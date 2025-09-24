Trump sagt, die Ukraine könne alle von Russland verlorenen Gebiete zurückgewinnen

von Tyler Durden

In einer dramatischen Kehrtwende von seiner früheren Haltung, in der er Selenskyj noch vor einem Monat nach seinem Gipfeltreffen mit Putin in Alaska aufforderte, rasch einen Waffenstillstand mit Putin zu suchen, sagte Präsident Donald Trump am Dienstagnachmittag, dass die Ukraine in die Offensive gegen Russland gehen und alle besetzten Gebiete zurückerobern solle.

„Nachdem ich die militärische und wirtschaftliche Situation in der Ukraine und Russland kennengelernt und vollständig verstanden habe und nachdem ich die wirtschaftlichen Probleme gesehen habe, die es Russland bereitet, denke ich, dass die Ukraine mit der Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, zu kämpfen und die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form ZURÜCKZUGEWINNEN“, schrieb Trump in einem Beitrag auf Truth Social. Der Präsident sagte, dass es mit der Unterstützung Europas und der NATO und mit genügend Zeit und Geduld „sehr wohl eine Option“ sei, dass die Ukraine die russischen Streitkräfte vertreibe und ihre Grenzen wiederherstelle.

„Warum nicht? Russland kämpft seit dreieinhalb Jahren ziellos einen Krieg, den eine echte Militärmacht in weniger als einer Woche hätte gewinnen müssen“, schrieb Trump. „Dies zeichnet Russland nicht aus. Im Gegenteil, es lässt sie sehr wie einen ‚Papiertiger‘ aussehen.“

Trump sagte, Russlands schwächelnde Wirtschaft, Engpässe im eigenen Land und die wachsende öffentliche Unzufriedenheit könnten das Gleichgewicht weiter zugunsten der Ukraine verschieben. Er beschrieb die Ukraine als ein Land mit „großem Geist“, das im Verlauf des Krieges immer stärker werde, während er davor warnte, dass der russische Präsident Wladimir Putin vor „GROSSEN wirtschaftlichen Problemen“ stehe.

„Dies ist die Zeit für die Ukraine zu handeln“, schrieb Trump und fügte hinzu, dass er beiden Ländern alles Gute wünsche und dass die Vereinigten Staaten weiterhin Waffen an die NATO liefern würden, „damit die NATO damit tun kann, was sie will“.

Die vollständige Übersetzung des Posts von Donald Trump:

Nachdem ich die militärische und wirtschaftliche Situation in der Ukraine und Russland vollständig kennengelernt und verstanden habe und nachdem ich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten gesehen habe, die es Russland bereitet, denke ich, dass die Ukraine mit der Unterstützung der Europäischen Union in der Lage ist, zu kämpfen und die gesamte Ukraine in ihrer ursprünglichen Form ZURÜCKZUGEWINNEN. Mit Zeit, Geduld und der finanziellen Unterstützung Europas und insbesondere der NATO sind die ursprünglichen Grenzen, von denen aus dieser Krieg begann, sehr wohl eine Option.

Warum nicht? Russland kämpft ziellos seit dreieinhalb Jahren einen Krieg, den eine echte Militärmacht in weniger als einer Woche hätte gewinnen müssen. Dies zeichnet Russland nicht aus. Im Gegenteil, es lässt Russland sehr schwach aussehen, wie einen „Papiertiger“. Wenn die Menschen in Moskau und in allen großen Städten, Gemeinden und Bezirken in ganz Russland herausfinden, was wirklich in diesem Krieg passiert – die Tatsache, dass es fast unmöglich für sie ist, Benzin über die langen Schlangen hinweg zu bekommen, die sich bilden, und all die anderen Dinge, die in ihrer Kriegswirtschaft passieren, in der das meiste Geld für den Kampf in der Ukraine ausgegeben wird –, dann wird die Ukraine, die großen Geist besitzt und nur stärker wird, in der Lage sein, ihr Land in seiner ursprünglichen Form zurückzuerobern und wer weiß, vielleicht noch darüber hinaus!

Putin und Russland stecken in GROSSEN wirtschaftlichen Schwierigkeiten, und dies ist die Zeit für die Ukraine, zu handeln. Auf jeden Fall wünsche ich beiden Ländern nur das Beste. Wir werden weiterhin Waffen an die NATO liefern, damit die NATO damit tun kann, was sie will.

Viel Glück an alle!

DONALD J. TRUMP, PRÄSIDENT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA