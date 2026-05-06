Trump setzt das „Project Freedom“ aus während die Welt auf den nächsten „Iran-Deal“ wettet und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump kündigt eine „Pause“ für das Projekt „Freedom“ an, vor dem Hintergrund des Optimismus hinsichtlich eines „vollständigen und endgültigen“ Abkommens mit dem Iran; ein französisches Schiff wurde bei einem Marschflugkörperangriff getroffen , Besatzungsmitglieder wurden verletzt

mit dem Iran; , Besatzungsmitglieder wurden verletzt Rubio erklärt, dass die „offensiven“ Maßnahmen der Operation „Epic Fury“ beendet sind und nun das Projekt „Freedom“ in vollem Gange ist. Ein weiteres Schiff wird in der Straße von Hormus angegriffen.

und nun das Projekt „Freedom“ in vollem Gange ist. Ein weiteres Schiff wird in der Straße von Hormus angegriffen. VAE erneut angegriffen , bestätigt durch staatliche Quellen – was der Iran jedoch bestreitet – und stattdessen erklärt, seine Aktionen richteten sich gegen die Vereinigten Staaten . Das Weiße Haus hat das Ende des Waffenstillstands noch nicht erklärt .

, bestätigt durch staatliche Quellen – was der . . Das Pentagon äußert sich dazu, ob der Waffenstillstand beendet oder verletzt wurde: Caine sagt, die Operationen des Iran am Montag lägen „alle unterhalb der Schwelle, um zu diesem Zeitpunkt größere Kampfhandlungen wieder aufzunehmen . “

. Widersprüchliche Aussagen aus Teheran zum Angriff auf die VAE , während Berichte über Uneinigkeit zwischen der IRGC und zivilen Führern kursieren.

, während Berichte über Uneinigkeit zwischen der IRGC und zivilen Führern kursieren. Zwei Zerstörer der US-Marine passierten die Straße von Hormus und fuhren in den Persischen Golf ein.

und fuhren in den Persischen Golf ein. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi reist nach Peking, um die Krisemit seinem chinesischen Amtskollegen zu besprechen.

Die Chancen auf den Abschluss eines Friedensabkommens sind gerade gestiegen…

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Trump setzt „Project Freedom“ aus

Es herrscht eine reflexartige Welle des Optimismus an den Märkten: Die WTI-Rohöl-Futures geben nach, während US-Aktienkontrakte und Treasury-Futures zulegen, nachdem Präsident Trump angekündigt hat, dass „Project Freedom“ ausgesetzt wird.

Trump sagte außerdem, es gebe Fortschritte auf dem Weg zu einem endgültigen Abkommen mit dem Iran – genau das, was sich die Anleger wirklich wünschen, da dies möglicherweise eine Wiederöffnung der Straße von Hormus bedeuten könnte.

Trumps Stellungnahme auf seinem TruthSocial-Feed (Hervorhebungen und Zeilenabstände von uns):

Aufgrund der Bitte Pakistans und anderer Länder, der enormen militärischen Erfolge, die wir während der Kampagne gegen den Iran erzielt haben, und darüber hinaus… …der Tatsache, dass große Fortschritte auf dem Weg zu einer umfassenden und endgültigen Einigung mit Vertretern des Iran erzielt wurden… …haben wir einvernehmlich vereinbart, dass zwar die Blockade in vollem Umfang in Kraft bleibt, das Projekt „Freedom“ (die Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormus) jedoch für kurze Zeit ausgesetzt wird, um zu prüfen, ob das Abkommen abgeschlossen und unterzeichnet werden kann.

Die WTI-Rohöl-Futures testen erneut die 100-Dollar-Marke…

Machen Sie sich jedoch keine allzu großen Hoffnungen, denn es gab bereits mehrere Fehlstarts dieser Art, und die Händler werden bald das Vertrauen verlieren, sofern nicht weitere Details von iranischer Seite bekannt werden.

Zudem wurde am späten Dienstag bestätigt, dass ein französisches Frachtschiff von einem Raketenangriff getroffen wurde, bei dem Besatzungsmitglieder verletzt wurden:

Ein Frachtschiff in der Golfregion wurde von einer mutmaßlichen Landangriffs-Marschflugrakete getroffen, wobei mehrere Mitglieder der philippinischen Besatzung verletzt wurden, wie zwei US-Beamte gegenüber CBS News angaben. Der Angriff auf die CGM San Antonio – die einem französischen Unternehmen gehört – ereignete sich am späten Dienstagabend Ortszeit, so die Beamten. Das Schiff befand sich am Dienstagmittag in der Nähe von Dubai, doch laut öffentlich zugänglichen Schiffsverfolgungsdaten ist unklar, ob sich das Schiff seitdem weiterbewegt hat.

Rubio erklärt, der Konflikt sei in eine neue Phase getreten

Außenminister Marco Rubio hat am Dienstagnachmittag verkündet, dass die Offensivphase des Iran-Kriegs „vorbei“ sei. Er erklärte weiter, dass die in der Straße von Hormus festsitzenden Schiffe vor einer humanitären Krise stünden, und warf dem Iran vor, durch die Sperrung der Straße von Hormus die Welt als Geisel zu nehmen. Der Iran bestreitet, die Vereinigten Arabischen Emirate angegriffen zu haben; das Außenministerium erklärte, seine „Verteidigungsmaßnahmen“ seien „ausschließlich gegen die USA gerichtet“ gewesen.

Die Operation „Epic Fury“ ist beendet, jetzt geht es weiter mit dem Projekt „Freedom“.

Übersetzung von „X“: UKMTO-WARNUNG 055-26 Klicken Sie hier, um die vollständige Warnung zu lesen

Reaktion auf dem Ölmarkt…

…während sich die Spielregeln ständig ändern:

BREAKING: REPORTER: But 10 weeks in, are we any closer to get rid of Iran's nuclear materials?



RUBIO: They no longer have a conventional shield. They have no Navy left. They don't have an Air Force. That's a very substantial achievement. That was the purpose of this. pic.twitter.com/bD33XPARVH — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 5, 2026

Übersetzung von „X“: EILMELDUNG: REPORTER: Aber sind wir nach zehn Wochen der Beseitigung des iranischen Nuklearmaterials auch nur einen Schritt näher gekommen? RUBIO: Sie verfügen nicht mehr über einen konventionellen Schutzschild. Sie haben keine Marine mehr. Sie haben keine Luftwaffe. Das ist eine sehr bedeutende Errungenschaft. Genau das war das Ziel.

Trump gefragt, ob der Waffenstillstand gescheitert sei

Ein aufschlussreicher Wortwechsel im Oval Office lässt stark vermuten, dass das Weiße Haus selbst angesichts einer zweiten iranischen Angriffswelle auf die VAE am Dienstag nicht bereit ist, zu sagen, dass der Waffenstillstand gescheitert sei – auch angesichts der Tatsache, dass es bislang noch zu keinem direkten Feuergefecht zwischen US-amerikanischen und iranischen Streitkräften gekommen ist:

Als Präsident Trump am Dienstag im Oval Office Fragen von Reportern beantwortete, wollte er nicht konkretisieren, was der Iran tun müsste, um gegen den Waffenstillstand zu verstoßen. Auf die Frage eines Reporters, was einen Verstoß darstellen würde, da das Land bereits mehrfach auf US-Schiffe geschossen habe, antwortete Trump: „Nun, das werden Sie erfahren, denn ich werde es Ihnen mitteilen.“ Er fügte hinzu, dass „sie wissen, was zu tun ist“, und „sie wissen vor allem, was nicht zu tun ist“.

Zuvor hatte das Pentagon deutlich gemacht, dass der Waffenstillstand aus Sicht Washingtons weiterhin in Kraft ist.

Die iranische Regierung versucht unterdessen, Gerüchte über eine Spaltung zwischen der Präsidentschaft und dem IRGC/Militärapparat zu entkräften.

Zweite Angriffswelle auf die VAE im Gange

Das Verteidigungsministerium des Landes hat soeben eine offizielle Erklärung zu den aus dem Iran kommenden Geschossen veröffentlicht:

Die Luftabwehr der Vereinigten Arabischen Emirate ist derzeit mit Raketen- und Drohnenangriffen aus dem Iran konfrontiert.

Das Verteidigungsministerium bestätigt, dass die Geräusche, die in verschiedenen Regionen des Landes zu hören sind, darauf zurückzuführen sind, dass die Luftabwehrsysteme der Vereinigten Arabischen Emirate ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen abfangen.

Die Luftabwehrsysteme der Vereinigten Arabischen Emirate bekämpfen aktiv Raketen und Drohnen. Das Verteidigungsministerium erklärt, dass die im ganzen Land zu hörenden Geräusche das Ergebnis laufender Abwehrmaßnahmen gegen Raketen und Drohnen sind.

Air defense systems are currently responding to a missile threat. Please remain in a safe location and follow official channels for warnings and updates. pic.twitter.com/1srVYlQgI0 — NCEMA UAE (@NCEMAUAE) May 5, 2026

Übersetzung von „X“: Die Luftabwehrsysteme reagieren derzeit auf eine Raketenbedrohung. Bitte bleiben Sie an einem sicheren Ort und informieren Sie sich über offizielle Kanäle über Warnungen und aktuelle Entwicklungen.

Mittlerweile gibt es Berichte über Explosionen, die auf der iranischen Insel Qeshm zu hören waren, und es werden Fragen zu Szenen wie der folgenden laut:

Fire at a commercial complex in Andisheh, #Iran, which is in Tehran Province. pic.twitter.com/JxSwgSoRng — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) May 5, 2026

Übersetzung von „X“: Brand in einem Geschäftskomplex in Andisheh, #Iran, in der Provinz Teheran.

Ist der Waffenstillstand vorbei? Das Pentagon gibt eine eindeutige Antwort

Bei der Pressekonferenz des Pentagons am Dienstagmorgen unter der Leitung von Kriegsminister Pete Hegseth erklärte der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, General Dan Caine, ganz klar, dass die USA die Eskalation vom Montag (den Angriff auf die VAE und einige Schiffe in der Straße von Hormus) als Handlungen betrachten, die „zum jetzigen Zeitpunkt alle unterhalb der Schwelle für die Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen liegen.“

Die Trump-Regierung hat argumentiert, dass sie keine Zustimmung des Kongresses einholen müsse, um militärische Operationen über eine 60-Tage-Frist hinaus fortzusetzen, da ein Waffenstillstand in Kraft sei. Doch die am Montag aufgeworfene Frage lautet: Bedeutet der jüngste iranische Vorstoß über den Golf hinweg das Ende des Waffenstillstands? Das Pentagon und die Trump-Regierung sagen eindeutig nein. „Kein Gegner sollte unsere derzeitige Zurückhaltung mit einem Mangel an Entschlossenheit verwechseln“, betonte Caine anschließend.

The ceasefire with Iran is not over, according to U.S. Secretary of War Hegseth.



Project Freedom is "separate and distinct” from Operation Epic Fury, Hegseth added.



The Iranian fire is recent days was described as "harassing" and "below the threshold of restarting major combat… — Trey Yingst (@TreyYingst) May 5, 2026

Übersetzung von „X“: Laut US-Kriegsminister Hegseth ist der Waffenstillstand mit dem Iran noch nicht beendet. Das Projekt „Freedom“ sei „völlig unabhängig“ von der Operation „Epic Fury“, fügte Hegseth hinzu. Die iranischen Angriffe der letzten Tage wurden laut dem Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs, General Caine, als „schikanierend“ und „unterhalb der Schwelle zur Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen“ beschrieben.

Im Folgenden finden Sie einige der aktuellsten Top-Entwicklungen aus verschiedenen Mainstream-Medien:

—Trumps Wunsch, den Krieg mit dem Iran zu beenden, wird auf die Probe gestellt, nachdem Teheran am Montag amerikanische Kriegsschiffe beschossen und die Bemühungen der USA zur Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus gewaltsam gestört hat. Dennoch möchte Trump laut Regierungsvertretern eine neue Bombardierungskampagne vermeiden und bevorzugt eine Verhandlungslösung, um Teherans Atomprogramm zu stoppen und den wochenlangen Krieg zu beenden, der die Benzinpreise in die Höhe getrieben und der Weltwirtschaft geschadet hat. (WSJ) —Nach Einschätzungen der US-Geheimdienste hat sich die Zeit, die der Iran zum Bau einer Atomwaffe benötigen würde, seit dem letzten Sommer nicht verändert, als Analysten schätzten, dass ein Angriff der USA und Israels den Zeitplan um bis zu ein Jahr zurückgedrängt habe. Der unveränderte Zeitplan deutet darauf hin, dass eine erhebliche Behinderung des iranischen Atomprogramms die Zerstörung oder Beseitigung der verbleibenden Bestände an hochangereichertem Uran erfordern könnte. (RTRS) —Trump sagt, der Krieg könnte sich noch um drei Wochen hinziehen, behauptet jedoch, die USA hätten „bereits gewonnen“. (ABC)

Unten: Folie des Pentagon aus der Pressekonferenz vom Dienstag, die iranische Angriffe auf die Schifffahrt in der Straße von Hormus zeigt: „Seit der Verkündung des Waffenstillstands hat der Iran neunmal auf Handelsschiffe geschossen und zwei Containerschiffe gekapert“ (General Caine).

Und das relativiert die Dinge…

In a Pentagon briefing, top U.S. General

Dan Caine says Iranian attacks on shipping and U.S. vessels is currently below the threshold of restarting major combat operations. (This included 9 attacks on commercial vessels and 10 against U.S. forces) pic.twitter.com/CU0gQVSvzJ — Idrees Ali (@idreesali114) May 5, 2026

Übersetzung von „X“: Bei einer Pressekonferenz im Pentagon erklärte der hochrangige US-General Dan Caine, die iranischen Angriffe auf die Schifffahrt und US-Schiffe lägen derzeit unterhalb der Schwelle für die Wiederaufnahme größerer Kampfhandlungen. (Dazu zählten 9 Angriffe auf Handelsschiffe und 10 Angriffe auf US-Streitkräfte.)

Interne Spaltung im Iran wegen der Angriffe auf die VAE am Montag(?)

Es gibt zahlreiche Gerüchte, dass sich die zivile Regierung des Iran und die IRGC in Bezug auf den Angriff auf die VAE am Montag, der zu einem Großbrand in der Ölförderanlage von Fujairah und zur Verletzung von drei indischen Staatsangehörigen führte, in direktem Konflikt stehen. Al Jazeera beispielsweise stellt fest:

„Indem der Iran diese Anlage ins Visier nimmt, sendet er eine direkte Botschaft an die VAE: ‚Wir können eure wichtigsten wirtschaftlichen Stützpunkte angreifen, auch wenn ihr glaubt, die Straße von Hormus umgehen zu können‘“, sagte Turak. Die iranische Regierung hat die Verantwortung für den Angriff weder bestätigt noch dementiert. Turak merkte jedoch an, dass aus dem Iran „ziemlich widersprüchliche“ Aussagen zu vernehmen seien.

Und die von Saudi-Arabien finanzierte Iran International berichtet von einer dramatischen Spaltung und einem internen Bruch im Zusammenhang mit der riskanten Operation über den Golf hinweg, was das Ende des Waffenstillstands bedeuten könnte (obwohl Präsident Trump selbst seltsamerweise nicht erklärt hat, dass dieser gebrochen sei):

Exklusive Informationen, die Iran International vorliegen, deuten auf einen zunehmenden Konflikt zwischen dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian und der Militärführung hin, der durch die Eskalation am Montag im Persischen Golf und die Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate ausgelöst wurde. Laut Quellen, die mit den Beratungen in Teheran vertraut sind, hat Pezeshkian starke Verärgerung über die Aktionen des Korps der Islamischen Revolutionsgarden unter der Führung von Ahmad Vahidi zum Ausdruck gebracht und die Raketen- und Drohnenangriffe auf die VAE als „völlig unverantwortlich“ bezeichnet, da sie ohne Wissen oder Abstimmung mit der Regierung durchgeführt worden seien. Pezeshkian soll die Vorgehensweise des IRGC, die Spannungen mit den Ländern der Region zu verschärfen, als „Wahnsinn“ bezeichnet und vor potenziell irreversiblen Folgen gewarnt haben.

Es ist sicherlich nicht das erste Mal, dass „Iran International“, eine in London ansässige Publikation, die als den israelischen Geheimdiensten „nahestehend“ gilt, schwere interne Spaltungen in der iranischen Kriegsführung behauptet, doch diese Sichtweise findet zunehmend Widerhall und wird in immer breiteren Kreisen thematisiert.

Zwei Zerstörer der US-Marine passieren erfolgreich die Meerenge

Zur Bewertung der massiven Eskalation am Montag teilte das US-Zentralkommando mit, seine Streitkräfte hätten Raketen abgefangen, die auf Schiffe der US-Marine und Handelsschiffe abgefeuert worden seien, und erklärte zudem, amerikanische Hubschrauber hätten sechs kleine iranische Boote versenkt, die laut offiziellen Angaben zivile Schiffe unter amerikanischem Schutz angegriffen hätten.

Zudem wurde ein wichtiger Meilenstein in Bezug auf Washingtons Bestreben erreicht, Trumps neu angekündigtes „Project Freedom“-Konzept zur militärischen Eskortierung von Schiffen durch die Straße von Hormus durchzusetzen. Zwei Zerstörer der US-Marine passierten die Straße von Hormus und liefen am Montag und in der Nacht darauf in den Persischen Golf ein, nachdem sie ein iranisches Sperrfeuer durchquert hatten, wie Verteidigungsbeamte mitteilten.

CBS berichtet: „Die USS Truxtun und die USS Mason, unterstützt von Apache-Hubschraubern und anderen Flugzeugen, sahen sich während der Durchfahrt einer Reihe koordinierter Bedrohungen ausgesetzt, so die Verteidigungsbeamten. Der Iran feuerte kleine Boote, Raketen und Drohnen auf sie ab, was von Beamten als anhaltendes Sperrfeuer beschrieben wurde.“ Der Bericht unterstreicht ferner, dass „trotz der Intensität der Angriffe keines der US-Schiffe getroffen wurde“.

„Keine militärische Lösung“

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi hat eine interessante Erklärung abgegeben, in der er Trumps Eskalationsversuche in der Straße von Hormus verurteilt und warnt, dass es keine „militärische Lösung“ für die Krise gebe, während er die USA, die VAE und andere Länder der Region davor warnt, in einen „Sumpf“ in der Region hineingezogen zu werden.

„Die Ereignisse in der Straße von Hormus machen deutlich, dass es keine militärische Lösung für eine politische Krise gibt“, schrieb Araghchi auf X. „Da die Gespräche dank der großzügigen Bemühungen Pakistans Fortschritte machen, sollten die USA darauf achten, nicht von böswilligen Kräften zurück in den Sumpf gezogen zu werden. Das Gleiche gilt für die VAE. Das Projekt Freiheit ist ein Projekt der Sackgasse“, bekräftigte der hochrangige iranische Diplomat.

Bemerkenswert ist auch, dass Araghchi am Dienstag nach Peking reisen wird, um Gespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen zu führen. „Während des Besuchs wird er seinen chinesischen Amtskollegen [Wang Yi] treffen, um die bilateralen Beziehungen sowie regionale und internationale Entwicklungen zu erörtern“, teilte das iranische Außenministerium in einer Erklärung mit.

Unten: Graham sagt, man zahlt entweder jetzt oder später. „Sie haben versucht, an eine Atomwaffe zu kommen. Wenn Sie das nicht glauben, sollten Sie kein Auto fahren dürfen.“

Lindsey Graham says Americans deserve higher gas prices because many doubted Iran was going to get a nuclear weapon.



Graham says you either pay now or you pay later.



“They tried to get a nuclear weapon. If you don’t believe that, you shouldn’t be allowed to drive.” https://t.co/1dDx1PVACv pic.twitter.com/Uma2pETYt7 — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) May 5, 2026

Zumindest offiziell verfolgt Peking eine Politik der „Nichteinmischung“ in die inneren Angelegenheiten anderer Länder und hat erklärt, nicht in den Iran-Konflikt verwickelt zu sein – während Washington China wiederholt vorgeworfen hat, Teheran mit Geheimdienstinformationen und möglicherweise sogar mit militärischer Ausrüstung oder Waffen zu versorgen.

An anderer Stelle in der Region erklärt die südkoreanische Präsidialsekretärin Choi Soung-ah laut Reuters, dass „die Sicherheit internationaler Seewege und die Freiheit der Schifffahrt durch das Völkerrecht geschützt werden sollten“ und dass Seoul „die diesbezüglichen Äußerungen von Präsident Trump beobachtet“. Dies geschah nach einer Explosion und einem Brand auf einem von Südkorea betriebenen Schiff in der Straße von Hormus am Montag, für die Trump einen iranischen Angriff verantwortlich machte.

Weitere geopolitische Entwicklungen

via Newsquawk…

US-Präsident Trump sagte, der Krieg mit dem Iran könne noch zwei bis drei Wochen andauern; Zeit spiele dabei keine entscheidende Rolle.

Eine militärische Quelle der IRGC teilte Tasnim mit, die USA hätten zwei kleine Boote mit Zivilisten an Bord beschossen, anstatt auf Schnellboote der IRGC zu schießen.

„Ali Akbar Ahmadian, Mitglied des iranischen Verteidigungsrats: Unsere Sicherheit lässt keine Verhandlungen zu, und Washington hat die globale Schifffahrt und die Energiesicherheit behindert“, berichtete Al Jazeera.

Der iranische Präsident Pezeshkian habe um ein sofortiges und dringendes Treffen mit dem Obersten Führer Khamenei gebeten, um ihn aufzufordern, die Angriffe der IRGC auf die Staaten am Persischen Golf zu stoppen und eine Wiederholung zu verhindern, berichtete Iran International.

Pezeshkian habe Berichten zufolge dargelegt, dass der Angriff der IRGC auf die VAE ohne Wissen der Regierung stattgefunden habe.

US-Geheimdienstinformationen deuten darauf hin, dass die Angriffe seit Kriegsbeginn nur begrenzte neue Schäden am iranischen Atomprogramm verursacht hätten, so Quellen von Reuters.

Ein Vertreter des US-Außenministeriums erklärte gegenüber Al Jazeera, der Präsident sei sich darüber im Klaren, dass eine direkte Kommunikation zwischen Israel und dem Libanon der beste Weg zum Frieden sei; wir arbeiten daran, die notwendigen Voraussetzungen und die politische Dynamik zu schaffen, um dies voranzutreiben

Zwei Zerstörer der US-Marine passierten die Straße von Hormus und fuhren in den Persischen Golf ein, nachdem sie ein iranisches Sperrfeuer umgangen hatten, so Verteidigungsbeamte, die mit CBS News sprachen; „Der Iran setzte kleine Boote, Raketen und Drohnen gegen sie ein“.

Maersk (MAERSKB DC) teilte mit, dass das unter US-Flagge fahrende Autotransportschiff seiner Tochtergesellschaft, die „Alliance Fairfax“, den Golf am 4. Mai über die Straße von Hormus verlassen habe.

US-Finanzministerin Bessent hatte letzten Monat einen „heftigen Streit“ mit dem britischen Finanzminister Reeves wegen ihrer unverblümten Kritik am Krieg gegen den Iran, wie Quellen der FT berichten.

Das US-CENTCOM veröffentlichte: „Im Nahen Osten stationierte US-Kriegsschiffe und -Flugzeuge setzen die Seeblockade gegen den Iran durch und führen gleichzeitig das Projekt Freedom durch, um den freien Handelsverkehr durch die Straße von Hormus zu gewährleisten.“

US-Beamte sagen, das Militär sei der Wiederaufnahme von Kampfhandlungen näher als noch vor 24 Stunden, berichtete Fox.

US-Präsident Trump bekräftigt, er empfinde Europa als „sehr enttäuschend“.

Der iranische Außenminister Araghchi schrieb: „Da die Gespräche dank der großzügigen Bemühungen Pakistans Fortschritte machen, sollten die USA darauf achten, nicht von Übeltätern zurück in den Sumpf gezogen zu werden. Das Gleiche gilt für die VAE.“

Vollständiger Beitrag: „Die Ereignisse in Hormuz machen deutlich, dass es keine militärische Lösung für eine politische Krise gibt. Da die Gespräche dank Pakistans großzügiger Bemühungen Fortschritte machen, sollten die USA darauf achten, nicht von Übeltätern zurück in den Sumpf gezogen zu werden. Das Gleiche gilt für die VAE. Das Projekt ‚Freedom‘ ist ein Projekt ‚Deadlock‘.“

Die Nachrichtenagentur Mehr berichtete, dass im Hafen von Dayyer im Süden des Iran ein Feuer auf zwei Handelsschiffen ausgebrochen sei und sich auf zwei weitere ausgebreitet habe; die Ursache sei unklar.

„Heute Abend waren Explosionen im Hafen von Bandar Abbas (Iran) und auf der Insel Qassem (Iran) im Persischen Golf zu hören“, berichtete ein N12-Journalist unter Berufung auf Quellen im Iran.

Der politische Stellvertreter der IRGC erklärte, der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus werde nur mit Irans Genehmigung stattfinden, berichtete ISNA; „Jede Art von Schiffsverkehr in der Straße von Hormus, sofern er vom Feind ausgeht, wird auf eine entschlossene und vernichtende Reaktion stoßen.“

Der iranische Parlamentspräsident Ghalibaf sagte, die neue Gleichung der Straße von Hormus verfestige sich.

Die Maßnahmen der USA und ihrer Verbündeten hätten die Sicherheit der Schifffahrt und der Energieversorgung bedroht.

Eine von den USA, Saudi-Arabien, Bahrain, Katar, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Kuwait vorbereitete Resolution des UN-Sicherheitsrats öffne die Tür für mögliche Durchsetzungsmaßnahmen, berichtete AsharqNews unter Berufung auf die Resolution, die „morgen verteilt werden soll“.

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