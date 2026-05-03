Trump über die Blockade der Straße von Hormus: „Wir sind wie Piraten – und das ist sehr lukrativ“

Von Tyler Durden

Seltene Übereinstimmung mit iranischen Beamten? Präsident Trump hat kürzlich erklärt, die US-Marine verhalte sich „wie Piraten“, als er eine Operation zur Beschlagnahmung eines Schiffes im Rahmen der anhaltenden Blockade iranischer Häfen beschrieb.

„Wir … sind auf dem Schiff gelandet und haben es übernommen. Wir haben die Ladung beschlagnahmt, das Öl beschlagnahmt. Das ist ein sehr profitables Geschäft“, sagte Trump am Freitag vor einem großen Publikum bei einer Kundgebung in Florida. „Wir sind wie Piraten“, fügte er hinzu, während die Menge ihm zujubelte. „Wir sind so etwas wie Piraten. Aber wir spielen keine Spielchen.“ Sehen Sie sich an, wie der US-Präsident außerdem erklärt: „Es ist ein sehr profitables Geschäft“:

TRUMP ADMITS AMERICANS ARE PIRATES



“It’s a very profitable business. We’re like pirates.” pic.twitter.com/p7g6kMPCmG — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) May 2, 2026

Die Ironie dieser Aussage liegt darin, dass sie genau Teherans eigenen Vorwurf widerspiegelt, wonach das Pentagon tatsächlich „Piraterie“ in den Gewässern des Persischen Golfs betreibe, während die USA weltweit versuchen, andere iranische Schiffe auf hoher See abzufangen, insbesondere in der Nähe Asiens.

Diese Woche richtete der Iran eine formelle Aufforderung an den UN-Sicherheitsrat, die „fortdauernden völkerrechtswidrigen Handlungen der Vereinigten Staaten durch eine weitere piratenähnliche Beschlagnahmung und gezielte Bekämpfung von Handelsschiffen, nämlich der M/T Majestic und der M/T Tifani, zu unterbinden“.

Einige iranische Botschaften im Ausland haben ebenfalls direkt auf den neuen Piraterie-Clip von Trump reagiert. Hier ist, was das iranische Außenministerium am X. über eine seiner diplomatischen Vertretungen in Südasien zu sagen hatte:

„So etwas wie Piraten“? Nein, Donny – das ist Piraterie im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Vorteil eines unfähigen Gegners: Momente wie dieser. Aber dass die Menge jubelt und mitklatscht? Das ist der wirklich beunruhigende Teil. Die USA brauchen dringend einen raschen und grundlegenden Regimewechsel.

Zudem äußerte sich ein Moderator des russischen Senders RT wie folgt als Reaktion: „Das einzig Gute an Trump ist, dass er offen zugibt, dass die USA ein Schurkenstaat sind, dem das Völkerrecht völlig egal ist; er macht sich nicht die Mühe, die abscheulichen Taten der USA mit der falschen liberalen PR-Rhetorik zu verschleiern, die frühere Präsidenten verwendet haben.“

Dies ähnelt auch dem Fall, als Trump als erster US-Präsident erklärte, dass amerikanische Truppen in Syrien seien, um „das Öl zu sichern“ – womit er früheren Präsidenten und Beamten widersprach, die darauf bestanden hatten, Washington sei lediglich an Operationen zur „Bekämpfung des IS“ beteiligt.

Unterdessen erklärte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, diese Woche auf X, die Amerikaner hätten ein „unbestreitbares Recht und die feierliche Pflicht“, vom Weißen Haus Rechenschaft für den andauernden „Krieg der Wahl“ der USA und Israels gegen den Iran zu verlangen.

Der Krieg sei „ein klarer, unprovozierter Akt der Aggression“, erklärte er und forderte die Amerikaner auf, sich zu erheben und ihre Führer dafür zur Rechenschaft zu ziehen, „diesen illegalen Krieg gegen die Nation Iran geführt und all die Gräueltaten begangen zu haben“.

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