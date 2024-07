Trump, wie Biden, war schon immer eine Hure für den tiefen Staat

Der einzige Unterschied zwischen den beiden ist, dass Trump in dieser Hinsicht so heuchlerisch ist, dass er den Tiefen Staat (dem er tatsächlich dient) öffentlich verurteilt. (Dies wird hier dokumentiert.)

Also, was IST der Tiefe Staat?

Es ist die amerikanische Aristokratie; es sind die Milliardäre, die den Großteil der Gelder an die beiden privaten “gemeinnützigen” politischen Vereine Amerikas spenden (was sie auch sind und immer waren), das Demokratische Nationalkomitee und das Republikanische Nationalkomitee. Jedes dieser “Komitees” ist nichts anderes als ein privater Club: Es hat keine rechtlich durchsetzbaren Verpflichtungen gegenüber Nicht-Mitgliedern des Clubs – überhaupt keine. Alles, was sie wirklich haben, ist ihre existenzielle Abhängigkeit von den superreichen Einzelpersonen, die über ihre Unternehmen, Think Tanks, Nachrichtenmedien, Lobbyisten usw. diesen Club unterstützen.

Diese Vereine sind ihren Wählern rechtlich nicht verpflichtet. Sie tun zwar so, als sei dies nicht der Fall, aber sie lügen , denn sie vertreten die wenigen Superreichen, NICHT ihre Wähler. Die beiden zusammen repräsentieren nur die etwa tausend Superreichen (Milliardäre und Centi-Millionäre – die den Großteil der Gelder spenden, die die amerikanische Politik antreiben), so dass, wie viel Geld auch immer benötigt wird, um genügend Wähler zu täuschen, damit sie für ihre Kandidaten stimmen (die Kandidaten, die diese Aristokratie auswählt, um sie zu finanzieren), dieses Geld diesen Kandidaten zur Verfügung steht – und NUR solche korrupten Individuen werden in der Lage sein, hohe Beamte zu werden.

Hier ist großartiger Videojournalismus – einer in Bezug auf Biden und der andere in Bezug auf Trump – der die Vollständigkeit von Amerikas Korruptheit dokumentiert:

Ist Joe Biden ein “guter und anständiger Mann”?

Glenn Greenwald, am 11. Juli 2024, über die Scheinheiligkeit der Liberalen

Following the shooting, Donald Trump's supporters claim he's a "threat to the US deep state". But in reality, he is a warmonger who appointed CIA officials & neocons to run his foreign policy.



I documented Trump's support for Israel & Ukraine and aggression against China,… pic.twitter.com/Iqa68UFdMm — Ben Norton (@BenjaminNorton) July 16, 2024

7-Minuten-Version: Trumps Abscheulichkeit

15. Juli 2024

Das ist das Ergebnis eines Landes, in dem Geld politische Macht kauft und die politische Macht daher den Dollars und nicht der Öffentlichkeit dient – in dem es “ein Dollar – eine Stimme” (wie in einem normalen Unternehmen, “eine Aktie – eine Stimme”) und NICHT “eine Person – eine Stimme” (wie in jeder echten Demokratie) gibt.

Am 16. Juli 2024, auf der Republican National Convention, bestätigte Donald Trump Jr. sogar öffentlich die Richtigkeit von Ben Nortons brillanter Zusammenfassung von Trumps Karriere als rechtsextremistisch und völlig in den Taschen von Milliardären, als Donald Jr. bei Yahoo News mit der Schlagzeile “Long a divisive figure, Don Jr. says Trump is a changed man after attempted assassination” zitiert wurde: “‘Wissen Sie, ich glaube, das hält an’, sagte Donald Trump Jr. auf die Frage, wie lange der ‘neue Trump’ anhalten werde. Es gibt Ereignisse, die dich für ein paar Minuten verändern, und es gibt Ereignisse, die dich dauerhaft verändern. Jetzt ist es wieder Trump, also wirst du immer noch reaktionär sein.” Wer also glaubt, dass der republikanische Kandidat KEIN Reaktionär ist, muss ein Idiot sein, denn selbst sein Sohn hat das öffentlich zugegeben.

Was Biden betrifft und die Art und Weise, wie Greenwald seine Karriere als vergleichsweise reaktionär dokumentiert hat, so hatte ich das bereits bei vielen Gelegenheiten in Bezug auf Biden dokumentiert, zuletzt am 11. Juni 2024: “Biden ist der korrupteste Präsident in der Geschichte der USA.”

Und hier ist, wie diese Tatsache in der Europäischen Union, die von der US-Regierung geschaffen wurde, sichtbar wird:

Die amerikanischen Propagandaorgane bezeichnen Viktor Orban, den derzeitigen EU-Präsidenten (und die EU ist alles andere als eine Demokratie, aber er ist dort gelandet und übt nun seine Befugnisse im Rahmen der EU-Verfassung, d. h. des Vertrags von Lissabon, aus), als “Schurken”, weil er alles in seiner Macht Stehende tut, um ein friedliches, auf dem Verhandlungsweg herbeigeführtes Ende des aktuellen Krieges in der Ukraine herbeizuführen, der nun schon seit 10 Jahren andauert:

“EU-Abgeordnete fordern, Ungarn wegen Orbáns ‘Friedensmissionen’ das EU-Stimmrecht zu entziehen: Der Brief ist der jüngste Versuch, die abtrünnige Ratspräsidentschaft Budapests zu zügeln.”

16. Juli 2024

Mitglieder des Europäischen Parlaments fordern, dass Ungarn nach den Reisen seines Premierministers nach Russland und China das Stimmrecht in der EU entzogen wird.

In einem Brief, der POLITICO vorliegt, wenden sich 63 Abgeordnete an die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, den Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel und die Chefin des Europäischen Parlaments Roberta Metsola. Darin heißt es, der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán habe “bereits erheblichen Schaden angerichtet, indem er die Rolle der Ratspräsidentschaft ausgenutzt und missbraucht hat”.

Ungarn hat die rotierende EU-Ratspräsidentschaft am 1. Juli von Belgien übernommen. Seitdem hat Orbán selbst ernannte “Friedensmissionen” nach Kiew, Moskau, Peking und Washington gestartet und behauptet, die EU zu vertreten, ohne dazu berechtigt zu sein. [Es ist umstritten, ob seine Friedensmissionen im Rahmen seiner Befugnisse als Staatschef Ungarns, das den rotierenden EU-Vorsitz innehat, liegen; Robert Fico, der slowakische Staatschef, sagt, dass Orban dazu befugt sei, auch wenn andere EU-Regierungen den Krieg nicht durch friedliche Verhandlungen beenden wollen.] …

Warum will das US-Regime, dass dieser Krieg weitergeht? Hier ist der Grund: Er ist EXTREM profitabel für Amerikas Rüstungshersteller, und Amerikas Rüstungshersteller kontrollieren die US-Regierung und alle ihre Kolonialregierungen (wie alle in der EU außer Ungarn und vielleicht der Slowakei), weil ihre größten Eigentümer der Tiefe Staat SIND, und weil diese Konzerne diese Regierungen kontrollieren müssen, um ihre Märkte (die diese Regierungen SIND) kontrollieren zu können.

Was hier dokumentiert wurde, ist, dass keine der beiden Parteien Sie repräsentiert – Ihre Wahl zwischen ihnen wäre nur Ihre Wahl, welche Gruppe von Milliardären Amerikas Regierung für die nächsten vier Jahre führen wird. Und ganz besonders wird keine der beiden Parteien, die für die US-Präsidentschaft nominiert sind, Sie vertreten.

Es ist bemerkenswert, wie ähnlich sich die Milliardäre untereinander sind. Ein Beispiel: Alle Beweise zeigen immer wieder, dass es keine israelfeindlichen Milliardäre gibt. Wow, ist das nicht erstaunlich! Denken Sie einfach über diese verblüffende Tatsache nach.

Wer also für Trump oder Biden stimmt, ist ein Narr der republikanischen Milliardäre oder der demokratischen Milliardäre.

Das ist ganz und gar nicht so wie bei Bush gegen Gore im Jahr 2000, als es tatsächlich irgendwie eine anständige Person gab, die von einer der großen Parteien nominiert worden war – Al Gore, der gegen die Invasion im Irak war usw. -, so dass eine Stimmabgabe für eine dritte Partei in diesem Wettbewerb einfach nur ein Wegwerfen der eigenen Stimme war. Seitdem und auch heute noch ist jeder, der nicht von einer der großen Parteien nominiert wurde, viel besser als die erwiesenen Psychopathen, die von den großen Parteien (und ihren Milliardären) ausgewählt wurden.

Selbst wenn ein zum Tode Verurteilter die Wahl hat, auf welche Weise er sterben will, ist er immer noch kein freier Mensch. Jeder, der dies als “Freiheit” und Ergebnis von “Demokratie” bezeichnet, ist entweder ein Narr oder ein Lügner. Das ist einfach nicht der Fall. Wir schreiben das Jahr 2024, nicht 2000. Es ist eine ganz andere Welt. Es ist die Welt, auf die wir zwischen 1945 und 2000 zusteuerten, aber jetzt ist sie schon da. Das ist einfach eine historische Tatsache.