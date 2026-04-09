Trump wurde von Israel ausgetrickst… und das Spiel geht weiter

Larry C. Johnson

Hier die unspektakuläre Nachricht vorab: Der angebliche Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran ist gescheitert. Auch wenn es keine offizielle Erklärung gibt, glaubt mir, er ist beendet. Die Inszenierung in der Trump-Administration, insbesondere aber in Washington, D.C., ist absurd. Es werden große militärische Siege über den Iran verkündet, ohne den geringsten Beweis dafür, dass die USA irgendwelche strategischen Ziele erreicht haben – außer den Iran dazu zu bringen, die Straße von Hormus zu kontrollieren und die Weltwirtschaft in eine Lieferkettenfalle zu stürzen.

Sowohl Iran als auch Pakistan, der Vermittler im Waffenstillstand, betonen, dass die Trump-Regierung Irans Zehn-Punkte-Plan als praktikable Verhandlungsgrundlage akzeptiert habe :

US-Bekenntnis zum Nichtangriffspakt – Eine formelle Garantie, dass die Vereinigten Staaten (und Israel) keine weiteren Angriffe auf Iran, Libanon, Jemen und Irak starten werden. Die iranische Kontrolle über die Straße von Hormuz bleibt bestehen – Iran behält die Souveränität und die primäre Koordinierung des Schiffsverkehrs durch die Straße, wobei ein „reguliertes“ oder „sicheres Transitprotokoll“ für die sichere Passage von Schiffen gilt. Anerkennung der iranischen Urananreicherungsrechte – Explizite Anerkennung des Rechts Irans auf Urananreicherung für sein ziviles Atomprogramm durch die USA und die internationale Gemeinschaft. Aufhebung aller primären US-Sanktionen gegen den Iran – Beseitigung der von den Vereinigten Staaten verhängten direkten bilateralen Wirtschaftssanktionen. Aufhebung aller Sekundärsanktionen – Beseitigung der Sanktionen gegen Drittländer und Organisationen, die mit dem Iran Geschäfte tätigen. Beendigung aller Resolutionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gegen den Iran – Aufhebung der bestehenden Sanktionen und Resolutionen des UN-Sicherheitsrats gegen den Iran. Aufhebung aller Resolutionen des Gouverneursrats der IAEA gegen den Iran – Ende der Resolutionen und Aufsichtsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organisation im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm. Zahlung von Entschädigungen / Kriegsreparationen an den Iran — Finanzielle Entschädigung oder Wiederaufbauhilfe für Schäden, die durch die US-israelische Militärkampagne verursacht wurden. Freigabe aller eingefrorenen iranischen Vermögenswerte – Entsperrung der im Ausland befindlichen iranischen Gelder und Vermögenswerte (einschließlich derer bei US-amerikanischen oder europäischen Banken). US-Militärrückzug aus dem Nahen Osten (und Ende der Angriffe auf Irans Verbündete) — Abzug der US-Kampftruppen von regionalen Stützpunkten sowie ein Waffenstillstand, der sich auf Irans Verbündete der „Achse des Widerstands“ erstreckt (einschließlich der Einstellung der israelischen Operationen im Libanon gegen die Hisbollah und der Beendigung der Kampfhandlungen an anderen regionalen Fronten).

Die erste Reaktion von Trumps zionistischen Unterstützern und der Netanjahu-Regierung war eine Mischung aus Schock und Wut. Der Widerstand begann umgehend am Dienstagabend, und bereits am Mittwochmorgen beharrte die Trump-Regierung darauf, einem anderen – aber noch nicht näher definierten – Zehn-Punkte-Plan zugestimmt zu haben. Israel stellte sicher, dass die Verhandlungen scheitern würden, indem es einen brutalen und mörderischen Bombenangriff auf Zentral- und Südlibanon startete.

Wie sind wir also in diese Misere geraten? Der Artikel der New York Times mit dem Titel „ Wie Trump die USA in den Krieg mit dem Iran führte“ hat viel Aufmerksamkeit erregt, da er die Schuld größtenteils Benjamin Netanjahu und seinem Mossad-Chef zuschreibt. Der Artikel porträtiert Premierminister Netanjahu als treibende Kraft hinter der US-Intervention. Netanjahu hatte monatelang intensiv für einen großangelegten gemeinsamen Angriff auf den Iran geworben. Ein entscheidendes Treffen am 11. Februar 2026 im Weißen Haus – bei dem Netanjahu im Lagezentrum eine streng geheime Präsentation hielt – trug dazu bei, dass Trump seine anfängliche Zurückhaltung und die begrenzten Handlungsoptionen überwand und schließlich großangelegte Angriffe an der Seite Israels autorisierte.

In den Monaten vor dem Treffen am 11. Februar drängte Netanjahu die Trump-Regierung wiederholt auf US-Unterstützung für Militärschläge und bezeichnete diese als unerlässlich, um Irans Atomprogramm, ballistische Raketen und regionalen Einfluss zu neutralisieren. Israelische Regierungsvertreter signalisierten, dass Israel notfalls zu einem einseitigen Vorgehen bereit sei, was bei den USA ein Gefühl der Dringlichkeit bzw. Unvermeidbarkeit erzeugte. Am 11. Februar traf Netanjahu im Weißen Haus zu Gesprächen ein, die unter anderem eine detaillierte Unterrichtung über Irans Drohungen beinhalteten. In der fast dreistündigen Sitzung wurden mögliche Angriffszeitpunkte, die Risiken der laufenden diplomatischen Gespräche zwischen den USA und dem Iran (die Netanjahu zu untergraben suchte) und die Vorteile eines Militäreinsatzes erörtert. Trump und sein Team erhielten Geheimdienstinformationen und Argumente, die die Notwendigkeit eines entschiedenen Vorgehens unterstrichen.

Nun, ich lese mal die Kaffeesatzleserei… Ich denke, der Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels ist Teil des Washingtoner Rituals, einen oder mehrere Sündenböcke für eine aus dem Ruder gelaufene Politik zu finden. JD Vance und, in geringerem Maße, Marco Rubio werden als die beiden vernünftigen Stimmen dargestellt, die versucht haben, Donald Trump von einem Angriff auf den Iran abzuhalten. General Dan Caine kam in dieser Hinsicht dicht dahinter, doch der Bericht der New York Times zeichnet ihn als relativ schwachen Mann, der sich nicht traute, den Präsidenten herauszufordern.

Wer trägt die Schuld? Pete Hegseth. Wenn die US-Angriffe im Laufe dieser Woche wieder zunehmen und der Iran weiterhin US-Militärbasen am Golf, die kritische wirtschaftliche Infrastruktur der Golfstaaten und Israel bombardiert, wird der Tag der Abrechnung kommen, an dem Trump gezwungen sein wird, zuzugeben, dass die USA den Iran nicht besiegen können und dass die Kosten der Fortsetzung des Krieges verheerend für die US-Wirtschaft und die politischen Aussichten der Republikaner im Herbst sein werden.