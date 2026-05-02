Krieg oder kein Krieg … das ist hier die Frage

Larry C. Johnson

Donald Trump muss letzte Nacht in einem Holiday Inn übernachtet haben, denn als er am Freitag das Weiße Haus verließ, um nach Florida zu fliegen und eine Rede in The Villages zu halten – einer Altersgemeinde, die für sexuell übertragbare Krankheiten bekannt ist –, dachte er, er wäre ein Anwalt. Freitag, der 1. Mai, war der Tag, an dem er laut War Powers Act die Zustimmung des Kongresses einholen muss, um den Krieg im Iran fortzusetzen. Aber Trump, der wie ein unfallstellenverfolgender Rechtsanwalt denkt, verkündete, dass der Krieg mit dem Iran vorbei sei.

Mein lieber Freund Ray McGovern glaubt, dass Trump es ernst meinen könnte (und ich bete, dass Ray recht hat) und dass er zu dieser Ankündigung motiviert wurde, weil Wladimir Putin ihn während ihres Telefonats am Dienstag davor gewarnt hatte, den Iran anzugreifen.

Ich habe heute mit Ray und dem Richter eine andere Möglichkeit zur Sprache gebracht: Trump wird ein paar Tage warten und dann eine neue Angriffsserie gegen den Iran starten und behaupten, dass die im War Powers Act festgelegte 60-Tage-Frist von Tag 1 an neu beginnt, weil dies ein „neuer“ Krieg sei.

Ich glaube, dass Trump in den kommenden Tagen einen neuen Angriff auf den Iran befehlen wird. In den letzten zehn Tage gab es eine massive Verlegung von US-Militärflugzeugen nach Westasien. Sie transportieren Vorräte an Raketen und Bomben sowie zusätzliches Armee- und Marinepersonal. Das US-Militär ist bereit und scharfgeschaltet, um neue Missionen auszuführen, wenn Präsident Trump dies anordnet.

Der CENTCOM-Kommandeur, Admiral Cooper, zusammen mit dem General, der die Luftstreitkräfte befehligt, und dem Admiral, der die Seestreitkräfte befehligt, haben Pläne für eine erneute Luftoffensive aktualisiert. Sie haben auf Befehl von Donald Trump auch Optionen für die Einnahme der Insel Kharg und/oder der Insel Qemsh sowie Optionen für einen Angriff auf eine iranische Nuklearanlage vorbereitet.

Obwohl CENTCOM neue Operationen geplant hat, haben Admiral Cooper und seine beiden untergeordneten Kommandeure Berichten zufolge Präsident Trump davon abgeraten, militärische Optionen gegen den Iran zu erneuern. Sie glauben, dass weitere Militärschläge das Ziel, den Iran zu Zugeständnissen zu zwingen und die Straße von Hormus zu öffnen, nicht erreichen werden. Noch wichtiger ist, dass eine Luftkampagne die US-Bestände an Tomahawk-Marschflugkörpern, JASSMs (d.h. Joint Air-to-Surface Standoff Missiles), PAC-3-Abfangjägern (Patriot) und THAAD-Abfangjägern weiter erschöpfen wird.

Stand 1./2. Mai 2022 ist die offizielle Position der iranischen Regierung – übermittelt durch pakistanische Vermittler und öffentliche Erklärungen von Präsident Massud Peseschkian, Beamten des Außenministeriums und mit der IRGC verbundenen Persönlichkeiten –, dass sie die Straße von Hormus nicht wieder öffnen und vollständig deeskalieren wird, bis die USA mehrere Kernbedingungen erfüllen.

Der Iran hat diese wiederholt als nicht verhandelbare „rote Linien“ bezeichnet und US-Vorschläge abgelehnt, die sofortige Zugeständnisse beim Atomprogramm verlangen oder die Seeblockade aufrechterhalten. In seinem jüngsten überarbeiteten Angebot (den USA über Pakistan übermittelt) legt der Iran fest, dass:

Die USA ihre Seeblockade iranischer Häfen sofort aufheben müssen. Beide Seiten müssen einer dauerhaften Beendigung des Krieges (oder einer langfristigen, garantierten Waffenruhe) zustimmen. Im direkten Gegenzug wird der Iran seine Blockade/Minierung/Angriffe auf die Straße von Hormus beenden und sie für die internationale Schifffahrt vollständig wieder öffnen. Gespräche über das iranische Atomprogramm würden auf eine spätere Phase verschoben, nachdem die unmittelbare Krise gelöst ist.

Präsident Trump hat öffentlich erklärt, dass er mit diesem Vorschlag „nicht zufrieden“ sei, hauptsächlich weil er die Atomgespräche verzögert. Die Position Irans bezüglich der Anreicherung von Uran hat sich im Laufe der letzten zwei Wochen verhärtet. Der Iran besteht nun darauf, dass er als Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags und weil er Inspektionen seiner Nuklearanlagen durch die IAEO zugelassen hat, ein rechtmäßiges und souveränes Recht zur Urananreicherung habe.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sind ins Stocken geraten. Der Iran war jedoch auf diplomatischer Front fleißig. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi führte hauptsächlich am Freitag, den 1. Mai 2026 (wobei einige Aktivitäten möglicherweise von Donnerstag, den 30. April, übergriffen), eine Reihe von Telefonaten mit folgenden Ländern:

Türkei

Ägypten

Katar

Irak

Saudi-Arabien

Aserbaidschan

Araghchi unterrichtete seine Amtskollegen über die jüngsten diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA und Israel mit dem Iran, einschließlich des überarbeiteten Vorschlags Irans zur Straße von Hormus, zur Blockade und zur regionalen Deeskalation. Ich hoffe, wir haben ein ruhiges Wochenende, aber die Aussichten auf eine ausgehandelte Lösung scheinen zu schwinden. Ich werde die Situation weiter beobachten und Sie auf dem Laufenden halten.