Trump weist Kongressaufsicht zurück – erklärt Feindseligkeiten per Waffenstillstand für „beendet“ und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Trump legt dem Kongress nach Ablauf der 60-Tage-Frist ein Schreiben vor : Der Waffenstillstand habe die Feindseligkeiten „beendet“ und er benötige daher keine Genehmigung, argumentiert er.

: Der Waffenstillstand habe die Feindseligkeiten „beendet“ und er benötige daher keine Genehmigung, argumentiert er. Das US-Finanzministerium geht gegen Zahlungsgebühren für Hormuz vor und verhängt Sanktionen gegen drei iranische Devisenhandelshäuser. Bessent nennt Druckpunkte gegen iranische „Ratten“ .

und verhängt Sanktionen gegen drei iranische Devisenhandelshäuser. Bessent nennt Druckpunkte . Trump lehnt am Freitag den jüngsten überarbeiteten Vorschlag des Iran an die pakistanischen Vermittler ab . Atomfrage nicht enthalten: ein Rohrkrepierer , und der Fokus liegt auf der Beendigung des Krieges. Israelische Beamte sträuben sich .

. , und der Fokus liegt auf der Beendigung des Krieges. . Iran wirtschaftlich unter Druck, Anzeichen für geteilte Reaktionen in der Führung, aber er überlebt: „Wochenlange Konflikte haben die drängenden wirtschaftlichen Probleme des Iran verschärft und riskieren eine Katastrophe nach dem Krieg, doch die Islamische Republik scheint vorerst in der Lage zu sein, eine Pattsituation am Golf zu überstehen .“ (Rtrs)

.“ (Rtrs) Alternative Routen zeichnen sich ab: „Der Iran kann nicht belagert werden; wir haben verschiedene Wege für Export und Import“, sagt ein iranischer Beamter.

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Trump-Schreiben: Keine Zustimmung des Kongresses erforderlich, da der Waffenstillstand den Konflikt „beendet“ habe

In Anerkennung der Tatsache, dass seine Anti-Iran-Operation „Epic Fury“ tatsächlich 60 Tage gedauert hat, hat Präsident Trump ein offizielles Schreiben an den Kongress gerichtet, in dem er argumentiert, dass er für den Krieg keine Genehmigung des Kongresses benötige.Er argumentiert, dass der derzeitige Waffenstillstand den Konflikt faktisch „beendet“ habe. Nachfolgend sind seine wichtigsten Punkte laut NBC aufgeführt [Hervorhebung durch ZH]:

„Am 7. April 2026 habe ich einen zweiwöchigen Waffenstillstand angeordnet. Der Waffenstillstand wurde seitdem verlängert. Seit dem 7. April 2026 gab es keinen Schusswechsel mehr zwischen den Streitkräften der Vereinigten Staaten und dem Iran . Die am 28. Februar 2026 begonnenen Feindseligkeiten sind beendet “, schrieb Trump in den Schreiben, von denen eines an das Repräsentantenhaus und eines an den Senat ging.

. Die am 28. Februar 2026 begonnenen Feindseligkeiten “, schrieb Trump in den Schreiben, von denen eines an das Repräsentantenhaus und eines an den Senat ging. „Trotz des Erfolgs der Operationen der Vereinigten Staaten gegen das iranische Regime und der fortgesetzten Bemühungen um einen dauerhaften Frieden bleibt die Bedrohung, die der Iran für die Vereinigten Staaten und unsere Streitkräfte darstellt, erheblich“, fügte der Präsident in dem Schreiben hinzu und versprach, die Führer des Kongresses über weitere Entwicklungen im Iran auf dem Laufenden zu halten.

der Operationen der Vereinigten Staaten gegen das iranische Regime und der fortgesetzten Bemühungen um einen dauerhaften Frieden bleibt die Bedrohung, die der Iran für die Vereinigten Staaten und unsere Streitkräfte darstellt, erheblich“, fügte der Präsident in dem Schreiben hinzu und versprach, die Führer des Kongresses über weitere Entwicklungen im Iran auf dem Laufenden zu halten. „Ich habe die Streitkräfte der Vereinigten Staaten im Einklang mit meinen Pflichten und gemäß meiner verfassungsmäßigen Befugnis zur Führung der Außenbeziehungen der Vereinigten Staaten sowie in meiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber und Regierungschef geleitet und werde dies auch weiterhin tun“, schrieb der Präsident in seinem Schreiben.

Trump claims it's unconstitutional to seek congressional authorization for war pic.twitter.com/W2rnTOXbDn — Aaron Rupar (@atrupar) May 1, 2026

Übersetzungen von „X“: Trump behauptet, es sei verfassungswidrig, die Zustimmung des Kongresses für einen Krieg einzuholen

Die Behauptung „verfassungswidrig“ ist falsch. Die Zustimmung des Kongresses zu einem Krieg ist in der Verfassung und im War Powers Resolution von 1973 verankert. Beispiele für US-Präsidenten, die diese Zustimmung eingeholt haben: G.W. Bush (2002: Irak), G.H.W. Bush (1991: Golfkrieg), L.B. Johnson (1964: Vietnam) und W. Wilson (1917: Erster Weltkrieg)

Trump lehnt jüngsten Vorschlag des Iran ab

In einer Stellungnahme gegenüber Reportern am Freitag erklärte Präsident Trump, er sei mit dem jüngsten Vorschlag des Iran nicht zufrieden. Er fügte hinzu, dass diese Verhandlungen „derzeit nicht zum Ziel führen.“ Seine wichtigsten Aussagen laut Newsquawk:

Der Iran will ein Abkommen, aber ich bin nicht zufrieden.

Der Iran hat keine Streitkräfte mehr.

Die Gespräche mit dem Iran finden telefonisch statt.

Wir haben bei den Gesprächen mit dem Iran Fortschritte erzielt.

Ich bin mir nicht sicher, ob wir zu einer Einigung kommen werden.

Ich bin mit Italien und Spanien in Bezug auf den Iran nicht zufrieden.

Die iranischen Führer verstehen sich untereinander nicht.

Bessent nennt 5 Druckmittel, denen die iranischen „Ratten“ ausgesetzt sind

US-Finanzminister Bessent hat sich am Freitag auf X zu Wort gemeldet, um die iranische Führung erneut als „Ratten“ zu bezeichnen – was für die Wiederaufnahme der ins Stocken geratenen Verhandlungen nichts Gutes verheißt. Er prahlt eifrig mit dem wirtschaftlichen Schaden, den die anhaltende US-Seeblockade angerichtet hat, und schreibt: „Für Ratten in einem Abwasserrohr ist es sehr schwer zu wissen, was in der Außenwelt vor sich geht. Ein kleiner Einblick für die iranische Führung, die buchstäblich im Dunkeln sitzt.“ Anschließend zählt er Folgendes auf:

Die Vereinigten Staaten haben die vollständige Kontrolle über die Straße von Hormus. Es herrscht Mangel an Hartwährung, d. h. am US-Dollar. Es gelten Lebensmittel- und Benzinrationierungen. Die gesamte internationale Gemeinschaft hat sich gegen euch gewandt. Die BLOCKADE wird so lange andauern, bis die Freiheit der Schifffahrt wieder so gewährleistet ist wie vor dem 27. Februar.

Er teilte zudem einen Artikel aus dem Wall Street Journal, in dem behauptet wird, dass es den Iranern nicht gelungen sei, die militärische Blockade der USA zu durchbrechen, und dass die Zeit für die Regierungsfähigkeit der Regierung angeblich abläuft…

It is very difficult for rats in a sewer pipe to know what’s going on in the outside world. Some color for the Iranian Leadership as they literally sit in the dark:



1. The United States has complete control of the Strait of Hormuz.



2. There is a hard currency, i.e. U.S. dollar,… https://t.co/oNHVEvdNE4 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) May 1, 2026

Israel droht mit erneuten Luftangriffen, sollte die Atomfrage nicht geklärt werden

Die Regierung Netanjahu signalisiert, dass sie die Luftangriffe wieder aufnehmen wird, sollte die Atomfrage nicht geklärt werden. Es sollte auch nicht vergessen werden, dass die „Entnuklearisierung“ des Iran mit Gewalt seit Jahrzehnten eine Priorität von Ministerpräsident Netanjahu und den Hardlinern Israels ist. Dies sind die jüngsten Warnungen aus dem israelischen Militär vom Freitag:

Ein israelischer Militärvertreter erklärt, dass der jüngste Krieg als „ein einziger großer Misserfolg“ angesehen werde, sollte der iranische Vorrat von mehr als 400 Kilogramm auf 60 % angereichertem Uran nicht aus der Islamischen Republik entfernt werden. Israelische Vertreter haben erklärt, dass dieser Vorrat für 11 Atombomben ausreicht.

Und die Times of Israel betont weiter: „Der hochrangige Offizier sagt, dass, falls im Rahmen der Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran keine Einigung über die Beseitigung der Uranvorräte und die Einstellung der Anreicherung im Land erzielt wird,die Erfolge der 40-tägigen Kämpfe umsonst gewesen sein werden.“ Das bedeutet also: „Wenn das nukleare Ziel nicht erreicht wird, dann wird alles, was wir im Iran getan haben, ein einziger großer Fehlschlag sein. Das bösartige iranische Regime kann sich auf das Atomprogramm stürzen“, betonte der Beamte. Und dann die Drohung…

Der Offizier fügt hinzu: „Wenn das Uran auf diplomatischem Wege aus dem Iran entfernt wird, haben wir unseren Teil getan.“ Sollte dies jedoch nicht geschehen, müsste Israel eine weitere Operation im Iran starten, um das Ziel zu erreichen, heißt es.

Israel hat bereits seinen immensen Einfluss auf die Entscheidung, überhaupt in den Krieg zu ziehen, unter Beweis gestellt.

US-Finanzministerium schlägt gegen Hormuz-Zölle zurück

Die OFAC-Mitteilung zu den Zahlungssanktionen gegen Hormuz: Heute setzt das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums drei iranische Devisenhandelshäuser und deren verbundene Scheinfirmen auf die Liste, als Teil der „Economic Fury“-Initiative und der laufenden Bemühungen des Finanzministeriums, die finanziellen Lebensadern des iranischen Regimes zu unterbrechen, die dessen Kriegsanstrengungen stützen. Insgesamt wickeln iranische Wechselstuben jedes Jahr Devisentransaktionen in Milliardenhöhe ab. Da der Iran seine Ölverkäufe hauptsächlich in chinesischen Yuan abrechnet, spielen diese Wechselstuben eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Öleinnahmen in Währungen, die für das iranische Militär und seine Partner und Stellvertreter leichter nutzbar sind.

„Der Iran ist der Kopf der Schlange des globalen Terrorismus, und unter der Führung von Präsident Trump geht das Finanzministerium im Rahmen von ‚Economic Fury‘ aggressiv vor, um die finanziellen Lebensadern des iranischen Militärs zu durchtrennen“, sagte Finanzminister Scott Bessent. „Wir werden unerbittlich die Fähigkeit des Regimes ins Visier nehmen, Gelder zu generieren, zu bewegen und zurückzuführen, und jeden verfolgen, der Teherans Versuche unterstützt, Sanktionen zu umgehen.“

Kriegsbefugnisse: 60 Tage

Es besteht Einigkeit darüber, dass heute, Freitag, der 1. Mai, der 60. Tag der Operation „Epic Fury“ ist. Doch Präsident Trump und seine Regierung versuchen, das Gesetz von 1973 zu umgehen, das vom Präsidenten verlangt, Truppen innerhalb von 60 Tagen nach Benachrichtigung des Kongresses über ihren Einsatz abzuziehen, es sei denn, der Gesetzgeber genehmigt die Militäraktion formell als Kriegserklärung. Natürlich gab es bislang keine Genehmigung durch den Kongress, nachdem etwa sechs Versuche, Resolutionen zu den Kriegsbefugnissen durchzusetzen, gescheitert waren.

Die Regierung argumentiert nun, dass der verlängerte Waffenstillstand selbst, der vor drei Wochen vereinbart und kürzlich von Trump einseitig verlängert wurde, mehr Zeit verschafft und es dem Weißen Haus ermöglicht, die Zustimmung des Kongresses zu umgehen. Regierungsbeamte argumentieren, dass das Ausbleiben von Feuergefechten zwischen iranischen und US-Streitkräften bedeute, dass die 60-Tage-Frist nicht greife.

„Im Sinne der War-Powers-Resolution sind die Feindseligkeiten, die am Samstag, dem 28. Februar, begannen, beendet“, wird ein Vertreter der Trump-Regierung in den US-Medien weitgehend mit diesen Worten zitiert. Dieselbe Sichtweise hatte Pentagon-Chef Pete Hegseth erstmals während seiner Anhörung vor dem Streitkräfteausschuss des Repräsentantenhauses am Donnerstag vorgebracht:

Bei der Beantwortung von Fragen der Senatoren am Donnerstag sagte Hegseth: „Wir befinden uns derzeit in einer Waffenruhe, was nach unserem Verständnis bedeutet, dass die 60-Tage-Frist während einer Waffenruhe pausiert oder stoppt.“ Der Fragesteller, der demokratische Senator Tim Kaine, entgegnete: „Ich glaube nicht, dass das Gesetz dies stützen würde. Ich denke, die 60 Tage laufen vielleicht schon morgen ab, und das wird für die Regierung eine wirklich wichtige rechtliche Frage aufwerfen.“

Die Debatte in den Mainstream-Medien wird sich ebenfalls verschärfen, da der Krieg weiter voranschreitet, ohne dass eine klar formulierte Gesamtstrategie der USA vorliegt…

Wow Scott Jennings blows up at Adam Mockler: “Get your fucking hand out of my face”



Mockler: We all know that Scott Jennings is more than happy to defend a war with a country that starts with letters Ira that we are currently failing that is going to put us trillions and… pic.twitter.com/NjYu6Ij5z1 — Acyn (@Acyn) May 1, 2026

Übersetzung von „X“: Wow, Scott Jennings rastet gegenüber Adam Mockler aus: „Nimm deine verdammte Hand aus meinem Gesicht!“ Mockler: Wir alle wissen, dass Scott Jennings nur allzu gerne einen Krieg mit einem Land verteidigt, dessen Name mit den Buchstaben „Ira“ beginnt – ein Krieg, den wir derzeit verlieren und der uns weitere Billionen und Abermilliarden Dollar an Schulden bescheren wird. Ich war erst ein paar Jahre alt, als du in der Regierung warst und frühere endlose Kriege verteidigt hast.

Verhandlungen wieder am Anfang

Berichten zufolge hat der Iran den pakistanischen Vermittlern am Donnerstagabend seinen jüngsten überarbeiteten Vorschlag vorgelegt. Laut Axios handelt es sich dabei um eine Reaktion auf die jüngsten Änderungsvorschläge der USA zur Beendigung des Krieges. Der Konflikt dauert also nun schon zwei Monate an, die Gespräche sind völlig ins Stocken geraten, der weltweite Energietransit durch die Straße von Hormus ist aufgrund der durchgesetzten US-Seeblockade auf ein Rinnsal geschrumpft oder gar nicht mehr vorhanden, und während internationale Schiffe weiterhin unter der drohenden Gefahr eines Angriffs durch den Iran stehen, gibt es noch immer keine Anzeichen dafür, dass sich in naher Zukunft eine Lösung abzeichnet.

Zur Erinnerung: Wie wir bereits geschrieben haben, stehen den Republikanern im Kongress im kommenden Herbst die Zwischenwahlen bevor, und es gibt diesen zunehmend unangenehmen Trend: „Der Durchschnittspreis für eine Gallone (3,8 Liter) Benzin in den Vereinigten Staaten hat laut der American Automobile Association (AAA) 4,30 Dollar erreicht, ein Anstieg von weniger als 3 Dollar vor dem Beginn des US-israelischen Krieges gegen den Iran am 28. Februar.“ Präsident Trumps Antwort darauf bei der Beantwortung von Fragen im Oval Office am Donnerstag lautete, er werde den Reportern mitteilen, dass die Benzinpreise „wie ein Stein fallen“ würden, sobald der Krieg gegen den Iran beendet sei. Er sagte: „Die [Preise für] Benzin und Öl werden rapide sinken, sobald der Krieg vorbei ist“, und betonte an einer Stelle, die Preise würden „wie ein Stein“ fallen.

Wichtige Entwicklung via Al Jazeera, die bestätigt, dass die Atomfrage für den Iran ein No-Go ist:

Die Vorschläge tauchen wieder auf: Teheran hat dem pakistanischen Vermittler gestern einen neuen Vorschlag unterbreitet, wie mir eine diplomatische Quelle mitteilte. Er fügte hinzu, dass die Atomverhandlungen unter diesen Umständen nicht zum Erfolg führen werden und sich der Schwerpunkt wahrscheinlich auf die Beendigung des Krieges verlagern wird.

Neueste Aktivitäten auf X:

Iran unter Druck, aber noch am Leben

Wir haben bereits über den Zusammenbruch des iranischen Rial und die Hoffnungen US-amerikanischer Regierungsvertreter berichtet, dass die künstlich herbeigeführte Krise und die Wirtschaftskriegsführung die Iraner auf die Straße treiben und sie dazu bringen würden, ihre eigene Regierung zu stürzen – ein Plan, der bereits zuvor, selbst unter massivem Bombardement durch die USA und Israel, nicht genügend Dynamik entfalten konnte.

Reuters schreibt am Freitag: „Wochenlange Konflikte haben die drängenden wirtschaftlichen Probleme des Iran verschärft und lassen eine Katastrophe nach dem Krieg befürchten, doch die Islamische Republik scheint vorerst in der Lage zu sein, eine Pattsituation am Golf zu überstehen, trotz einer US-Blockade, die die Energieexporte unterbunden hat.“ Es ist ein anhaltendes Patt, wobei der Iran-Krieg und die Sperrung der Straße von Hormus nun zu einem geopolitischen Spiel mit dem Feuer geworden sind, bei dem jede Seite glaubt, der anderen mehr Schaden zufügen zu können, während sie selbst diejenige ist, die am längsten durchhält.

Es gab Gerüchte, dass Pakistan seine Grenze geöffnet habe und die Handelsrouten über das Kaspische Meer verstärkt genutzt würden – insbesondere für lebenswichtige Güter wie Lebensmittel, Medikamente sowie Fabrik- und andere Teile. Doch das WSJ erklärt aktuell: „Alternative Handelsrouten werden nicht ausreichen. Der Iran hat daran gearbeitet, einen Teil seines Öls per Bahn nach China zu transportieren und Lebensmittel auf dem Landweg aus dem Kaukasus und Pakistan zu importieren. Nur 40 % des iranischen Handels können von den blockierten Häfen umgeleitet werden, teilte der iranische Schifffahrtsverband am Donnerstag über die Nachrichtenagentur Fars mit, die den iranischen Sicherheitsdiensten nahesteht.“

The U.S. Air Force logistics bridge into the Middle East continues at a steady pace with at least 11 C-17A "Globemaster IIIs" active this morning. pic.twitter.com/x0ffxvqHpT — OSINTdefender (@sentdefender) May 1, 2026

Übersetzung von „X“: Die Logistikbrücke der US-Luftwaffe in den Nahen Osten läuft weiterhin reibungslos; heute Morgen waren mindestens 11 C-17A „Globemaster III“ im Einsatz.

Der Bericht spekuliert anschließend darüber, was intern in der iranischen Regierung und Führung vor sich geht, und geht auf die Einschätzungen ein, wie viel wirtschaftlichen Druck die iranische Gesellschaft noch verkraften kann, während neue Kämpfe drohen und Israel sich angeblich auf weitere Angriffswellen vorbereitet:

Die Gefahr einer sich zuspitzenden Krise hat das politische System des Iran gespalten in Gemäßigte wie Präsident Masoud Pezeshkian und Hardliner wie Saeed Jalili, einen ehemaligen Präsidentschaftskandidaten, der die konservativste Fraktion des Landes anführt. Die Gemäßigten sind der Ansicht, dass man sich zurückhalten und ein günstiges Abkommen mit Präsident Trump aushandeln sollte, den sie als bestrebt ansehen, so schnell wie möglich aus diesem chaotischen Krieg herauszukommen. Sie befürchten, dass die Iraner nach einem anfänglichen nationalistischen Aufschwung zunehmend des Konflikts überdrüssig werden. „Das Regime muss etwas unternehmen, um diesen Stillstand zu durchbrechen“, sagt Saeid Golkar, der an der University of Tennessee in Chattanooga Iran-Studien betreibt. „Die Gemäßigten wollen ein Abkommen, weil sie glauben, dass weitere Zerstörung politischer Selbstmord wäre“, sagte er.

Zwar haben einige iranische Regierungsvertreter betont, dass das Land über mehr Luftstreitkräfte verfüge, als das Pentagon behauptet, doch bleibt es dabei, dass Teheran offenbar nicht in der Lage ist, der massiven US-Seeblockade ernsthaften Schaden zuzufügen – außer durch asymmetrische Kriegsführung oder den Einsatz von Drohnen.

Alternative im Kaspischen Meer…

⭕️ Iran Focuses on Caspian Sea Transit Amid Hormuz Blockade



Iran’s Food Industry Associations Union says there is currently no food security crisis in the country, even as the Strait of Hormuz remains closed — with only four vessels passing through yesterday, according to a… pic.twitter.com/teYL8iuMGm — Drop Site (@DropSiteNews) April 27, 2026

Übersetzung von „X“: Iran setzt angesichts der Blockade der Straße von Hormus auf den Transit über das Kaspische Meer Der iranische Verband der Lebensmittelindustrieverbände erklärt, dass es derzeit keine Krise der Ernährungssicherheit im Land gebe, obwohl die Straße von Hormus weiterhin gesperrt ist – laut einem von Tasnim News zitierten Schifffahrtsbericht von Kepler passierten gestern nur vier Schiffe die Meerenge. Der Verbandsvorsitzende Mohammadreza Mortazavi erklärte, der Iran habe die Route über das Kaspische Meer sowie die nördlichen Land- und Schienengrenzen als Alternativen zu den südlichen Zollstellen aktiviert, über die normalerweise der Großteil der Importe abgewickelt wird. Infolgedessen hat der Seeverkehr über das Kaspische Meer deutlich zugenommen. Mortazavi warnte jedoch, dass die Aufrechterhaltung der Ernährungssicherheit „eine präzise Planung und eine bessere Koordination zwischen der Regierung und dem privaten Sektor“ erfordere.

Weitere aktuelle Entwicklungen

via Newsquawk

US-Präsident Trump wird voraussichtlich in den kommenden Tagen eine Entscheidung über das weitere Vorgehen [gegenüber dem Iran] treffen, berichtete NBC unter Berufung auf einen US-Beamten.

US-Präsident Trump sagte, er hätte angereichertes Uran für den Iran nicht genehmigt; er benötige Garantien, dass der Iran niemals über Atomwaffen verfügen werde. Die Blockade der Straße von Hormus sei zu 100 % wirksam.

Ein hochrangiger Beamter der Trump-Regierung erklärte, dass im Sinne der War Power Resolution die am 28. Februar begonnenen Feindseligkeiten beendet worden seien.

Der Chef der iranischen Justiz erklärte, der Iran akzeptiere keine Verhandlungen auf der Grundlage von Zwang; er fügte hinzu, der Iran habe den Verhandlungstisch nie verlassen, berichtete die iranische Presse.

Rezei, Mitglied der iranischen Nationalen Sicherheitskommission, sagte: „Wir befinden uns derzeit in der zweiten Phase des Krieges mit dem Feind … die Seeblockade ist eine Fortsetzung des Krieges … wir befinden uns derzeit nicht in einer Waffenstillstandssituation“, berichtete Mehr.

Vollständiger Beitrag: „Der Iran kann nicht belagert werden; wir haben verschiedene Wege für den Export und Import. In einem Gespräch mit Mehr sagte Ebrahim Rezaei: ‚Der Feind hat sich der Seeblockade zugewandt, nachdem er im militärischen Krieg und in der direkten Konfrontation gescheitert ist, und wir befinden uns derzeit in der zweiten Phase des Krieges mit dem Feind.‘ Mit anderen Worten: Die Seeblockade ist eine Fortsetzung des Krieges, den die Amerikaner gegen uns begonnen haben. Wir befinden uns also derzeit nicht in einer Waffenruhe. Ein Mitglied der Nationalen Sicherheitskommission des Majlis erklärte, dass die Amerikaner nicht über die operativen Kapazitäten verfügen, den Iran auf dem Seeweg zu blockieren, und sagte: „Unsere einzige Transitroute führt nicht über den Persischen Golf und die Straße von Hormus.“

US-CENTCOM-Kommandeur Cooper informierte Präsident Trump 45 Minuten lang über neue operative Pläne für mögliche Angriffe gegen den Iran, berichtete Ravid von Axios unter Berufung auf Quellen.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte, es sei unverantwortlich, einen schnellen Abschluss der Verhandlungen zu erwarten, und da die andere Seite die durch den iranischen Vorschlag gebotene Gelegenheit nicht genutzt habe, müsse man auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Die USA und das israelische Regime seien dafür bekannt, ihre Versprechen zu brechen, und die größte Garantie dafür, dass sich der Krieg nicht wiederhole, sei die Macht des Iran.

Ein Drohnenangriff traf ein Lager der iranisch-kurdischen Opposition östlich von Erbil im Irak, wie Reuters unter Berufung auf Sicherheitsquellen berichtete. via vv.

Das über Teheran zu hörende Verteidigungsgeräusch steht im Zusammenhang mit der Abwehr von Mikrovögeln und Aufklärungsdrohnen, via Tasnim.

In einigen Gebieten Teherans sind Luftabwehrgeräusche zu hören, die Gründe dafür sind jedoch unklar, berichtete Mehr News.

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