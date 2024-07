Beunruhigende Gesichtslähmung durch Covid-Spritzen, Studie bestätigt

Von Frank Bergman

Führende Forscher in Kalifornien haben bestätigt, dass die zunehmenden Fälle einer ehemals seltenen Form der Gesichtslähmung, der so genannten okulomotorischen Nervenlähmung, durch Covid mRNA-Spritzen verursacht wurden.

Unter der Leitung der Adventist Health Neurologen Antonio K. Liu, M.D. und Ifeanyichukwu Ozobu, M.D. hat das Forscherteam am White Memorial Hospital in Los Angeles versucht, den Auslöser für die zunehmenden Berichte über Augenmuskellähmungen, auch bekannt als Lähmung des dritten Nervs, zu identifizieren.

Das Team besteht aus Ärzten von Adventist Health, einem kirchlichen, gemeinnützigen, integrierten Gesundheitssystem, das mehr als 90 Gemeinden an der Westküste und auf Hawaii mit über 400 Pflegeeinrichtungen versorgt.

Okulomotorische Nervenlähmung entsteht durch eine Schädigung des dritten Hirnnervs .

Die Erkrankung verursacht charakteristische Symptome wie ein hängendes Augenlid, Doppeltsehen, Pupillenerweiterung und Defizite bei der Adduktion und dem vertikalen Blick.

Das Forscherteam analysierte die jüngsten Fälle von isolierten Augenmuskellähmungen und untersuchte die Covid mRNA-Impfgeschichte jedes Patienten.

Die gemeldeten Fälle lassen sich nach dem Auftreten der Symptome in zwei Gruppen einteilen: sofort und verzögert.

In einigen Fällen konnte die Augenmuskellähmung kurz nach der Covid-Impfung auftreten.

Fälle von Augenmuskellähmungen im Zusammenhang mit den Impfstoffen von Pfizer und Moderna traten innerhalb der ersten Tage nach der Impfung auf.

In anderen Fällen kann sie jedoch erst Wochen nach der Injektion auftreten.

Im Rahmen der Studie stellte der Forscher den einzigartigen Fall eines Patienten vor, bei dem 14 Tage nach der Verabreichung des Moderna-Impfstoffs (mRNA-1273/Spikevax) eine isolierte, einseitige Lähmung des Okulomotorennervs auftrat.

Der Fall deckt sich mit einem zuvor gemeldeten Fall, bei dem die Lähmung 17 Tage nach der Impfung einsetzte, und weist den interessanten Befund positiver Gangliosid-Antikörper auf – Autoantikörper, die gegen Ganglioside gebildet werden können, bei denen es sich um Glykosphingolipide handelt, die Sialinsäure enthalten.

Die Autoren warnen, dass ihre Ergebnisse „das Potenzial für ungewöhnliche Vorkommnisse nach einer COVID-19-Impfung aufzeigen, aber auch Möglichkeiten zur Erforschung der zugrunde liegenden Mechanismen hinter diesen Ereignissen eröffnen“.

Die Autoren tun dies im Auftrag eines großen Gesundheitssystems, was auf ein wachsendes Interesse an einer kritischen Prüfung der Covid-mRNA-Injektionen hinweist.

Der von den Forschern verwendete Fall wurde in der angesehenen Fachzeitschrift Cureus veröffentlicht.

Ein 81-jähriger Mann wurde mit einer seit zwei Tagen bestehenden Diplopie, auch bekannt als Doppeltsehen, in der Notaufnahme vorgestellt.

Der Patient hatte zuvor keine bestätigte COVID-19-Infektion.

Die Gesichtslähmung trat auf, nachdem der Patient 16 Tage vor Ausbruch der Krankheit eine Moderna SARS-CoV-2 mRNA-Auffrischungsimpfung erhalten hatte.

Der Ausbruch der Symptome erfolgte 14 Tage nach der Impfung.

Am Tag der Verabreichung des Impfstoffs gab der Patient lediglich ein leichtes Unwohlsein an, und – was besonders wichtig ist – die „medizinische Vorgeschichte, die Familienanamnese und die Sozialanamnese waren allesamt unauffällig“.

Die Ärzte führten ihre Untersuchung durch und dokumentierten den Fall.

Die Ärzte stellten fest: „Seine Pupillen reagierten beide auf Licht.”

“Bei der digitalen Pupillometrie wiesen seine Pupillen leicht unterschiedliche Größen auf (rechts: 3,22 mm, links: 3,45 mm) und zeigten eine verminderte Reaktivität am rechten Auge (Neurologischer Pupillenindex: rechts 2,2, links 2,7).”

Die Ärzte kommen zu dem Schluss, dass diese „Befunde mit einer isolierten Lähmung des rechten Okulomotoriknervs übereinstimmen, die die Pupille verschont.“

Der Patient verweigerte eine Lumbalpunktion, aber es wurden verschiedene Bluttests durchgeführt, um auf Myasthenia gravis, neurologische Autoimmunerkrankungen und Gangliosid-Antikörper zu prüfen.

Am dritten Tag des Krankenhausaufenthalts verbesserte sich der Zustand des Patienten, ohne dass er immunsuppressive Medikamente benötigte.

Kurz darauf konnte er nach Hause entlassen werden.

Der einzige Antikörper, der positiv zurückkam, waren Asialo-GM1-Antikörper im Serum, IgG/IgM 70 IV (0-50).

Ein Kontrolltermin 14 Tage nach der Entlassung bestätigte das vollständige Abklingen aller Symptome.

Die Autoren fanden sieben Fallberichte, die eine bestätigte isolierte Lähmung des Okulomotorius beschreiben, sowie einige Fallserien.

Bei Anwendung der Ausschlusskriterien blieben jedoch nur zwei Fallserien relevant.

„Eine Serie berichtete über einen einzigen zusätzlichen Fall von Augenmuskellähmung“, die andere über neun weitere Fälle, doch fehlten spezifische Angaben zu den klinischen Merkmalen.

Den Ärzten zufolge war es daher „unmöglich zu bestätigen, ob es sich tatsächlich um eine isolierte Augenmuskellähmung handelte.“

Insgesamt berichten die Forscher von Adventist Health über die Untersuchung von neun Fällen einer bestätigten isolierten Augenmuskellähmung.

“Drei der Fälle hatten den Moderna-Impfstoff erhalten, während sechs die Impfung von Pfizer erhalten hatten.”

Bei sechs der Patienten traten die Beschwerden innerhalb von einem bis sechs Tagen nach der Impfung auf (drei am ersten Tag, zwei am dritten Tag und einer am sechsten Tag).

Bei drei weiteren Patienten traten die Symptome später auf, nämlich an den Tagen 12, 14 (in unserem Fall) und 17 (zwei mit Moderna und einer mit Pfizer).

Die Forscher identifizierten zwei Mechanismen als mögliche Erklärung für diese Reaktion auf die Covid-mRNA-Injektion:

Beobachtung Potenzieller Mechanismus Direkte Schädigung des Nervs durch eine direkt durch den Impfstoff ausgelöste Immunreaktion Dieser Mechanismus könnte mit Interferonen zusammenhängen, ähnlich wie bei der durch Interferone ausgelösten Bell’schen Lähmung nach der COVID-19-Impfung beobachtet wurde Indirekte immunvermittelte Schädigung des Nervs Die Entzündungsreaktion des Körpers auf den Impfstoff löst einen Angriff auf den Nerv aus, der möglicherweise zu einer Demyelinisierung oder einer verminderten Durchblutung und schließlich zu einer Lähmung des Okulomotorennervs führt

Die Autoren vermuten auf der Grundlage ihres Fachwissens und von Literaturrecherchen über die Art von Verletzungen, die mit verzögert auftretenden Fällen wie dem aktuellen Patienten in Verbindung gebracht werden, dass „molekulare Mimikry der zugrunde liegende Mechanismus sein könnte.

“Bei diesem Autoimmunmechanismus verwechselt das Immunsystem körpereigenes Gewebe mit einem fremden Eindringling.

“Autoimmune neurologische Erkrankungen wie GBS und MFS haben diese verzögerte Präsentation und den zugrunde liegenden Mechanismus gemeinsam.

„Interessanterweise erholten sich von den neun untersuchten Fällen die beiden Patienten mit verzögertem Auftreten (nach 12 und 17 Tagen), die eine Plasmaaustausch-Therapie erhielten (eine Art immunsuppressive Therapie, die zur schnellen Entfernung von Autoantikörpern eingesetzt wird), erfolgreich.“

Patienten, die an dieser einst seltenen Krankheit litten, „deren Symptome nach 17 Tagen auftraten, hatten positive Anti-GQ1B-Antikörper, einen Marker für Autoimmunität“, so die Studie.

In Bezug auf den vorliegenden Fall weisen die Ärzte von Adventist Health darauf hin, dass die positiven Asialo-GM1-Antikörper ihres Patienten, ein weiterer Marker für Autoimmunität, zusammen mit der verzögerten Präsentation auf eine Autoimmun-Ätiologie hindeuten.

“Die schnelle Besserung, die unser Patient erfuhr, deutete jedoch darauf hin, dass eine immunsuppressive Therapie nicht notwendig war.

“Insgesamt deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass die Ursache der Augenmuskellähmung nach der COVID-19-Impfung, insbesondere in der Gruppe mit verzögertem Auftreten, einen autoimmunen Ursprung haben könnte.

In der Zwischenzeit wurde in einer weiteren großen Studie mit 2,7 Milliarden Menschen festgestellt, dass COVID-19 keine zusätzlichen Todesfälle während oder nach der Pandemie verursachte, obwohl Gesundheitsbehörden in aller Welt das Gegenteil behaupteten, wie Slay News berichtete.

Dieselbe brisante Studie hat jedoch ergeben, dass die Covid-mRNA-Spritzen, die angeblich zur Bekämpfung des Virus auf die Bevölkerung losgelassen wurden, weltweit Millionen von überzähligen Todesfällen verursacht haben.

Die Studie ergab, dass die überhöhte Gesamtsterblichkeit in 125 Ländern nicht mit einer pandemischen viralen Atemwegserkrankung vereinbar ist.

Die Forscher analysierten die Übersterblichkeit in der ganzen Welt während der Pandemiejahre 2020 bis 2023.

Sie berechneten, dass bis Dezember 2022 die Covid-mRNA-Injektionen 16,9 Millionen Menschen getötet hatten.