-Tetanus-Keuchhusten], die zeigte, dass dieser Autismus verursacht, und eine zum Hepatitis-B-Impfstoff, die ebenfalls darauf hindeutet, dass dieser Autismus verursacht“, sagte Kennedy.

Kennedy verteidigte die Bemühungen, alle möglichen Ursachen von Autismus zu untersuchen, einschließlich Impfstoffe. „Ich versuche herauszufinden, warum Autismus so stark zugenommen hat“, sagte Kennedy.

Hooker sagte, der „überwiegende Teil“ des Impfplans für Kinder sei „nie von Bundesbeamten, Wissenschaftlern und denjenigen untersucht worden, die mit Bundes- oder Pharma-Mitteln finanziert werden“.

Jüngste unabhängige Studien „zeigen jedoch einen signifikanten Zusammenhang zwischen Impfstoffexposition und Autismus“.

RFK Jr.: COVID-Lockdowns „haben der Gesundheit der Amerikaner den größten Schaden zugefügt“

Ein Teil des Interviews konzentrierte sich auf die Politik während der COVID-19-Pandemie, wobei Bash die Lockdowns und andere in dieser Zeit erlassene Einschränkungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit verteidigte, während Kennedy die Ansicht vertrat, dass die Lockdowns „der Gesundheit der Amerikaner den größten Schaden zugefügt“ hätten.

💥US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hat im nationalen Fernsehen erklärt, dass mehrere schwere Krankheiten mit der sogenannten Gain-of-Function-Forschung in Verbindung stehen.



Seine Aussagen:



▪️„Die Lyme-Borreliose (eine durch Zecken übertragene bakterielle… pic.twitter.com/uX13BJPkmp — Don (@Donuncutschweiz) August 3, 2026

„Unsere Kinder zahlen immer noch den Preis dafür“, sagte Kennedy. Trotz der strengen Beschränkungen in weiten Teilen der USA während der Pandemie hätten die USA in Bezug auf die COVID-19-Todesfälle „die schlechteste Bilanz aller Länder der Welt“ aufgewiesen.

Hooker bezeichnete Kennedys Aussage als im Großen und Ganzen zutreffend und merkte an, dass die USA „hinsichtlich der Sterblichkeit zu den am schlimmsten betroffenen Industrienationen gehörten, mit geschätzten mehr als einer Million Todesfällen“ während der Pandemie. Er sagte, die USA seien „hinter Vorreitern wie Island, Dänemark und Singapur zurückgeblieben“, die eine deutlich niedrigere Sterblichkeitsrate aufwiesen.

Die Internistin Dr. Meryl Nass, Gründerin von „Door to Freedom“, sagte, Bash habe sich „geweigert, mit Kennedy über diese Themen zu diskutieren“, die sie als „tiefgreifend“ bezeichnete.

„Es wurde berichtet, dass fast 50 % der von Schwarzen geführten Kleinunternehmen in Konkurs gingen, und ich denke, dass insgesamt mehr als 25 % der Kleinunternehmen aufgrund der Pandemie in Konkurs gingen. Wie hätten Restaurants überleben sollen, wenn sie keine Gäste bedienen durften?“, fragte Nass.

RFK Jr.: Behauptung, COVID-Impfstoffe seien sicher und wirksam, ist unbegründet

In Bezug auf die COVID-19-Impfstoffe meinte Bash, deren Sicherheit sei bewiesen. Es sei „sachlich richtig, dass der COVID-Impfstoff gewirkt hat“, sagte sie.

Kennedy widersprach ihr und forderte Bash auf, eine Studie anzuführen. „Sie stellen Behauptungen auf, die Sie nicht belegen können“, sagte Kennedy.

Hooker erklärte, die Daten zeigten, dass die COVID-19-Impfstoffe zu einem signifikanten Anstieg von Herzerkrankungen, einschließlich Myokarditis, bei Kindern beigetragen hätten. Er sagte:

„Die Myokarditis-Rate bei Kindern, die den Impfstoff erhalten haben, wird mit fast 1 von 1.000 angegeben. Zudem wiesen bis zu 2 % der Personen, die nach Erhalt des COVID-Impfstoffs untersucht wurden, Anzeichen einer Muskelschädigung auf. „Bash spricht außerdem von Daten, die unmittelbar nach der Impfung der Kinder erhoben wurden und bei denen der drastische Rückgang der Impfwirksamkeit bis in den negativen Bereich hinein nicht berücksichtigt wurde.“

RFK Jr.: COVID, RSV und Lyme-Borreliose sind Ergebnisse der „Gain-of-Function“-Forschung

Kennedy vermutete, dass COVID-19 aus der Laborforschung stamme – genauer gesagt aus der „Gain-of-Function“-Forschung. Er wies zudem darauf hin, dass auch andere Viren aus solchen Forschungsarbeiten hervorgegangen sein könnten.

„Die COVID-19-Pandemie und viele andere globale Pandemien, mit denen wir es zu tun haben, sind aus der ‚Gain-of-Function‘-Forschung hervorgegangen“, sagte Kennedy. „Die RSV-Epidemie, die derzeit die häufigste Todesursache bei Kindern in diesem Land ist, geht auf solche Experimente zurück. Die Lyme-Borreliose ist mit ziemlicher Sicherheit ebenfalls aus dieser Art von Forschung entstanden“, so Kennedy.

Hooker stimmte dem zu. Er sagte, es gebe Hinweise darauf, dass das RSV aus „Versuchen mit Schimpansen am Polio-Impfstoff“ hervorgegangen sei, das sich dann auf den Menschen ausgebreitet habe. In ähnlicher Weise habe sich die Lyme-Borreliose aus einem Biolabor auf Plum Island, New York, ausgebreitet – ganz ähnlich wie sich COVID-19 wahrscheinlich vom chinesischen Institut für Virologie in Wuhan ausgebreitet habe. Beide Viren enthielten Elemente, die wahrscheinlich künstlich hergestellt worden seien.

Nass kritisierte die Gain-of-Function-Forschung. „Was die Vorbereitung auf eine Pandemie angeht, ist das Schlimmste, was man tun kann, der Versuch, neue, tödliche Mikroorganismen zu erschaffen – basierend auf der Theorie, dass wir wissen müssen, was geschaffen werden kann, um uns dagegen zu verteidigen“, sagte sie.

Faucis Tagebücher und seine öffentliche Weigerung, Fragen zu beantworten, haben „das Blatt gewendet“

Mehrere Experten wiesen darauf hin, dass das Interview trotz der Angriffe von CNN auf Kennedy einen Wendepunkt in der Berichterstattung der Medien über COVID-19 und die Impfstoffsicherheit markierte – und deuteten an, dass dies Teil eines umfassenderen Wandels in der Berichterstattung sei.

Experten verwiesen auf einen Beitrag auf X von Dr. Ashish Jha, dem COVID-19-Koordinator des Weißen Hauses unter der Biden-Regierung, in dem er die Theorie unterstützte, dass COVID-19 auf einen Laborunfall zurückzuführen sei.

Sayer Ji, Vorsitzender des Global Wellness Forum und Gründer von GreenMedInfo, sagte, dass Mainstream-Wissenschaftler und Nachrichtenorganisationen solche Darstellungen nicht länger ignorieren können.

„Die schiere Menge an dokumentierten Fakten hat die Maschinerie, die zu ihrer Unterdrückung aufgebaut wurde, endlich überholt“, sagte Ji. „Vor fünf Jahren hätte dieser Satz dazu geführt, dass ein Privatmann auf jeder Plattform des Landes in die Schranken gewiesen worden wäre. Jetzt wird er laut von dem Mann ausgesprochen, der die Sendung geleitet hat.“

Tucker vermutete, dass die Veröffentlichung von Faucis Tagebüchern und seine Weigerung, während der Kongressanhörung in der vergangenen Woche 111 Fragen zu beantworten, „das Blatt gewendet“ hätten.

„Was Sie jetzt beobachten, ist eine Katharsis“, sagte Tucker. „Man wird sich die üblichen Beschwörungsformeln über Experten und eine Wissenschaft, die es gar nicht gibt, nicht mehr gefallen lassen. Kennedy war schon immer ein wichtiger Anführer der Dissidenten, und jetzt ist sein großer Moment gekommen.“