Was Hamas sagt

In einem Exklusivbericht von Drop Site News sprechen Hamas-Vertreter über ihre Beweggründe, politischen Ziele und die menschlichen Kosten ihres bewaffneten Aufstandes gegen Israel

Die vergangenen neun Monate des völkermörderischen Krieges Israels im Gazastreifen haben ein beispielloses weltweites Erwachen für die Notlage des palästinensischen Volkes ausgelöst. Zu keinem Zeitpunkt in den 76 Jahren seit der Gründung des Staates Israel und der Entfesselung der Nakba hat es eine so anhaltende und offene Wut auf Israel und eine so weit verbreitete Solidarität mit den Palästinensern gegeben. Die Massendemonstrationen in Städten auf der ganzen Welt, der Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Tel Aviv, die Abberufung von Botschaftern, Urteile von Weltgerichten gegen Israel und die zunehmenden Forderungen nach der Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates – all das hätte es ohne den Anstoß des bewaffneten Aufstands der Hamas am 7. Oktober und den anschließenden Vernichtungskrieg Israels in Gaza nicht gegeben.

Diese Realität wirft unangenehme, aber unausweichliche Fragen auf. War die Operation “Al Aqsa-Flut” aus Sicht der Hamas ein Erfolg? Die Hamas wusste zweifellos, dass die israelische Vergeltung die Tötung vieler palästinensischer Zivilisten beinhalten würde, auch wenn das schreckliche Ausmaß des israelischen Angriffs nicht vorherzusehen war. War der 7. Oktober also eine kollektive Märtyreraktion, die ohne die Zustimmung von 2,3 Millionen Palästinensern durchgeführt wurde? Und wie können die vielen Menschen, die ihre Unterstützung für die palästinensische Sache verkünden, aber reflexartig die Gewalt der Angriffe vom 7. Oktober verurteilen, beides realistisch voneinander trennen?

Drop Site führte eine Reihe von Interviews mit hochrangigen Hamas-Vertretern sowie eine umfassende Überprüfung der Erklärungen der Hamas und ihrer Führer durch. Ich habe eine Reihe von Hamas-Quellen zu den Hintergründen dieser Geschichte befragt, und zwei von ihnen – Basem Naim und Ghazi Hamad – haben sich bereit erklärt, sich zu äußern. Ich habe auch mit einer Reihe von sachkundigen Palästinensern, Israelis und internationalen Quellen gesprochen, um die taktischen und politischen Ziele der Anschläge vom 7. Oktober zu verstehen. Einige werden die Entscheidung, Hamas-Vertreter zu befragen und ihre Antworten auf diese Fragen zu veröffentlichen, unweigerlich als Propaganda kritisieren. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass die Öffentlichkeit die Perspektiven der Einzelpersonen und Gruppen versteht, die den Angriff initiiert haben, der Israels völkermörderischen Krieg ausgelöst hat – ein Argument, das nur selten außerhalb von einfachen Soundbytes zugelassen wird.

Die Hamas-Führer bezeichneten ihre Operationen am 7. Oktober als gerechte Rebellion gegen eine Besatzungsmacht, die einen militärischen, politischen und wirtschaftlichen Krieg der kollektiven Bestrafung gegen die Bevölkerung des Gazastreifens geführt hat. “Sie haben uns keine andere Wahl gelassen, als die Entscheidung selbst in die Hand zu nehmen und zurückzuschlagen”, sagte Dr. Basem Naim, ein hochrangiges Mitglied des politischen Büros der Hamas und ehemaliger Regierungsminister in Gaza. “Der 7. Oktober ist für mich ein Akt der Verteidigung, vielleicht die letzte Chance für die Palästinenser, sich zu verteidigen.”

Naim, ein Arzt, ist Mitglied des inneren Kreises um den ehemaligen Premierminister des Gazastreifens, Ismail Haniyeh, den obersten politischen Führer der Hamas, der seinen Sitz in Doha, Katar, hat. Nach dem 7. Oktober war Naim einer der wenigen Hamas-Funktionäre, die befugt waren, öffentlich im Namen der Bewegung zu sprechen. In einem Interview verteidigte Naim die Anschläge vom 7. Oktober gegen Israel und erklärte, die Hamas habe angesichts der anhaltenden diplomatischen und militärischen Angriffe nicht nur auf die Palästinenser im Gazastreifen, sondern auch im besetzten Westjordanland und in Jerusalem aus einer existenziellen Notwendigkeit heraus gehandelt.

“Die Menschen in Gaza hatten eine von zwei Möglichkeiten: Entweder durch die Belagerung, Unterernährung, Hunger, fehlende Medikamente und fehlende Behandlung im Ausland zu sterben oder durch eine Rakete. Wir haben keine andere Wahl”, sagte er. “Wenn wir uns entscheiden müssen, warum sollten wir dann die guten Opfer sein, die friedlichen Opfer? Wenn wir sterben müssen, müssen wir in Würde sterben. Stehend, kämpfend, zurückschlagend und stehend als würdige Märtyrer”.

Umfragen zufolge ist die Unterstützung der Palästinenser für die Hamas weiterhin groß. Vor den Anschlägen vom 7. Oktober deuteten Meinungsumfragen im Gazastreifen und im Westjordanland darauf hin, dass die Unterstützung für die Hamas rückläufig war. Eine Umfrage ergab, dass nur 23 Prozent der Befragten eine deutliche Unterstützung für die Hamas zum Ausdruck brachten und mehr als die Hälfte der Befragten sich negativ äußerten. “Der Krieg vom 7. Oktober kehrte diesen Trend um und führte zu einem starken Anstieg der Popularität der Hamas”, berichtet Arab Barometer.

“Wenn wir uns entscheiden müssen, warum sollten wir dann die guten, die friedlichen Opfer sein? Wenn wir sterben müssen, müssen wir in Würde sterben.

Eine neuere Umfrage des Palästinensischen Zentrums für Politik- und Umfrageforschung, deren Ergebnisse Mitte Juni veröffentlicht wurden, ergab, dass zwei Drittel der Bevölkerung des Gazastreifens den Angriff auf Israel am 7. Oktober weiterhin befürworteten, wobei mehr als 80 Prozent behaupteten, dass Palästina dadurch in den Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit gerückt sei. Mehr als die Hälfte der befragten Bewohner des Gazastreifens gaben an, dass sie hofften, die Hamas würde nach dem Krieg an die Macht zurückkehren. “Sie haben das Vertrauen in den Frieden mit Israel verloren. Die Menschen glauben, dass der einzige Weg jetzt darin besteht, gegen Israel zu kämpfen”, sagte Ghazi Hamad, der ehemalige stellvertretende Außenminister der Hamas und langjähriges Mitglied ihres politischen Büros, in einem Interview. “Wir haben die palästinensische Sache auf den Tisch gelegt. Ich glaube, dass wir eine neue Seite der Geschichte aufgeschlagen haben.”

“Israel hat jetzt neun Monate lang [in Gaza] gekämpft – neun Monate. Dies ist [ein] kleines Gebiet. Keine Berge, keine Täler. Es ist ein sehr kleines, belagertes Gebiet – gegen die 20.000 [Kämpfer] der Hamas”, so Hamad weiter. “Sie bringen die ganze militärische Macht mit, unterstützt von den Vereinigten Staaten. Aber ich denke, dass sie jetzt gescheitert sind. Sie haben versagt.”

Dr. Yara Hawari, Kodirektorin von Al-Shabaka, einer unabhängigen palästinensischen Denkfabrik, sagte, dass die Bewertung der Rolle, die die Hamas-Angriffe vom 7. Oktober in der wachsenden weltweiten Bewegung zur Unterstützung der Palästinenser gespielt haben, komplexe moralische Fragen aufwirft. “Hätte das israelische Regime keinen Völkermord im Gazastreifen begangen, würden wir dann mit einem solchen Ausmaß an Solidarität konfrontiert sein? Ich denke, das ist eine schwierige Frage, die zu beantworten ist. Es ist auch eine unangenehme Frage, denn ich glaube nicht, dass die Palästinenser für die Solidarität von Menschen auf der ganzen Welt mit Blut bezahlen sollten, und schon gar nicht mit über 40.000 getöteten Menschen”, sagte sie mir.

“Wir haben die Zahlen der Nakba um mindestens das Dreifache übertroffen, was die Zahl der Toten angeht. Und ein ganzer Ort ist zerstört worden. Gaza gibt es nicht mehr. Er wurde vollständig zerstört. Ich denke also, dass dies ein sehr aufschlussreicher Moment war”, sagte Hawari, der in Ramallah lebt. “Hätte es den 7. Oktober nicht gegeben, hätten die Menschen auf der ganzen Welt davon erfahren oder nicht? Es ist sicher eine unangenehme Sache, darüber nachzudenken.”

Die Hamas hat betont, dass ihr Ziel am 7. Oktober darin bestand, den Status quo zu erschüttern und die USA und andere Nationen zu zwingen, sich mit der Notlage der Palästinenser zu befassen. Nach Ansicht informierter Analysten ist ihr dies gelungen. “Am 6. Oktober war Palästina von der regionalen und internationalen Tagesordnung verschwunden. Israel ging einseitig mit den Palästinensern um, ohne Aufmerksamkeit oder Kritik zu erregen”, sagte Mouin Rabbani, ein ehemaliger UN-Beamter, der als Sonderberater für Israel-Palästina für die International Crisis Group tätig war. “Die Angriffe der Hamas am 7. Oktober und ihre Folgen spielten eine entscheidende Rolle, aber ich denke, dass Israel genauso viel Anerkennung gebührt, wenn nicht sogar mehr”, fügte er hinzu. “Hätte Israel so reagiert wie bei [früheren Angriffen auf den Gazastreifen] in den Jahren 2008, 2014 und 2021, wäre das eine Geschichte für mehrere Wochen gewesen, es hätte viel Händeringen gegeben, und das wäre das Ende gewesen.”

“Es sind nicht nur die Aktionen der Kolonisierten, sondern auch die Reaktion der Kolonisatoren, die die gegenwärtige politische Realität, den gegenwärtigen politischen Moment geschaffen haben”, sagte Rabbani.

US-amerikanische und israelische Beamte reagieren häufig auf Fragen zu den erschütternden Todeszahlen im Gazastreifen oder zu den massenhaften Tötungen von Frauen und Kindern in den letzten neun Monaten, indem sie die Schuld ausschließlich der Hamas zuschieben. Sie haben die Ereignisse vom 7. Oktober so behandelt, als hätten sie Israel eine unbefristete Lizenz zum Töten in großem Stil erteilt. “Keines der Leiden wäre geschehen, wenn die Hamas nicht getan hätte, was sie am 7. Oktober getan hat”, ist ein Satz, den Außenminister Antony Blinken gerne wiederholt.

Das ist eindeutig unwahr. Aber entbindet die jahrzehntelange Brutalität der israelischen Besatzung die Hamas von jeglicher Verantwortung für die Folgen ihres Handelns am 7. Oktober?

“Das ist so, als würde man den Leuten beim Warschauer Aufstand sagen, dass ihr hättet wissen müssen, dass das deutsche Militär so reagieren würde, wie es das getan hat, und dass ihr für den Tod anderer Bewohner des Warschauer Ghettos verantwortlich sein werdet.”

“Diese Todesfälle sollten die israelischen Führer, die beschlossen haben, all diese Menschen zu töten, auf dem Gewissen haben”, sagte Rashid Khalidi, Autor des Buches The Hundred Years’ War on Palestine (Der hundertjährige Krieg in Palästina) und weithin als führender US-Historiker für Palästina angesehen. “Aber sie sollten auch bis zu einem gewissen Grad auf dem Gewissen der Leute sein, die [die Operation am 7. Oktober] organisiert haben. Sie hätten wissen sollen und müssen, dass Israel nicht nur an ihnen, sondern vor allem an der Zivilbevölkerung verheerende Rache üben würde. Kann man ihnen das zutrauen?” Khalidi fügte hinzu. “Das Endergebnis könnte die dauerhafte Besetzung, Zerstörung und vielleicht sogar die Vertreibung der Bevölkerung des Gazastreifens sein, und in diesem Fall glaube ich nicht, dass irgendjemand denjenigen, die diese Operation organisiert haben, Glauben schenken möchte.”

Die palästinensisch-amerikanische Schriftstellerin Susan Abulhawa ist seit Beginn der Belagerung im vergangenen Herbst zweimal nach Gaza gereist und hat den bewaffneten Widerstand der Palästinenser ohne Umschweife verteidigt. Sie weist die Vorstellung zurück, dass die Hamas für das massenhafte Töten von Zivilisten in Gaza durch Israel seit dem 7. Oktober verantwortlich ist. “Das ist in etwa so, als würde man den Leuten beim Warschauer Aufstand sagen, ihr hättet wissen müssen, dass das deutsche Militär so reagieren würde, wie es es getan hat, und dass ihr für den Tod anderer Bewohner des Warschauer Ghettos verantwortlich seid”, sagte Abulhawa. “Vielleicht ist das wahr, aber ist das wirklich ein moralisches Argument, das man vorbringen kann? Ich glaube nicht, dass jemals ein indigenes Volk so sehr unter die Lupe genommen wurde, wie es sich gegen seine Kolonisatoren wehrt.”

Abulhawa, der unter anderem die Romane Against the Loveless World und Mornings in Jenin geschrieben hat, sagte mir: “Als Palästinenser bin ich dankbar dafür. Ich denke, was sie getan haben, ist etwas, das keine noch so gute Verhandlung jemals erreichen konnte. Nichts, was wir getan haben, konnte das erreichen, was sie am 7. Oktober getan haben. Und ich sollte sagen, dass es eigentlich nicht so sehr darum geht, was sie getan haben, sondern dass es Israels Reaktion war, die zu einer Verschiebung des Narrativs geführt hat, weil sie endlich vor der Welt nackt dastehen.”

Männer in den Tunneln

Die letzten 76 Jahre der palästinensischen Geschichte waren eine ununterbrochene Folge von israelischen Gräueltaten und Kriegsverbrechen. Warum hat die Hamas gerade zu diesem Zeitpunkt eine solch monumentale Aktion gestartet?

Die Frage, was sich die Hamas am 7. Oktober gedacht hat, können am besten die Männer in den Tunneln beantworten, die von den israelischen Streitkräften in Gaza gejagt werden. Es wird davon ausgegangen, dass Yahya Sinwar, der Hamas-Führer vor Ort, und Mohammed Deif, der Kommandeur der Al-Qassam-Brigaden, entschieden haben, wie und wann sich der Lauf der Geschichte ändern würde.

Sowohl in den israelischen als auch in den US-amerikanischen Medien wird Sinwar im Allgemeinen als karikaturhafter Bösewicht dargestellt, der sich in seinem Tunnelversteck versteckt und sich ausdenkt, wie er unschuldige Israelis im Rahmen einer verzerrten, ISIS-ähnlichen Auslegung des Islam ermorden und terrorisieren kann. Seit 2015 ist er vom US-Außenministerium als Terrorist eingestuft worden. “Die Vereinigten Staaten brauchen ein Feindbild, eine Saddam-Hussein-Figur, eine Hitler-Figur”, sagte Khalidi. “Ich denke, Sinwar ist auserwählt worden.”

Trotz der düsteren Darstellungen zeigen Sinwars Schriften und Medieninterviews, dass er ein komplexer Denker mit klar definierten politischen Zielen ist, der an den bewaffneten Kampf als Mittel zum Zweck glaubt. Er erweckt den Eindruck eines gut ausgebildeten politischen Kämpfers, nicht eines Sektenführers auf einem Massenselbstmord-Kreuzzug. “Es ist nicht dieses schwarze Bild von Sinwar als einem Mann mit zwei Hörnern, der in den Tunneln lebt”, sagte Hamad, der Hamas-Beamte, der drei Jahre lang direkt mit Sinwar zusammenarbeitete. “Aber in Zeiten des Krieges ist er sehr stark. Dieser Mann ist sehr stark. Wenn er kämpfen will, kämpft er ernsthaft.”

1988, nur wenige Monate nach der Gründung der Hamas, wurde Sinwar von den israelischen Streitkräften verhaftet und zu viermal lebenslänglicher Haft verurteilt, weil er angebliche palästinensische Kollaborateure persönlich ermordet hatte. Während seiner 22 Jahre in einem israelischen Gefängnis lernte er fließend Hebräisch und studierte die Geschichte des israelischen Staates, seine politische Kultur sowie seinen Geheimdienst- und Militärapparat. Er übersetzte eigenhändig die Memoiren mehrerer ehemaliger Leiter des israelischen Geheimdienstes Shin Bet. “Als ich [ins Gefängnis] kam, war es 1988, der Kalte Krieg war noch im Gange. Und hier [in Palästina] tobte die Intifada. Um die neuesten Nachrichten zu verbreiten, druckten wir Flugblätter. Ich kam raus und fand das Internet”, sagte Sinwar 2018 einem italienischen Journalisten. “Aber um ehrlich zu sein, bin ich nie rausgekommen – ich habe nur das Gefängnis gewechselt. Und trotz alledem war das alte viel besser als dieses. Ich hatte Wasser, Strom. Ich hatte so viele Bücher. Gaza ist viel härter.”

In früheren Medieninterviews hat Sinwar die Hamas als soziale Bewegung mit einem militärischen Flügel bezeichnet und ihre politischen Ziele als Teil des historischen Kampfes für die Wiedererrichtung eines vereinten Staates Palästina dargestellt. “Ich bin der Gaza-Führer der Hamas, einer viel komplexeren Organisation als einer Miliz – einer nationalen Befreiungsbewegung. Und meine Hauptaufgabe ist es, im Interesse meines Volkes zu handeln: es und sein Recht auf Freiheit und Unabhängigkeit zu verteidigen”, sagte er. “All diejenigen, die uns immer noch als eine bewaffnete Gruppe betrachten und nichts weiter, haben keine Vorstellung davon, wie die Hamas wirklich aussieht…. Sie konzentrieren sich auf den Widerstand, auf die Mittel und nicht auf das Ziel, nämlich einen Staat, der auf Demokratie, Pluralismus und Zusammenarbeit beruht. Ein Staat, der Rechte und Freiheit schützt, in dem Differenzen mit Worten und nicht mit Waffen ausgetragen werden. Die Hamas ist viel mehr als ihre militärischen Operationen”.

Im Gegensatz zu den Anführern von Al-Qaida oder ISIS beruft sich Sinwar regelmäßig auf internationales Recht und UN-Resolutionen und zeigt ein differenziertes Verständnis für die Geschichte der von den USA und anderen Nationen vermittelten Verhandlungen mit Israel. “Um es klar zu sagen: Nach internationalem Recht ist es unser Recht, einen bewaffneten Widerstand zu leisten. Aber wir haben nicht nur Raketen. Wir haben eine Vielzahl von Mitteln des Widerstands eingesetzt”, sagte er in dem Interview von 2018. “Wir kommen nur mit Blut in die Schlagzeilen. Und nicht nur hier. Kein Blut, keine Nachrichten. Aber das Problem ist nicht unser Widerstand, sondern die Besatzung. Ohne Besatzung hätten wir keine Raketen. Wir hätten keine Steine, keine Molotowcocktails, nichts. Wir würden alle ein normales Leben führen.”

“All diejenigen, die uns immer noch als eine bewaffnete Gruppe betrachten und nichts weiter, haben keine Vorstellung davon, wie die Hamas wirklich aussieht.”

In den Jahren 2018 und 2019 unterstützte Sinwar die groß angelegten gewaltfreien Proteste entlang der Mauern und Zäune des Gazastreifens, die als Großer Marsch der Rückkehr bekannt sind. “Wir glauben, dass, wenn es einen Weg gibt, den Konflikt ohne Zerstörung zu lösen, wir damit einverstanden sind”, sagte Sinwar auf einer seltenen Pressekonferenz im Jahr 2018. “Wir würden es vorziehen, unsere Rechte mit sanften und friedlichen Mitteln zu erlangen. Aber wir verstehen, dass wir, wenn uns diese Rechte nicht gegeben werden, das Recht haben, sie uns durch Widerstand zu verdienen.”

Israel reagierte auf die Proteste mit dem regelmäßigen Einsatz tödlicher Gewalt und tötete 223 Menschen und verwundete mehr als 8.000 weitere. Später brüsteten sich israelische Scharfschützen damit, während der wöchentlichen Freitagsdemonstrationen Dutzende von Demonstranten ins Knie geschossen zu haben. Für viele Palästinenser bestätigten diese Ereignisse die Ansicht, dass Israels Politik nicht durch Worte geändert werden kann.

Nach einer Reihe israelischer Angriffe auf palästinensische Gläubige in der Al-Aqsa-Moschee und der Androhung von Zwangsräumungen von Palästinensern aus Sheikh Jarrah im besetzten Ost-Jerusalem feuerten Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad im Mai 2021 ein Sperrfeuer von Raketen auf israelische Städte ab, bei dem 12 Zivilisten getötet wurden. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu ordnete mit Unterstützung der USA schwere Angriffe auf den Gazastreifen an. Mehr als 250 Palästinenser wurden getötet und Tausende verletzt.

Nach dem Ende der 11-tägigen israelischen Bombardierung des Gazastreifens sprach Sinwar mit VICE News und versuchte, den palästinensischen Kampf in einen US-Kontext zu stellen, indem er die jüngsten Fälle von tödlicher Polizeigewalt gegen Afroamerikaner anführte. “Die gleiche Art von Rassismus, die George Floyd getötet hat, wird von [Israel] gegen die Palästinenser in Jerusalem, im Viertel Sheikh Jarrah und im Westjordanland eingesetzt. Und durch die Verbrennung unserer Kinder. Und gegen den Gazastreifen durch Belagerung, Mord und Verhungern.

Die israelischen Angriffe endeten, als Präsident Joe Biden intervenierte und Netanjahu aufforderte, die Sache zu beenden. “Hey, Mann, wir haben hier keine Landebahn mehr”, sagte Biden zu Netanjahu in einem Telefonat am 19. Mai. “Es ist vorbei.” Zwei Tage später stimmte Israel einem Waffenstillstand zu.

“Der Kampf zwischen uns und der Besatzung, die unser Land entweiht, unser Volk vertrieben hat und immer noch Palästinenser ermordet und vertreibt, Land beschlagnahmt und heilige Stätten angreift, ist ein Kampf mit offenem Ausgang”, sagte Sinwar. Auf die Frage nach der Tötung von israelischen Zivilisten durch Hamas-Raketen wurde Sinwar lebhaft. “Das kann man nicht mit denjenigen vergleichen, die Widerstand leisten und sich mit Waffen verteidigen, die im Vergleich dazu primitiv wirken. Wenn wir in der Lage wären, Präzisionsraketen auf militärische Ziele abzufeuern, hätten wir diese Raketen nicht eingesetzt”, schoss er zurück. “Erwartet die Welt von uns, dass wir brave Opfer sind, während wir getötet werden? Dass wir abgeschlachtet werden, ohne einen Laut von uns zu geben? Das ist unmöglich.”

Zweieinhalb Jahre später genehmigte Sinwar den Beginn der Operation Al Aqsa Flood, des tödlichsten Einzelangriffs innerhalb Israels in der Geschichte.

Hamas-Vertreter sagten mir, dass sie die Anschläge aus strategischen Gründen auf den Tag Schemini Atzeret, den letzten Tag des Erntedankfestes Sukkot, gelegt haben, aber auch, um die zunehmende Spaltung der israelischen Gesellschaft und die wachsende Unbeliebtheit Netanjahus in Israel auszunutzen. Auf taktischer Ebene haben sie die israelischen Militäreinrichtungen entlang der so genannten “Gaza-Hülle” umfassend überwacht und Schwachstellen in den Überwachungssystemen und der Grenzverteidigung aufgedeckt.

In den zwei Jahren vor den Anschlägen vom 7. Oktober haben Hamas-Vertreter Israel wiederholt ermahnt, die illegalen Siedlungen und Annexionen im Westjordanland und in Ostjerusalem einzustellen. Die Hamas protestierte auch gegen die zunehmenden Angriffe und Provokationen Israels auf dem Gelände der Al-Aqsa-Moschee, der heiligsten islamischen Stätte in Palästina, und forderte die USA und andere Nationen auf, Israel zu bremsen. “Wir haben mit den Vermittlern gesprochen, insbesondere mit den Vereinten Nationen, den Ägyptern und den Kataris: ‘Sagen Sie Israel, es soll aufhören. Wir können nicht mehr und mehr tolerieren”, sagte Hamad, der Hebräisch spricht und seit langem mit israelischen Beamten verhandelt. “Sie haben uns nicht zugehört. Sie dachten, die Hamas sei schwach und wolle nur etwas humanitäre Hilfe und einige Einrichtungen im Gazastreifen. Aber zur gleichen Zeit haben wir uns vorbereitet”.

“Wir haben mit den Vermittlern gesprochen, insbesondere mit den Vereinten Nationen, den Ägyptern und den Kataris: ‘Sagen Sie Israel, es soll aufhören. Wir werden nicht in der Lage sein, immer mehr zu tolerieren.’”

“Wir haben uns vorbereitet, weil wir unter Besatzung stehen”, sagte Hamad. “Wir denken, dass das Westjordanland und der Gazastreifen eine Einheit bilden. Das ist unser Volk, das unterdrückt, getötet und massakriert wird. Wir müssen sie retten. Und Israel glaubt, dass es über dem Gesetz steht. Sie können alles tun. Keiner kann sie aufhalten.”

“Wir haben schon vor dem 7. Oktober gesagt, dass das Erdbeben kommen wird. Und die Auswirkungen dieses Erdbebens werden über die Grenzen Palästinas hinausgehen”, sagte Naim.

Während die Hamas ihre Botschaften über internationale Vermittler übermittelte, hielt sie gleichzeitig regelmäßig geheime Treffen im Gazastreifen ab, bei denen ihre Führer über mögliche Wege zur Konfrontation mit Israel berieten. “Wir trafen uns im politischen Büro der Hamas in Gaza und diskutierten die ganze Zeit über die Situation. Was auf den Tisch kam, war eine Bewertung Israels im Westjordanland und der Al-Aqsa-Moschee”, sagte Hamad. “Die Hamas beschloss, etwas zu tun, um eine Art Abschreckung für Israel zu schaffen.” Sie wollten auch eine Botschaft an die palästinensischen Massen senden: “Wir sind nicht schwach [wie] die Palästinensische Autonomiebehörde”.

Hamad sagte, die Gespräche konzentrierten sich auf Aktionen, die die Welt zwingen würden, der Notlage der Palästinenser Aufmerksamkeit zu schenken, aber auch eine Botschaft an Israel zu senden. “Wir werden ihnen zeigen, dass wir etwas tun können, um euch zu schaden und euch zu verletzen”, sagte er. “Was ist die andere Alternative? Entweder wir Palästinenser warten und warten und warten und warten viele Jahre darauf, dass einige Länder, die internationale Gemeinschaft, etwas tun, um die Palästinenser zu retten, oder wir können gewaltsam vorgehen, um eine Art Schock zu erzeugen, um die Aufmerksamkeit der Welt zu erregen.”

Naim sagte, die Hamas sei zu dem Schluss gekommen, dass die israelische Politik nur durch gewaltsamen Widerstand geändert werden könne. “Ich muss sagen, dass wir auch die Geschichte sehr gut lesen. Wir haben aus der Geschichte in Vietnam, in Somalia, in Südafrika und in Algier gelernt”, sagte er. “Am Ende sind es keine friedlichen NGOs, die kommen und sagen: ‘Tut uns leid, dass wir euch einige Jahre lang belästigt haben, und jetzt gehen wir, bitte verzeiht uns.’ Sie sind so brutal und blutig, dass sie nicht weggehen werden, außer mit denselben Mitteln, die sie benutzen.”

Hamad und andere politische Funktionäre der Hamas erklärten, sie hätten zwar an den Strategiesitzungen im Gazastreifen teilgenommen, die den Anschlägen vorausgingen, die meisten von ihnen seien jedoch nicht in die operativen Details oder den Zeitplan der Operationen eingeweiht gewesen. “Es gibt eine spezielle Gruppe unter der Leitung von Sinwar, die die Entscheidung für den 7. Oktober getroffen hat. Das ist ein sehr enger Kreis”, sagte er. “Wir wussten nichts davon. Wir wurden mit dem 7. Oktober überrascht.”

Ein überraschender Einbruch

Vor dem 7. Oktober wurden die Aussichten auf einen palästinensischen Staat immer geringer. Die Bedingungen im Gazastreifen waren katastrophal, und es gab keine Anzeichen für eine Verbesserung aufgrund der intensiven israelischen Blockade und des mangelnden Interesses der Weltöffentlichkeit. Umfragen zufolge schoben die Bewohner des Gazastreifens die Schuld an ihrer Misere zunehmend auf die Hamas – eines der zentralen Ziele der israelischen Strategie der kollektiven Bestrafung. Die USA standen an der Spitze einer Reihe von diplomatischen Initiativen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Staaten. Mit dem Abraham-Abkommen, das unter Präsident Donald Trump auf den Weg gebracht wurde, wurde die Frage der palästinensischen Selbstbestimmung als Bedingung für eine Normalisierung praktisch ausgeklammert – ein großer Sieg für Israel. Israelische Provokationen und Angriffe auf Al-Aqsa-Gläubige wurden zur Regel. Israel trieb die Annexion palästinensischen Landes aggressiv voran, und bewaffnete Siedler führten tödliche paramilitärische Aktionen gegen palästinensische Bauernhöfe und Häuser in den besetzten Gebieten durch, oft mit Unterstützung oder Erleichterung durch die Regierung.

Die Palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland wurde wegen ihrer Korruption und Kollaboration mit Israel, auch durch das brutale Vorgehen ihrer von den USA unterstützten Sicherheitskräfte, weithin verachtet. Die Palästinensische Autonomiebehörde, die oft als Subunternehmer der israelischen Besatzung bezeichnet wird, verhaftet routinemäßig Dissidenten, Gewerkschaftsorganisatoren und Journalisten sowie Personen, die Israel als Sicherheitsrisiko eingestuft hat.

Die Hamas wollte den Status quo im Gazastreifen erschüttern, sich als Verteidigerin des palästinensischen Volkes positionieren und Möglichkeiten für eine neue Ausrichtung der politischen Macht eröffnen, die die Vichy-Herrschaft des Führers der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, ablösen sollte. Auf höchster Ebene sollte die Operation Al Aqsa Flut die Eröffnungssalve in einem, wie die Hamas hoffte, entscheidenden und historischen Moment im Krieg für die Befreiung Palästinas sein.

Auf taktischer Ebene übertrafen die Operationen vom 7. Oktober die Prognosen der Hamas. “Es war für uns sehr überraschend, wie schnell eine der stärksten Brigaden der israelischen Armee – die Gaza-Brigade ist eine der stärksten und am besten ausgebildeten Gruppen ihrer Armee – innerhalb von Stunden ohne ernsthaften Widerstand zusammenbrach, und dass sogar der Staat als Ganzes stunden- und vielleicht tagelang gelähmt blieb und nicht in der Lage war, auf professionelle Weise zu reagieren”, sagte Naim, Mitglied des politischen Büros der Hamas.

“Es gelang ihnen, das Bild einer unbesiegten, unbesiegbaren Armee, unbesiegbarer Soldaten, der langen Hand Israels zu schaffen, die überall zuschlagen oder zuschlagen kann und dann zurückkommt, um sich in einem Café in Tel Aviv zu entspannen, wie sie es im Irak, in Syrien, im Libanon und überall getan haben. Ich denke, es hat gezeigt, dass [Israels selbstbewusster Ruf] nicht der Realität entsprach”. Die Anschläge hätten den Palästinensern und ihren Verbündeten gezeigt, dass “Israel besiegbar ist und die Befreiung Palästinas eine gute Möglichkeit ist.”

“Es gab absolut keine Kontrolle über den Kampfplatz. Es gab keine Kontrolle über dieses Gebiet”.

Neun Monate nach den Anschlägen ist Israel nach wie vor schockiert und ungläubig über das völlige Versagen seiner gepriesenen Militärs und Geheimdienste beim Schutz der am meisten gefährdeten Gebiete Israels.

“Die Hamas hat den Krieg am 7. Oktober gewonnen. Die Tatsache, dass sie in der Lage war, Teile Israels zu erobern und so viele Israelis zu töten”, sagte Gershon Baskin, ein erfahrener israelischer Unterhändler, der regelmäßig Kontakt zu Teilen der Hamas hat. “Sie haben Israels elektronisches Überwachungssystem mit Drohnen, die man bei Amazon kaufen kann, und Handgranaten ausgeschaltet. Sie legten Israels interne Kommunikationssysteme in den Kibbuzim rund um den Gazastreifen lahm. Sie waren so viel raffinierter als Israel.”

Die Hamas “hat sich nie vorgestellt, dass es keine israelische Armee geben würde, als sie die Grenze nach Israel überschritten”, so Baskin. “Einer der Hamas-Führer sagte mir: ‘Wenn wir gewusst hätten, dass es dort keine Armee geben würde, hätten wir 10.000 Leute geschickt und Tel Aviv erobert’. Und sie haben sich nicht geirrt. Sie hatten keine Armee dort, und als sie auf das [Nova]-Musikfestival stießen, von dem sie nichts wussten, gingen sie auf einen Amoklauf.”

Khalidi glaubt auch, dass die Hamas nicht auf ihren eigenen operativen Erfolg am 7. Oktober vorbereitet war. “Ich glaube nicht, dass sie erwartet haben, dass die Gaza-Teilung auseinander fällt. Ich glaube nicht, dass sie erwartet haben, dass sie ein Dutzend oder mehr Grenzsiedlungen überrennen würden. Ich glaube nicht, dass sie erwartet haben, dass Tausende und Abertausende von Gaza-Bewohnern aus diesem Gefängnis, das Israel geschaffen hat, herauskommen und einzelne Israelis entführen. Ich glaube nicht, dass sie mit der Art von Morden gerechnet haben, die in diesen Grenzsiedlungen stattgefunden haben. Ich glaube nicht, dass das alles geplant war, ehrlich gesagt”, sagte er mir. “Es gab absolut keine Kontrolle über den Kampfplatz. Es gab keine Kontrolle über dieses Gebiet. Die israelische Armee brauchte vier Tage, um jede einzelne militärische Stellung, jedes einzelne Grenzdorf wieder zu besetzen. Es gab also zwei Tage, drei Tage, in manchen Fällen sogar mehr, in denen völliges Chaos herrschte. Ich bin sicher, dass schreckliche Dinge passiert sind.”

Die Hamas hat Behauptungen, ihre Kämpfer hätten am 7. Oktober absichtlich Zivilisten getötet, stets bestritten. In einem am 21. Januar veröffentlichten Manifest mit dem Titel “Unser Narrativ” versuchte die Hamas, die Operation Al-Aqsa-Flut zu erklären, obwohl das Dokument hauptsächlich aus allgemeinen Beschwerden bestand. Zu den konkreten Zielen der Angriffe in Israel zählte die Hamas, dass ihre Kämpfer “israelische Militäreinrichtungen ins Visier genommen und versucht haben, die Soldaten des Feindes festzunehmen, um Druck auf die israelischen Behörden auszuüben, damit diese die Tausenden von Palästinensern, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freilassen”.

“Möglicherweise sind bei der Durchführung der Operation Al-Aqsa-Flut Fehler passiert, die auf den raschen Zusammenbruch des israelischen Sicherheits- und Militärsystems und das Chaos an der Grenze zum Gazastreifen zurückzuführen sind”, heißt es weiter. Sinwar räumte Berichten zufolge nach dem 7. Oktober gegenüber seinen Kameraden ein, dass “die Dinge außer Kontrolle gerieten” und “Menschen in die Sache verwickelt wurden, und das hätte nicht passieren dürfen”.

Rabbani sagte, es sei unbestreitbar, dass die Hamas bei den Anschlägen vom 7. Oktober Zivilisten getötet habe, und äußerte ernsthafte Zweifel an der offiziellen Position der Gruppe, dass die Al-Aqsa-Flutung ausschließlich auf das israelische Militär abzielte. “Die Hamas hat eine Vorgeschichte mit Selbstmordattentaten gegen zivile Busse und Restaurants und so weiter während der Zweiten Intifada”, sagte er. Rabbani erinnert sich, dass er Berichte über die Anschläge vom 7. Oktober gelesen und Videos von diesem Tag gesehen hat, in denen israelische Zivilisten getötet oder gefangen genommen wurden. “Mein erster Gedanke war, dass es sich wahrscheinlich um Menschen handelte, die ihr ganzes Leben lang in Gaza gelitten hatten, nicht damit rechneten, lebendig zurückzukehren, und sich mit einem Knall verabschieden wollten. Ich bin sicher, dass das die Erklärung für einige dieser Fälle ist”, sagte er.

“Aber ich frage mich auch, inwieweit es vorsätzlich war. Es würde mich sehr interessieren, inwieweit die Hamas beabsichtigte, der israelischen Gesellschaft und nicht nur dem israelischen Militär einen furchtbaren traumatischen Schlag zu versetzen”, fügte er hinzu. “Es gibt Beweise, die dies belegen. Es gibt auch Beweise, die dem widersprechen. Aber ich denke, es ist eine Frage, die es wert ist, genauer untersucht zu werden.”

Der Diskurs über die Tötung israelischer Zivilisten am 7. Oktober ist ein zentrales Element der öffentlichen Meinungsbildung über den Krieg. “Ein Großteil der Wut in Israel ist auf die hohe Zahl der getöteten Zivilisten zurückzuführen”, sagte Khalidi. “Ein Krieg führt zu zivilen Todesopfern, aber dies ging weit über das hinaus, was unter allen Umständen hätte akzeptiert werden können oder sollen, und das ist auch die Schuld der Planer dieser Operation. Ich denke, das ist schwer zu sagen, aber ich denke, es ist etwas, das gesagt werden sollte.”

“Mein erster Gedanke war, dass es sich wahrscheinlich um Menschen handelte, die ihr ganzes Leben lang in Gaza gelitten hatten, nicht damit rechneten, lebend zurückkehren zu können, und sich mit einem Knall verabschieden wollten”, sagte Rabbani. “Aber ich frage mich auch, inwieweit es vorsätzlich war.

Die israelische Sozialversicherungsanstalt hat die offizielle Zahl der Todesopfer vom 7. Oktober auf 1.139 Personen festgelegt. Unter den Getöteten waren 695 israelische Zivilisten, 71 ausländische Zivilisten und 373 Angehörige der israelischen Sicherheitskräfte. So entsetzlich die Zahl der zivilen Todesopfer am 7. Oktober auch war, die Botschaft der USA und Israels war und ist eindeutig: Das Leben von Israelis ist exponentiell mehr wert als das von Palästinensern.

Die Hamas hat erklärt, dass ihre Streitkräfte Militärbasen und illegale Siedlungen ins Visier genommen haben, und bezeichnete die Tötung von Zivilisten in den Kibbuzim als Kollateralschaden bei Kämpfen gegen bewaffnete Siedler, “die als Zivilisten registriert wurden, obwohl sie in Wirklichkeit bewaffnete Männer waren, die an der Seite der israelischen Armee kämpften”. Hamas-Vertreter vermuteten, dass viele der bestätigten toten israelischen Zivilisten im Kreuzfeuer oder durch “Friendly Fire” getötet wurden oder von der israelischen Armee absichtlich getötet wurden, um zu verhindern, dass sie lebend nach Gaza zurückgebracht werden. “Wenn es einen Fall gab, in dem Zivilisten ins Visier genommen wurden”, so die Hamas in ihrem Manifest, “dann geschah dies zufällig und im Verlauf der Konfrontation mit den Besatzungstruppen.”

Abulhawa warf der israelischen und der US-Regierung vor, unmittelbar nach dem 7. Oktober eine koordinierte Propagandakampagne gestartet zu haben, die darauf abzielte, die Palästinenser zu entmenschlichen, und die erfolgreich ein falsches Bild von Hamas-Kämpfern als bestialischen Monstern zeichnete, die nur um des Tötens willen töteten. Sie verwies auf die zahlreichen Horrorgeschichten über sadistische Verbrechen, die angeblich von Hamas-Kämpfern begangen wurden, darunter die Enthauptung von Babys, die von israelischen und US-amerikanischen Offiziellen, darunter Biden, verbreitet wurden, um später von Journalisten und unabhängigen Forschern widerlegt zu werden. “Sie sagten, sie hätten Babys geköpft, eine schwangere Frau ausgeweidet, ein Baby im Ofen verbrannt, also wirklich schreckliche Gewalt, die einfach nur böse und grundlos schien, um Juden zu töten. Das war die Erzählung”, sagte sie. “Sie enthielt nicht einmal einen Funken Wahrheit.”

Naim von der Hamas schrieb den Anschlägen vom 7. Oktober und dem neunmonatigen bewaffneten Aufstand gegen die einmarschierenden israelischen Streitkräfte zu, dass sie die Notlage der palästinensischen Befreiung in den Mittelpunkt der weltweiten Aufmerksamkeit gerückt haben. “Glauben Sie, dass diese Unterstützung durch einen Workshop in Washington D.C., bei dem Palästinenser und Amerikaner über den Betrieb des Grenzübergangs Rafah diskutieren, zustande kommen würde? “Leider ist dies der Weg. Es gibt keinen anderen Weg.”

Hamad sagte mir, dass niemand, der an der Planung der Angriffe vom 7. Oktober beteiligt war und mit dem er sprach, das volle Ausmaß der israelischen Reaktion voraussah und dass viele Hamas-Führer eine intensivere und längere Version früherer israelischer Angriffe auf Gaza erwarteten. “Dies ist ein sehr heikler Punkt”, sagte er. “Niemand hat diese Reaktion von israelischer Seite erwartet, denn was jetzt in Gaza passiert ist, ist eine vollständige Zerstörung des Gazastreifens, bei der etwa 40.000 Menschen getötet und alle Einrichtungen, Krankenhäuser und alles andere zerstört wurden. Ich weiß, dass die Situation in Gaza schrecklich ist. Es ist sehr, sehr schwer. Und wir brauchen mindestens zehn Jahre, um den Gazastreifen wiederaufzubauen.

“Dieser Krieg ist völlig anders”, sagte Hamad. “Völlig anders.”

Gefangenendilemma

Internationale Vermittler haben die Verhandlungen zwischen der Hamas und Israel wieder aufgenommen, und es gibt Anzeichen dafür, dass sich eine Art schrittweises Abkommen abzeichnet, auch wenn der von der Hamas geforderte dauerhafte Waffenstillstand unwahrscheinlich erscheint. “Das Hauptproblem ist, dass die Hamas kein Abkommen ohne das Ende des Krieges eingehen wird und Israel kein Abkommen ohne das Ende des Krieges”, sagte Baskin mir.

Israel hat darauf bestanden, dass die Hamas entwaffnet und von der Teilnahme an der Nachkriegsverwaltung des Gazastreifens ausgeschlossen wird. Die Hamas hat behauptet, sie werde eine politische Kraft mit dem Recht auf bewaffnete Verteidigung gegen die israelische Besatzung bleiben. “Amerika sollte verstehen, und das ist sehr wichtig, dass die Hamas Teil der palästinensischen Szene sein wird”, sagte Hamad. “Die Hamas wird nicht vertrieben werden. Die Hamas hat den 7. Oktober ins Leben gerufen und diese Geschichte geschaffen.”

Einem Mitglied des Verhandlungsteams der Hamas zufolge haben die palästinensischen Vertreter beobachtet, dass die US-Vermittler zunehmend frustriert über die israelische Seite sind. “Für alles, was [Israel] braucht, rufen sie den Babysitter an. Die Vereinigten Staaten haben jetzt die Nase voll vom israelischen Verhalten”, sagte der Hamas-Vertreter, der anonym bleiben wollte. “Sie haben Angst, dass sich dieser Krieg auf andere Regionen ausweitet, und wollen Netanjahu und seinen Wahnsinn kontrollieren. Sie versuchen, mehr Druck auf Israel auszuüben, damit es diesen Waffenstillstand akzeptiert. Sie versuchen es, aber ich denke, dass sie bis jetzt nicht alle Möglichkeiten genutzt haben, um Israel unter Druck zu setzen. Ich glaube, sie sind wie ein verwöhnter Junge.” Der Hamas-Unterhändler sagte mir, er habe den Eindruck, dass “die Vereinigten Staaten versuchen, sanft und behutsam mit Israel umzugehen, Druck auszuüben, aber sie nicht in die Ecke zu drängen. Aus diesem Grund gibt es jetzt einen großen Konflikt und Streit zwischen Israel und den Vereinigten Staaten.

Von allen Zielen der Angriffe vom 7. Oktober war dasjenige, von dem die Hamas am meisten überzeugt war, dass es zu konkreten Ergebnissen führen würde, die Befreiung von Palästinensern aus israelischen Gefängnissen. Nach israelischen Angaben wurden während der von der Hamas geführten Angriffe mehr als 240 Personen, darunter israelische Soldaten und Zivilisten sowie Ausländer, zurück nach Gaza gebracht.

“Die Hamas hat einen schnellen Deal mit den Israelis gemacht”, sagte Baskin. “Es waren drei Gefangene für jede Geisel. Ich denke, das war ein erstaunlich niedriger Preis.”

Sinwar hat der Befreiung palästinensischer Gefangener stets Priorität eingeräumt. So erlangte er 2011 seine eigene Freiheit im Rahmen eines Austauschs, bei dem Sinwar und mehr als 1.000 andere Palästinenser im Gegenzug für einen einzigen israelischen Soldaten, Gilad Shalit, aus israelischen Gefängnissen befreit wurden. “Es ist keine politische Frage, für mich ist es eine moralische Frage”, sagte er 2018. “Ich werde mehr als mein Bestes tun, um diejenigen zu befreien, die noch im Gefängnis sitzen.”

Naim sagte, Israel habe in der Vergangenheit die Bereitschaft gezeigt, einen hohen Preis für die Rückkehr seiner Soldaten zu zahlen, einschließlich der Freilassung von Palästinensern, die es als Terroristen bezeichnet. “Einige von ihnen sind jetzt seit mehr als 45, 44 Jahren im Gefängnis”, sagte er. “Sie haben auch eine Menge Druck auf die Führung ausgeübt, etwas zu tun”.

Doch als Sinwar drei Wochen nach Kriegsbeginn offiziell ein umfassendes Abkommen vorschlug, das die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen aus israelischen Gefängnissen im Austausch gegen alle Gefangenen des palästinensischen Widerstands vorsah, lehnte Israel dies ab.

Baskin hat als Schattenfriedensvermittler mit verschiedenen palästinensischen Gruppierungen zusammengearbeitet. Er spielte eine zentrale Rolle bei der Aushandlung der Shalit-Vereinbarung und arbeitet seit dem 7. Oktober hinter den Kulissen weiter an der Geiselproblematik. Er sagte, die Hamas wisse, dass die einzige Chance, die “Unmöglichen” – hochwertige palästinensische Gefangene, darunter auch solche, die wegen der Tötung von Israelis verurteilt worden waren – zu befreien, darin bestehe, eine große Anzahl von Militärangehörigen als Geiseln zu nehmen. “Für die Soldaten ging es darum, alle palästinensischen Gefangenen in Israel zu befreien, die lebenslange Haftstrafen verbüßen”, so Baskin. “Zu dieser Zeit gab es 559 Palästinenser, die lebenslängliche Haftstrafen verbüßten. Das war ihr Hauptziel, sie alle zu befreien.”

Unter nationalem und internationalem Druck stimmte Netanjahu schließlich einem begrenzten Tauschgeschäft zu. Während eines kurzen Waffenstillstands im vergangenen November ließ die Hamas 105 zivile Geiseln an Israel frei und erhielt im Gegenzug 240 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, die von Israel gefangen gehalten wurden. “Die Hamas hat sich mit den Israelis schnell geeinigt”, so Baskin. “Es waren drei Gefangene für jede Geisel. Ich denke, das war ein erstaunlich niedriger Preis.”

Ghazi Hamad, der Hamas-Beamte, der mit Sinwar zusammenarbeitete, betonte, dass die Hamas nicht beabsichtigte, israelische Zivilisten als Geiseln zu nehmen. “Was wir geplant haben, diente nur militärischen Zwecken, um den Teil der israelischen Armee zu zerstören, der die Situation in Gaza kontrolliert, und um einige Geiseln des Militärs – Soldaten – zu nehmen, um eine Art Austausch zu ermöglichen”, sagte er. “Ich bestreite nicht, dass einige Leute Fehler gemacht haben, aber ich spreche über die Entscheidung der Hamas, die Politik der Hamas.”

Baskin sagte mir, es sei sofort klar gewesen, dass die Hamas sich nicht darauf vorbereitet hatte, so viele Zivilisten gefangen zu halten, und dass sie unvorbereitet war, als andere palästinensische Gruppen und Einzelpersonen, die an diesem Tag nach Israel strömten, eine große Anzahl von Geiseln nahmen, darunter auch ältere Menschen und Kinder. “Sie brachten die Menschen einfach zurück in den Gazastreifen, ohne sich Gedanken über die Logistik zu machen und darüber, welchen Preis sie für sie verlangen würden”, sagte Baskin. “Schon am vierten Tag des Krieges sprach ich mit der Hamas über einen Deal für die Frauen, Kinder, älteren Menschen und Verwundeten, die ich für die niedrig hängenden Früchte hielt, weil die Hamas nicht in der Lage gewesen wäre, mit ihnen umzugehen. Sie wollten sie loswerden.”

Israel hat die zivilen Geiseln als Hauptgrund für die anhaltende Belagerung angegeben. Hamad bestätigte, dass die Verhandlungen fast unmittelbar nach den Anschlägen vom 7. Oktober begannen. Er sagte mir, dass “wir von der ersten Woche an mit einigen Leuten, einigen Vermittlern, darüber gesprochen haben, dass wir die Zivilisten zurückbringen wollen, aber Israel hat sich geweigert”.

Hamad fügte hinzu, dass die Hamas die internationalen Vermittler im vergangenen November darüber informiert habe, dass sie daran arbeite, weitere zivile Geiseln ausfindig zu machen, die von anderen Gruppen oder Einzelpersonen entführt worden seien, um sie an Israel zurückgeben zu können. “Wir baten sie: ‘Bitte gebt uns jetzt Zeit, nach den Leuten zu suchen’,” sagte Hamad. “Aber Israel hörte nicht auf uns und tötete weiter Menschen.”

Ein wichtiger Streitpunkt in den laufenden Verhandlungen, so sagten mir Hamas-Unterhändler, ist die anhaltende Weigerung Israels, Palästinenser freizulassen, die es als Terroristen mit “jüdischem Blut an den Händen” bezeichnet. Die Hamas hat darauf bestanden, dass Israel, wenn es seine Soldaten zurückhaben will, die palästinensischen Widerstandskämpfer freilassen muss, einschließlich derer, die wegen Mordes an Israelis verurteilt wurden. In den Verhandlungen hat Israel darauf bestanden, sein Vetorecht über die Liste der palästinensischen Gefangenen zu behalten, die die Hamas im Rahmen eines Abkommens freilassen möchte.

Hamas-Unterhändler sagten mir, dass die Tatsache, dass es ihren Streitkräften gelungen ist, einen neunmonatigen bewaffneten Aufstand gegen Israel im Gazastreifen aufrechtzuerhalten, obwohl sie waffentechnisch unterlegen und groß angelegten Angriffen mit starken, von den USA bereitgestellten Waffen ausgesetzt waren, den Unterhändlern die Botschaft übermittelt hat, dass die Hamas ihre eigenen roten Linien hat. “Neun Monate sind vergangen, und unser Widerstand ist weder erschöpft, noch hat er nachgelassen, noch hat er nachgelassen”, sagte der Sprecher der Qassam-Brigaden, bekannt unter seinem Pseudonym Abu Obeida, in einer Audiobotschaft vom 7. Juli. “Wir kämpfen immer noch im Gazastreifen, ohne Unterstützung oder Waffen- und Ausrüstungslieferungen von außen, und unser Volk ist immer noch ohne Nahrung, Wasser oder Medizin und unter einem verbrecherischen, ungerechten Völkermordkrieg.”

Am vergangenen Wochenende veröffentlichte Netanjahu eine Liste von Punkten, die er als “nicht verhandelbar” in einem Abkommen mit der Hamas bezeichnete. Dazu gehörten die Verhinderung des Waffenschmuggels aus Ägypten, die Rückgabe einer maximalen Anzahl von lebenden israelischen Gefangenen, die in Gaza festgehalten werden, und das Verbot der Rückkehr von Hamas-Kämpfern in den nördlichen Gazastreifen. Der umstrittenste Aspekt von Netanjahus Liste ist sein Beharren darauf, dass Israel sich das Recht vorbehält, den Krieg im Gazastreifen in vollem Umfang fortzusetzen, was die Hamas stets abgelehnt hat.

Hamad glaubt, dass die Vermittler, einschließlich der US-Vermittler, wissen, dass Netanjahu die Fortsetzung des Krieges mit seinem eigenen politischen Überleben in Verbindung bringt. Während eine vorläufige Einigung über einen weiteren Gefangenenaustausch erzielt werden könnte, hat Netanjahu sein Versprechen bekräftigt, die Hamas militärisch zu vernichten.

“Er will beweisen, dass er [den Krieg] fortsetzt, um seine großen Ziele oder den so genannten ‘totalen Sieg’ in Gaza zu erreichen. Aber ich glaube, er konnte nicht einmal die israelische Gemeinschaft, die israelischen Parteien und seine Partner in der Koalition überzeugen”, sagte Hamad. “Jeden Tag, an dem er Soldaten und Panzer verliert, was ist die große Leistung von Netanjahu? Zivilisten zu töten. Ich denke also, dass die Verhandlungen an diesem Punkt feststecken, dass es auf israelischer Seite keine Ernsthaftigkeit und keinen starken Willen gibt, ein Abkommen mit der Hamas zu schließen.”

“Wenn man sich den Text auf beiden Seiten ansieht, ist es einfach, die Lücken zu schließen”, fügte Hamad hinzu. “Israel arbeitet sehr hart daran, keine Einigung zu erzielen, denn ich denke, dass diese Einigung die Koalition in Israel auflösen wird. Ich denke, dass dies das Ende der politischen Karriere von Netanjahu sein wird.”

Ein unhaltbarer Status Quo

Die Angriffe vom 7. Oktober werden von führenden US-Politikern oft so dargestellt, als hätten sie in einem historischen Vakuum stattgefunden – einer alternativen Realität, in der die Hamas den Frieden grundlos zunichte gemacht hat. Doch für die Menschen in Gaza hat es keinen wahren Frieden gegeben. Seit 76 Jahren gibt es nur ein kleines Stückchen Freiheit, und die meiste Zeit der letzten zwei Jahrzehnte beschränkte sie sich auf die Vorstellungen eines Volkes, das in einem Freiluftgefängnis eingesperrt ist, das von Militärbasen der Besatzer umgeben ist und in dem Israelis leben, die das Leben in einer idyllischen Umgebung genießen.

In den Jahren vor den Anschlägen vom 7. Oktober, unter den Präsidenten Trump und Biden, musste die Hamas mit ansehen, wie Israel immer mehr ermutigt wurde, während die Aussichten auf eine Befreiung der Palästinenser auf die Fußnoten der von Washington geführten Initiativen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und arabischen Staaten wie Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückfielen. Netanjahus Position war: “Wir dürfen den Palästinensern kein Veto gegen neue Friedensverträge mit arabischen Staaten einräumen”.

Nur zwei Wochen vor den Anschlägen vom 7. Oktober hielt der israelische Staatschef vor der UN-Vollversammlung in New York eine Rede, in der er eine Karte dessen zeigte, was er als “neuen Nahen Osten” versprach. Sie zeigte einen Staat Israel, der sich durchgehend vom Jordan bis zum Mittelmeer erstrecken würde. Der Gazastreifen und das Westjordanland als palästinensische Gebiete wurden ausgelöscht.

In dieser Rede stellte Netanjahu die vollständige Normalisierung der Beziehungen zu Saudi-Arabien als Dreh- und Angelpunkt seiner Vision für diese “neue” Realität dar, die die Tür zu einem “visionären Korridor, der sich über die arabische Halbinsel und Israel erstrecken wird”, öffnen würde. Er wird Indien mit Europa verbinden, mit Seeverbindungen, Eisenbahnverbindungen, Energiepipelines und Glasfaserkabeln.”

“Wenn die Palästinenser auf die Region schauen, fühlen sie sich von ihren eigenen Führern im Stich gelassen.

Die Hamas verfolgte diese Entwicklungen aufmerksam und sah in den Bemühungen der USA, eine palästinensische Resolution im Rahmen ihrer Normalisierungskampagne zu umgehen, eine existenzielle Bedrohung. “Wenn Saudi-Arabien unterschreibt, bedeutet das, dass die gesamte Region in der Palästinenserfrage zusammenbricht. Das ist kein Plan. Es ist kein Friedensprozess. Es ist eine Integration Israels in den neu geschaffenen Nahen Osten. Sie haben begonnen, über die NATO im Nahen Osten zu sprechen”, sagte Naim. “Das ist ein Putsch gegen das Erbe, die Geschichte, die Werte dieser Region und gegen die Zukunft, alles zusammen.”

Abulhawa: “Der Status quo war untragbar und unhaltbar, vor allem als die arabischen Führer begannen, sich zu normalisieren, und die Zeichen für unser völliges Verschwinden und unsere völlige Zerstörung an die Wand geschrieben waren.”

Während Netanjahus Vision einer neuen Seidenstraße durch einen Nahen Osten ohne Palästina sicherlich ein Grund zur Besorgnis ist, bezweifelt Rabbani, dass die Hamas glaubte, dies könne die Abraham-Abkommen zum Scheitern bringen. Die erwünschte Wirkung, so Rabbani, wäre wahrscheinlich, der arabischen Öffentlichkeit eine Botschaft über die Mitschuld ihrer Herrscher an der Unterdrückung der palästinensischen Bestrebungen zu übermitteln, während sie Abkommen mit Israel ausarbeiteten. “Wenn man sich die Geschichte der arabisch-israelischen Normalisierungsabkommen ansieht, hat palästinensisches Blut sie nie untergraben”, sagte Rabbani. “Wenn die Palästinenser auf die Region blicken, fühlen sie sich von ihren eigenen Führern im Stich gelassen, von denen, die sie als ihre natürlichen Verbündeten und Verfechter ansehen, von der gesamten internationalen Gemeinschaft.”

Die arabischen Staaten müssen “den Spagat schaffen, ihre eigene Bevölkerung nicht zu verärgern und gleichzeitig das richtige Maß an Kritik am israelischen Regime zu üben”, sagte Hawari, politische Analystin bei Al-Shabaka, und fügte hinzu, sie erwarte von diesen despotischen Regimen “keine Verteidigung der Palästinenser”. “Ich denke, die Saudis werden auf bestimmte Bedingungen drängen, nicht weil sie besonders stark an die palästinensische Souveränität glauben, sondern weil sie auch wissen, dass Palästina in Saudi-Arabien immer noch eine beliebte Sache ist.

Abulhawa sagte, sie verstehe zwar den Wert der Suche nach einem vollständigen Verständnis der spezifischen Motivationen und Ziele der Hamas-Operationen am 7. Oktober, doch sei es wichtig, sie als logische Folge der Geschichte zu betrachten. “Die Palästinenser haben jahrzehntelang auf jede erdenkliche Weise versucht, diese Unterdrückung, diesen unerbittlichen, gewalttätigen Kolonisator abzuschütteln. Das musste also früher oder später geschehen. Es war unvermeidlich, dass sich etwas zuspitzen würde, insbesondere in Gaza”, sagte sie.

“Wenn man bis in die 1940er Jahre nach der Nakba zurückgeht, gab es etwa ein Jahrzehnt, in dem die Palästinenser internationale Gremien anflehten, von einem Ort zum anderen zu gehen, um über Gerechtigkeit zu verhandeln, nach Hause zu kommen und einen Weg zu finden. Und es gab keine Bewegung. Wir waren völlig irrelevant. Niemand nahm uns überhaupt zur Kenntnis”, fügte Abulhawa hinzu. “Erst als die Palästinenser zum bewaffneten Widerstand übergingen, gab die Welt endlich zu, dass es sich um eine indigene Bevölkerung handelt, die tatsächlich existiert. Erst als wir anfingen, Flugzeuge zu entführen und einen Guerillakrieg im Geiste der linken Guerillabewegungen jener Zeit zu führen, gab es überhaupt eine Bewegung in Richtung Befreiung.”

Es war dieser bewaffnete Widerstand, der den Raum für die Friedensverhandlungen zwischen Jassir Arafat von der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) und dem israelischen Premierminister Yitzhak Rabin schuf, die von vielen westlichen Führern als Durchbruch gefeiert wurden. Die 1993 und 1995 von der Clinton-Regierung vermittelten Osloer Abkommen wurden nicht nur von der Hamas, dem Islamischen Dschihad und anderen bewaffneten Widerstandsgruppen, sondern auch von prominenten Intellektuellen abgelehnt. “Nennen wir das Abkommen bei seinem wahren Namen: ein Instrument der palästinensischen Kapitulation, ein palästinensisches Versailles”, schrieb Edward Said 1993 in einem vorausschauenden Essay für die London Review of Books. “Es scheint also, dass die PLO die Intifada beendet hat, die nicht Terrorismus oder Gewalt, sondern das palästinensische Recht auf Widerstand verkörperte, auch wenn Israel weiterhin das Westjordanland und den Gazastreifen besetzt hält.”

Diese Abkommen führten zur Gründung der Palästinensischen Autonomiebehörde und zum Konzept einer begrenzten palästinensischen Selbstverwaltung, die in das Gefüge des israelischen Apartheidregimes eingebettet war, das den Status quo vor dem 7. Oktober durchsetzte.

In der Zeit nach Oslo führten sowohl die Hamas als auch der Palästinensische Islamische Dschihad regelmäßig bewaffnete Kämpfe gegen Israel, unter anderem durch Selbstmordattentate und Anschläge auf Zivilisten. Dies gipfelte im September 2000 in der Zweiten Intifada, die mehr als vier Jahre andauerte. Die Al-Aqsa-Märtyrerbrigaden, ein Netzwerk paramilitärischer Kräfte, die mit Arafats regierender Fatah-Bewegung verbunden sind, schlossen sich dem bewaffneten Aufstand an. In den zwei Jahrzehnten nach der Intifada bestand der bewaffnete Widerstand größtenteils aus sporadischen Raketenangriffen der Hamas und des Islamischen Dschihad aus dem Gazastreifen und gelegentlichen kleineren Angriffen auf Israelis.

Die Ära der weitgehend symbolischen bewaffneten Konfrontation mit Israel nach der Intifada hat sich inmitten einer politischen Ödnis entfaltet, in der die Palästinensische Autonomiebehörde, Israel und die internationale Gemeinschaft unter Führung der USA den Zerfall des Traums von der palästinensischen Selbstbestimmung vorantreiben. “Nach Oslo haben wir es mit einer katastrophalen politischen Entwicklung zu tun”, sagte Naim. “Nach 30 Jahren ist das Westjordanland annektiert. Jerusalem ist größtenteils judaisiert. Al Aqsa wird fast vollständig kontrolliert. Der Gazastreifen ist völlig abgetrennt, isoliert und seit 17 Jahren belagert, eine erstickende Belagerung.”

Israel versteht es meisterhaft, das Schreckgespenst des bewaffneten palästinensischen Widerstands auszunutzen, um seine eigenen Eroberungs- und Vernichtungskriege zu rechtfertigen. Und das mit der Unterstützung der USA und der Weigerung der aufeinanderfolgenden Regierungen, das Völkerrecht auf Israel anzuwenden oder UN-Resolutionen zu respektieren.

“Das Problem, das der Westen mit dem palästinensischen Widerstand hat, ist nicht der Terrorismus. Es ist nicht das Angreifen von Zivilisten. Es ist nicht der bewaffnete Widerstand. Es ist der Widerstand schlechthin”, sagte Rabbani. “Ob Massaker an Zivilisten, erfolgreiche Angriffe auf militärische Ziele, Volksmobilisierung oder Boykottkampagnen – es gibt keine einzige Form des palästinensischen Widerstands, die der Westen zu akzeptieren bereit ist.”

Die Anschläge vom 7. Oktober und der anschließende Guerillakrieg im Gazastreifen gegen das israelische Militär haben das politische Ansehen der Hamas bei vielen Palästinensern zweifellos erhöht. Diese Unterstützung muss sich jedoch nicht zwangsläufig in einem politischen Sieg und einem Wahlsieg niederschlagen. “Die Hamas ist politisch eindeutig in einer stärkeren Position als die Palästinensische Autonomiebehörde, die von den meisten Palästinensern als Zulieferer der Besatzung und als erschöpft, korrupt und so weiter angesehen wird, was aber nicht bedeutet, dass es nicht auch Kritikpunkte gibt, die viele Menschen nicht bereit sind zu äußern, weil die Hamas den Israelis die Stirn bietet”, so Khalidi. “Ihr Widerstand, die Tatsache, dass sie immer noch gegen die Israelis kämpfen, ermutigt einerseits viele Palästinenser, vor allem diejenigen, die weiter von Gaza entfernt sind. Andererseits macht das, was mit den Menschen in Gaza passiert ist, viele Palästinenser, vor allem die in Gaza, nicht so glücklich.”

Rabbani stimmte zu, dass nicht vorhersehbar sei, wie die Menschen in Gaza die Verantwortung der Hamas für die apokalyptische Verwüstung, die sie erlitten haben, letztlich beurteilen werden. “Ich denke, es wird auch viele Palästinenser geben, die sagen werden: ‘Okay, der Gazastreifen ist in Schutt und Asche gelegt worden. Ihr habt die Menschen im Gazastreifen schutzlos zurückgelassen und einem Völkermord ausgesetzt. Und ja, Israel hat das getan. Israel ist dafür verantwortlich. Aber das liegt auch an euch.” Gleichzeitig sagt Rabbani, dass die Angriffe vom 7. Oktober ein historisches Kapitel in der Sache der palästinensischen Befreiung darstellen, und vergleicht sie mit anderen Schlüsselmomenten des antikolonialen Kampfes in Südafrika und Vietnam, die mit einem hohen Anteil an Todesopfern unter der Zivilbevölkerung verbunden waren. “Die katastrophalen Folgen lassen sich nicht leugnen”, sagte er. “Aber ich habe das Gefühl, dass die Veränderungen auf längere Sicht – natürlich ohne den enorm unerträglichen Schaden, der einem ganzen Volk zugefügt wurde, in irgendeiner Weise herunterspielen zu wollen – am Ende als ein entscheidender Wendepunkt angesehen werden, ähnlich wie Sharpeville, Soweto, Dien Bien Phu.”

Abulhawa sagte, dass sie während ihrer Reisen nach Gaza mit den Menschen darüber sprach, wie sie die Hamas sehen, und dabei auf komplexe, nuancierte und manchmal widersprüchliche Sichtweisen stieß. “Das Trauma ist tiefgreifend. Und sie werden Ihnen im gleichen Atemzug zwei widersprüchliche Ideen erzählen. Auf der einen Seite sind sie wütend. Und manchmal geben einige der Hamas die Schuld, aber jeder weiß, wer sie bombardiert. Jeder.”