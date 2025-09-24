Gute Nachrichten: Die UNO beklagt, dass ihr jährlich 4 BILLIONEN Dollar fehlen, um die „Nachhaltigen Entwicklungsziele“ zu erreichen

Meryl Nass

Aus Devex, Bericht von der UN-Generalversammlung:

Während die Staats- und Regierungschefs diese Woche zur 80. Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York City zusammenkommen, wird man wahrscheinlich Menschen sehen, die in Midtown Manhattan mit Namensschildern herumlaufen und „Flaggen raten“ spielen, während man über eine Protestkundgebung stolpert.

Eine der zentralen Fragen in diesem Jahr lautet: Woher soll das Geld für die Hilfe kommen? Das Geld versiegt gerade, während die globale Zusammenarbeit zerbricht und die Verteidigungsausgaben Rekordhöhen erreichen — 2,7 Billionen Dollar im Jahr 2024, der steilste Anstieg seit den späten 1980er-Jahren — während die Hilfsbudgets rapide schrumpfen. Offizielle Entwicklungshilfe (ODA) wird in diesem Jahr nach drastischen Kürzungen 2024 voraussichtlich um weitere 9 % bis 17 % einbrechen, was eine jährliche Lücke von 4 Billionen Dollar für die Erreichung der Nachhaltigen Entwicklungsziele hinterlässt. Wie die UN-Abrüstungschefin Izumi Nakamitsu warnt: „Steigende globale Militärausgaben bringen keinen Frieden.“

Anstatt die Regierungen zum Handeln aufzufordern, sagten viele der diese Woche versammelten Führungspersönlichkeiten — von Mia Mottley aus Barbados bis hin zum ehemaligen britischen Premierminister Gordon Brown —, dass es an der Zeit sei, anderswo nachzusehen.

„In Ermangelung einer internationalen regelbasierten Ordnung unterscheiden wir uns nicht von Kindern auf einem Spielplatz, die vor dem Tyrannen davonlaufen und hoffen, dass wir die Mittagspause überstehen, ohne dass uns jemand unser Essen wegnimmt“, sagte Mottley gestern während einer privaten Gesprächsrunde bei der Rockefeller Foundation. „Wir stehen möglicherweise vor einem Moment, in dem Gefühllosigkeit die Ordnung des Tages ist.“