COVID-19: Ein durchgesickertes Virus, das von den USA und China gemeinsam entwickelt wurde?

Was SARS-CoV-2 von anderen bekannten Coronaviren unterscheidet, ist sein einzigartiges Spike-Protein, das es ihm ermöglicht, menschliche Zellen zu infizieren.

Von: André Leu

Es gibt Hinweise darauf, dass die ersten bestätigten COVID-19-Krankenhauspatienten keinen Kontakt mit dem Huanan Seafood Market hatten, was die Möglichkeit ausschließt, dass der Markt die Quelle des Virus war

Während sich das Virus in Wuhan ausbreitete und Menschen mit einer neuen Form der Lungenentzündung in Krankenhäuser eingeliefert wurden, nahm die chinesische Regierung Ärzte, die andere vor dieser Krankheit warnten, in Haft

SARS-CoV-2, der Name des Virus, das COVID-19 verursacht, wurde in freier Wildbahn noch nicht gefunden

Mehrere Forscher haben erklärt, dass SARS-CoV-2 das Ergebnis der genetischen Rekombination eines Teils des Spike-Proteins des Coronavirus des Malaiischen Schuppentiers mit RaTG13 ist, seinem nächsten Verwandten, der 2013 von Forschern des Wuhan Institute of Virology aus Fledermäusen gesammelt wurde

Es ist unwahrscheinlich, dass das einzigartige Spike-Protein von SARS-CoV-2 auf eine natürliche Mutation zurückzuführen ist, da die beiden Wirtsarten durch Tausende von Kilometern voneinander getrennt sind

Ursprünglich veröffentlicht: 26. Mai, 2020

Es wird immer wieder behauptet, COVID-19 stamme von einem Wildtier auf dem Huanan Seafood Market in Wuhan, China, und sei eine natürliche Mutation eines Fledermausvirus. Doch die Beweise widersprechen dieser Theorie.

Hat COVID-19 auf dem Huanan-Markt für Meeresfrüchte begonnen?

Es gibt Hinweise darauf, dass der erste bestätigte COVID-19-Krankenhauspatient keinen Kontakt mit dem Huanan Seafood Market hatte und nur wenige der nächsten Patienten mit dem Markt in Berührung kamen, was die Möglichkeit ausschließt, dass der Markt die ursprüngliche Quelle des Virus war.

Das nachstehende Schaubild stammt aus einem von Experten begutachteten wissenschaftlichen Artikel, der in The Lancet veröffentlicht wurde. Der erste registrierte Fall eines Patienten mit COVID-19-Symptomen, der in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, ereignete sich am 1. Dezember 2019. Dieser Patient hatte keinen Kontakt zum Meeresfrüchtemarkt.

Neun Tage später, am 10. Dezember 2019, wurden drei weitere Patienten in das Krankenhaus eingeliefert, von denen zwei keinen Kontakt mit dem Fischmarkt hatten. Ein Patient hatte Kontakt mit dem Markt. Fünf Tage später wurden zwei weitere Personen krank gemeldet, die sich auf dem Markt aufgehalten hatten; andere, die keinen Kontakt mit dem Markt hatten, wurden jedoch weiterhin in Krankenhäuser eingeliefert. Diese Daten zeigen eindeutig, dass der Huanan Seafood Market nicht die ursprüngliche Quelle von COVID-19 war.

Das Virus (damals 2019-nCoV und heute SARS-CoV-2 genannt) zirkulierte in der Gemeinde Wuhan bereits mindestens neun Tage vor dem ersten gemeldeten Fall eines Patienten, der Kontakt mit dem Markt hatte. Die Anhäufung auf dem Markt kam höchstwahrscheinlich von einer infizierten Person, die den Markt besuchte und die Standbesitzer und Kunden aufgrund der beengten Verhältnisse auf dem Markt ansteckte.

Der Markt wurde am 1. Januar 2020 geschlossen und mit Bleichmitteln gereinigt, um die Krankheit einzudämmen. Dadurch wurde jede Möglichkeit, festzustellen, ob es infizierte Tiere gab, wie von der chinesischen Regierung, der Weltgesundheitsorganisation und anderen behauptet, zunichte gemacht. Da das Virus jedoch bereits in Wuhan zirkulierte, bevor die ersten Fälle auf dem Markt auftraten, konnte die Schließung des Marktes diese Pandemie nicht aufhalten.

Während sich das Virus in Wuhan ausbreitete und Menschen, die an einer neuen Form der Lungenentzündung erkrankt waren, in Krankenhäuser eingeliefert wurden, ließ die chinesische Regierung die Ärzte, die andere vor der Krankheit warnten, inhaftieren.

Die Regierung teilte der Welt auch mit, dass es keine Beweise für eine Übertragung von Mensch zu Mensch gäbe, und beharrte stattdessen darauf, dass es sich um eine seltene Krankheit handele, die direkt von Tieren übertragen werde und nicht von Mensch zu Mensch weitergegeben werden könne – was, wie wir heute wissen, eine Lüge ist.

Ein am 6. Februar 2020 veröffentlichtes Papier von zwei chinesischen Forschern zeigte, dass es auf dem Markt für Meeresfrüchte keine Fledermäuse gab und dass die einzigen Fledermäuse und Fledermausviren in Wuhan im Wuhan Center for Disease Control & Prevention und im Wuhan Institute of Virology (WIV) zu finden waren.

In diesem Papier wurde festgestellt, dass die wahrscheinlichste Quelle von COVID-19 ein Unfall in einem dieser Labors war und dass weitere Untersuchungen durchgeführt werden sollten, um festzustellen, ob ein Unfall in dem Labor für die Pandemie verantwortlich war. Die chinesische Regierung übte Druck aus, damit diese Arbeit zurückgezogen, gelöscht und unterdrückt wurde und die Forscher zum Schweigen gebracht wurden.

Im Interesse der Transparenz und der Meinungsfreiheit stellen wir jedoch einen Link zu der Originalarbeit zur Verfügung, da es uns gelungen ist, eine Kopie zu retten, bevor die chinesische Regierung versuchte, sie zu löschen.

SARS-CoV-2, so der Name des Virus, das COVID-19 verursacht, wurde in der freien Wildbahn noch nicht gefunden. Sein nächster Verwandter, RaTG13, wurde 2013 von WIV-Forschern bei Fledermäusen in der Provinz Yunnan, etwa 1.000 Meilen von Wuhan entfernt, gesammelt.

RaTG13 wurde in Wuhan am WIV gelagert. Es wurde jedoch weder in der wissenschaftlichen Literatur noch in Genbanken erwähnt, bis zum 23. Januar 2020, als Shi Zhengli, Direktor des Zentrums für neu auftretende Infektionskrankheiten, und andere am WIV veröffentlichten, dass RaTG13 zu 96,2 Prozent mit SARS-CoV-2 übereinstimmt.

Die vorherrschende Theorie besagt, dass ein Zwischentier, z. B. ein Schuppentier, mit dem Fledermaus-Coronavirus infiziert wurde und das Virus im Schuppentier mutierte, bevor es den Menschen infizierte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass SARS-CoV-2 bei einem Wildtier gefunden wurde.

Mehrere nahe Verwandte von SARS-CoV-2 wurden in Fledermäusen gefunden; diese Viren enthalten jedoch nicht das gleiche Spike-Protein wie SARS-CoV-2, das dem Virus die Fähigkeit verleiht, Menschen zu infizieren. Das Spike-Protein in SARS-CoV-2 ist einzigartig und unterscheidet sich von den Spike-Proteinen in anderen Coronaviren. Es wurde in keinem anderen Coronavirus, einschließlich RaTG13, gefunden.

Das Virus, das am ehesten einen Abschnitt des Spike-Proteins enthält, der mit einem Abschnitt von SARS-CoV-2 nahezu identisch ist, fanden Forscher in einem malaysischen Schuppentier aus einer Gruppe von 25 Schuppentieren, die von Schmugglern an der chinesischen Grenze beschlagnahmt worden waren. Der Rest dieses Schuppentiervirus unterscheidet sich jedoch deutlich von SARS-CoV-2.

Mehrere Forscher haben erklärt, dass SARS-CoV-2 das Ergebnis der genetischen Rekombination eines Teils des Spike-Proteins des Coronavirus des Malaiischen Schuppentiers in RaTG13 ist.

Das Spike-Protein befindet sich am Ende des Spikes des Coronavirus. Der Spike heftet sich an eine Zelle und das Protein ermöglicht es dem Virus, die Zelle zu infizieren

Es ist unwahrscheinlich, dass diese Rekombination zweier Viren auf natürliche Weise in freier Wildbahn stattgefunden hat. Das infizierte Malaiische Schuppentier wurde außerhalb Chinas gefangen, wahrscheinlich Tausende von Kilometern entfernt von Yunnan, wo der einzige Nachweis des Fledermausvirus RaTG13 gefunden wurde.

Die Tatsache, dass nur eines von 25 Schuppentieren mit diesem Virus infiziert war, zeigt, dass das Virus nicht weit verbreitet ist und keine weit verbreiteten Infektionen bei Schuppentieren verursacht. RaTG13 wurde nur bei einigen wenigen Fledermäusen an einem Ort in Yunnan und nirgendwo sonst auf der Welt gefunden. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass ein extrem seltenes Virus aus einem isolierten Gebiet in Yunnan Schuppentiere infiziert und in ihnen mutiert ist, die außerhalb Chinas gefangen wurden.

Wie kam SARS-CoV-2 zu diesem einzigartigen Spike-Protein? Die Theorie, dass sich diese beiden Viren auf natürliche Weise vermischt haben, da sie höchstwahrscheinlich Tausende von Kilometern voneinander entfernt sind, ist nicht glaubwürdig. Dies mag eine populäre Theorie sein, aber sie hat keinerlei Beweise.

Hinweise darauf, dass SARS-CoV-2 aus einem Labor in Wuhan stammen könnte

Das Wuhan Institute of Virology verfügt über die weltweit größte Sammlung von Fledermaus-Coronaviren, darunter RaTG13. Das WIV ist auf die Gain-of-Function-Forschung spezialisiert. Bei der Gain-of-Function-Forschung (GOF) werden Viren, Bakterien und andere Mikroorganismen mutiert, um ihre Fähigkeit zur Infektion und zur Verursachung von Krankheiten zu verbessern.

Dies kann bedeuten, dass ein harmloses Virus so manipuliert wird, dass es andere Arten infiziert und schwere Krankheiten verursacht, oder dass bereits tödliche Krankheiten wie die Spanische Grippe oder die Pest noch tödlicher werden.

Diese Art von Forschung hat die wissenschaftliche Gemeinschaft gespalten, da viele Wissenschaftler davor warnen, dass es zu einer weltweiten Pandemie kommen könnte, wenn eine dieser verbesserten Krankheiten ausbricht. Die GOF-Forscher bestreiten, dass diese tödlichen Organismen entweichen werden. Sie behaupten, dass diese Forschung notwendig ist, um uns vor Pandemien zu schützen, indem sie zur Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen verwendet wird.

Nach 30 Jahren Forschung gibt es nur sehr wenige Beweise für einen Nutzen der GOF-Forschung – und viele Beispiele dafür, dass diese tödlichen Krankheitserreger aus Labors in der ganzen Welt, einschließlich China, entkommen sind. Die GOF-Forschung hat sicherlich nicht dazu beigetragen, die COVID-19-Pandemie zu stoppen.

Die GOF forscht seit 2007 an Fledermaus-Coronaviren an der WIV. Die dortigen Forscher haben mehrere wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht, die zeigen, wie sie harmlose Coronaviren gentechnisch so verändert haben, dass sie nun Menschen infizieren können. Sie haben Teile von zwei verschiedenen Viren miteinander kombiniert, um neue Viren herzustellen. Zwei bemerkenswerte Arbeiten dazu wurden 2015 und 2017 veröffentlicht.

Im Jahr 2015 veröffentlichten Shi Zhengli von der WIV und Forscher an verschiedenen Universitäten und Forschungseinrichtungen in den USA und der Schweiz eine Arbeit, in der sie erklärten, wie sie das SARS-Coronavirus genetisch veränderten, um ein gefährliches synthetisches Virus zu schaffen.

Die Forscher entnahmen die genetischen Codes für einen Teil des Spike-Proteins aus einem Virus, das Shi Zhengli 2011 aus Fledermäusen in Yunnan isoliert hatte, und fügten sie in das SARS-Coronavirus ein (das Virus, das die ursprüngliche SARS-Epidemie in den Jahren 2002-2003 verursacht hatte).6

Das Spike-Protein befindet sich an der Spitze des Spikes von Coronaviren. Mit Hilfe dieses Proteins heften sich die Viren an bestimmte Rezeptoren in den Zellen, um sie zu infizieren. Jede Tierart verfügt in der Regel über einzigartige Rezeptoren. Das bedeutet, dass das Virus ein einzigartiges Spike-Protein haben muss, das an den spezifischen Rezeptor bindet. Es handelt sich um ein „Schlüssel-Schloss“-System. Das Spike-Protein ist der Schlüssel und der Rezeptor ist das Schloss. Mit dem falschen Schlüssel lässt sich ein Schloss nicht öffnen.

Die meisten Spike-Proteine von Coronaviren, die bei Tieren gefunden werden, können Menschen nicht infizieren, weil ihre Spike-Proteine der falsche Schlüssel sind, um die Rezeptoren auf den Zellen zu öffnen. Die einzige Möglichkeit, wie Coronaviren von Tieren Menschen infizieren können, besteht darin, dass die „Schlüssel“ der Viren (Spike-Proteine) irgendwie so verändert werden, dass sie zum „Schloss“ des Menschen (Zellrezeptoren) passen.

Diese Art der Veränderung kann durch natürliche Mutationen erfolgen, aber normalerweise nur sehr langsam und über viele Jahrzehnte. Spike-Proteine werden jedoch in vielen Labors auf der ganzen Welt gentechnisch verändert, wie die GOF-Forschung, so dass Spike-Proteine viel schneller und häufiger mutieren können, als dies auf natürliche Weise möglich ist.

Dies ist ein Teil der Rechtfertigung für die GOF-Forschung: Um Krankheitsorganismen zu studieren, müssen die Forscher sie schneller und häufiger verändern, als es die Organismen in der Natur von selbst tun würden.

Das synthetische Coronavirus, das 2015 von Shi Zhengli vom WIV und anderen Forschern geschaffen wurde, wurde gentechnisch so verändert, dass es den menschlichen ACE2-Rezeptor infizieren kann, denselben Rezeptor, den SARS-CoV-2 infiziert, um COVID-19 zu verursachen.

Dieses gefährliche neue gentechnisch veränderte Virus wurde von Forschern der University of North Carolina, der Harvard Medical School, des National Center for Toxicological Research, der Food and Drug Administration in Arkansas, des Bellinzona Institute of Microbiology in der Schweiz und des Wuhan Institute of Virology in China entwickelt, die zusammenarbeiteten und anschließend ihre Arbeit veröffentlichten.

Dies zeigt, dass diese Art von gefährlichen gentechnisch veränderten Viren in vielen Labors auf der ganzen Welt hergestellt wird, auch im WIV.

Im Jahr 2017 veröffentlichten Shi Zhengli und andere Forscher der WIV zusammen mit Forschern der in New York ansässigen EcoHealth Alliance eine Arbeit darüber, wie sie die Spike-Proteine von acht Fledermaus-Coronaviren gentechnisch veränderten, im Wesentlichen durch Ausschneiden und Einfügen von genetischem Material aus anderen Coronaviren, so dass die Viren den menschlichen ACE2-Rezeptor infizierten. Dies ist derselbe Rezeptor, den SARS-CoV-2 infiziert, um COVID-19 zu verursachen.

Einem Artikel in Newsweek zufolge wurde die EcoHealth-Allianz von den U.S. National Institutes of Health finanziert, um diese Forschung durchzuführen.

Die Veröffentlichungen aus den Jahren 2015 und 2017 sind ein klarer Beweis dafür, dass Forscher der WIV in Zusammenarbeit mit US-amerikanischen und anderen Forschern die Spike-Proteine mehrerer Arten von Coronaviren genetisch verändert haben, indem sie genetisches Material aus anderen Coronaviren ausgeschnitten und eingefügt haben, so dass harmlose Viren nun Menschen infizieren können.

Könnte SARS-CoV-2 aus dem Labor in Wuhan entkommen sein?

Es gibt zahlreiche Beispiele für tödliche Krankheiten, die aus den Labors entwichen sind. Ein Artikel in der Zeitschrift „Science“ dokumentiert viele von ihnen und zeigt, dass es nur Glück war, dass sie keine große globale Pandemie ausgelöst haben.

Ein Besuch des US-Außenministeriums bei der WIV im Jahr 2018 ergab, dass das Labor über sehr schlechte Sicherheitsstandards verfügt. In einem Kabel nach Washington berichteten Beamte des Ministeriums von ihren Bedenken, dass ein gefährliches Coronavirus entweichen könnte.

Der Kolumnist Josh Rogin sagte in der Washington Post am 14. April 2020: „Das erste Kabel, das ich erhalten habe, warnt auch davor, dass die Arbeit des Labors an Fledermaus-Coronaviren und deren mögliche Übertragung auf den Menschen das Risiko einer neuen SARS-ähnlichen Pandemie darstellt.“

Laut Rogin stellten die Beamten „… fest, dass das neue Labor einen ernsthaften Mangel an entsprechend ausgebildeten Technikern und Forschern hat, die für den sicheren Betrieb dieses Hochsicherheitslabors erforderlich sind.“

Trotz dieser Bedenken empfahlen die National Institutes of Allergies and Infectious Diseases, die weltweit biomedizinische Forschung finanzieren, im Jahr 2019, dass die USA die Forschung des Wuhan Institute of Virology als Teil eines kombinierten Zuschusses für eine Reihe von Einrichtungen, die das Fledermaus-Coronavirus untersuchen, weiterhin finanzieren sollten. Der Zuschuss wurde jedoch eingestellt und das WIV-Labor hat diese Mittel nie erhalten.

Zusammenfassung

Wie bereits erwähnt, gibt es keine Beweise dafür, dass SARS-CoV-2, das COVID-19 verursacht, von Wildtieren oder dem Huanan Seafood Market stammt. Die Beweise zeigen, dass SARS-CoV-2 mehr als neun Tage lang in Wuhan zirkulierte, bevor der erste Fall von einer Person gemeldet wurde, die auf dem Markt gewesen war. SARS-CoV-2 wurde bisher weder bei Wildtieren noch bei Nutztieren gefunden.

Vieles deutet darauf hin, dass dieses Virus das Ergebnis der Rekombination zweier Viren ist. Die Beweise zeigen, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass diese Rekombination auf natürlichem Wege zustande gekommen sein könnte, da die beiden bestätigten tierischen Wirtsarten geografisch voneinander getrennt waren, möglicherweise durch Tausende von Meilen.

Es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass der engste Verwandte von SARS-CoV-2 RaTG13 ist, und dieses Virus befand sich im Wuhan Institute of Virology. Die Beweise zeigen, dass SARS-CoV-2 größtenteils aus RaTG13 besteht, dass aber ein Teil des Spike-Proteins von RaTG13 mit einem Teil eines Virus modifiziert wurde, das bei einem malaiischen Schuppentier gefunden wurde. Dieses modifizierte Spike-Protein verleiht SARS-CoV-2 die Fähigkeit, an den ACE2-Rezeptor zu binden und Menschen zu infizieren.

Es gibt eindeutige Hinweise darauf, dass das Wuhan Institute of Virology (WIV) Gain-of-Function-Forschung betrieben hat, um mehrere Fledermaus- und andere Coronaviren durch genetische Veränderung des Spike-Proteins so zu rekombinieren, dass die Viren Menschen infizieren können.

Es gibt eindeutige Beweise dafür, dass die Biosicherheit in der WIV aufgrund des Mangels an entsprechend geschultem Personal unzureichend war und dass dies dazu führen könnte, dass eines der vielen gefährlichen gentechnisch veränderten Fledermaus-Coronaviren entweicht und eine weltweite Pandemie auslöst.

Die Beweise zeigen, dass die chinesische Regierung ständig über die Fakten gelogen hat, die diese Pandemie verursacht und ihre Ausbreitung ermöglicht haben, dass sie unabhängige Forscher daran gehindert hat, die WIV zu betreten, um zu untersuchen, was dort passiert ist, dass sie weiterhin alle unabhängigen Forschungen unterdrückt, Forscher und Dokumente verschwinden lässt und andere zum Schweigen bringt. Dies ist ein klarer Beweis für eine groß angelegte Vertuschung. Was versuchen sie zu vertuschen?

Eine vernünftige Schlussfolgerung, die sich auf die Beweise stützt, ist, dass SARS-CoV-2 in der WIV durch Gain-of-Function-Forschung entstanden ist und aufgrund unzureichender Biosicherheit versehentlich entwichen ist.

Die Gain-of-Function-Forscher und -Organisationen versuchen alles, um zu verhindern, dass diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Dazu gehören Leute wie Anthony Fauci, der über das NIH Millionen von Dollar in die Gain-of-Function-Forschung investiert hat, und viele andere Organisationen in den USA und auf der ganzen Welt, die immer noch die WIV und andere Labors finanzieren, die diese gefährliche Forschung betreiben.

Diese Gruppen behaupten, dass SARS-CoV-2 durch natürliche Mutationen entstanden ist, weil sie wissen, dass ihre Forschung und ihre Labors geschlossen werden, wenn die Fakten aufgedeckt werden, um zukünftige Unfälle zu verhindern. Glücklicherweise gibt es genügend Wissenschaftler, die sich mit der Gain-of-Function-Forschung befassen, um gute Beweise über die Ursprünge dieser Pandemie aufzudecken, damit wir als Gesellschaft verhindern können, dass so etwas jemals wieder passiert.

Es ist an der Zeit, dass die gesamte Gain-of-Function-Forschung verboten wird. Diese Wissenschaftler schaffen tödliche Frankenstein-Monster, die schreckliche Folgen haben können, wenn sie ausbrechen. Sie sind Franken-Viren, weil sie mörderische Ungeheuer sind, die Millionen von Menschen töten, die Wirtschaft schwer schädigen und Existenzen zerstören können.

Es gibt kaum Beweise für einen Nutzen der GOF, und die aktuelle COVID-19-Pandemie zeigt deutlich, dass diese Forschung zu gefährlich ist. Da sich in diesen Labors noch tödlichere Organismen befinden, könnte der nächste Ausbruch noch größere Folgen für uns alle haben. Wir müssen sie jetzt stoppen.

André Leu ist internationaler Direktor von Regeneration International und Autor von „Poisoning our Children“.

