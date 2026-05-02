Krieg gegen den Iran: – Trump entscheidet über drei Optionen

Der Stillstand im Krieg gegen den Iran hält an. Die Straße von Hormus ist (größtenteils) immer noch gesperrt. Die US-Blockade des iranischen Schiffsverkehrs, obwohl undicht, ist weiterhin in Kraft.

Der Iran bewertet den Krieg als keineswegs beendet:

Insgesamt herrscht in Iran die Wahrnehmung, dass der Krieg noch lange nicht vorbei ist; vielmehr wird die Seeblockade entweder als Vorspiel zu weiterer Eskalation oder als Auslöser für eine neue Konfliktrunde betrachtet, die früher oder später eintreten könnte.

Trotz des Rückzugs eines seiner drei Flugzeugträger in der Region sind US-Streitkräfte weiterhin in Position und bereit, jederzeit zuzuschlagen.

Kurz gesagt – Beide Seiten sind bereit, den Krieg wieder aufzunehmen.

US-Präsident Donald Trump hat drei Optionen:

die Blockade des Iran fortzusetzen und damit die Blockade der Straße von Hormus;

eine neue Bombenoffensive gegen den Iran zu starten;

den Sieg zu verkünden und seinen Streitkräften den Abzug aus dem Golf zu befehlen.

Es gibt Anzeichen dafür, dass Trump alle drei Optionen abwägt, sich aber noch nicht für eine entschieden hat.

Gestern berichtete die Wall Street Journal, dass die USA sich auf eine verlängerte Blockade archiviert vorbereiten:

Präsident Trump hat seinen Beratern aufgetragen, sich auf eine verlängerte Blockade des Iran vorzubereiten, sagten US-Beamte und zielten damit auf die Kassen des Regimes ab in einem riskanten Versuch, Teheran zu einer nuklearen Kapitulation zu zwingen, die es lange verweigert hat.

In kürzlichen Treffen, einschließlich einer Diskussion am Montag im Situation Room, entschied sich Trump dafür, weiterhin Irans Wirtschaft und Ölexporte durch die Verhinderung von Schifffahrt zu und von seinen Häfen auszupressen. Er bewertete, dass seine anderen Optionen – die Bombardements wieder aufzunehmen oder sich vom Konflikt zurückzuziehen – ein höheres Risiko bergen als die Blockade aufrechtzuerhalten, sagten Beamte.

Es scheint eine gewisse Hoffnung zu geben, dass der Iran unter der anhaltenden Blockade einknickt. Diese Hoffnung ist falsch. Der Iran hat in den letzten 20 Jahren mindestens zweimal unter Blockade gelitten. Während der „Maximaldruck“-Kampagne von 2018-2021 konnte er kein Öl exportieren, revived aber seine Produktion, sobald die Belagerung aufgehoben wurde.

Die Fortsetzung der US-Blockade des Iran wird nur die Blockade der Straße von Hormus verlängern und damit die Depression der Weltwirtschaft verlängern. Steigende Benzinpreise in den USA werden diesen Eindruck verstärken:

Durchschnittliche US-Benzinpreise haben einen neuen Höchststand von 4,23 Dollar pro Gallone erreicht, den höchsten seit 2022 und einen Rekord seit Kriegsbeginn gegen den Iran, so der Automobilclub AAA.

Der Preis für Brent-Rohöl, den Benchmark, der den Benzinpreis in den USA beeinflusst, liegt nun bei 114,60 Dollar pro Barrel, fast 25% höher als das jüngste Tief seit Mitte April. Vor einem Jahr lagen die US-Benzinpreise im Durchschnitt bei 3,16 Dollar pro Gallone.

Der Iran hat kein Interesse daran, dass die USA sich an eine Blockade des iranischen Verkehrs gewöhnen. Er erwägt, die Belagerung mit Gewalt zu brechen:

Die anhaltende amerikanische Seeräuberei und Piraterie in Form der sogenannten „Seeblockade“ wird bald mit „praktischen und beispiellosen Maßnahmen“ beantwortet, teilte eine hochrangige Sicherheitsquelle am Mittwoch der Press TV mit.

Die iranischen Streitkräfte – unter dem Kommando des Khatam al-Anbiya-Hauptquartiers als Kriegsführung – sind der Ansicht, dass Geduld Grenzen hat und eine bestrafende Reaktion notwendig ist, falls Washington seine illegale Seeblockade um die Straße von Hormus aufrechterhält, sagte die Quelle.

…

Die hochrangige Quelle warnte weiter, dass eine anhaltende amerikanische Blockade und Schließung der Straße von Hormus den USA letztlich mehr schaden könnte als dem Iran und dass eine entscheidende Reaktion vom obersten Militärkommando für notwendig erachtet wird, um auch diese verbliebene amerikanische Option vollständig zu diskreditieren.

Während er die Blockade aufrechterhält, hat Trump auch das Militär nach weiteren Optionen gefragt:

Präsident Trump soll am Donnerstag von CENTCOM-Kommandeur Adm. Brad Cooper eine Einweisung zu neuen Plänen für mögliche militärische Aktionen im Iran erhalten, teilen zwei Quellen mit Wissen der Sache dem Axios mit.

Warum es wichtig ist: Die Einweisung signalisiert, dass Trump ernsthaft in Erwägung zieht, große Kampfeinsätze wieder aufzunehmen, entweder um das Patt in den Verhandlungen zu brechen oder um einen finalen Schlag auszuteilen, bevor der Krieg endet.

Hinter den Kulissen: CENTCOM hat einen Plan für eine „kurze und mächtige“ Welle von Angriffen auf den Iran vorbereitet – wahrscheinlich inklusive Infrastrukturziele – in der Hoffnung, das Verhandlungs-Patt zu brechen, sagen drei Quellen mit Wissen.

Es gibt nicht den geringsten Beweis dafür, dass eine neue Bombenoffensive bessere Ergebnisse hätte als die vorherigen.

Der Iran hat gedroht, auf jeden weiteren Angriff mit einer massiven Ballistikraketenattacke auf US- und israelische Ziele in der Region zu reagieren. Insbesondere US-Ölinteressen in den arabischen Golfstaaten würden einen schweren Schlag erleiden.

Die dritte Alternative, die Trump abwägt, ist den Sieg zu verkünden und sich zurückzuziehen:

US-Geheimdienste untersuchen, wie der Iran reagieren würde, falls Präsident Donald Trump in dem zwei Monate alten Krieg, der Tausende getötet und zur politischen Belastung für das Weiße Haus geworden ist, einseitig den Sieg verkünden würde, sagen zwei US-Beamte und eine Person mit Kenntnis der Sache.

Die Nachrichtendienste analysieren die Frage zusammen mit anderen auf Anfrage hochrangiger Regierungsbeamter. Das Ziel ist es, die Implikationen zu verstehen, falls Trump sich aus einem Konflikt zurückzieht, der nach Ansicht einiger Beamter und Berater zu massiven Verlusten der Republikaner bei den Zwischenwahlen später in diesem Jahr beitragen könnte, sagen die Quellen.

Während ein Rückzug, der eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus und sinkende Benzinpreise ermöglichen würde, der US-Öffentlichkeit als Sieg verkauft werden könnte, würde das globale Ansehen der USA leiden.

Mojtaba Chamenei, der Oberste Führer des Iran, hat bereits den Sieg verkündet. Wichtige Punkte seiner heutigen Erklärung umfassen:

Erstens behauptete er, die Vereinigten Staaten hätten eine „demütigende Niederlage“ erlitten, die den Beginn eines „neuen Kapitels“ im Persischen Golf und der Straße von Hormus markiere.

Zweitens stellte er fest, dass der Iran ein „gemeinsames Schicksal“ mit seinen Nachbarn um den Persischen Golf teile und dass es keinen Platz für „Außenseiter gebe, die Tausende von Kilometern entfernt kommen“.

Drittens beschrieb er das, was er als Sieg ansieht, als Vorspiel zu einer „neuen regionalen und globalen Ordnung“.

Viertens betonte er die Kontrolle und Verwaltung des Iran über die Straße von Hormus und argumentierte, dass dies die Region sicherer machen und „Missbrauch“ durch Gegner verhindern würde.

Schließlich sprach er von neuen rechtlichen Regelungen und Verwaltungsmechanismen in der Straße, die allen regionalen Nationen zugutekämen und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile für den Iran brächten.

Damit wäre der Iran nach Russland und China das dritte Land, das in den letzten Jahren US-Zwänge durch wirtschaftliche und militärische Mittel entschieden besiegt hat.

Die Gefahr für die US- (und israelische) Hegemonie ist, dass andere aus diesen Beispielen lernen.