Trump verschärft die Bedingungen des Rahmenabkommens mit dem Iran, während Bessent Teherans „großen Fehler“ aufzeigt und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

NYT am Sonntag: Präsident Trump hat die Bedingungen eines möglichen Rahmenabkommens zur Beendigung des Krieges im Iran verschärft.

zur Beendigung des Krieges im Iran verschärft. Washington versucht, den Druck zu erhöhen , doch Teheran gibt in der Frage des verbleibenden Nuklearmaterials nach wie vor nicht nach.

, doch Teheran nach wie vor nicht nach. Bessent beschreibt gegenüber Fox den „großen Fehler“ , den der Iran begangen habe – nämlich seine Nachbarn anzugreifen und Freunde zu verlieren; außerdem sagt er über die Iraner: „ Sie werden anfangen müssen, die Bohrlöcher zu stilllegen . “

, den der Iran begangen habe – nämlich seine Nachbarn anzugreifen und Freunde zu verlieren; außerdem sagt er über die Iraner: „ . Der israelische Premierminister Netanjahu sagt, er habe „das israelische Militär angewiesen, die Manöver im Libanon auszuweiten“, nachdem die strategisch wichtige Burg Beaufort eingenommen wurde, was seiner Aussage nach „eine dramatische Wende“ in Israels Operationen markiere.

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Trump verschärft die Bedingungen für ein mögliches Abkommen

Einem aktuellen Bericht der „New York Times“ vom Sonntag zufolge hat Präsident Trump auf die Weigerung des Iran reagiert, bei der Aufgabe seines Nuklearmaterials nachzugeben, indem er die US-Bedingungen im Rahmen einer Absichtserklärung zur Rückkehr an den Verhandlungstisch verschärft hat.

„Präsident Donald Trump hat die Bedingungen eines möglichen Rahmenabkommens zur Beendigung des Krieges im Iran verschärft und diese vorgeschlagenen Änderungen laut drei Beamten zur Prüfung an den Iran zurückgeschickt“, schreibt die New York Times, ohne jedoch die genauen Änderungen offenzulegen.

Der Bericht spekuliert anschließend darüber, worauf sich diese Änderungen wahrscheinlich konzentrieren: „Trump habe Bedenken hinsichtlich Teilen des möglichen Abkommens gehabt, die die Freigabe von Geldern für die Iraner beinhalten würden, sagten zwei Beamte.“

Iran's Tasnim:



If Trump proposes changes to the draft agreement, Iran will make its own revisions as well.



Nothing is finalized. Iran says it will only accept terms it agrees with and is also prepared for the possibility of no deal. pic.twitter.com/KzWnxlWG8G — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026

Übersetzung von „X“: Irans Tasnim: Falls Trump Änderungen am Entwurfsabkommen vorschlägt, wird der Iran ebenfalls eigene Revisionen vornehmen. Nichts ist finalisiert. Der Iran erklärt, er werde nur Bedingungen akzeptieren, mit denen er einverstanden ist, und ist auch auf die Möglichkeit eines Scheiterns vorbereitet.

Unter Verweis auf die Frustration über das schleppende Tempo der iranischen Reaktion auf die Vorschläge heißt es weiter: „Er hat Präsident Barack Obama scharf dafür kritisiert, dass dieser im Rahmen des vor mehr als einem Jahrzehnt unterzeichneten Abkommens, das darauf abzielte, das iranische Atomprogramm einzudämmen, ebenso verfahren ist.“

Die Verschärfung der Vorschläge soll den Druck erhöhen und die Islamische Republik „zwingen“, schneller zu reagieren und einem Abkommen zuzustimmen. Die Iraner haben es jedoch immer wieder abgelehnt, sich von Washington ‚Diktate auferlegen zu lassen‘, wie ihr Chefunterhändler Ghalibaf vor einigen Tagen deutlich machte.

Unterdessen hat sich der Tonfall in Bezug auf das iranische Militär in letzter Zeit geändert, und zwar von Trump selbst:

„Wir haben ihr Militär eigentlich in Ruhe gelassen – die Leute wären überrascht, das zu hören.“

Präsident Trump sagt, das iranische Militär sei nicht so aggressiv angegangen worden, weil es im Vergleich zu anderen Elementen des Regimes „etwas moderat“ sei.

"We’ve actually left their military alone — people would be surprised to hear that."



President Trump says Iran's military hasn't been hit as aggressively because it's "somewhat moderate" compared to other elements of the regime.



He argues that wiping out "everybody" could cause… pic.twitter.com/gG84lDSrlD — Fox News (@FoxNews) May 31, 2026

Übersetzung von „X“: „Wir haben ihre Armee tatsächlich in Ruhe gelassen – die Leute wären überrascht, das zu hören.“ Präsident Trump sagt, dass das iranische Militär nicht so aggressiv angegriffen wurde, weil es im Vergleich zu anderen Elementen des Regimes „irgendwie moderat“ ist. Er argumentiert, dass das Auslöschen von „jedermann“ dazu führen könnte, dass ein Land für Generationen nicht wieder aufgebaut werden kann.

Iran gibt in der Atomfrage weiterhin nicht nach

Dies folgt zudem auf eine zweistündige Sitzung im „Situation Room“ am Freitag, bei der deutlich wurde, dass noch keine Einigung erzielt worden war. Laut weiteren Berichten der Times:

Der Beamte fügte hinzu, dass Trumps Änderungen – ein neuer, strengerer Vorschlag – möglicherweise darauf abzielten, den Prozess zu beschleunigen, indem Druck auf den Iran ausgeübt wurde, das Rahmenabkommen zu akzeptieren, das bereits dem obersten Führer des Iran, Mojtaba Khamenei, zur Genehmigung vorgelegt worden war.

Es war schwierig, den Obersten Führer zu erreichen, sodass jegliche Änderungen an dem Dokument, das als Absichtserklärung bekannt ist, weitere Verzögerungen bedeuten könnten.

Doch damit der Druck wirkt, muss es Anzeichen dafür geben, dass die iranischen Führer nervös oder verzweifelt werden – und bislang haben sie weder Washington noch die pakistanischen Vermittler zu einem groß angelegten Kompromiss gedrängt. Stattdessen haben sie wiederholt geschworen, dass das hochangereicherte Uran des Iran niemals in den Besitz der Vereinigten Staaten übergehen werde.

Iran verurteilt ständige falsche „Spekulationen“

Die neuesten Meldungen vom Sonntag aus dem iranischen Außenministerium:

Der iranische Außenminister Abbas Araghchi sagt, dass „der Dialog und der Austausch von Botschaften“ mit den Vereinigten Staaten trotz ins Stocken geratener Verhandlungen weitergehen.

Er erklärte gegenüber der iranischen Nachrichtenagentur IRNA, dass „man kein Urteil fällen kann, solange kein klares Ergebnis vorliegt; alles, was derzeit gesagt wird, ist Spekulation und sollte nicht ernst genommen werden, solange es nicht sicher ist“ .

Bessent: Irans „großer Fehler“

Dennoch ist US-Finanzminister Scott Bessent in den Sonntagsnachrichtensendungen damit beschäftigt, harte Töne anzuschlagen. In einem neuen Interview mit Fox sagte er, der Iran habe einen „großen Fehler“ begangen, indem er in der vergangenen Woche seine Nachbarn am Persischen Golf angegriffen habe. Berichten zufolge wurde zudem gerade eine US-Basis in Kuwait von einer ballistischen Rakete angegriffen, die angeblich abgefangen wurde – doch herabfallende Trümmer verletzten fünf US-Soldaten.

„Wir hatten viele sehr gute Verbündete, die uns in Bezug auf das Geld – iranisches Geld, das sich in ihren Bankensystemen befand – vielleicht nicht ganz offen gegenübertraten – die plötzlich sehr kooperativ wurden, was die Bereitschaft betraf, Konten zu übergeben oder uns dabei zu helfen, Konten einzufrieren“, sagte Bessent gegenüber Fox News.

„Und dann war da noch der dritte Punkt: die unglaubliche Blockade. Ich glaube wirklich, dass es die wirtschaftliche Blockade der Gelder und die physische Blockade der Schiffe ist, die nicht in die iranischen Häfen ein- oder auslaufen“, fügte er hinzu. „Die Insel Kharg ist lahmgelegt. Das sind ihre großen Ölverladestationen, und das bedeutet, dass sie anfangen müssen, die Bohrlöcher stillzulegen“, sagte Bessent. Und doch gibt es keine offiziellen Angaben, die belegen, dass dies tatsächlich geschieht – obwohl die Iraner keinen Anreiz haben, dies öffentlich zu machen. Aber die Zeit wird es zeigen.

Bessent:

Bessent:



A big mistake that the Iranians made was attacking their GCC neighbors, their neighbors in the Gulf, because we had many very good allies who maybe weren't completely transparent with us on the money, Iranian money that was in their banking systems, all of a sudden… pic.twitter.com/trfonLETXI — Clash Report (@clashreport) May 31, 2026

Übersetzung von „X“: Ein großer Fehler, den die Iraner gemacht haben, war, ihre GCC-Nachbarn, ihre Nachbarn im Golf, anzugreifen, denn wir hatten viele sehr gute Verbündete, die vielleicht nicht vollständig transparent mit uns bezüglich des Geldes, des iranischen Geldes, das in ihren Bankensystemen war, waren, die plötzlich sehr kooperativ wurden, was die Bereitschaft betraf, Konten herauszugeben oder uns dabei zu helfen, Konten einzufrieren.

IDF dringt tief in den Libanon vor und erobert Kreuzritterburg

Aktuelle Meldungen zum Libanon-Krieg von Al Jazeera, während der Waffenstillstand zerfällt:

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärt, er habe „das israelische Militär angewiesen, die Operation im Libanon auszuweiten“, nachdem die strategisch wichtige Burg Beaufort eingenommen wurde, was seiner Aussage nach „eine dramatische Wende“ in den israelischen Operationen markiere.

Das israelische Militär behauptet, seit Beginn des „Waffenstillstands“ am 16. April 900 „Terroristen“ der Hisbollah getötet zu haben. Es fügte hinzu, dass die Armee seit heute Morgen Dutzende von Hisbollah-Stellungen angegriffen habe.

Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam hat Israel vorgeworfen, eine „Politik der verbrannten Erde“ zu verfolgen, während die israelischen Streitkräfte ihre Bodenoffensive ausweiten.

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