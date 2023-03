Trumps Aufruf zum Bau von „Freiheitsstädten“ gleicht einer Technokratie

Der Bau neu entwickelter „Freedom Cities“ von Grund auf würde die Einbettung der neuesten Smart-City-Technologie zur Überwachung und Kontrolle garantieren. Dies würde Amerika nicht wieder großartig machen, sondern es vielmehr in die Arme der vierten industriellen Revolution, des „Great Reset“ und damit der Technokratie treiben. Zweitens würde Trumps Forderung nach gigantischen öffentlich-privaten Partnerschaften (P3) zur Verwirklichung dieser monumentalen Bauprojekte die lokale Souveränität in die Hände von Unternehmensoligarchen legen. Das P3-Konzept wurde ursprünglich von den Vereinten Nationen als Mittel zur Finanzierung des Fortschritts der nachhaltigen Entwicklung, auch bekannt als Technokratie, entwickelt. TN-Redakteur

Trump verspricht, eine neue Generation von Städten auf Bundesland zu bauen, in denen alle wohlhabend, sicher und geschützt sind, mit viel Polizei und fliegenden Autos

Jeder, der wach ist, weiß, dass alle modernen Städte als „intelligente Städte“ entwickelt oder umgestaltet werden.

Und was ist eine „intelligente Stadt“? Vielleicht weiß Trump das nicht, oder spielt er nur mit uns?

Trumps Geschichte, hart gegen die Globalisten zu reden, aber dann ihren Forderungen nachzugeben, wie er es mit der Vax getan hat, sollte uns zu denken geben.

Seit mehreren Jahren warnen ich und andere, die die Zukunft im Blick haben, die Menschen davor, die Städte zu verlassen oder zu riskieren, ein Mündel des aufkeimenden technokratischen „Bestien“-Systems zu werden.

Durch ihre „Smart City“-Technologie und verschiedene künstlich herbeigeführte Notfälle hoffen die Globalisten, uns in Stapel- und Sammelunterkünfte zu locken, wo sie uns leichter kontrollieren können, indem sie uns rund um die Uhr überwachen und uns in Bezug auf unsere Arbeitsplätze, Transportmittel, Lebensmittel, Wasser, Gesundheitsfürsorge, Unterhaltung usw. fast vollständig von der globalistischen Infrastruktur abhängig machen. Aldous Huxley, Autor des Romans „Schöne neue Welt“ von 1931, sah das Endergebnis des technokratischen Fortschritts in Verbindung mit einer schleichenden Zentralisierung schon damals voraus.

Die modernen Globalisten erzählen uns ihre Pläne ganz offen. Sie sagen, dass wir bis 2030 „nichts besitzen und glücklich sein werden“, wenn wir nur ihrem Plan zur Schaffung einer vierten industriellen Revolution vertrauen. Natürlich haben die utopischen Träume auch eine Kehrseite, vor der uns einer ihrer Anführer, Yuval Harari, warnt. Er sagt ganz offen, dass die meisten Menschen „nutzlos“ werden, in ihren Jobs durch künstliche Intelligenz ersetzt und durch Drogen und verschiedene digitalisierte Unterhaltungsangebote ruhig gehalten werden.

Der Preis, den wir dafür zahlen müssen, dass wir all die kostenlosen Dinge genießen, die uns in den Städten zur Verfügung gestellt werden, wird darin bestehen, dass wir uns an ein neues Regelwerk halten müssen. Diese Regeln werden mit einem Sozialkreditsystem verbunden sein, wie es in China üblich ist.

Deshalb predigen wir Non-Compliance und den Aufbau eines autarken Lebensstils außerhalb der Städte und Vorstädte.

Aber siehe da, der Inbegriff des amerikanischen Konservatismus ist jetzt mit einer gegenteiligen Botschaft aufgetaucht, einer Botschaft, die auf neu verpackten, umformulierten intelligenten Städten als dem Weg in die Zukunft beruht.

Da die Klima-Agenda der Globalisten bei den Konservativen keinen Anklang findet, brauchen die Globalisten eine prominente konservative politische Stimme, die ihre Botschaft aufgreift und sie auf eine Weise vermittelt, die konservative, patriotische Amerikaner anspricht.

Hier ist der perfekte Handlanger: Donald J. Trump.

So wie Trump den Globalisten seine Dienste angeboten hat, als er ihre tödlichen mRNA-Klumpen an die Konservativen verkaufte, signalisiert er ihnen jetzt, dass er bereit und verfügbar ist, erneut benutzt zu werden – diesmal, um uns davon zu überzeugen, wieder in die Städte zu ziehen, wo wir sicher, geborgen und gut versorgt sein werden.

Trump hat am Wochenende in einer Wahlkampfbotschaft für seine Präsidentschaftskandidatur 2024 seine Idee vom Bau von zehn futuristischen Smart Cities auf Bundesland angepriesen, ein Projekt, das er an private Mega-Entwickler ausschreiben würde.

Doch anstatt sie „intelligente Städte“ zu nennen, hat Trump sie in klassischer Trump’scher Manier in „Freiheitsstädte“ umgetauft.

Mal sehen, ob 99 Prozent der „konservativen“ Medien nicht darauf hereinfallen.

Statt böser intelligenter Städte, die von Demokraten geführt werden, werden sie, wenn Trump sie baut, sexy „Jetsons-ähnliche Freiheitsstädte“ sein, ein Ort, an dem Konservative in Scharen neue intelligente Häuser kaufen werden, die mit dem intelligenten Stromnetz verbunden sind, während ihre intelligenten Autos innerhalb von 15 Minuten von einem Ort zum anderen senkrecht auf und ab fahren. Tatsächlich hat die New York Post bereits den Jetson-Aspekt von Trumps Freedom Cities vorgestellt. Wie cool ist das denn?

Hier ist Trump, der seine „Freiheitsstädte“ in einem Video auf seiner Plattform TruthSocial anpreist.

Verkauft er uns hier eine öffentlich-private Partnerschaft im Stil des WEF, indem er einem alten Schwein neuen Lippenstift verpasst? Es hört sich auf jeden Fall so an.

Anstatt uns vor den Plänen der Globalisten zu warnen, alles zu digitalisieren, einschließlich unseres Geldes und unserer Identität, gibt Trump dem gleichen globalistischen Technokraten-Thema seine eigene patriotische Wendung. Er lenkt uns hier mit dummem Gerede über fliegende Autos und die Amerikanisierung der Werkzeuge unserer Sklaverei ab. Anstatt die Werkzeuge aus China zu kaufen, wird er dafür sorgen, dass sie alle in Amerika hergestellt werden. Fühlen Sie sich dabei nicht warm und wohlig?

Abgesehen von der Verpackung ist an diesem Vorschlag eigentlich nichts Neues. Es klingt sehr nach dem, was China tut – ohne die fliegenden Autos – indem es ganze unbewohnte Städte baut, die komplett mit der Infrastruktur der Technokratie ausgestattet sind: Kameras, Lautsprecher, Gesichtserkennungsscanner und andere Überwachungsinstrumente, die mit dem Internet verbunden sind, an jedem Laternenpfahl, eingebettet in die Straßen und Gehwege, was in der Summe nicht viel mehr als ein supereffizienter Spionageapparat ist.

Es klingt, als wolle Trump nicht nur China übertrumpfen, sondern auch Saudi-Arabien, wo Prinz Muhammed bin Salman an einem sehr ähnlichen Traum arbeitet, nämlich dem Bau einer futuristischen Stadt namens „Neom“ (siehe unseren Artikel über Neom vom letzten August).

Gerade als die Menschen aufwachen und zu begreifen beginnen, dass die Städte zum Epizentrum des globalistischen Kontrollnetzes werden und dass das, was sie „nachhaltige Entwicklung“ nennen, in Wirklichkeit ein Trick ist, um uns für ihre immer invasivere Technologie zu versklaven, tritt Trump mit einem neuen Trick auf den Plan, um die Menschen davon zu überzeugen, dass Städte vielleicht wieder das sein können, was sie einmal waren: Zentren der Kreativität und Inspiration für „Freiheit“.

Das ist alles so trügerisch. Ich frage mich, welcher globalistische Berater diesen wahnhaften Ratschlag in Trumps Ohr geflüstert hat. Ich spüre die Fingerabdrücke von Jared Kushner überall, aber vielleicht war es auch sein Golfkumpel Lindsey Graham oder ein anderer nichtsnutziger Freund. Vielleicht war es auch der Anführer der vierten industriellen Revolution selbst, Klaus Schwab.

RÜCKBLICK: Gegen Ende seiner Präsidentschaft, am 21. Januar 2020, reiste Donald Trump zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Das war weniger als zwei Monate, bevor Trump den Köder der Globalisten, mit denen er sich umgab, schluckte und den Covid zum nationalen Notstand erklärte, womit er in jeder Hinsicht die US-Verfassung außer Kraft setzte und die erste Phase des Great Reset des WEF einleitete, dessen erste Aufgabe darin bestand, Trumps boomende US-Wirtschaft lahmzulegen und eine ganze Reihe von Maßnahmen zu ergreifen. Die erste Amtshandlung bestand darin, Trumps florierende US-Wirtschaft lahmzulegen und eine ganze Reihe verfassungswidriger Verordnungen über Maskierung, soziale Distanzierung, Schließung „unwesentlicher“ Unternehmen, Bezahlung von Krankenhäusern für die Einhaltung tödlicher Protokolle sowie ein völlig neues Wahlsystem einzuführen, das bis heute gilt.

Während seiner Rede in Davos in diesem Jahr gratulierte Trump zunächst Klaus Schwab zum 50-jährigen Bestehen des WEF und nannte es eine „wirklich erstaunliche Leistung“.

Nachdem er sich an das Publikum gewandt hatte, ging Trump zusammen mit Schwab in einen Raum mit Reportern und vermittelte so den Eindruck völliger Einigkeit. Man bedenke, dass er sich im letzten Jahr seiner Präsidentschaft befand und nur wenige Wochen davon entfernt war, dem Covid-Betrug auf den Leim zu gehen und seine Autorität an das globalistische Wiesel Fauci zu übergeben. Er gratulierte Schwab zu seiner „fantastischen Arbeit“ und sagte, er sei in Davos, um sich mit „den weltweit größten Unternehmen und den führenden Politikern der Welt“ zu treffen. Alles zum Wohle der Vereinigten Staaten“.

Sehen Sie sich das Video dieser bemerkenswerten Aussage des Mannes an, den die Konservativen als Leuchtturm der „America-first“-Bewegung betrachten und in den viele ihre ganze Hoffnung für eine Wiederherstellung der amerikanischen Größe setzen.

Eilmeldung an Donald Trump: Wann haben die „größten Unternehmen der Welt“ in letzter Zeit jemals etwas getan, von dem man sagen könnte, dass es den Vereinigten Staaten zugutekommt? Trump muss wissen, dass sie alle von wachen Führungskräften geleitet werden, die sich dem ESG-Bewertungssystem von Schwab und BlackRock-Chef Larry Fink beugen.

Trump hätte es kleinen und mittleren Unternehmen leichter machen sollen, zu florieren, anstatt in Davos mit den von Rothschild, Gates, Soros und Rockefeller unterstützten Luziferianern Schulter an Schulter zu sitzen.

Trump sagte, das WEF bestehe aus „den wichtigsten Leuten der Welt“.

Entweder hat der Mann keinen blassen Schimmer von den Plänen dieser korrupten Familien und spielt die Rolle des nützlichen Idioten, oder er ist Teil des Clubs und nutzt wissentlich seinen Einfluss, um deren utopische Träume von einer globalen Regierung zu verwirklichen, die vorwiegend durch intelligente Städte eingeführt wird.

Als Trump in Davos von einem Reporter nach seiner Haltung zum „Klimawandel“ gefragt wurde, krächzte er die falschen Argumente des WEF nach. Er antwortete: „Oh, ich bin ein großer Anhänger des Umweltschutzes. Die Umwelt ist für mich bedeutungsvoll“.

Schwab selbst lobte Trump am Ende von Trumps Rede 2020 vor den in Davos versammelten Globalisten mit den Worten:

„Herr Präsident, ich danke Ihnen für Ihre Rede und gratuliere Ihnen zu dem, was Sie für Ihre Wirtschaft, aber auch für Ihre Gesellschaft erreicht haben – wir diskutieren hier sehr intensiv über die Frage der Inklusivität, aber Ihre (Trumps) gesamte Politik zielt sicherlich darauf ab, eine bessere Inklusivität für das amerikanische Volk zu schaffen. „Ich möchte Ihnen vorwiegend dafür danken, dass Sie Optimismus in unsere Diskussionen eingebracht haben. Wir haben viele Probleme in der Welt, aber ich denke, wir benötigen, wie Sie sagten, Träume. Und wir haben alle Fähigkeiten, die Technologie, die Führung, um diese Träume zu verwirklichen.“

Trumps Tochter Ivanka und sein Schwiegersohn Jared Kushner haben an den Programmen des WEF für junge Führungskräfte teilgenommen.

Sollte Donald Trump allen Widrigkeiten zum Trotz wieder ins Weiße Haus einziehen, werden wir einen ganz anderen Trump sehen als in den ersten drei Jahren seiner Amtszeit und eher als in seinem letzten Jahr. Er ist entweder extrem leichtgläubig oder er ist einer von ihnen.