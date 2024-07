Falun Gong ist keine “Religion”, es ist ein verrückter und gefährlicher Kult.

Arnaud Bertrand

Glauben Sie mir nicht einfach so, lesen Sie, was ihr “lebender Gott” Li Hongzhi in seinen Vorträgen sagt: Li Hongzhi Vorlesungen

Unter den Überzeugungen, die er lehrt, ist, dass die Wissenschaft ein Komplott von Außerirdischen ist, um “unsere Körper zu stehlen” und “die menschliche Rasse zu ersetzen”. Er sagt, dass der Grund, warum “Computer und Technologie sich so rasant entwickeln”, darin besteht, dass “dies von jener Schicht des Körpers gemacht wird, die außerirdische Wesen gebildet haben, um die menschliche Rasse zu kontrollieren”, und der einzige Weg, das böse außerirdische Wissenschaftswesen zu vertreiben, besteht darin, “das Fa zu erlangen”, ein Prozess, bei dem Li Hongzhi “diese Schicht Ihres Körpers reinigt, die besetzt wurde”…

Falun Gong ist keine Religion, sondern eine verrückte und gefährliche Sekte.



Folglich sind Falun-Gong-Praktizierende vehement wissenschaftsfeindlich und es gibt Hunderte Fälle, in denen Gläubige an behandelbaren Krankheiten gestorben sind, weil sie nicht von der “außerirdischen Wissenschaft” behandelt werden wollten.

Er sagt auch, dass “Rassenmischung” – Sie haben es erraten – ein weiteres außerirdisches Komplott ist, um “uns von den Göttern zu lösen” (einschließlich seiner selbst).

Es ist nur so etwas… Es ist fast karikaturesk kultisch. Ein Verbot gegen sie ist kein Verstoß gegen die “Religionsfreiheit”, es ist ein öffentlicher Dienst.

Ein weiteres Zeichen dafür, dass eine Bewegung keine Religion ist, ist, wie stark sie in die Politik involviert ist: Sie besitzen das Medienimperium Epoch Times, das eng mit der MAGA-Rechten verbunden ist und alle Arten von Fake News verbreitet, insbesondere über China (wie die berühmte falsche Behauptung des “Organraubs”), das sie hassen, weil es sie verboten hat…