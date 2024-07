Piers Morgan und Anne Applebaum von John Mearsheimer in TV-Debatte zerschmettert.

John Mearsheimer ist clever, logisch, realistisch und ruhig. Sehen Sie, wie er Piers Morgan und Anne Applebaum in weniger als zwei Minuten völlig zerstört.

Piers Morgan:

Die Journalistin und Pulitzer-Preisträgerin Anne Applebaum hat Sie beschuldigt, Putins nützlicher Idiot zu sein.

John Mearsheimer:

Als ich ein kleiner Junge war, lehrte mich meine Mutter: Wenn du Menschen nicht mit Fakten und Logik schlagen kannst, dann diffamiere sie. Dann betreibst du Namensnennung. Und Anne Applebaum ist dafür berüchtigt.

Es scheint eine feste Überzeugung zu sein, dass wir Wladimir Putin beim Wort nehmen sollten. Dafür wurden Sie kritisiert. Sie haben viele Unterstützer, Sie sind in Ihrem Fachgebiet äußerst angesehen. Das stelle ich keineswegs infrage. Aber es gibt Leute wie die Journalistin und Pulitzer-Preisträgerin Anne Applebaum, die Sie als Putins nützlichen Idioten bezeichnet hat. Ihr Zitat, nicht meines. Wie antworten Sie Menschen, die Sie so sehen?

Also, ich sage oft: Als ich ein kleiner Junge war, lehrte mich meine Mutter: Wenn du Menschen nicht mit Fakten und Logik schlagen kannst, dann diffamiere sie. Dann betreibst du Namensnennung. Und Anne Applebaum ist dafür berüchtigt. Sie ist unfähig, mich mit Fakten und Logik zu schlagen, also nennt sie mich Putins Marionette.

Ich nehme diese Argumente nicht ernst. Die Frage ist, was sagen die Fakten? Und wenn man sich die Fakten ansieht, ist ziemlich klar, dass Putin nicht darauf aus war, die gesamte Ukraine zu erobern. Ich möchte darauf hinweisen, Pierce, dass kurz nach Beginn des Krieges, wie Sie wissen, er begann im Februar 2022, und fast genau zwei Jahre danach, kurz nach Beginn des Krieges, Putin und die Ukrainer ein Abkommen aushandelten, um den Krieg zu beenden. Und dieses Abkommen beinhaltete nicht, dass Putin die gesamte Ukraine erobern würde. Alles, was Putin wollte, war, wie aus den historischen Aufzeichnungen klar hervorgeht, sicherzustellen, dass die Ukraine neutral bleibt, was bedeutete, dass die Ukraine nicht Teil der NATO würde.

Was unmittelbar nach Kriegsbeginn in Istanbul geschah, ist meiner Meinung nach ein klarer Beweis dafür, dass Putin nicht darauf aus war, die gesamte Ukraine zu erobern. Er wollte nur sicherstellen, dass sie nicht Teil des westlichen Bündnisses wird.

John J. Mearsheimer ist der R. Wendell Harrison Distinguished Service Professor für Politikwissenschaft an der University of Chicago, wo er seit 1982 lehrt. Er schloss 1970 sein Studium in West Point ab und diente anschließend fünf Jahre als Offizier in der US Air Force. 1975 begann er dann ein Graduiertenstudium in Politikwissenschaft an der Cornell University. 1980 erhielt er seinen Doktortitel. Das akademische Jahr 1979-1980 verbrachte er als Forschungsstipendiat an der Brookings Institution und war von 1980 bis 1982 Postdoktorand am Center for International Affairs der Harvard University. Während des akademischen Jahres 1998-1999 war er Whitney H. Shepardson Fellow am Council on Foreign Relations in New York.