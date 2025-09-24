Spannungen zwischen Russland und der NATO nehmen weiter zu

Von Paul Dragu

Trotz der scheinbar freundschaftlichen Gespräche zwischen der amerikanischen und der russischen Führung ist ein Ende des Krieges in der Ukraine nicht in Sicht. Die kriegführenden Nationen beschießen sich weiterhin gegenseitig mit Angriffen, der US-Präsident wird ständig mit Forderungen nach weiteren Sanktionen gegen Russland bombardiert, und nun schlägt Polen eine von der NATO unterstützte Flugverbotszone über der Ukraine vor.

Eine von der NATO durchgesetzte Flugverbotszone in der Ukraine würde das Bündnis im Grunde in einen Krieg gegen Russland verwickeln, da die Durchsetzung von den NATO-Staaten verlangen würde, russische Flugzeuge abzuschießen. Da die USA das militärisch stärkste Mitglied der NATO sind, würde ein solcher Schritt die Amerikaner wahrscheinlich zu Kämpfern gegen die Russen machen.

Drohnen und Flugverbotszonen

Am Montag forderte der polnische Außenminister Radoslaw Sikorski die NATO-Staaten auf, die Flugverbotszone zu verhängen. Er bezeichnete den Vorschlag als einen Weg, um Europa zu schützen. Sikorski sagte:

„Wir als NATO und EU könnten dazu in der Lage sein, aber das ist keine Entscheidung, die Polen allein treffen kann, sondern nur mit seinen Verbündeten. Der Schutz für unsere Bevölkerung – zum Beispiel vor herabfallenden Trümmern – wäre natürlich größer, wenn wir Drohnen und andere Flugobjekte über unserem Staatsgebiet bekämpfen könnten. Wenn die Ukraine uns bitten würde, sie über ihrem Territorium abzuschießen, wäre das für uns von Vorteil. Wenn Sie mich persönlich fragen, sollten wir das in Betracht ziehen.“

No-Fly-Zonen wurden zuvor schon vorgeschlagen, insbesondere vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Doch selbst die Biden-Regierung hatte genug Verstand, den Vorschlag zurückzuweisen. „Das würde im Wesentlichen bedeuten, dass das US-Militär russische Flugzeuge abschießen müsste und einen potenziell direkten Krieg mit Russland auslöst – genau den Schritt, den wir vermeiden wollen“, erklärte die Pressesprecherin des Weißen Hauses Jen Psaki im März 2022. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise, dass die Vereinigten Staaten den polnischen Vorschlag unterstützen.

Vergangene Woche meldeten die Polen, Kampfjets aufsteigen lassen und die Luftverteidigung in Bereitschaft versetzen zu müssen, nachdem russische Drohnen ihren Luftraum verletzt hätten. Die Russen erklärten, sie hätten Polen nicht ins Visier genommen, sie hätten nie Beweise erhalten, dass die Drohnen ihnen gehörten, und der Vorfall sei lediglich ein weiterer Versuch Warschaus gewesen, „die Ukraine-Krise weiter anzuheizen“. Russische Medien berichteten zudem, dass Belarus Polen gewarnt habe, dass sich möglicherweise Drohnen verirrt hätten.

Am Samstag folgte offenbar ein ähnlicher Vorfall in Rumänien. „Rumänien ließ Kampfjets aufsteigen, nachdem eine russische Drohne während eines Angriffs auf die benachbarte Ukraine seinen Luftraum verletzte“, berichteten westliche Medien. „Fragmente russischer Drohnen sind während des Krieges wiederholt in Rumänien niedergegangen.“

Verhindert Europa den Frieden?

Nach Ansicht der Russen „stehen die Europäer einem Friedensabkommen im Weg“. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte am Montag:

„Die NATO befindet sich de facto im Krieg mit Russland. Das ist offensichtlich und bedarf keines Beweises. Die NATO leistet direkte und indirekte Unterstützung für das Kiewer Regime.“

Russische Stellen behaupten zudem, die polnische Führung habe Anfragen zur Diskussion des Vorfalls abgelehnt. Konstantin Kosatschow, stellvertretender Vorsitzender des Föderationsrates der Russischen Föderation, sagte:

„Natürlich ist die Provokation menschengemacht. Ich bin sicher, dass die Ukrainer dahinterstecken, ebenso wie diejenigen, die sie unterstützen und ermutigen, in ihrem Bestreben, den bewaffneten Konflikt mit Russland zu verlängern. Die Eskalation ist klar erkennbar. Die Situation könnte durch direkte Konsultationen zwischen den zuständigen polnischen und russischen Stellen umfassend gelöst werden – ohne Mittelsmänner. Da jedoch alles getan wird, außer dies, ist klar, dass es nicht um Sicherheitsbedenken geht, sondern vielmehr um den Wunsch, weiterhin das Eskalationspedal im Konflikt in der Ukraine durchzudrücken.“

Mindestens ein amerikanischer Militärexperte glaubt, dass die Europäer versuchen, den Krieg auszuweiten. Präsident Donald Trumps ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater, General Mike Flynn, sagte letzte Woche:

„Die EU wünscht sich dringend einen direkten Konflikt mit Russland und wird jede Karte ziehen, jeden Trick anwenden, um die NATO in einen viel direkteren Konflikt hineinzuziehen. Wir müssen einen friedlichen Ausweg aus diesem Krieg finden.“

Öl-Abhängigkeit

Am Wochenende testete Trump die Europäer, wie ernst es ihnen mit weiteren Sanktionen gegen Russland ist. Seit der Invasion der Ukraine 2022 wurden bereits mehr als 20.000 Sanktionen gegen Russland verhängt. Doch sowohl eine Reihe amerikanischer Bundesgesetzgeber als auch europäische Führer drängen Trump, härter durchzugreifen und Russlands Geldquelle – den Verkauf von Öl und Energie – abzuschneiden.

Am Samstag erklärte Trump, er sei dazu bereit – „wenn alle Nationen zugestimmt und damit begonnen haben, dasselbe zu tun, und wenn alle NATO-Nationen AUFHÖREN, ÖL AUS RUSSLAND ZU KAUFEN.“

In einem langen Beitrag auf Truth Social wies Trump auf eine Tatsache hin, die in den Mainstream-Medien selten berichtet wird: Europas Abhängigkeit von russischer Energie. Trump schrieb:

„Wie Sie wissen, war das Engagement der NATO, zu GEWINNEN, weit weniger als 100 %, und der Kauf von russischem Öl durch einige war schockierend!“

Zu den NATO-Staaten, die weiterhin große Mengen russischen Öls kaufen, gehören die Slowakei, Ungarn und die Türkei – letztere ist hinter China und Russland der drittgrößte Käufer.

Noch stärker ist Europa von russischem Flüssigerdgas (LNG) abhängig. Der unkluge Versuch Westeuropas, auf unzuverlässige, ineffiziente grüne Energie umzuschwenken, hat Europa teilweise zu einem Finanzier Russlands gemacht. Während europäische Führer wie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron öffentlich auftrumpfen, haben sie still und leise ihre Käufe von russischem LNG erhöht. Frankreich ist innerhalb der EU der größte LNG-Abnehmer. Nach Angaben des European Newsroom (ENR) zeigen Eurostat-Daten, dass die EU in der ersten Hälfte des Jahres 2025 russisches LNG im Wert von rund 4,48 Milliarden Euro importierte – gegenüber 3,47 Milliarden Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Allerdings soll diese Abhängigkeit in den kommenden Jahren beendet werden. ENR berichtet:

„Die Europäische Kommission hat Pläne ausgearbeitet, bis 2028 sämtliche russischen Gas- und Öleinfuhren zu beenden. Nach dem Vorschlag sollen ab dem 1. Januar 2026 neue Verträge verboten werden. Bestehende Kurzfristverträge sollen bis zum 17. Juni 2026 enden, und langfristige Verträge sollen ab dem 1. Januar 2028 untersagt sein.“

Chinesische Verbindung

Russland erhält außerdem enorme Unterstützung von den beiden bevölkerungsreichsten Staaten der Welt: China und Indien. Beide haben ihre Käufe von russischem Öl erheblich ausgeweitet, wie aktuelle Analysen zeigen. Deshalb fordert Trump nun auch Sanktionen gegen China (gegen Indien hat die US-Regierung bereits 50 % Zölle verhängt). Trump schrieb in seinem Social-Media-Post:

„Wie auch immer, ich bin bereit, ‚loszulegen‘, wenn ihr es seid. Sagt mir nur wann? Ich glaube, dass dies – plus die NATO als Gruppe, die 50 bis 100 % ZÖLLE AUF CHINA erhebt, die nach Beendigung des Krieges mit Russland und der Ukraine wieder aufgehoben werden – ebenfalls sehr hilfreich sein wird, um diesen tödlichen, aber lächerlichen Krieg zu beenden. China hat eine starke Kontrolle, ja sogar einen Griff, über Russland, und diese mächtigen Zölle werden diesen Griff brechen.“

Der chinesische Außenminister Wang Yi reagierte auf Trumps Sanktionsforderung:

„China beteiligt sich nicht an Kriegen und plant sie auch nicht. Was China tut, ist, Friedensgespräche zu fördern und politische Lösungen für Brennpunkte durch Dialog voranzubringen.“

Fazit

Was auch immer als Nächstes geschieht, die Amerikaner sollten Druck auf ihre Regierung ausüben, damit die USA aus der NATO austreten. Die Amerikaner haben wenig zu gewinnen – wenn überhaupt etwas –, und viel zu verlieren, sollte die NATO in diesen Krieg verwickelt werden.

US-Senator Mike Lee (R-Utah) hat einen Gesetzesentwurf eingebracht, der den Austritt der Vereinigten Staaten aus der NATO vorsieht (weitere Informationen dazu finden Sie auf der Aktionsseite der John Birch Society).

Die NATO dient nicht den besten Interessen Amerikas. Sie ist eine globalistische Organisation, ein Tentakel der Vereinten Nationen, die von Anfang an als Keimzelle einer Weltregierung geschaffen wurde.