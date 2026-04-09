Unter Beschuss rücken Moskau und Teheran enger zusammen

Die Eskalation durch die USA und Israel beschleunigt – statt schwächt – die Russland-Iran-Achse und verwandelt das Kaspische Meer in einen umkämpften strategischen Korridor.

Hazal Yalin

Nur Stunden nachdem die USA und Israel – in manchen Kreisen zunehmend als „Epstein-Koalition“ bezeichnet – am 28. Februar Iran angegriffen hatten, veröffentlichte das russische Außenministerium eine scharf formulierte Stellungnahme. Darin wurde der Angriff als „vorsätzlicher, geplante und unprovozierte bewaffnete Aggression gegen einen souveränen und unabhängigen UN-Mitgliedstaat, in direkter Verletzung der grundlegenden Prinzipien und Normen des Völkerrechts“ bezeichnet.

Bei der Interpretation diplomatischer Texte im Allgemeinen – und russischer Erklärungen im Besonderen, angesichts ihrer nahezu obsessiven Bindung an traditionelle Diplomatie – wird die Bedeutung der Terminologie oft unterschätzt. Der Begriff „Aggression“ ist kein gewöhnlicher; er bezeichnet einen Verstoß gegen den Geist der UN-Charta, insbesondere gegen Artikel 2(4).

Eine entschlossene Antwort auf Aggression

Ebenso bedeutend wie seine Verwendung ist sein Fehlen an anderer Stelle. Abgesehen von Russland, Nordkorea und Kuba verwendete zunächst kein anderer Staat den Begriff „Aggression“, um den Angriff zu verurteilen – nicht einmal China, das die Formulierung erst nach dem 2. März übernahm.

Diese Einordnung zieht sich konsequent durch russische Stellungnahmen und die diplomatischen Protokolle von Präsident Wladimir Putin. Gleichzeitig bewegt sich Moskau vorsichtig in seinen Beziehungen zu den Monarchien am Persischen Golf.

Während Russland es vermeidet, iranische Angriffe auf mit den USA und Israel verbundene Ziele im Golf zu unterstützen, betonen russische Vertreter immer wieder, dass das zentrale Problem die US-israelische Aggression sei – und dass Kritik am Iran dies nicht überdecken dürfe.

Außenminister Sergej Lawrow brachte dieses Gleichgewicht am 5. März bei einem Botschafter-Rundtisch zur Ukraine-Krise auf den Punkt. Während er iranische Angriffe auf Golfstaaten ablehnte und ihren militärischen Nutzen infrage stellte, warnte er: „Einfach zu sagen, Iran habe kein Recht, irgendetwas zu tun, bedeutet faktisch, die Vereinigten Staaten und Israel offen dazu zu ermutigen, das fortzusetzen, was sie tun.“

In diesem Sinne legten Russland (und China) am 11. März kein Veto gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats ein, die Iran verurteilte. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensja erklärte jedoch, die Resolution sei einseitig und „verwechsele Ursache und Wirkung“.

Diese Haltung hängt auch mit der wichtigen Rolle der Vereinigten Arabischen Emirate bei der Kapitalbewegung für Russland unter westlichen Sanktionen zusammen.

Israelische Verärgerung und Eskalation

Eine derart kompromisslose Definition von „Aggression“ – und die offensichtliche Entscheidung des Kremls, selbst routinemäßige Kontakte zur israelischen Regierung zu vermeiden – konnte in Tel Aviv kaum unbemerkt bleiben.

Der erste deutliche Bruch zeigte sich in einem Interview mit der Sprecherin der israelischen Armee, Anna Ukolova, bei Radio RBK. Auf Berichte angesprochen, Israel habe Verkehrskameras in Teheran gehackt, um iranische Funktionäre zu verfolgen, wurde sie gefragt, ob ein ähnlicher Zugang auch in Moskau existiere. Ihre Antwort war bemerkenswert:

„Die Ausschaltung von Schlüsselfiguren – die Führung all dieser Stellvertretergruppen, einschließlich des iranischen Obersten Führers Ali Chamenei – zeigt bereits, dass wir über erhebliche Fähigkeiten verfügen und dass niemand, der uns schaden will, ungestraft davonkommt.“

„Andererseits stellt sich die Frage: Wer würde uns schaden wollen? Ich hoffe, dass Moskau Israel im Moment nichts Böses will. Ich möchte das glauben.“

Die extremistische Regierung von Premierminister Benjamin Netanjahu hatte traditionell eine vorsichtige und diplomatische Haltung gegenüber Russland eingenommen. Selbst bei einer Abkehr davon wäre zu erwarten gewesen, dass dies über diplomatische oder wirtschaftliche Mittel geschieht. Ukolovas direkte Drohung – mit einem Vergleich der „Ausschaltung“ gegenüber der russischen Führung – war beispiellos.

Angriff auf Bandar Anzali

Diese Aussage hätte als bloße Rhetorik abgetan werden können – wäre sie nicht von etwas weitaus Bedeutenderem gefolgt: dem gemeldeten israelischen Angriff auf den iranischen Hafen Bandar Anzali am Kaspischen Meer.

Der Angriff wurde erstmals am 18. März von Israels Channel 12 als „ungewöhnlicher Angriff“ gemeldet, der 1.300 Kilometer vom israelischen Staatsgebiet entfernt durchgeführt wurde.

Auffällig war, dass westliche Medien zunächst schwiegen. In Russland erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow am 20. März zunächst, er habe keine Informationen dazu. Auf die Frage nach einer möglichen Ausweitung des Konflikts auf die Region des Kaspischen Meeres antwortete er: „Russland würde dies äußerst negativ bewerten.“

Später bestätigte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa den Angriff und warnte, das Kaspische Meer sei stets als „Zone des Friedens und der Zusammenarbeit“ betrachtet worden. Die „rücksichtslosen und verantwortungslosen Handlungen der Aggressoren“ drohten, die Anrainerstaaten in einen bewaffneten Konflikt hineinzuziehen.

Sie betonte zudem, dass Bandar Anzali ein wichtiger Handels- und Logistikknoten sei, der auch für russisch-iranischen Handel – einschließlich Lebensmittellieferungen – genutzt werde. Der Angriff habe wirtschaftliche Interessen Russlands und anderer Anrainerstaaten beeinträchtigt.

Zwei Tage später erklärte Peskow, der Konflikt zeige „eine Tendenz zur Ausweitung“.

Erst am 24. März griff das Wall Street Journal die Geschichte auf und titelte: „Israel greift russisch-iranische Waffenroute im Kaspischen Meer an.“

Diese Darstellung deutet den Angriff als präventive Maßnahme um, statt als Eskalation. Gleichzeitig wurde betont, dass der Angriff die Lebensmittelversorgung Irans bedrohe und als strategische Botschaft gedacht sei.

Die Rechtsordnung des Kaspischen Meeres

Ein Grund für Russlands scharfe Reaktion ist der besondere rechtliche Status des Kaspischen Meeres. Es unterliegt nicht dem UN-Seerechtsübereinkommen, sondern der Konvention von 2018 über seinen rechtlichen Status.

Diese sieht vor, dass Entscheidungen nur gemeinsam von den fünf Anrainerstaaten getroffen werden dürfen: Russland, Iran, Aserbaidschan, Kasachstan und Turkmenistan. Nicht-Anrainerstaaten dürfen keine militärische Präsenz unterhalten, und die Staaten dürfen ihr Territorium nicht für Angriffe gegeneinander nutzen.

Ein Angriff eines externen Akteurs untergräbt diese Ordnung und die Stabilität der Region.

Handelsrouten und strategische Tiefe

Der zweite Faktor ist geografisch: Das Kaspische Meer ist der wichtigste Handelskorridor zwischen Russland und Iran, Bandar Anzali ein zentraler Knotenpunkt.

Dieser Handel umfasst nicht nur zivile Güter. Seit dem strategischen Partnerschaftsabkommen vom 17. Januar 2025 wird davon ausgegangen, dass auch militärische Logistik über diese Route läuft.

Das Abkommen regelt umfassende Zusammenarbeit in Verteidigung, Sicherheit und Geheimdienstkooperation und verpflichtet beide Seiten, Einmischungen Dritter in der Region entgegenzuwirken.

Eine konsequente Linie

Drei Punkte prägen Russlands Position:

Erstens hat Moskau seine grundlegende Darstellung des Konflikts seit dem 28. Februar nicht geändert.

Zweitens bestreitet Russland die militärische Zusammenarbeit mit Iran nicht – sie sei legal und erwartbar.

Drittens bleibt die Geheimdienstkooperation bewusst im Unklaren.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi sprach von einer „strategischen Partnerschaft“ und betonte, militärische Zusammenarbeit sei nichts Neues und werde fortgesetzt.

Lawrow erklärte ähnlich, man liefere militärische Ausrüstung, weise aber Vorwürfe direkter Geheimdiensthilfe zurück.

Wohin das führt

Solange es keine grundlegenden Veränderungen gibt, ist die Richtung klar: Der Druck von außen hat Moskau und Teheran enger zusammengeschweißt.

Es entsteht eine stabilere strategische Annäherung, die über formale Abkommen hinausgeht und zunehmend die Entwicklungen in Westasien prägt.