Die falsche Blockade-Behauptung des US-Verteidigungsministeriums

Larry C. Johnson

Pete Hegseth lügt über die US-Blockade iranischer Häfen. Am 12. April, nachdem JD Vance das Scheitern der Gespräche mit Iran bekanntgegeben hatte, verkündete Trump eine Seeblockade iranischer Häfen und Küstengebiete. CENTCOM stellte klar, dass die Blockade gegenüber Schiffen aller Nationen durchgesetzt werde, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen, jedoch den freien Durchfahrtsverkehr durch die Straße von Hormuz zu und von nicht-iranischen Häfen nicht behindern werde.

Nun, nach mehr als zwei Wochen, behauptet Pete Hegseth, die US-Blockade wirke und werde immer wirkungsvoller. Er beschreibt sie als „eisern“, „stündlich enger werdend“ und sogar als „global ausgedehnt“. Er erklärte, die Marine habe 34 Schiffe zurückgewiesen, der Transit durch die Straße von Hormuz sei nun „erheblich eingeschränkt“, und die Blockade werde dauern, „so lange es nötig ist“.

Er stellte die Blockade zudem als Druckmittel gegenüber Iran dar und erklärte, sie solle den Schifffahrtsdruck aufrechterhalten, bis Teheran seinen nuklearen Ambitionen entsage. In denselben Ausführungen warnte er, die USA würden „schießen, um zu vernichten“, sollten iranische Boote Minen legen oder auf andere Weise die kommerzielle Schifffahrt bedrohen.

Dies sind die verfügbaren Daten zu den Durchfahrten durch die Straße von Hormuz seit dem 15. April:

Tägliche Volumina (um den 15. April): Am 15. April allein gab es 19 Durchfahrten – 5 einlaufend und 14 auslaufend – laut Windward. Im selben Zeitraum verzeichnete der 11. April 17 Durchfahrten, der 12. April 21 und der 13. April 17. (Quellen: United Against Nuclear Iran / Windward)

Gesamtbild seit dem 15. April: Eine präzise Gesamtzahl von Durchfahrten vom 15. bis zum 30. April liegt öffentlich nicht als einzelne Zahl vor, doch auf Grundlage der oben genannten Datenpunkte lagen die täglichen Durchfahrten grob im Bereich von 6 bis 21 Schiffen pro Tag. Aktuelle Daten von Windward und AIS-Trackern bestätigen anhaltend niedrige Volumina von 6 bis 13 Schiffen täglich.

Das würde einer groben Schätzung von etwa 100 bis 200 Gesamtdurchfahrten in den 15 Tagen seit dem 15. April entsprechen – wobei die tatsächliche Zahl aufgrund von GPS-Spoofing höher liegen könnte. Zum GPS-Spoofing kann ich keine Aussage machen, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass Pete Hegseth die amerikanische Öffentlichkeit über die Wirksamkeit der Blockade täuscht.

Um Hegseths Unredlichkeit zu verstehen, muss man die US-Marinedoktrin für die Durchführung einer Blockade kennen. Das Vorgehen der US-Marine bei der Inbesitznahme eines im Rahmen einer Blockade aufgebrachten Schiffes konzentriert sich auf die sogenannten VBSS-Operationen (Visit, Board, Search, and Seizure – Besichtigen, Entern, Durchsuchen und Beschlagnahmen), geregelt in erster Linie durch das Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations (NWP 1-14M/MCTP 11-10B, März 2022) und in Übereinstimmung mit dem humanitären Völkerrecht (LOAC), einschließlich der Gewohnheitsrechtsregeln zu Blockaden.

Standardverfahren bei Aufbringung und Kontrolle

1. Abfangen und Warnungen: US-Streitkräfte (Kriegsschiffe der Marine, häufig mit Unterstützung der Marine Corps oder Küstenwache) erteilen Funkwarnungen, visuelle Signale oder Warnschüsse, um das Schiff zum Anhalten aufzufordern. Bei Nichtbefolgung kann es zu Lahmlegungsfeuer kommen (z. B. auf die Maschinenanlage), um das Schiff zu stoppen, ohne es zu versenken.

2. Entern (VBSS): Ein spezialisiertes Enterkommando – in der Regel aus Marine, Marine Corps (z. B. 31st MEU) oder Küstenwache – nähert sich mit Schnellbooten, Hubschraubern oder durch Abseilen. Das Team sichert Brücke, Maschinenraum und zentrale Bereiche, um die Kontrolle zu übernehmen. Die Teams sind auf kooperative wie auch auf nicht kooperative (gewaltsame) Enteroperationen vorbereitet und nutzen Taktiken für den Nahkampf, Durchsuchungen und die Fixierung der Besatzung.

3. Übernahme der Kontrolle: Das Enterkommando übernimmt die operative Führung des Schiffes. Im Kontext einer formalen Kriegsblockade oder eines bewaffneten Konflikts kann eine Prisenbesatzung (ein US-Detachement) an Bord gesetzt werden, um das aufgebrachte Schiff zur Aburteilung in einen befreundeten Hafen zu überführen. Die ursprüngliche Besatzung kann festgehalten, abgeführt oder – bei neutralen Schiffen – unter Bewachung zeitweise an Bord belassen werden. Schiff und Ladung werden auf Konterbande, Sanktionsverstöße oder Blockadebruch überprüft. Unter dem Prisenrecht (das im bewaffneten Konflikt wieder anwendbar ist) kann ein Prisengericht das Schiff bzw. die Ladung als rechtmäßige Prise einziehen.

4. Nach der Aufbringung: Hier liegt der entscheidende Punkt: Das Schiff wird in der Regel in einen US-amerikanischen oder alliierten Hafen eskortiert, um weitere Inspektionen, eine mögliche Einziehung oder die Freigabe durchzuführen, falls die Aufbringung als rechtswidrig gilt. Der Umgang mit der Besatzung richtet sich nach dem LOAC (z. B. menschenwürdige Behandlung; mögliche Internierung für Kombattanten).

Blockaden sind Kriegshandlungen, die eine wirksame Durchsetzung erfordern (unparteiisch, erklärt und mit Gewalt aufrechterhalten). Zuwiderhandelnde (feindliche oder neutrale Schiffe, die die Blockade brechen oder zu brechen versuchen) sind der Aufbringung ausgesetzt.

Nun, da das Verfahren klar ist, wenden wir uns den Einschränkungen der US-Marine zu. Wie ich in meinem letzten Artikel erörtert habe, hält die US-Marine ihre Schiffe 200 Meilen von der iranischen Küste entfernt. Nähern sie sich der Küste, sind sie anfällig für Raketen- und Drohnenangriffe. Die iranischen Schiffe bleiben – wenn sie den Hafen verlassen – in der Regel innerhalb von 50 Meilen der iranischen Küste, was bedeutet, dass sie außerhalb der Reichweite der US-Marine liegen.

Betrachten wir nun den aktuellen Kräfteansatz der US-Marine (basierend auf öffentlich verfügbaren Informationen). Stand Ende April 2026 verfügt die US-Marine über mindestens 14 Einheiten, die in der weiteren Region aktiv operieren oder Unterstützung leisten (Golf von Oman, Arabisches Meer und relevante Bereiche des Indischen Ozeans). Dazu gehören drei Trägerverbände (CSGs), mindestens acht Lenkwaffenzerstörer, sechs Schiffe der Amphibious Ready Groups (ARG) des 31st und 11th MEU sowie zwei zusätzliche Eskortenfahrzeuge (nicht Teil des Kern-ARG, aber oft in Verbindung damit operierend): der Kreuzer USS Robert Smalls (CG-62) und der Zerstörer USS Rafael Peralta (DDG-115), die gemeinsam eine breitere Expeditionary Strike Group bilden. Mit anderen Worten: Der US-Marine stehen lediglich 11 Schiffe zur Verfügung, die für VBSS-Operationen eingesetzt werden könnten.

Sehen Sie das rechnerische Problem? Der aktuelle US-Einsatz bedeutet, dass die US-Marine VBSS-Operationen auf allenfalls 11 Schiffen durchführen könnte. Das würde jedoch bedeuten, dass US-Zerstörer, deren Aufgabe der Schutz der US-Träger vor Luftangriffen ist, von ihrer Hauptmission abgezogen werden müssten und die Träger sich selbst überlassen wären. Selbst wenn wir annehmen, dass alle 11 US-Schiffe seit dem 15. April erfolgreiche VBSS-Operationen durchgeführt haben, bedeutet das, dass zwischen 89 % und 96 % aller iranischen Schiffe, die die Straße von Hormuz passiert haben, der Blockade entkommen sind. Hegseth lügt.

Larry Johnson: US-Verzweiflung wächst – Iran auf der Siegerstraße